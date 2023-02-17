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5 шагов, чтобы консоли Xbox снова стали великими

Если 9 лет подряд, что-то не получается, возможно, надо измениться и попробовать что-то новое
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Давно наблюдаю за консольным рынком. Еще с момента отмены сенсор Kinect 2 заявлял, что Xbox свернул куда-то не туда. Новшества Фила "балабола" Спенсера до добра не доведут. Сегодня хочется немножко покритиковать и предложить 5 шагов, которые смогут сделать игровое подразделение Microsoft снова великим.

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Предисловие

Вместо нулевого шага, стоит начать с увольнения Фила "балабола" Спенсера. Возможно, он может показаться "Своим в доску", но на управляющего компании он явно не тянет. Давайте вспомним заслуги, что приписывают этому человеку: 

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Обратная совместимость - классная инициатива. Ведь так? Только конкурент со старта продаж PS4 продавал 90% игр с 2 версиями игры. Одной для старой консоли, второй для новой. Официально по обратной совместимости доступно около 700 игр... В магазине PS store более 2000 игр для обеих консолей в одном лоте. Причем, многие игры изначально имеют улучшения для новых консолей, а не идут в 720р как оригинал

Xbox game pass - еще одна заслуга Фила. Была запущена 1 июня 2017 года. PS Now 28 января 2014г... На 3,5 года раньше

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Бесплатный онлайн в бесплатных играх - на Xbox отменен летом 2021 года... на PlayStation он всегда был бесплатным

Xbox one X - самая мощная консоль в истории (на момент выхода) - 7 ноября 2017... Конкурент выпустил PS4 Pro 10 ноября 2016 года. Более того, Sony выпускает старшую и младшую консоль одновременно, Когда Xbox выходит  не синхронно.... Явно Microsoft был не готов к такому.

Xbox xClaud - ноябрь 2019. Конкурент 13 января 2015 в рамках PS Now

Xbox Play Anywhere - как то перестали рекламировать такую возможностьГде-то в середине 2016Причем в нее не попали игры вышедшие ДО этого момента от внутренних студий. Инициативу нельзя запустить на Win 8.1 (в 2016 она была еще актуальна)В Bloodborne можно было поиграть на любой операционной системе старше Win 7 уже в 2016 году

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Какие еще прекрасные инициативы провел данный индивид и это не была калька от конкурента?

1. Добавить поддержку периферийных устройств

Открою вам тайну. Уверен, что это практически никто не знает. Консоли Xbox поддерживают любые вэб камеры подключенные по USB. Эта функция используется в одном единственном Skype. Убогой версии заброшенной 5 лет назад. А ведь есть и другие мессенджеры. Консоль постоянно подключена к большому экрану, и по ней удобно делать звонки в новогоднюю ночь сидя за столом. Но это лишь один момент. 

Помимо камеры, к консоли можно подключать клавиатуру с мышкой. И снова... Данная функция работает в 2,5 программах и играх. Развить и доработать данный аспект не составит труда. Но в консоли уже можно будет сидеть в социальных сетях, бродить по интернету или набирать тексты. Консоль УЖЕ начнут чаще использовать, банально как печатную машинку.... Бюджетную печатную машинку. Это даст толчок к дальнейшему расширению функционала и популярности

2. Добавить поддержку офисного софта

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Дешевая печатная машинка. Вы же слышали про такие процессоры, как Celeron или Atom. Есть громадная потребность в дешевых устройствах. На столько громадная, что даже на телефонах появились офисные программы, редакторы фотографий, видео и прочего. Даже самой слабой Xbox series будет более чем достаточно для подавляющего числа задач. Делают кривую привязку к Twitch, Discord, YouTube... "Развивают" криэйтеров... но дать им полноценный инструмент не хотят. Уже все готово. Допилите минимально и народ не будет бросать консоль, что бы в телефоне сделать пару кадров

3. Отказ от Xbox Live Gold

С одной стороны - на инициативу положили большой и толстый болт. Его топят как только могут. То ценник повысят. То 2 игры вместо 4‑х начнут раздавать. То один шлак добавляют. Подписка конкурента на 3 головы лучше. Игр из PS Plus более чем достаточно для "поиграть на досуге". Многие берут консоли только для "Фифа/Колда с онлайном"... платят 60$ в год... Им достаточно игр в плюсе погонять, пока собираются друзья для катки. Это обязательный платеж и без него не поиграешь в любимую игрушку. При покупках консоли такие люди не смотрят на PASS за 180$. Ни кто не собирается играть в инди шлак покрытый плесенью за дополнительные деньги. При отмене подписки - условия с конкурентом выровняются

4. Добавить офис 365 в подписку Ultimate

Убрать Xbox Live Gold и добавить другую уже имеющуюся подписку. Это кажется не нормальным. Две не связанные подписки. Но вы можете посмотреть на компанию Apple, где объединили все что только можно. Компания Microsoft позиционирует Персональные компьютеры и консоли как одна экосистема. Ну так и сделайте в ней все внутренние продукты одним целым. Объедините разные сферы своей деятельности в одном месте. Офисные работники иногда захотят запустить стрелялку, а геймеры на консолях - дома поработать с текстовыми файлами. Это будет сильнейший ход. Аудитория двух подписок по отдельности составляет несколько сотен миллионов. Это даст огромный буст консолям.

5. Изменить политику добавления игр в магазин

Жадность и прагматизм не могут существовать в одно время в одном месте. Отмените комиссию с продажи игр. Дайте разработчикам забирать 100% выручки. А взамен через 1-2-3 года, в зависимости от размера игры, забирайте игру в подписку Xbox Game Pass навсегда бесплатно. Издатели будут заинтересованы забирать все деньги на старте. Крайне мало проектов рассчитанных на игру "В долгую". А вы сможете стабильно пополнять библиотеку игр своей подписки, на которую вы делаете масштабную ставку. А то, вроде как, Xbox Game Pass - это будущее, но на деле нет ни каких резких уверенных шагов в этом направлении.

Послесловие

Все банально и просто. Все перечисленное не требует ни каких серьезных финансовых вливаний. Все необходимое УЖЕ существует в зачаточном виде. Нужно только захотеть использовать внутренние ресурсы. Вопрос - а надо ли это консолям Xbox? Способна ли компания на перемены?


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