Прогресс и изменения в игровой индустрии все чаще заставляют ностальгировать по былым временам. Наиболее наглядно то, что происходит в последние годы, можно увидеть при сравнении двух устройств. И речь не идет про игровые шедевры или эксклюзивы – сами тенденции, цели и приоритеты корпораций. Пока Sony медленно и уверенно прокладывает «свой путь», Microsoft наскоками и резкими движениями явно демонстрирует, чего на самом деле желает.

Сегодня кратко сравню две консоли, которые на старте стоили по $300. Две вселенные. Два мировоззрения.

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Источник: Дизайн консолей Xbox 360 и Xbox Series S от Microsoft

Предисловие

Буквально пару часов назад Microsoft подняла стоимость своих игровых гаджетов до абсурдных величин. Шестилетний агрегат с морально устаревшими характеристиками теперь отдается за $500. В этом шаге прекрасно абсолютно все. Ноль плюшек и миллион недостатков. Меня часто критикуют за то, что я навязываю свое «старческое мнение» и не понимаю игровую индустрию. Сегодня пять простых фактов, где столкну лбами два гаджета из разных эпох и покажу, что было и к чему мы пришли. Не что-то нафантазированное, а мои конкретные примеры из жизни.

Источник: Сравнение роста цен на приставки Xbox Series X и S от Overclockers.ru

Жесткий диск на 500 ГБ

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У меня две консоли из разных эпох. На коробках черным по фиолетовому написано: 500 ГБ и 512 ГБ. Кажется, мелочь. В новом устройстве объем диска больше, как и подобает свежему творению. Но по факту нам доступно 463 ГБ против 362 ГБ. Это совсем не похоже на то, что написано на коробке. Кажется, мелочь, и все всё понимают, но именно из подобных мелочей состоит абсолютно все.

На старом устройстве под установку у нас больше свободного пространства. Недавно вышла XsS на 1 ТБ, но она никогда не стоила $300 и выпадает из данного контекста.

Но магия не только в объеме. На Xbox 360 с жестким диском помещалось больше 50 топовых AAA-игр со всеми дополнениями. На современную консоль можно поставить только Call of Duty и Fortnite – и места больше нет. Один гаджет мог содержать все топовые новинки за несколько лет, современный – лишь пару тайтлов.

Тут добавлю еще один момент: на Xbox 360 можно было сменить жесткий диск без танцев с бубном за 2 минуты. На Series нужна спецоперация со специальным оборудованием и продвинутыми навыками. Уход диска в мир иной для первой решается банальным вынул-вставил, для второй – только на мусорку.

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Источник: Инструкция по разборке Xbox 360 Slim от iFixit

Скорость запуска игр и обман ожиданий

Это смежная тема, состоящая из двух пунктов. Нас уверяют, что SSD обгоняет старую механику и не оставляет ни единого шанса древним технологиям. На бумаге все именно так и выглядит. Нажимаешь кнопочку и видишь колоссальный разрыв. Проблема данного суждения состоит в том, что «нажал» кнопочку и реальный сценарий использования – это две принципиально разные вещи.

На консоли играю я и моя семья. Иногда приходят гости. На старом Xbox под настроение запускаю свои пять любимых проектов, младший обожает гонять в Battlefront и LEGO, старшая шарит за Kinect и квесты. Пришел, взял геймпад в руки и играешь. А что у нас с новым устройством? Хочешь запустить игру – удали старую и скачай новую. Да, именно так. Когда упоминают SSD, забывают ко времени «запуска» игры приплюсовать время скачивания и установки.

Источник: Список игр в оболочке Aurora для Xbox 360 от Евгения Васютина

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Но вопрос с жестким диском на этом не заканчивается. Еще есть игры на дисках. Сотни коробочек на полках. Вынул диск, вставил в привод – и через минуту уже играешь. Без установки, напрямую с диска. Скорость запуска 20 лет назад была многократно выше.

Источник: Комплектация игры Halo Reach для Xbox 360 от Евгения Васютина

Привод дисков и цифровая эпоха

Мне нравится цифровой формат и возможность получать любой контент нажатием пары кнопок. Удобно и практично, пока слово «любой» не получает специфический «запашок». Игры на дисках выходили готовыми к употреблению. В них не было варианта «патча первого дня». Это конечный продукт, что вы могли без проблем пройти от начала и до конца.

В эру тотального интернета у разработчиков появилась дурная привычка – пилить игру полгода после релиза. На запуске может выйти полное «нечто», которое запускаешь со скрипом.

Диски дисциплинировали разработчиков. У издателей не было второго или третьего шанса. Если продукт выходил неработоспособным, то всю партию списывали в убыток. Это была защита потребителя от «развода» корпоративных менеджеров.

Источник: Портал Игровые новости журнала Игромания

Когда ведут разговоры про диски и цифру, забывают упомянуть, что это был рабочий механизм гарантии качества. Были исключения, но он работал. Теперь – «все исправят, немного подождите».

Игровая подписка против истечения срока лицензии

Игры вам не принадлежат. Жесточайший тезис последнего времени. Но магия корпоративных манипуляций на этом не заканчивается. У меня знакомый буквально пару дней назад захотел перепройти все игры серии Forza Horizon. Технически они все работают на Xbox Series S, но только в том случае, если вы купили их в цифре сто лет назад. Как запасной вариант существуют дисковые версии – спасательный круг, недоступный на цифровой платформе.

А что думает Microsoft? Стоит ли мне упоминать, что, покупая подписку, вы не сохраняете игру у себя на аккаунте. Как только тайтл исчезнет из каталога, вы полностью потеряете к нему доступ без вариантов. Стоит ли делать акцент на том, что вы не управляете своей библиотекой по собственному усмотрению? Вы играете в то, что вам разрешат.

Источник: Новостной баннер по игре Forza Horizon 4 от Канобу

На Xbox 360 вы полностью и всецело управляли своей библиотекой и в любой момент могли запустить любую игру без каких-либо лицензионных ограничений. Вас не заставляли арендовать игры всеми доступными способами и каждая потраченная копейка оставалась в вашей библиотеке навсегда.

Игры в разрешении 720p

В 2005 году данный стандарт был удивительным и поражал своим масштабом. Передовая графика и эффект wow от каждого запущенного тайтла. В 2025 году выходит The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered с динамическим разрешением от 360p до 630p и растягиванием через мыльный FSR. Прошло 20 лет. Два устройства за $300, а игры до сих пор идут в разрешении из эры динозавров.

В стародавние времена разработчики «впихивали невпихуемое» в 512 мегабайт и творили чудеса. Сегодня им мало 8 гигабайт для тех же самых игр. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – игра с PS2 – сегодня идет в 720p с просадками до 540p и растягиванием мыльным FSR. Dead Rising Remaster идет в 720p с растягиванием мыльным FSR. Десятки ремастеров игр со старого Xbox 360 работают в динамических 720p на новенькой Xbox series S.

Источник: YouTube канал ElAnalistaDeBits

Пару дней назад я подключал Xbox 360 к телевизору Sony XR-43X90K и получил бесплатный ремастер всей библиотеки. Cognitive Processor XR при помощи продвинутого ИИ и топовой базы текстур и образов рисовал великолепную картинку, на фоне которой FSR 2.2 с ее шумами, артефактами и гостингом нервно курит в сторонке. Упование на новые технологии работает в обе стороны.

Привязка к онлайну и отсутствие контроля над своей библиотекой

Прямо сейчас играю в Diablo III на Xbox 360 после Diablo IV на Xbox Series S. Стоит ли мне утверждать, что одним тайтлом могу наслаждаться в любое время и в любом месте, а другим – исключительно с привязкой к проводу и стабильному интернету? 90% механик перекочевали из старого проекта в свежий. Но в одном случае я свободен и могу пылесосить подземелья в любой ситуации, а в другом регулярно ловлю дисконнекты и откидываюсь в мир иной из-за лагов. Суть игры осталась прежней, но качество потребления изменились существенно.

Источник: Игровой арт Anthem с уведомлением об отключении серверов из сообщества RedditА что там с Anthem, The Crew, Babylon's Fall, CrossfireX и кучей других проектов с одиночными кампаниями? Геймерам создают неудобства обязательным онлайн-подключением, а потом вовсе отключают доступ к игре. В те времена подобного массово не наблюдалось.

Послесловие

Xbox 360 и Series S – это две принципиально разные эпохи. Во древние времена нас спрашивали: «Во что и как ты хочешь поиграть?». В современном мире суть вопроса изменилась. Теперь он звучит: «На каких условиях мы позволим тебе поиграть?». Тонкая грань, за которой геймер из объекта поклонения превратился в дойную корову. А стоит ли мне говорить, что бандл Xbox 360 c двумя дисками в комплекте и веником на 500 гб стоил $200 в конце своей эпохи, а Xbox series S вырос в цене до $500?