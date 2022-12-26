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Microsoft покупает Activision Blizzard - Игорь тонет

Сонибои исходят на желчь и завидуют богатой Microsoft. Они не понимают, кто папка в доме и за какой компанией будущее.
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Цыплят по осени считают. Время подводить итоги. Пора подвести черту. Какой еще эпитет огласить, что бы рассказать об уходящем игровом годе? Забавный год и наблюдать за игровой индустрией было уморительно. Шутки из разряда "Кто в армии служил, в цирке не смеется" точно подчеркивают все происходящее с консолями.

Предисловие

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Достаточно давно работаю аудитором и регулярно общаюсь с разными важными людьми. Слушаю их истории о бизнесе. Об их важности. О перспективах. После чего, смотрю бухгалтерскую отчетность. Сверяю финансовые показатели и прибыльность. Забавное наблюдение. Чем громче человек кричит и показывает свою важность, тем хуже дела на самом деле. Есть исключения. Но пустить пыль в глаза для многих неимоверно важно.

Microsoft покупает Activision Blizzard

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Скажите, о чем вы подумали, когда услышали эту новость? Можно открыть Ютуб и послушать блогеров. Их мысли не сильно отличаются от ваших. Теперь в геймпассе будет много первоклассных игр. Call of Duty станет флагманом игровой консоли Xnox. В руки Фила "балабола" Спенсера попадет сотни первоклассных франшиз. Библиотека вырастит многократно и расцветет известными тайтлами. Начнется новая консольная война. Выиграет только потребитель. Блокбастер от одних встанет горой против блокбастера от других. Забрезжит свет в конце туннеля.

Много ярких и животрепещущих красок. Пиршество слуха и созерцания глаз. Ведь так? Вы ведь такие картины рисуете?

Хало, Форза, Гири

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Ударные и самые важные проекты Xbox. Имиджевые франшизы. Лицо Xbox. Лучшие специалисты, неограниченные бюджеты, максимальная дотошность. Это апогей мастерства и пик возможностей. Лучшее из лучших.

Вы можете себе представить Крейга в 2012 году? Хотя бы мельчайший намек на подобное? Может Донн Метрик выбирал нового маскота и выходил с ним на футболке? Думаете это случайность? Первая и единственная? Или их так много, что не обращаешь на такие вещи внимание?

World of Warcraft

Немного отвлеченная тема... Вторая франшиза после серии CoD. За последние пол года ни одной новости, связанной с покупкой компаний. Ни одной новости, о попадании игры в подписку xbox game pass. Что крайне странно. Про стрелялку разговаривают и тут и там. Нахваливают еще не вышедшие Fallout 5 и Древние Свитки 6, но про самую популярную ММО в истории нет ни слова. Разве у компании нет на нее долгоиграющих планов?

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Анонс игр от Sony

Летом 2016 года Sony анонсировала игру God of War, почти за 2 года до ее выхода. Осенью 2017 года была анонсирована Ghost of Tsushima немногим меньше, чем за три года до ее выхода. Профильная пресса, почти ни как не ангажированная с Microsoft начала регулярно отпускать шуточки про ранний анонс игр конкурентов. Надеждами единственными и живут поклонники Sony. Уморительно длинная история, растянутая во времени.

Senua’s Saga: Hellblade II

13 декабря 2019 года на презентации Microsoft была анонсирована новая игра от Ninja Theory. С того знаменательного момента УЖЕ прошло 3 года. Судя по всему, впереди еще пара лет ожидания. Летом 2020 года на выставке Е3 Xbox анонсировала еще десяток игр без даты выхода. Это более 2‑х лет назад. Шутка "Надо еще немножко подождать" немножко затянулась. Но вы думаете это предел?

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Покупка Bethesda

Процитирую новость от 15 ноября 2021 года

В очередном интервью глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) рассказал, что The Elder Scrolls VI не выйдет на PlayStation 5. Это было ожидаемо, но были и предположения, что настолько важный для индустрии проект Microsoft не решится делать эксклюзивом как минимум из-за желания заработать побольше. Но компания решилась.

Аккуратно подобранные слова. Тонкость момента. Продолжение цитаты из новости

Речь идет не о наказании какой-либо другой платформы, потому что я искренне верю, что все платформы могут продолжать расти. Но в пределах экосистемы Xbox, я хочу, чтобы мы могли предоставить полный комплект того, что у нас есть. Это касается и The Elder Scrolls VI, и любой из наших франшиз

Что вы видите? Целевые консоли Xbox one или Xbox series? Во время рекламной компании особо часто стараются подчеркнуть "покупайте особенную консоль, именно на ней выйдет наша новая игра". Но Фил "балабол" Спенсер ни слова не говорит об Xbox series. Думаете это формальность? Жизненный цикл консоли 7-8 лет. 2 года уже прошло. Bethesda еще минимум год будет разрабатывать Starfield, еще минимум год будут допиливать косяки и крупные дополнения. Только после этого основные силы будут брошены на новый крупный проект. Сколько вы даете времени на разработку игру от концептов до релиза? Лет 5? Из 8 лет жизненного цикла вычитаем 2, что уже прошли. 2 на выпуск и допил Starfield и если все пройдет гладко, то через 5 лет увидим Древние Свитки 6. Вы точно уверены, что Фил "балабол" Спенсер случайно не назвал Xbox series? И почему игры не будет на PS5?

Игорь тонет

Теперь вернемся к покупке Activision Blizzard. Прошел 2022 год. Вопрос: что обсуждали в этом году поклонники Xbox? 

Может они обсуждали и играли в первоклассные топовые эксклюзивы? Флагманы платформодержателя, как у Sony? God of War II или Horizon Forbidden West раскрывающие всю мощь 12 терафлопс? НЕТ

Может они жили в ожидании даты выхода новых игр? НЕТ

Может они жили с мыслями об утечках о новых разработках? НЕТ

Может они ожидали новости об очередном поглощение компанией Microsoft новых игровых студий? НЕТ

Пока конкуренты радовали поклонников разными плюшками, биллибои следили за судебными перипетиями с покупкой Activision Blizzard, решение по которой МОЖЕТ БЫТЬ повлияет на игровую индустрию через 10 лет

Горизонт событий поклонников Xbox простирается за десятилетний горизонт. Им нужно не просто НЕМНОЖКО подождать. Их просят подождать 10 лет и тогда, возможно, если луна правильно встанет, у Microsoft что-то выгорит.

Девиз консолей Xbox Power Your Dreams обретает новый смысл.... Помечтай о новых играх

Немножко про ГейПасс

В Эпик Стор БЕСПЛАТНО (то есть даром) роздали 262 игры. Среди них 5 на старте продаж. 48 ТОП ААА игр, вроде GTA V/Death Stranding/Star Wars: Squadrons/BioShock: The Collection/Borderlands 3/Total War: Warhammer... И это от компании, которая в 150 раз меньше. Бери, играй. Чистая забота о пользователях. А что делает Microsoft? Попей геймпасс? Сказать, что Microsoft жадная компания - это ничего не сказать. С одной стороны они хвалятся, что у них много денег, с другой - у них нет желания хотя бы раз в месяц раздавать БЕСПЛАТНО небольшую качественную игру.

Послесловие

На Xbox игровой потенциал с каждым годом все меньше и меньше. Крупные издатели все реже идут на сотрудничество. Банальное добавление игр серии Persona подается как не слыханное событие. Игр, что вышли более 10 лет назад. Добавление новых супер бюджетных игр подается как благо, когда на распродажах можно купить то, чего ты сам хочешь и дешевле. Пару дней назад опубликовали, что за 2022 год в подписку добавили игр на 7000$. Звучит красиво. А еще красиво звучит то, что подсчет велся по Full прайсу. Ведь считать по скидке на старые игры в 80-90% уже не выглядит так впечатляюще. А если вычесть игры, которые не в вашем вкусе? Вообще остается пшик на палочке. Уже 2 года обсуждают игру Cyberpunk 2077. Мне ее надо купить за 20 евро или оплатить подписку на год за 180 евро и подождать?




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