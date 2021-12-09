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Живем в удивительное время. Фил "Балабол" Спенсер все чаще и красивее пытается сделать красивую мину про плохой игре. Самый интересный и яркий пример - Halo Infinite.

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Начнем с самого простого и очевидного. Microsoft, как и ее игровое подразделение - это крупнейшие игроки на рынке. О богатстве Microsoft ходят легенды. Ее щедрость не знает границ, а игровое подразделение - это светоч игровой вселенной.

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А теперь, уважаемый читатель ответь на вопрос: "Какая игровая студия может позволить себе роскошь выпустить игру в релиз бета-версию игры и продавать в ней Season Pass? Представлять игру как величайшее приключение, но продвигать фритуплей донатную помойку? Растянуть релиз на пол года?"

Начнем с самого простого и очевидного - кто не слышал про запуск этой игры? О какой игре последние 3 недели неустанно пишут все игровые и около игровые сайты? Неужели игра на столько популярна, что все уделяют ей столько внимания или она приносит миллионы просмотров и отлично монетизируется? Помню времена Cyberpunk 20. Любая новость об игре вызывала всполох обсуждений и просмотров соответственно. Но перейдем к отличному сайту steamcharts со статистикой. Любой из присутствующих может сходить в первоисточник и сможет проверить сказанные мной слова.

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Репрезентабельный скриншот. Много людей играет. Очень много. Но дьявол кроется в деталях.

Разделив игру на 2 части, сделав одну фритуплейную и другую платную часть одним целым - можно красиво нагнать народу. Бесплатные игры, на пиаре очень хорошо набирают онлайн. Этим маскируется вторая платная часть. Так как стим показывает обе части в одной статистике. Маленький финт ушами.

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Вторая интересная особенность. Видите колебания онлайна? Угадайте - когда больше всего играет людей? По статистике они играют в 20-00. Это общемировая практика и не зависит от континента.

Думаю, четко видно, что в Европе у игры крайне маленький онлайн. По графику четко видно, что это одна из немногих игр популярных в Соединенных Штатах и других странах с регионом +8 часов от московского. Но интерес тут в другом. Для примера статистика других игр. Как говорится "Контрольный образец"





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Myth of Empires и Icarus вышли пару недель назад. Об их существовании врят ли кто-то из вас слышал. На билбордах в центре Москвы не висела их реклама. На ютубе о них не рассказывает каждый маломальски известный стример. Но, у них онлайн в Российском сегменте больше. Как так получается? Неизвестная игра от маленькой студии привлекла больше внимания, чем разрекламированная от огромной корпорации. Тут некоторые начнут рассказывать, про игровую подписку, про наличие на консолях. Искать множество оправданий. Но факт заключается в том, что в Российском сегменте (можно говорить про весь СНГ) люди не любят платить. Подписка может быть сколь угодно популярной.... Microsoft Store сколь угодно удобным... Но на фоне Steam - это капля в море на уровне погрешности. Public Relations он же пиар.

Но вернемся к отделу маркетинга. Как по вашему - сколько стоит размещение подобных баннеров?









Про тысячи обзоров до официального выхода игры стоит упоминать? Об оценках от профильной прессы? Но ладно. Каждый зарабатывает на хлеб так, как считает нужным. Но тут интересно другое.

У самой богатой компании на свете, продвигающую свою игру везде и всеми возможными способами, тратящее неимоверные суммы на рекламу, нет денег на озвучку игры. Речь идет ни о квесте или ролевой игре. Речь идет не о Red Dead Redemption 2 (где создатели осознанно отказались от других вариантов и языков озвучки, что бы не терять атмосферу дикого запада). А о банальной прямолинейной стрелялки с аванпостами. Где 3 актера за два часа сделают все необходимое за пару дошираков и гамбургер.

Послесловие

Удивительное рядом. Огромная компания с огромными бюджетами выпускает игру, где происходит экономия на спичках. Продвигает и рекламирует продукт, который на момент старта не является законченной игрой. Продает сезонные пропуска до выхода, продвигает идею близости с народом и не находит средств на элементарные вещи. Но самое ужасающее во всей этой истории - навязчивость. Навязчивость везде и во всем. Буквально за вчерашний день насчитал 47 новостей на 12 ресурсах... Такого себе не позволял даже Cyberpunk 2077