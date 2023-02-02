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Сравнение PlayStation vs Xbox на примере всего одной игры

Поклонники разных платформ регулярно обсуждают, чья лучше. Приводят массу аргументов и делают выводы. Но сегодня хочется сравнить поведение обоих платформодержателей в идентичной ситуации. Крайне показательный случай
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Меня часто спрашивают, почему я плохо говорю про одну платформу и не говорю плохо по другую. Фанат? Забавно - но такие посты пишут под любой темой о любом платформодержателе. По этому стараюсь использовать только достоверные факты. Никакой отсебятины. Предоставляю пруфы и первоисточник.

Предисловие

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В мире крупного бизнеса, корпорации стараются зарабатывать как можно больше денег, прилагая минимум усилий. Поклонники с удовольствием предоставляют им такую возможность. Но иногда, корпорации нарушают все мыслимые и не мыслимые правила приличия. Ставят поклонников раком и надругаются над ними без вазелина. Такие поступки нужно пресекать на корню. Фанатство в данном случае - лишь помешательство

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Геймпад

Начнем из далека и самого простого. У нас есть геймпад от Sony PlayStation и от Xbox. Оба официально стоят 60$. Мы не будем углубляться, какой более технологический и удобный - это вкусовщина. Поговорим про их автономность. У Sony заряд аккумулятора работает около 8 часов. После чего мы можем поставить его на зарядку и пользоваться снова. А что у геймпада Xbox? Батарейки? У Xbox алкалиновые батарейки на 2000 мА держат 40 часов. Microsoft дает своим пользователям выбор. Они могут использовать что захотят. Правильно сформулировал интерпретацию поклонников Xbox? А теперь представим, что вы поиграли 40 часов и батарейки разрядились. Что дальше? Вставил новые батарейки? Игра слов. Но нет. Не вставил батарейки. Сначала КУПИЛ, а только потом уже вставил. И Microsoft действительно дает вам выбор. Либо вы НЕ ИГРАЕТЕ либо докупаете. Аккумуляторы, батарейки - не важно. Хочешь играть - заплати. И если бы геймпад Xbox стоил 40$ и надо было бы доплатить 20$ за аккумулятор, вопросов не было бы. Но они стоят ОДИНАКОВО. И да.... если у вас разрядился геймпад на плойке, вы можете взять другой (по аналогии с "взять батарейки"). Но лично мне импонирует кабель USB на 2,5 метра.

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Cyberpunk 2077

Игра, которая будет нам сегодня помогать сравнивать двух платформодержателей. Выход проекта подвергся множеству скандалов и широко освещался в прессе. Материалов для составления образа двух компаний более чем достаточно.

Характеристики PS4 slim vs Xbox one S

  • Расчетная производительность PS4 около 1,8 терафлопс 
  • Расчетная производительность Xbox one S около 1,4 терафлопс 

Помимо APU, на производительность сильно влияет и пропускная способность памяти. 

  • У PS4 это GDDR5 176 gb/s
  • У Xbox one S 68.4 gb/s

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И тут стоит уточнить, у консолей оперативная и видеопамять - это одно и тоже. В этой памяти хранятся текстуры и именно баг с подгрузкой текстур был самым заметным и распространенным. На младших консолях Xbox он встречался чаще всего. Вопросы к качеству консольной версии Xbox one возникали чаще всего и зашкаливали.

Скандал

10 декабря 2020 игра вышла в свет и каждый желающий смог с ней познакомиться. Точнее, далеко не каждый. На младших консолях (а это 3/4 всех консолей на тот момент) проект был не играбельным. Уже через день в службу поддержки Sony и Microsoft полетели сотни тысяч запросов на возврат средств. И вот тут все начало и завертелось.

По правилам Sony вернуть деньги можно в течение 14 дней, если игра не запускалась через письмо в службу поддержки. Письмо можно отправить в течение 14 дней после покупки. Но так как игра многими уже запускалась, пошли отказы в возврате с трактовкой "подождите патча"

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По правилам Microsoft... У Microsoft нет официально озвученных правил. Неофициально вы можете вернуть денежные средства в течении 14 и если наиграли менее 4-х часов. Возврат можно сделать через кнопку "возврат средств" на сайте компании. Только есть оговорка - эта кнопка исчезает, если прошло больше 14 дней.

Уже 14 декабря 2020 года сеть заполонили снимки "отказов рефанда" от обеих компаний.


Первый шаг

18 декабря 2020 года компания Sony убрала со своих полок неиграбельный продукт. Создала специальную форму по безоговорочном возврате средств всем покупателям вне зависимости от даты покупки и времени проведенном в игре.

Microsoft не изменяла правила. Оставила неработающую игру в продаже. Не возвращала деньги тем, у кого с момента покупки прошло более 14 дней.

14 дней - это много или мало? Если вы студент и после парь вам делать нечего, то за 14 вечеров можно пройти игру. А если вы чуть постарше, у вас дети и работа, то играть можете пару часов по выходным и данного времени совершенно недостаточно, что бы не пропустить сроки с возвратом.

Финансовая сторона вопроса

Просто факт - консолей PlayStation в два раза больше чем Xbox. Потери от снятия самой ожидаемой игры 2020 года у Sony были минимум вдвое больше чем у конкурента. Точнее, Microsoft ничего не потеряла от такого шага, в то время как Японцы целились в сумму 8 млн копий *60$*30% = 144 млн$

То есть это не просто технический вопрос. Это чаша весов, с одной стороны репутация магазина, с другой, огромные деньги. И Microsoft решила, что деньги для нее будут важнее. Причем, сумма вдвое меньше чем у Sony

Вы думаете это конец истории?

В июне 2021 года, после множества патчей, игра снова появилась в магазине PS Store, но с небольшим изменением. Цена была снижена на фоне базовой на величину до 25% в зависимости от региона. И теперь поклонники Xbox за игру платят 70 евро, в то время как Sony фанатики отстегивают только 50 евро. Цена указана базовая. Скидка считается уже от нее. В примере приведена Германия. Но точно такая же ситуация во всех европейских магазинах, Америке и даже Турции


Послесловие

На простом примере, мы видим, что одна компания дорожит своей репутацией. Она готова упустить жирный кусок пирога, только бы сохранить свое лицо. С другой стороны - алчная и беспринципная компания, которой с высокой колокольни на то, что о ней думают. Деньги на первом месте. 

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