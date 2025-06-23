Совершать нелепые действия — любимое занятие руководства Xbox. Рисовать воздушные замки и петь дифирамбы — отточенное искусство. Но факт в том, что игровое подразделение серьёзно страдает от подобного подхода: десять лет одних обещаний раскрошили весь пафос и былую мощь игрового гиганта. Сегодня мы стоим на распутье, и у великого бренда ещё есть шанс стать по-настоящему великим, а не раствориться в пучине бытия. Попробую изложить свою точку зрения на вопрос — максимально приближенную к реальности.

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Дисклеймер

В данном материале будет много воды и притягивание за уши. Всё ниже сказанное — это оптимистичный взгляд на будущее игровой индустрии и оптимальный вариант развития платформодержателя. Но пессимизм в отношении корпорации Microsoft и её неповоротливость говорят о невозможности нижесказанного. Для объяснения тонких материй и синергии некоторых вещей буду отклоняться от основной темы, чтобы более понятно донести свои мысли широкому кругу лиц.



Что такое Windows в 2025 году

Если говорить общим языком — это мусорка с десятками ненужных программ, процессов, плагинов и прочего. Почему-то считается, что обычному пользователю жизненно необходимо иметь в своём арсенале множество программ, что он никогда не запустит и о существовании которых не знает.

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У кого-то в голове может промелькнуть мысль «они мне не мешают» и продолжит пользоваться системой, но суть вопроса не в этом. Каждое из этих бесполезных приложений отбирает не только ресурсы вашей системы и не предлагает ничего взамен — это потенциальная уязвимость и проблема.

Просто как факт. Самое простое и древнее приложение «Калькулятор» обновлялось более 100 раз. И это не только вопросы дизайна или новых функций. Через калькулятор взламывали систему — ту самую, на которую ежемесячно прилетает десятки патчей безопасности уже 20 лет.

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Представьте, что речь идёт о чём-то более сложном, с большим функционалом и возможностями? Но при этом никому не нужном и бесполезном. Вы ведь пользуетесь 3D-просмотрщиком или Cortana?



Патч первого дня для приложений Windows

Я не знаю внутреннюю кухню большой корпорации и пример приведу на играх, так как они освещаются чаще и шире. В декабре 2020 года вышла Cyberpunk 2077. Уже через неделю вышел первый крупный патч с исправлениями. Обновления летели чуть ли не каждый день. Подобное происходит со всеми крупными проектами, а не только с калеками от польской студии.

В сентябре 2023 года релиз Starfield. Первый крупный патч вышел только через месяц с минорными изменениями. Более подробно можете посмотреть в сети. Аналогичная ситуация со всеми играми под брендом Xbox. Если не нравится игра про космических путешественников — можете взять Redfall.

Microsoft — огромный неповоротливый монстр с кучей согласований, утверждений и прочего «контроля качества».



Фил Спенсер, наш Слоняра, и релиз Xbox One в 2013 году.

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Прошло 12 лет, и многие уже забыли. На старте продаж у коробоксов было много дополнительных функций, что ели ресурсы маломощного устройства. Пришёл Фил и отправил на свалку всё лишнее и бесполезное. Под нож пошли Cortana, Kinect, «Картинка в картинке», аватары и куча других функций. Выпилили абсолютно всё, что не связано с играми. Не являюсь экспертом в данном вопросе, но мне кажется — это дало пару лишних FPS в играх и упростило поддержку устройства. Меньше функций — меньше ошибок — выше стабильность и надёжность системы.



Воля руководства Microsoft по созданию игровой системы Xbox

Обычный пользователь может подумать, что удалить бесполезные приложения из системы — ничего не стоит. Но есть нюанс. Многие приложения существуют «на всякий случай». Например, HoloLens или Windows Mixed Reality. Когда-то был бум на устройства с дополнительной реальностью. Бум прошёл, а приложения остались. Большие дяди наверху резервируют местечко под любую движуху. Самим заскочить в вагончик, либо не дать другим быть монополистами и конкурентами. Или сбор дополнительной телеметрии и продажа на сторону. Или сбор данных для обучения собственного ИИ. Вариантов монетизации у «бесполезных» приложений великое множество. Даже 1 цент в год с одного устройства, при парке машин в 3 млрд штук, превращает тончайший ручеёк в полноводную денежную реку.

Вырезать «бесполезное» приложение — это лишиться стабильного и гарантированного дохода и конкурентных преимуществ. Простым росчерком пера подобное не решается.



Влияние нижнего интернета на сознание пользователей



Ровно год назад свет увидели новые гаджеты. Microsoft инициировала запуск гибрида бульдога с носорогом. Прошёл год, и по данному релизу уже можно делать первые выводы.

Но нас интересует не сами устройства или технологический гигант индустрии, а шумиха вокруг ситуации. Две недели после анонса из-под плинтуса доносились речи о новом повороте в индустрии и величии Microsoft. Говорящие головы, без понимания ситуации, нахваливали и облизывали специфический гаджет для очень узкой ниши. Вопрос упирается в то, что многие современные пользователи не понимают происходящего. Рисковать своими деньгами ради экспериментов мало кто хочет. Нужна «киллер-фича», что перевесит все риски и лишние траты денег.

Будущий Xbox — это не минорные изменения и красивая плашка с зелёным отливом. Это огромный пласт работы с переломом устоявшихся норм. Для подобного нужен огромный слон, что продавит настолько заметные изменения в устоявшейся структуре.



Краткая история перевоза грузов различным транспортом



Торговля морскими судами ведётся с самой древности. Существуют сотни различных кораблей и прочих средств передвижения. Торговцы с древнейших времён барыжили различными изделиями. Тут вам и бочки, и мешки, и кувшины, и куча других средств хранения. Погрузка и загрузка кувшина с вином и мешков с зерном — это два совершенно разных процесса с разной механизацией. Но это лишь один из вопросов. А сколько бочек влезет в трюм? А сколько незаполненного пространства останется? А телеги сколько товара смогут перевезти за раз? Сколько ходок сделают краны?

Стоит ли мне упоминать о существовании ISO (International Organization for Standardization) в XXI веке? Сегодня существуют стандартизированные размеры всего и вся, что может перевозиться по морю, суше или воздуху. Абсолютно любой товар подчиняется данным правилам и стандартам.



Возможно, вы не замечали, но вот вам пример с паллетом PS5, где коробки уложены тютелька в тютельку как по ширине, так и по высоте. А эти паллеты войдут в контейнер или грузовой отсек и также совпадут по размеру практически с точностью до миллиметра.

Такой трюк будет со всем, что вам придёт в голову из массовых товаров. Одно правило, которое соблюдает весь мир.

Стандартизация как основной двигатель прогресса



Обыватель не представляет, насколько сильно правила влияют на их жизнь. Стандарты везде и во всём — начиная от дорожных знаков и заканчивая размерами бумаги. Люди договорились и сэкономили много-много денег. Единственная белая ворона в этом вопросе — это IT-индустрия. Технически, крупные производители стандартизируют некоторые вещи и договариваются о правилах, но не всё так гладко. Это дикий запад со своими интересами, патентами и производствами.



Стандартизация в IT-отрасли и компьютерах

Мы все хорошо знакомы с USB-разъёмом, PCI-Express или HDMI. Корпорации смогли договориться. Но есть, к примеру, Blu-ray, что стал стандартом, победив HD DVD, или MicroSD, что продавил Memory Stick. Далеко не по всем вопросам корпорации могут прийти к консенсусу. На кону стоит слишком много денег. Побеждает тот, кто даёт больше плюшек при меньших затратах. Memory Stick по всем параметрам был лучше MicroSD, но требовал денежку за своё использование — маленькая жадность и большие последствия. Аналогичная ситуация по многим вымершим технологиям. Люди хотели заработать на своих патентах, но простые пользователи выбрали «дёшево и сердито».



Windows против Android против macOS

С 2017 по 2025 год App Store стал крупнейшим игровым платформодержателем, за ним следуют Google Play, PlayStation и Steam. Вместе с платформами рука об руку идут операционные системы. Для понимания: установочный дистрибутив Windows 11 весит около 5 ГБ, а у PS5 — только 1,2 ГБ. Объём мусора и бесполезного софта зашкаливает.

Xbox как будущий стандарт игровой индустрии



Теоретически, уже существует DirectX, но со множеством оговорок. DirectX — это проприетарный API, завязанный на одной единственной корпорации. Закрытый код и медлительность гиганта плохо влияют на развитие. Windows уже сильно проигрывает Linux (в том числе Android), а разрабатывать свои продукты под DirectX (особенно игровые) — не самая лучшая затея. В этом мире существуют Vulkan, Metal, WebGPU — они более универсальны для широчайшего спектра устройств с минимальным копанием в коде.



Только огромный и сильный слон способен изменить ситуацию. Создание новой (оптимизированной) Windows способно вдохнуть новую жизнь в старую систему. Прогресс железа замедляется — нужны серьёзные копания в коде и выкидывание лишнего и бесполезного. Если Xbox сможет предложить платформу, что удобнее, быстрее, приятнее конкурентов, то она сможет задать вектор развития во всех отраслях. У DirectX появится явное конкурентное преимущество.



Но это не всё. Оптимизация — это не только работа над ошибками. Оптимизация — это стандартизация железа и разработка софта под определённо заданные задачи.



Intel Centrino — пример правильной стандартизации



Технически — это маркетинговая кампания из 2003 года, но она серьёзнейшим образом повлияла на рынок портативных компьютеров. Молодёжь сегодня не знает, но в далёкие времена каждый ноутбук был отдельным царством-государством. Корпорация Intel ввела собственную стандартизацию и сертификацию устройств. Значок Intel Centrino означал, что в устройстве установлены процессор, чипсет и беспроводная сеть от синей компании. Один пакет драйверов, лучшее сочетание компонентов и максимальная стабильность.

Именно данный шаг популяризировал Wi-Fi в общественном поле и сделал его стандартом де-факто. До Centrino беспроводная сеть была случайным элементом.

Ультрабуки — ещё одна маркетинговая кампания. Сейчас — это имя нарицательное, но по факту — это стандарт от Intel.

Корпорации могут создавать движ огромных масштабов и сочетать это с рекламными лозунгами.



Что Microsoft обязана сделать для популяризации Xbox



Корпорация из Редмонда всё больше похожа на огромного неповоротливого мамонта, и не всех это устраивает. Раньше можно было заявить, что деньги решают всё, но Xbox One показала, что есть нюансы. В 2022 году вышел Steam Deck — и оказывается, что проблемы с играми не только в консольном мире. Sony в 20 раз меньше Microsoft. Valve в 10 раз меньше Sony. Деньги сегодня — не главное.



Microsoft может стандартизировать железо, что будет проходить сертификацию на соответствие игровым устройствам. Включит 20 определённых параметров и будет выдавать правильный лейбл только таким устройствам. На данные гаджеты она выделит урезанно-обрезанную систему без фантиков и бантиков — только самое необходимое и готовое к использованию. Введёт шифрование, аутентификацию и прочие плюшки на уровне железа. Добавит широкие гарантийные обязательства по сроку эксплуатации и компенсирует часть расходов сторонних вендоров. Пролоббирует устройства в государственных учреждениях и расширит рынок (пенитенциарная система, образование и подобные).

Послесловие

Взмах на рубль — удар на копейку. Зная историю Microsoft и её игрового подразделения, у меня исключительно такой взгляд на происходящее. Слишком много обещаний — и слишком мало действий. Много шуму — и мало выхлопа. Эпоха Фила Спенсера подошла к концу, и на сцену вышла Сара Бонд. Возможно, внутри игрового направления что-то изменится. Придёт человек с плёткой и наведёт порядок. А вы как смотрите на этот вопрос? Протухшее болото — или у Xbox ещё есть шанс, и нужна лишь сильная рука хозяйственника, а не карьериста?