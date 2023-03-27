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Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года

Если нет выгоды, не двигайся; если не можешь приобрести, не пускай в ход войска; если нет опасности, не воюй. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде; если это не соответствует выгоде, остаются на месте.
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Уже два месяца, как на всех каналах, каждого утюга идут разговоры о предстоящем контрнаступлении Вооруженных Сил Украины. Каждый из спикеров утверждает и с серьезным лицом рассказывает о направлении точных мощных и быстрых ударах. Известны точное время и место предстоящих действий. Даже нейтральные говорящие головы с большой долей вероятности рассказывают про направление к азовскому морю, как самое перспективное и осуществимое мероприятие.

Наука побеждать

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Для успешных военных действий есть простое правило: "Бей туда, куда не ждут". "Бей тогда, когда не ожидают".  Это напрямую противоречит сложившейся в марте 2023 года ситуации. И хочется вспомнить Херсонскую оборонительную операцию лета 2022 года. С июля по август месяц 2022 года, каждый день во всех средствах массовой информации рассказывали о стратегическом значении и угрозе прибрежного города. На его защиту были стянуты дополнительные силы. Ослаблены фланги на других участках противостояния. Главный удар оказался там, где ни кто не ожидал. Прорыв линии соприкосновения, где отсутствовали мобильные резервы. Ловкость рук и ничего более.

Борьба эфиров и мнений

С одной стороны пропаганда. Ее дело не хитрое и прямолинейное. С другой стороны - дезинформация и создание новой картины мировоззрения. Рассказать всем и каждому о том, чего нет на самом деле. И тут хочется вспомнить о небольшом совпадении. В конфликтах бывают совпадения. Но под ними огромная пропасть непроверенной информации. Бахмут (Артемовск) оказался под угрозой капитуляции в первых числах января 2023 года. И именно в это же время начались разговоры об ударах во фланг Российских войск в районе Северного Приазовья. Мол, через 3 месяца, с новыми силами и поддержкой третьих стран, будет нанесен сокрушительный удар для рассечения  Южной и Восточной группировок. На первый взгляд, все выглядит логично. Разделяй и властвуй. Только в этой операции нет ни какой логики. Простое рассечение двух группировок не несет реальной угрозы для основных сил Российской Армии. Более того, атакующая сторона окажется в не подготовленных районах с минимальными фортификационными сооружениями, без железнодорожного сообщения с основными базами снабжения. Это тупиковый путь развития контратаки. Она не принесет ничего в долгосрочной перспективе, кроме расхода ресурсов. Оборонять коридор до побережья будет неимоверно сложно, на что у Украины нет ресурсов.

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А вот создать "угрозу" и заставить перебросить часть сил с направления, вполне хорошая попытка.

Бахмут (Артемовск)

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Для тех, кто далек от воинского искусства стоит упомянуть один момент. Есть боевые порядки для ведения атакующих действий, а есть боевые порядки для оборонительных действий. В первом случае на линии соприкосновения находятся мобильные подвижные части (пехота, танки, боевые машины), на удалении располагаются стационарные (Гаубичная артиллерия, штабы) и малоподвижные точки (системы залпового огня, ПВО). Во втором случае, на первой линии находятся малоподвижные (противотанковая артиллерия) и стационарные точки (оборонительные сооружения), а под их защитой на небольшом удалении располагаются мобильные резервы (мотопехота, танки), предназначенные для купирования прорывов и усиления линии обороны в угрожающих местах. Переход от одного построения к другому занимает недели. Можно построить оборонительные сооружения в тылу, позади наступающих колонн. Но тут есть загвоздка - ресурсы не бесконечны. Создание двух вариантов построения отнимает не только финансовые, но и человеческие ресурсы, которые нужны на переднем крае. В случае с Бахмутом (Артемовском) - Российская группировка войск находится в Атакующем построении. В тылу у нее есть неплохая оборонительная линии, но она расположена в 20-25 км от линии соприкосновения. Группировка вокруг Бахмута (Артемовска) находится в уязвимом положении для флангового удара с глубоким охватом. Оптимальным в этом случае будет удар на Северодонецк-Лесичанск и далее по трассе P66 на Алчевск с заходом в тыл группировки и перерезанием линии снабжения трассы М04 из Луганска в Донецк. Достаточно рискованный рейд, так как во флангах ВСУ окажутся две большие боеспособные группировки. Мы не знаем ничего о резервах и атакующих возможностях Украины, данный вариант слишком рискованный. А вот что минимально рискованное и с максимальным эффектом - это удар на Сватово - Старобельск.

Сватово-Старобельск

Для начала стоит пояснить, чем важны эти города. Два крупных железнодорожных узла, соединяющих Беларусь, Западный и Центральный военные округа с Донецком и Луганском. Через эти два города сегодня проходит до 40% всех грузов по снабжению военной группировки объединенных сил. Расстояние между двумя городами около 60 км по хорошо асфальтированной дороге. Более того, сами города не нужны. Целью может быть только перерезание железнодорожных нитей, в обход крупных узлов сопротивления. При успешном прорыве, удар может быть нанесен вдоль всей линии трассы P07, что полностью отрежет от снабжения большую часть южных регионов. Этот удар будет гораздо чувствительнее и будет иметь значительные последствия.

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Дезинформация

Пути снабжения сегодня имеют колоссальный вес. Автомобильные трассы, железнодорожные узлы, порты, аэродромы имеют стратегическое значение несоизмеримо больше, чем города. Контроль Мариуполя, Бердянска, Мелитополя минимально влияют на распределение сил в регионе. Более того, вся береговая линия находится под огневым контролем Черноморского флота. В отличие от 152 мм гаубиц, залп орудий морского базирования способен остановить любую массированную атаку. В отличие от черноморского побережья, в Азовском море нет явных угроз для морских артиллерийских платформ. Корабли имею высокую мобильность и ни как не привязаны к распутице, железным дорогам и прочим вопросам логистики.

Не контролируемое инфополе разрастается всевозможными сказками и графиками со стрелочками. Нам третий месяц рассказывают о большом ударе к Азовскому морю... Зачем? Как человек, далекий от стратегического планирования - не вижу ни одного аргумента в этом направлении. Более того, без ликвидации угрозы со стороны Черноморского флота - это бесперспективное направление. Возможно, у одной из сторон есть козырь в рукаве и под толщей вод затаились подводные лодки с противокорабельным ракетами... Но терзают смутные сомнения

Черноморский флот

За последние 10 лет заметно обновил свой состав. Хотя, по большей части, это не имеет значения. Суда, выпущенные в 60-х года прошлого века великолепно справляются с пуском крылатых ракет Термит с боевой частью в 520 кг тротила. Для сравнения, Точка-У в топовом исполнении имеет до 482 кг полезной нагрузки. Старые ракеты построенных при царе горохе практически не использовали ввиду их малого радиуса действия (до 70км) и низкой точности (радиус отклонения около 150 метров), но при массированном обстреле наступающих колонн - точность не нужна, стрельба идет по площадям. В отличие от наземной техники, флот не привязан к складам и дорогам. Сделал 3 залпа по 4 ракеты за 30 минут и вернулся на базу. Пополнил боекомплект, сделал новый рейс. При численности ракетных катеров в районе 20 штук - лобовая атака в Приазовье обречена. И это мы не ведем разговор про более новые (и дорогие) образцы вооружения.

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Послесловие

Вкратце, можно было бы сказать - "Пропаганда, что вы гоните?" Надо быть совсем отсталым человеком, что бы верить в наступление к Азовскому морю. Без прикрытия с воздуха и противокорабельных ракет, все войска будут уничтожены с кораблей. В отличие от ураганов, артиллерии и прочего, тут площадь покрытия огненным валом определяется десятками километров. Накрыть квадрат 5 на 5 км в чистом поле много ума не надо. Древние Термиты/Маскиты/Метели великолепно работают по наземным целям. У Украины сегодня нет ни каких контрмер по этому вопросу. Работа "Нептунов" хороша против медленных больших объектов, против ракетных катеров они бессильны. Манипуляция общественным мнением и введение в заблуждение играют огромнейшую роль в современном конфликте. Обмануть, значить победить. Вопрос лишь в том, кто первый распознает блеф и сможет принять контрмеры.

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