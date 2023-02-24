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Масленица - одно из немногих языческих верований, что не смогла искоренить церковь. Пасха, посты, рождество и прочее - это лишь аккуратное наложение церковных догматов на более древние устои солнечного календаря.

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Сегодня уже точно ни кто не знает, откуда на самом деле пошла "Масленица" и с чем на самом деле она связана. Большинство исследователей вопроса увязывают ее с прощанием зимы и подготовкой к посевной. Церковь может быть сколь угодно могущественной, но мужик живет на земле. Верит в урожай и другие приметы. Уважает природу и перед сном думает о том, как ему семью накормить. Именно по этому, Масленица пережила все устои и запреты. Вера, царь и отечество - это хорошо, но что делать остальные 364 дня в году?

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В 2023 году праздник приходится на неделю с 20 по 26 февраля. Праздник состоит из 2 частей. Узкая Масленица (первые три дня) и широкой масленицы (последние четыре дня). Еще есть Малая масленица (но отмечается мало где, блины готовят для ушедших родителей)

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Каждый из семи дней недели имеет свои особенности. Сейчас Рождество и новый год отмечают по церковному календарю, но они очень сильно походят на отмечание языческого ногоднего празднования. И по своей сути ее повторяют в немного измененном виде. В старых летописях иностранных путешественниках, всю неделю отмечали как "в эту неделю они не едят ничего, кроме молока и масла. Однако я думаю, что ни в одной стране не бывает такого пьянства" Ричард Ченслер (1553 год)

Понедельник — встреча

Начало празднования. К этому дню достраивались снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Невестку отпускали домой к родителям и обговаривали с родственниками время и место гуляний. В понедельник из соломы и старой одежды готовили чучело Масленицы, которое возили на санях по улицам

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Вторник — заигрыши

Молодые проводили смотрины невест. Многие масленичные обряды связаны со сватовничеством и знакомством молодых. Для знакомства звали покататься на горку или блины. Звали родных и знакомых на блины Для зазывания Масленицы произносили слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!»

Среда — лакомка

Теща готовила блины и звала зятя. В этот день теща показывала свою любовь к мужу своей дочери. Кроме зятя в этот день звали и других родственников мужа и жены

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Четверг — разгуляй

Народ предавался всевозможным потехам, кулачные бои, устраивались катания на санях, разные соревнования, а под вечер устраивали обильные застолья. Главное действие в четверг — штурм и дальнейший захват снежного городка

Пятница — тёщины вечерки

Блины в этот день пекла дочь — жена зятя. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще и её близким В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. Тёща приходила в гости со своими родственниками и подругами.

Суббота — золовкины посиделки

Девушки приглашали в гости золовок и других родственников мужа. Если приглашенные были назамужними, то и гостей собирали свободных от уз брака и наоборот, если золовка была замужем, собирали всех замужних родственников. Невестка готовила небольшие подарки для золовки

Воскресенье — проводы

В разных регионах отмечается по-разному. Религиозные и церковные общины неимоверно сильно повлияли на этот день своими запретами. Единственное общее - это сжигание чучела Масленица и народные гуляния





Рецепты блинов

Среди восточных славян существует более тысячи разных рецептов. Простое блюдо с огромнейшими возможностями "кастомизации". На молоке, на воде, на кефире, на сыворотке, на пиве, на простокваше, на ряженке, на кислом молоке.... У каждой губернии, у каждого города, у каждой деревни были свои особенности. По берегам рек часто встречаются рецепты с рыбой и икрой. В степных районах на меду разных цветений. В средней полосе с яблоками, грушами и ягодами разными. По толщине времени запекания. По способу замешивания и времени настаивания...

Бабушка готовила вот такие

Молоко - 1,5 стакана (370 г)

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1-2 ст. ложки

Мука - 1 стакан (160 г)

Соль - 0,5 ч. ложки

Масло растительное - 2-3 ст. ложки (в т.ч. для смазывания сковороды)

Масло сливочное (для смазывания блинов) - 30-40 г

Отделить желтки и смешать их с сахаром и солью. Добавить к желткам 0,5 стакана молока. Взбить вилкой. Постепенно добавлять муку, тщательно перемешивать. Получится довольно густое тесто. Теперь постепенно добавлять оставшееся молоко, тщательно перемешивая его с тестом. Добавить растительное масло, перемешать. Белки взбить до мягких пиков (взбивать несколько минут) Аккуратно ввести белки в тесто, размешивая круговыми движениями "снизу вверх". Жарить блинчик на среднем огне примерно 1-2 минуты с одной стороны Каждый блин смазывать сливочным маслом. Вкусные нежные блинчики готовы. Приятного аппетита!















