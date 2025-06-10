Эпоха Windows и Xbox находятся в важной точке своего развития. Microsoft активно расширяет свои игровые сервисы в альтернативных направлениях, делая упор на универсальность. Анонс ROG Ally X и слухи об «игровой» Windows — не просто маркетинг, а возможное начало великой эры. Сегодня попробую оценить прошлое, понять настоящее и спрогнозировать, к чему всё идёт. Нас ждут глобальные перемены или очередной пшик.

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Предисловие

Это пятый материал по данной тематике. Значимость происходящего невозможно переоценить. Прямо сейчас во мне борются две сущности. Одна оптимистично смотрит в будущее. Вторая скептически относится ко всем активностям от Microsoft и Xbox. Постараюсь кратко передать суть происходящего. 8 июня 2025 года Фил Спенсер и компания совершили один малюсенький шажочек в пучину безумия. Многие могут подумать, что речь идет про консоли Xbox, но всё намного сложнее и шире.

Краткая предыстория развития Windows

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Последние 25 лет подрабатываю переустановкой систем на персональные компьютеры. Если со стационарными агрегатами особых нюансов нет, то в мобильных и портативных гаджетах «не всё так однозначно».

В 2006 году широкое распространение получают процессоры с низким энергопотреблением. Оказывается, не всем пользователям нужны мощные гаджеты, а упор в хорошую автономность играет существенную роль. Как любитель бренда Sony Vaio, могу смело утверждать, что концепция долгой работы от одного заряда играет существенную роль в повседневном использовании гаджетов. В те далекие времена мобильные телефоны ещё не были «монстрами» в широком смысле.

Но у данной серии процессоров был нюанс с упором в высокую стоимость. Базовые версии Sony Vaio UX-серии стартовали с $2000 при низкой функциональности.

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В это время на свет выходят устройства под обозначением «нетбук». Для бюджетного устройства разработали бюджетную начинку и определённую концепцию развития. Устройства шли в комплекте с Windows XP -> Vista -> Win 7 -> Win 8, и проблем с функционированием до 2015 года не было. Да, они тормозили, были нерасторопными, но с большинством возложенных функций справлялись на 117%. Думаю, многие пользователи были знакомы с продуктами из данной ниши гаджетов.

В 2015 году происходят два события. Корпорация Intel выпускает процессоры линейки Silvermont, а Microsoft пускает в оборот Windows 10. Новые процессоры с четырьмя ядрами не тянут новую операционную систему. Что-то пошло не по плану. Корпорация запускает свой проект со своей операционной системой.

На рынке появились несколько устройств на базе новых Intel Atom и собственной операционной системы. И снова что-то пошло не по плану. Intel сворачивает производство экономичных процессоров, а старшие линейки переименовывает в Intel Pentium Silver и Intel Celeron Silver. Для понимания ситуации: самый мощный Atom для нетбуков N570 великолепно тянул всё и вся на Win 7 в 2014 году. Z3795 был более чем в два раза производительнее и тормозил на Win 10 в 2015 году.

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В сети можно найти бесконечное число тестов, где сравнивают две операционные системы в играх. Технически между ними минимальная разница (была в 2016–2017 гг.). Вот только все тесты проводились на топовом железе, где любая просадка будет на уровне погрешности. За 10 лет существования Windows 10 обзавелась рядом полезных функций, о которых никто не просил.

Телеметрия всего и вся в тройном варианте;

Включенные GameDVR / Xbox Game Bar;

Включенный Защитник;

Фоновая активность Store-программ (погода, новости, почта);

Интеграция OneDrive;

Три браузера и Cortana;

Индексация всей информации на жёстком диске;

Microsoft Teams для конференций в фоне;

Бесконечный список приложений, функций, слежки, резервирования, помощников;

Сверху добавьте интеграцию с другими приложениями из экосистемы Microsoft. Прямо сейчас активно пропихивают Copilot, о назначении которого не знает 95% пользователей. До этого были AR-устройства дополненной реальности.

Обрезание и настройка официального дистрибутива Windows 10

Вокруг данного вопроса ходит много споров и дискуссий. В сети нет однозначного ответа на данный вопрос. Точнее, нет ответа на формулировку: «Какая сборка лучше оптимизирована и выдаёт больший FPS в играх?». Например, канал «Мой капитан» утверждает, что разница отсутствует. Более того, они настаивают, что в сборках часто вырезают компоненты, необходимые в повседневной жизни, и они работают нестабильно.



Альтернативные источники предоставляют другую точку зрения. У стоковой системы есть скрытый потенциал, и его можно извлечь. Кто прав, а кто снимает просмотры — риторический вопрос, и каждый самостоятельно может принять решение.



Со своей стороны напомню о существовании такой настройки в Win 10, как «Игровой режим» от Microsoft. Либо это фейковая настройка, либо в системе есть что-то неуловимое и непонятное.

Вопрос интересен в разрезе использования ресурсов железа. Пару дней назад сеть облетела новость, что в Steam OS игры работают лучше, чем в Windows. Стоит добавить, что в Linux игры запускаются не в нативе, а через прослойку, дополнительно поедающую производительность.

Анонс Asus ROG Ally X на Xbox Games Showcase

8 июня 2025 года нам представили новое устройство для игр. Microsoft проводит коллаборацию с Asus. Само устройство не представляет никакой ценности. Дорогая железка с минимальным охватом аудитории. Акцент надо сделать на: «Как дельцы из Редмонда планируют конкурировать на рынке ПК и продвигать свою экосистему». Steam OS показала, что отлично себя чувствует в игровом мире и на два корпуса опережает Windows. Проиграть консольную гонку и слиться на родной платформе — поклонники не поймут, инвесторы не оценят.

По состоянию на лето 2025 года неизвестно о будущем игровых консолей Xbox. Это будут чистые консоли, гибридные устройства или оптимизированные персональные компьютеры? Microsoft самостоятельно займётся выпуском железа или делегирует полномочия сторонним производителям? Многие не понимают, но «желания» самого гиганта будет мало. Зачем Asus выпускать миллион ROG Ally X и держать их на складах, если можно запустить партию в пару тысяч устройств и взять паузу на раздумья? Это не консоли с чётким позиционированием, и рисковать своими личными финансами на авантюру другой корпорации никто не захочет. Если эксперимент окажется неудачным, то новых партнёров больше не будет. Microsoft обязана оказать поддержку. Либо денежкой, либо активным участием в доработке и оптимизации — второй попытки показать себя во всей красе уже не будет.

Оптимистичный план развития Xbox, что изменит игровой мир

При анонсе Asus ROG Ally X упомянули несколько фактов:

Из Windows выпилили все лишние сервисы. Оптимизированная версия занимает на 2 ГБ оперативной памяти меньше, чем базовая;

В режиме ожидания время автономной работы утроилось;

Это обычная Windows, заточенная под игры;

Если это будет обычный дистрибутив с компонентами исключительно под одно устройство и выпиливанием всего лишнего, то он моментально будет слит в сеть. В руках у обычных пользователей появится облегчённая и оптимизированная версия системы. Добавление недостающих компонентов — дело пары кликов мышкой. Установка драйверов происходит ещё быстрее. Microsoft не будет создавать отдельную ветку и тратить кучу ресурсов на её поддержание — это будет отдельная редакция и ничего более.

С рынка моментально исчезнут «васянские сборки» с непонятным содержимым, и любой желающий сможет поставить лёгкую, быструю, официальную систему без кучи мусора от производителя. Это коснётся всех, а не только любителей играть в Xbox. Сказать, что подобное станет революцией — это недооценить важность момента.

Пессимистичный план развития Xbox

Приложение Xbox появилось в 2015 году. Прошло 10 лет, а они до сих пор не смогли совместить приложение Microsoft Store и Xbox. Более того, в Microsoft Store можно посмотреть все покупки, включая консоль Xbox. В приложении Xbox нет доступа к контенту консолей Xbox. В приложении Xbox нельзя просмотреть список заказов — перебрасывает на... сайт. Не в приложение Microsoft Store, а на сайт. И это уже десять лет. Зато ссылка на Xbox Game Pass есть на каждой страничке.

Огромная неповоротливая корпорация уже 10 лет не может сделать базовые функции, в которых остро нуждаются. Игровое приложение пилят и меняют по несколько раз в месяц. Что-то добавляют, что-то убирают, но оно так и не стало нормальным и работоспособным. Как забавный факт — у меня есть несколько игр Xbox Play Anywhere. Если устанавливать через приложение Xbox, то часто не работают или вылетают с ошибкой. Если ставить через Microsoft Store — то запускаются стабильно. Причём на двух разных ПК.

Я не верю, что Фил Спенсер и компания смогут выпустить оптимизированную систему для игр. Чтобы оценить всю трагичность происходящего, у Xbox есть программа «бета-тестеров», что выявляют баги и проблемы в системе. У огромной богатой корпорации нет денег на вылизывание своей системы, и функцию перекладывают на обычных пользователей.

Но и это не всё. За выявление ошибок и багов Microsoft не выплачивает вознаграждения особо отличившимся, как Sony. Она выдаёт значки для профиля. Гордитесь своей причастностью к великой игровой консоли.

Послесловие

Мы на распутье. Microsoft берёт новый курс на развитие игрового направления везде и всюду. Зная, как работает данная контора, есть подозрение, что за громкими словами нет ничего осязаемого. Громко заявлять — это великий дар, которым в совершенстве овладели крупные корпорации. Внутри меня сидит маленькая жаба и квакает: «Ну хоть разочек пусть громкие слова подтвердятся славными делами. Я устал от громоздких и неповоротливых форточек с кучей мусора. Пусть приятное совместится с полезным, и это будет новое начало светлого будущего».