Геймеры перестали играть в игры. Вокруг одни баги, повестка, эффективные менеджеры, всплеск цен и отсутствие души у дорогих проектов. Как индустрия докатилась до подобного и почему эксперты не играют в игры, а только говорят о них.

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Предисловие

Данная заметка не является морализаторским наставлением или планом действий в определенных обстоятельствах. В российском игровом сообществе за последние 10 лет сформировалась грустная тенденция, о которой и хочется поговорить. В одном месте столкнулись сразу несколько моментов, связанных с воспитанием, взглядом на жизнь и моральными качествами. Нельзя выделить что-то одно — это огромный клубок различных течений, что отравляют сознание и выплескивают массу негатива в общественное поле. Коснусь лишь поверхностно основных направлений и покажу глобальную проблему в игровом комьюнити среди русскоговорящих геймеров.

В 2025 году подорожали путевки на Мальдивы

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Туристические операторы, вероятно, сошли с ума... Примерно 20% всех туристов на лучезарных островах — это туристы из России. Никаких региональных цен, никакого понимания реальной финансовой обстановки, никаких бонусов за предзаказ путевки. Просто поднятие цен на пустом месте. Мне трудно представить, что творится в голове у руководства всех этих компаний.

Серьезный вопрос, что требует максимально широкого освещения в прессе со всеми возможными вариантами воздействия на туристические фирмы и их сотрудников. Вы ведь тоже так думаете и готовы на полном серьезе обсуждать вопрос при каждом удобном случае?

Игры подорожают до $80

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Шум вокруг события и сарказм от некоторых представителей активной общественности поражает своей амбициозной глупостью. Пример с Мальдивами аналогичен примеру с видеоиграми. Мне не интересно, сколько стоят игры на старте. Что $60, что $80, да пусть хоть $300 — никогда не брал за полную стоимость и не планирую это делать. Точно так же, как и с поездкой на Мальдивы.

А знаете, кто регулярно берет игры на старте и по предоплате за полную цену? Контентмейкеры. Только им нужно здесь и сейчас, иначе опоздают на поезд и не соберут просмотров. Данное подорожание в нашей стране ударит исключительно по данной категории граждан. Нужны пруфы? У меня они есть, и с удовольствием их предоставлю.

Феномен 2025 года - Clair Obscur: Expedition 33

Через 33 дня со старта продаж в игру по всему миру на всех платформах поиграло 3.3 млн человек. Феноменальные показатели для небольшого проекта. Ее упоминают при любом удобном случае. Уже два месяца в сети не утихают разговоры о проекте. Хайп идет, просмотры крутятся, денежки капают. Нас проект интересует как официально озвученная статистика в общем доступе.

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На Россию приходится примерно 1% всего рынка видеоигр. То есть простой математический расчет говорит, что в России в Clair Obscur: Expedition 33 официально поиграло около 33 000 человек. Это грубые подсчеты, но показывают примерный порядок цифр.

В январе «Леста игры» официально отчиталась и указала, что в ее игры ежемесячно играют только на персональных компьютерах только на территории России и Беларуси 6 500 000 человек.

Супер-мега популярная игра, о которой 24/7 рассказывают во всех пабликах и из каждого утюга, — это статистическая погрешность на фоне действительно чего-то популярного. Данное соотношение 200 к 1 нужно для понимания денежного и других вопросов, что сегодня хочется затронуть.

DLSS, Unreal Engine и 8 гб видеопамяти портят игры

Список бесконечный, но выбрал самые актуальные в последние дни. Что ни обзор игры, так у нее миллион проблем. То частота кадров не держится возле 60, то «мыльцо» и «непонятные артефакты», то видеокарты не тащат. Список бесконечный и повторяется с регулярной периодичностью у большинства популярных блогеров. Если у вас не RTX 5090, то вы не геймер и обсуждать с вами нечего. Странный нарратив, что повторяют изо дня в день.

Я вырос в те времена, когда игры оценивали по:

Атмосфере, погружению, художественному оформлению, общим впечатлениям;

Графике, визуальному исполнению, качеству моделей, анимаций, текстур;

Звуку, музыке, звуковым эффектам, озвучке персонажей;

Сюжету, работе сценаристов, проработке персонажей, развитию истории;

Инновационность, оригинальность, новые идеи, свежесть подхода;

Геймплею, механикам, удобству управления, балансу;

Интерфейсу, удобству навигации, читаемости, эргономике;

ИИ болванчикам, поведению NPC, врагов или союзников;

А что у нас сегодня? Стоит ли перечислять наиболее частые акценты, упоминаемые в обзорах? Если среди читателей данного блога есть настоящие геймеры — назовите хоть парочку хороших обзоров на игры в последнее время? Не на повестку, мыло, частоту кадров при определенном угле обзора, а на игры?

Синдром игрового эксперта и блогерская эпидемия

С появлением YouTube и возможности на нем зарабатывать на просторах интернета моментально появилось много экспертов различного калибра. В этом нет ничего плохого, если ты имеешь хотя бы минимальное представление о происходящем. Чем больше разных мнений и голосов — тем лучше. Вот только мнений в этой толпе нет. Все как под копирку пересказывают чужие мысли. Алгоритм действий примерно следующий: «Смотрим чужой ролик с анонсом (обзором, разбором), смотрим лайки и дизлайки, читаем комментарии, оцениваем число просмотров, составляем «оптимум» и сразу в релиз». Чем быстрее, тем лучше. Избитые фразы, примитивные идеи, односложные мысли и обязательно пара трендовых слов, «цепляющих» до глубины души.

В современных обзорах нет ни души, ни рефлексии, ни попытки понять, что авторы пытались сказать своей игрой и получилось ли у них сие занятие. А для весомости своих изысканий и придания им статуса экспертности блогеры рассказывают истории про «DLSS, Unreal Engine и 8 ГБ видеопамяти».

Статус ощипанного утенка и поклонение деньгам

Заходя в интернет и перелистывая профильные ресурсы, только и видишь, что у всех новенькие системные блоки на RTX 5090 с самыми топовыми камнями, люди играют только в новинки в день релиза и не готовы ждать первых скидок, а потом читаешь официальную статистику, и тебя разбирает хохот.

Иллюзия благополучия и ритм самообмана окутали игровое комьюнити. Одни притворяются, что разбираются в играх, хотя в них не играют, другие развесили уши и ищут отговорки, чтобы в игры не играть. Замкнутая спираль, где игры лишь предлог, а не цель.

Игры - больше не про личный опыт и ощущения

Люди делятся на две большие категории. Одни ищут смысл бытия и как его достичь, другие идут на поводу иллюзий и фантазий людей, что зарабатывают на продаже мечты.

Перед созданием данного материала закончил компанию Total War: Warhammer III на максимальной сложности за воинов Хаоса.

Я помню путь прокачки легендарного лорда. Я помню сложные битвы с трехкратно превосходящим противником. Я готов обсуждать осады и обновленный ИИ. Могу поделиться впечатлениями от механик артиллерии и изменения баланса. Провести сравнение юнитов и динамику компании с новыми патчами. Я играю в игру.

Вопросы поднятия стоимости игр, повестка, новые генераторы кадров, жадность корпораций, эффективные менеджеры, игровые движки, увольнения, переносы релизов — не более чем белый шум для снятия просмотров. Ни одна из этих тем не отображает суть обычных геймеров и их любимого хобби.

Послесловие

Геймерское сообщество скатилось в пропасть самообмана. Игровой опыт подменен трендами и хайпом. Искренний интерес перерос в гонку за просмотрами и лайками. Иллюзия популярности, диктуемая «игровыми» блогерами и псевдоэкспертами, превращает игры в фон для заработка. Суть видеоигр не в стоимости релизов и не в технических замерах — она в наслаждении, что дарит игровой процесс. Но игровые «эксперты» вам об этом не расскажут, так как они не про игры...