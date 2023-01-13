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Никогда не писал обзоры на танки. Веселая аркадка, с кемперами. Трусами сидящими в кустах. Пришел в игру, после Battlefield V и был поражен разницей в динамике и восприятии. С шашкой наголо наказывается моментально. Всего боишься и ждешь. Никаких тебе прорывов и врываешься. Скукота смертная. Battlefield 2042 совсем не зашел. Call of Duty не мое, от слова совсем. В общем осел и наслаждаюсь чем есть. Основной профиль - это легкие и средние танки. Первая линия. Никаких кустов. Либо фан, либо пропал.

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Вопрос на засыпку к знатокам Танков и их познания игры. Какой агрегат будет самым лучшим светляком на карте "Прохоровка"? Думаю, что 99,9% ответят либо Елка, либо Мантикора. Ведь так? Вы ведь внимательно слушали экспертов? А если скажу, что есть светляк гораздо лучше? Это ветка немецких Maus. Серия танков с топовым обзором и топовым лобовым бронированием. Маскировка - это хорошо. Но маскировка - это повезет не повезет. В противовес стоит "Квадратиш Практиш Гуд". Замеченная Елка в кустах или под блаиндом - смерть. Замеченный Maus в ромбе в лоб пробивает далеко не каждая ПТ-САУ на голде. Запаса прочности достаточно, что бы были выпилены все ПТ-САУ на алее. Домики помогают пережить фокусированный обстрел. Шансовое у елки/мантикоры против стабильного и гарантированного держания лобового удара (15-20к не предел). Рамки мышления сковывают разнообразие геймплея. Но мы отвлеклись от темы.

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Перепробовал много всего во всех возможных ипостасях, с разным оборудованием и стилем поведения. Вместо тысячи слов приведу лишь скриншот по числу боев

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Ничего выдающегося. Серединка на половинку и сверху кактус. Насчет "Цербера" - у него бонус на прокачку экипажа, от того и боев больше всего. WZ-111 и AT15a единственные два танка с 2 отметками. Даже в моих кривых руках они нагибают все что движется (если вы не в кустах). Общая статистика как у обычного геймера, без перекосов. Ровно 50% побед и низкий средний урон. Засвет и ассист не публикуются.

А теперь поговорим про героя нашего романа. И начнем с отзывов на авторитетных сайтах

Перед нами танк для истинных ценителей мазохизма: стреляет редко, попадает редко и пробивает тоже редко. Для реализации барабана ему нужно 22,5 секунды. Просто вдумайтесь в эти цифры, да пока он раздаст свои 5 снарядов, его раньше уничтожат.

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Такие реплики везде и всюду. Можно было бы забыть и забить. Пока не взглянешь на статистику этого монстра у криворукого геймера

63% побед. Ближайший из всех моих танков с ТОП статистикой - это AT15а c 57%. Разница на фоне остальной техники колоссальна. Играется легко, весело и без напряга.

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Да, играю на фулл голде. Пропуск плюс бонус от према полностью компенсируют затраты. Смотрим на время боя. 4 минуты. Для барабанов быстрые бои неприемлемы. Они не могут реализовать свой потенциал, но не с ASTRON Rex. Один барабан 1600 урона за 1 минуту в базе (пока идешь к точке время не тратится в пустую - барабан заряжается). По числу обнаруженных противников видно, что был на первой линии. Это хорошая катка, но далеко не лучшая. Своего мастера брал несколько раз в боях внизу списка в затяжных дуэлях. Заехать в борт толстому тяжу и покружить его - одно удовольствие.

Характеристики и снаряжение. Скорость, точность, обзор. Все для фарма.

Командир с легкого танка и скилы на нем от HWK 30. Заточка на стрельбу в движении с автоприцела. Пекашники удивятся не привычной картинке. Вместо 4 обезьянок тут одна, в которой собраны идентичные скиллы с идентичными характеристиками. Есть небольшой резонанс - нельзя взять 4 одинаковых навыка, но в остальном отличий нет.

А теперь про уникальность и имбовость агрегата, которую не рассмотрели киберкотлеты с именитых сайтов.

Есть такой класс техники, как "рейдеры". Ярким представителем которых является Bat.-Châtillon Bourrasque. На большой скорости влетают в толпу соперников, раздают лещей и сливаются в закат. А теперь представите, что Бураску дали более точную пушку, крепкий лоб, лучшую маневренность, лучшие углы склонения, Хит поинтов. Единственное - перезарядка в обойме вместо 2 секунд теперь 4. Круговой рейд занимает примерно 10-12 секунд (это 3-4 выстрела в борт при кд 4 секунды или 2 у бураска, ибо больше нет) А с барабана можно нанести 1600 урона, вместо 720. При встрече 1 на 1 в идеальных условиях нет ни одного среднего танка одноклассника, что бы смог победить в дуэле. Про "подранышей" и речи не идет. Никаких переминаний с ноги на ногу. В лобовую атаку и к победе. Да.... Иначе скучно.

ДПМ в базе 1779 ед/мин.... гнусненьки.... Но нет. Он показан немножко не правильно. ДПМ 1600 за 22 секунды... Назовите любой другой агрегат любого ЛВЛа, что сможет выдать подобный урон? После делается резкий манёвр за бугорок и на полной скорости в Закат

А теперь поговорим о бронировании. Номинально оно не высокое. Но скосы башни регулярно отбивают залетные снаряды. Добавляем к этому игру от рельефа. Башня иногда отбивает и десяточки. Ведро на голове при его подвижности на средних и дальних дистанциях слишком маленькая цель.





А теперь про барабаны вообще и ASTRON Rex в частности. Крайне специфичный класс техники. В короткий период времени способны нанести огромный урон. Но у всех барабанов, что перепробовал, есть особенность - один на один они не способны вынести одноклассника с одной обоймы, а потом сбежать на перезарядку. Им обязательно нужен напарник, прикрывающий во времена простоя. Они не могут ходить одни по тылам. Но не ASTRON Rex. Почти всех одноклассников он забирает с 4 плюшек плюс одна запасная. Это его главный плюс. В размене с легкими танками, его подвижность позволяет огрызаться и танковать. Со средними - заезд в борт гарантированно аннигилирует противника. Проблема может быть только с тяжами, которые шхерятся по кустам да по подвалам и с рубковыми ПТ-САУ. Летать по полю с шашкой наголо при них чревато последствиями, а в лоб не пробиваются на авто прицеле.

Послесловие

Часто смотрю обзоры всевозможных "блохеров" перед покупкой према и удивляюсь узости мышления и представления об игре. Мой любимый WZ-111 Alpine Tiger называют ущербным тяжем, проигрывающем всем одноклассникам.... Его нет ни в одном ТОПе.... А если на него смотреть ни как на тяжелый, а как на средний танк? 50 км и 23 удельная дают фору многим средним агрегатам.... только бронирование у него значительно выше. Он плох в позиционных столкновениях.... Но зачем его там использовать? И так во всем, куда не посмотри. Есть какая-то внутренняя установка, что технику можно использовать только так и без вариантов. Если под шаблон не подходит, то она ужасна. И вот попадается ASTRON Rex. Чудо чудное и диво дивное. Нужно лишь правильно приготовить и подать, а не жить в коробке с установками



