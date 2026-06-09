Пару дней назад прошла летняя выставка видеоигр, и Microsoft под предводительством Аши Шарма нарисовала дорожную карту своего видения бренда Xbox. Корпорация возвращается к системе эксклюзивов и готова удивлять геймеров всего мира своими проектами. Необычное решение после тотального провала деятельности Фила Спенсера. Геймеры рукоплещут подобному решению и ждут с нетерпением будущих новаций платформодержателя.

Источник: Кадр из презентации Gears of War: E-Day

Предисловие

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На Xbox Games Showcase 2026 Microsoft официально объявила, что свежие Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution не выйдут на платформе конкурента и останутся в экосистеме Microsoft. Тут бы можно было сказать: «Хозяин – барин», но шаг выглядит крайне нелогичным и больше похожим на имиджевый эффект, а не на реальное решение с далеко идущими планами.

Самое интересное во всем происходящем – с Фила Спенсера требовали невероятных показателей доходности, но Аше Шарма разрешают спустить сотни миллионов на пустом месте. Политика эксклюзивов – это долгосрочное планирование на 7–10 лет, где убытки сегодня компенсируются лояльной аудиторией завтра. Почему от одного руководителя требовали деньги срочно и в огромных количествах, а другому позволяют разбазаривать накопленную жировую прослойку, остается загадкой.

Эксклюзивы и системселлеры

В странах СНГ основной игровой платформой являются персональные компьютеры, и многие не до конца понимают, что такое эксклюзивная игра и чем она отличается от системселлера. Многие ставят между двумя понятиями знак равенства, что коренным образом искажает реальность происходящего и вызывает недопонимание.

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Например, можно часто слышать, что Sony обленилась и больше не радует нас пятью топовыми блокбастерами каждый год. Правда, забывают упомянуть – зачем японской корпорации это делать? Самураи не продают игры, они торгуют игровыми консолями. Игры для них – это рекламный продукт, который увеличивает продажи. Но зачем делать рекламу, если продажи и так бьют все мыслимые и немыслимые рекорды?

Источник: Анонс лимитированной PlayStation 5 от Sucker Punch

Эксклюзив – это продукт с ограниченной установочной базой. Причины бывают разные, начиная от банальных внутренних договоренностей, заканчивая ограниченными ресурсами на освоение нескольких платформ.

Системселлер – это продукт, ради которого побегут в магазин за новым устройством. Например, ради GTA VI народ ломанется в магазины и будет сметать все доступные устройства с полок.

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Эксклюзив не всегда бывает системселлером, а системселлер не всегда является эксклюзивом. Бывают совпадения, но не всегда и не везде. Понимание подобных тонкостей и раскрывает всю суть последних телодвижений Xbox.

С какой целью начинают вводить эксклюзивы и ограничивать продажи будущих игр, мне непонятно. А если вспомнить нарратив Фила Спенсера, что игры должны быть ближе к геймерам, то и контрпродуктивно.

Ругаю геймплей Gears of War: E-Day

Я увидел игру с устаревшими механиками двадцатилетней давности. Когда-то из-за технических ограничений Epic Games сделала коридорные локации, маленькие арены и заскриптованные сцены. Прошло 20 лет, а у игровых болванчиков ничего не изменилось. Максимально примитивный ИИ, минимальное разнообразие и вариативность. То, что двадцать лет назад было прорывным, сегодня смотрится убого и ущербно.

Источник: Кадр из презентации Gears of War: E-Day

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Присутствует группа поклонников франшизы, которым больше ничего и не надо. Они вернутся в прошлое и будут наслаждаться предоставленными возможностями. Но есть нюанс – подобных геймеров можно пересчитать по пальцам одной руки слесаря-неудачника. Франшиза находится в стагнации больше 15 лет, и многие уже забыли о былом величии. Но самое интересное – новое поколение не знакомо с брендом. Для них это второсортный шутерок на вечерок, знакомство с существованием которого необязательно.

Для лучшего понимания ситуации стоит напомнить о существовании DOOM: The Dark Ages. Без каких-либо ограничений общие продажи составили менее 1,5 млн копий. Для сравнения: Gears of War на одном-единственном устройстве взяла планку в 5 млн копий. Морально устаревшая концепция работает только на олдфагах.

Gears of War: E-Day – это древний мамонт, для которой аудиторию нужно будет собирать со всего мира по крошкам.

Эксклюзивность Gears of War: E-Day

Самый главный вопрос – с какой целью Microsoft превращает полузабытый бренд в эксклюзив своей платформы? Она планирует таким образом увеличить продажи своей консоли или действует по принципу: «Отморожу уши назло бабушке»?

Источник: Промо-материалы релиза Gears of War для PlayStation

Например, Sony под каждый свой крупный релиз выпускает бандл с игрой и лимитированное издание. Игра лишь вкусная морковка для нового адепта бренда. Можно что угодно говорить про прошлую Ghost of Yōtei или будущую Wolverine, но это вылизанные до блеска проекты с идеальным геймплеем и передовыми механиками.

У Gears of War: E-Day нет ничего, кроме ностальгии.

Эксклюзивность Starfield для Xbox

С момента покупки Bethesda Softworks руководство игрового направления Microsoft постоянно отвечало уклончиво про выход игры на альтернативных платформах. Чаще всего ответ звучал так: «Студии самостоятельно принимают решения, где выпускать свои игры». Демонстративная отмазка на все случаи жизни. Причем тему эксклюзивности активно мусолили за два года до релиза игры.

Но прошло всего два года, и официально объявили, что игра выходит на конкурирующей платформе. Тут стоит учесть тот факт, что репутация проекта была сильно подмочена. В первый месяц было продано только 140 тыс. копий игры.

Теория хаоса Аши Шарма

Игровые консоли берутся на 7–9 лет, и геймеры хотят видеть стабильную платформу с понятным и прозрачным развитием. За последние три года только Xbox Game Pass претерпел более десяти крупных изменений. От колебаний цены до формирования пула предоставляемых игр. Сегодня платформодержатель обещает что-то одно, и не факт, что через полгода все переменится и мы получим совершенно другое.

Источник: Математическая модель аттрактора Лоренца

Постоянно что-то перетасовывается, меняется, не выполняется. Нет такого, чтобы сегодня пообещали, а через год-два выполнили. Но забавность ситуации не в этом:

Игру Fable анонсировали в июне 2020 года. Релиз намечен на февраль 2027 года.

Игру State of Decay 3 анонсировали в июне 2020 года. Релиз намечен на 2027 год.

Everwild и Perfect Dark отменили после семи лет разработки.

Clockwork Revolution анонсировали в 2023 году, релиз намечен на 2027 год.

The Elder Scrolls VI анонсировали в 2018 году.

В этом месте возникает вопрос – что Аша Шарма будет предъявлять поклонникам в обозримом будущем? Цикл разработки большинства проектов составляет более пяти лет. Прямо сейчас она говорит про «эксклюзивность», но ее ценность равна нулю, если не будет потока крупных качественных проектов.

Системселлеры для Xbox и отсутствие перспектив

У Sony ежегодно выходит от трех до пяти крупных эксклюзивов. Временных или постоянных – не имеет значения. Они текут уверенно и регулярно. Самураи активно спонсируют сторонние студии и имеют четкий и стабильный поток проектов различной направленности высочайшего качества. За последние 12 месяцев мы получили:

Ghost of Yōtei;

Death Stranding 2: On the Beach;

Lost Soul Aside;

Saros;

Where Winds Meet;

Sword of the Sea;

Baby Steps;

Days Gone Remastered.

Источник: Официальный промо-арт игры Where Winds MeetИ подобное идет стабильно и регулярно. А что у Microsoft? Есть долгосрочный продуманный план, или сегодня рубанем, а завтра посмотрим и подстроимся под ситуацию.

Мы обдумываем, что из себя будет представлять Helix

Пока писал материал, вышла новостная заметка про мысли «директора по стратегии Xbox». Они до сих пор не знают, чего хотят от платформы, но уже сегодня меняют свою политику без четкого понимания будущего курса. К чему? Зачем? Почему?

Это еще раз подчеркивает – у Microsoft нет четкого видения развития бренда. Они мечутся из стороны в сторону и отпугивают потенциальных пользователей от своей платформы. Подобная суета только раздражает. Сегодня мы видим релизы, обещанные семь лет назад, а в закромах ничего крупного не просматривается. А что будет завтра? Очередные обещания розовых облаков и навешивание беливов?