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Люблю наблюдать за многоходовочками. Люблю смотреть, как одна компания реагирует на обстоятельства и делает ответный шаг. Куча мелочей, что собираются в глобальную картину. Буквально вчера (16 января 2023) произошло маленькое событие с глобальными последствиями. Маленький финт ушами, изменивший планы Xbox на ближайшие пол года

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Предисловие

Многократно отмечал, что в Microsoft работают некомпетентные люди. Не знающие, как устроен игровой рынок. Понятие "Деньги есть, мозгов не надо" ярко подчеркивает эту черту. Представьте себе шахматную доску, на которой вы вслух рассказываете, как будите ходить ближайшие пару ходов. И вы действительно ходите именно так как озвучили. Что сделает ваш соперник? У вас есть шансы в такой партии?

The Elder Scrolls VI

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Эта игра ни какого отношения к сегодняшнему обзору не имеет, но очень показательна. После покупки Bethesda дельцы из маркетингово отдела Microsoft регулярно рассказывали: "Игра не выйдет на PS5" Покупайте консоли Xbox. Буквально через полтора года, идет сделка с Activision Blizzard. И основным аргументом в запрете сделки стоит "Microsoft может и ХОЧЕТ сделать CoD эксклюзивом". Если бы за год до этого не было криков про эксклюзивность игр, ни у кого бы и мысли не было о таком исходе событий. А теперь представители Xbox должны всем и каждому клятвенно обещать, что никакой эксклюзивности не будет. Пустые слова ->тяжелые финансовые последствия

Маркетинг Xbox

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У PR отдела компании какие-то не правильные помидоры растут в огороде. То они синего цвета, то пытаются угодить узкой целевой аудитории, то со вкусом зефира. Вроде интересно, но ничего не понятно. Но есть у всех акций рекламного отдела общая черта. Перед очередной громкой презентацией начинаются "Сливы от инсайдеров". Примерно за месяц появляются новости о надвигающемся событии. "Инсайдеры" из проверенных источников в мельчайших подробностях начинают рассказывать те или иные аспекты предстоящего события. Причем, инсайдеров несколько десятков и все разные. Вот "сводки" инсайдеров за последние пару дней на "Боксовом сайте"

Каждый день "инсайдеры" узнают тонны разной информации. У меня тут вопрос возник "Коммерческой тайны в компании совсем нет"? Все и каждый рассказывают любую информацию в любое время?

Сливы и инсайды

Щепотка соли и корицы на кончике ножа - вот секрет вкусного пирога. Но если соли и корицы сыпать без меры... Именно так и поступает Microsoft. Через новостные сайты сливает кучу бесполезной информации, что бы быть у всех на слуху. Доходит до абсурда. 90% всех новостей начинается со слов "инсайдер слил". И это речь идет о крупной компании.

43 минуты

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Тихий слив и подготовка предстоящей демонстрации игрового ивента. Глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг в социальных сетях назвал точную продолжительность шоу Developer_Direct — это 43 минуты. За 2 недели до презентации. С первых чисел января 2023 года идет подготовка и обработка публики к предстоящему событию. Маленькими, строго выверенными дозами.

Что могло пойти не так?





Через сутки после слов главы маркетинга Sony выпускает "ответочку" на презентацию от Microsoft с топовы блокбастерами на 2023 год. Для людей "в теме" в нем нет ничего сверх естественного. Много мультиплатформы. Но обывателю, для которого Microsoft готовила презентацию - это разрыв шаблонов. Никакая презентация даже близко не сможет подобраться к столь крышесносному ролику.

Совпадение?

Пересмотрите ролик еще раз. Обратите внимания на тайм код с 0:42 до 0:45. Это единственный момент, где затихает музыкальная тема в ролике. Тонкий намек на толстое обстоятельство. Sony как дикая акула пальчиком разрывает надувшийся шарик Microsoft и смеется над этим.

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Послесловие

Месяц подготовки Microsoft. Приглашение актеров. Работа маркетингового отдела. Задействование сотен людей разрываются маленьким роликом, сделанным парой человек после работы. Осознание, как тонко и качественно работает маркетинговый отдел Sony - нанося точные быстрые удары в уязвимые места конкурента, срывает крышу. И это проявляется во всем. Вспомните презентацию PS5. Ни кто не ожидал и мощный ВАУ эффект. Вспомните презентацию Xbox series S - ее слили в сеть за неделю до премьеры и выложили на каналах однодневках. И так везде. Бездарный отдел маркетинга сливается везде, где только может. А за ним следует и игровой отдел.



