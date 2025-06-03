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Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами

Хайп не требует фактов, только громких слов. Пока одни ищут истину, другие делают контент. Угадайте, кто останется в топе?
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Последние три месяца на рынке игрового железа творится полнейшая дичь. Обычно новостной фон длится одну-две недели, но тут случилось что-то странное. Данный материал думал написать ещё месяц назад, но он сложный для донесения мыслей и идей широкой общественности, и бросил на середине повествования... 

Но снова и снова в профильных медиа всплывает тема современных видеокарт с объёмом видеопамяти на 8 Гбайт. Это какой-то психоз, и ситуация вокруг видеокарт nVidia 50 серии ненормальная. Можно было бы сказать, что Злая корпорация задумала что-то нехорошее, но в данном вопросе я категорически на стороне "Куртки". Но за всей мишурой происходящего никто принципиально не желает увидеть слона в пустой комнате.

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Обо всём по чуть-чуть: о современных блогерах в технической сфере, о крупных корпорациях и о зумерах, у которых нет своей головы.

Хроника событий NvGate на 8 Гигабайт

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В январе проходит выставка CES в Лас-Вегасе, где анонсируют RTX 5070, равную по производительности RTX 4090. По данному поводу выходят сразу несколько "разоблачающих материалов" от крупных западных блогеров. Особо рьяным вскрывателем правды оказался канал Hardware Unboxed, что снял сразу 11 роликов на данную тему. Дальше — больше. Открылась золотая жила, что приносит тонны просмотров за 5 минут работы.

Следующим этапом хейта стала видеокарта RTX 5060 Ti с разным объёмом видеопамяти. И тут первый же звоночек, на который я обратил внимание. У любого теста должна быть повторяемость. Драйверы и обновления игр влияют на конечный результат, но колебания составляют 5–10 %, и то, если проводить сравнения на старте продаж. У данного канала есть свой сайт с дублированием проведённых тестов. В обзоре RTX 5060 Ti в 9 играх из 10 зелёная карта проигрывает Intel Arc B580.

Промолчу, что у других блогеров ситуация с точностью до наоборот. На сайте много обзоров, и я возьму их же тест, по их же методикам, в их же материалах. Конечно, есть некоторые расхождения, но они не меняют общей картины. При желании можно подобрать десятки тестов в паре.

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По тестам в январе 2025 года в разрешении 1440р в паре Intel Arc B580 и RTX 4060 разница составляет около 56 %.

А уже через месяц, в том же разрешении 1440р, та же самая Intel Arc B580 в той же самой игре опережает RTX 5060 Ti на 92 %, а конкретно на представленном скриншоте разница доходит до 123 %.

Стоит ли мне говорить, что RTX 5060 Ti мощнее и производительнее обычной RTX 4060? Никакие обновления драйверов не дадут такой буст видеокарте. Это чистой воды "манипуляция". Разница в тестах СЛИШКОМ большая, чтобы списать на погрешность и прочие нюансы. Аналогичная ситуация продолжилась и с другими видеокартами Nvidia на 8 Гбайт.

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Независимые блогеры против корпораций

Интересная формулировка — "независимые" — в свете последних событий. Очень многие говорящие головы рассказывают, что они не берут чемоданы от корпораций и не подчиняются их желаниям и воле. Вот только есть альтернативный источник финансирования под названием "хайп".

Хайп — это искусственный ажиотаж вокруг определённых событий, привлекающий большое внимание общественности к происходящему. Чем выше хайп, тем больше просмотров, подписчиков и денег. То есть если создать инфоповод и раскрутить его, то можно получить много денег. Больше трафика — больше сторонних рекламодателей. Именно этим и занимаются некоторые крупные блогеры в западных медиа.

Подтасовка результатов тестов и выдача "достоверной" информации

За свою жизнь перебрал несколько сотен видеокарт и со многими проводил всякое нехорошее и экстремальные тесты. Например, до сих пор нахожусь на 1 месте в разгоне RX 550 с огромным отрывом от второго места.

Зная сильные и слабые места видеокарты, можно искусственно создать "узкое место" и просадить её производительность. Если посмотреть на скриншот с тестом RTX 5060 Ti, то видно невооружённым взглядом, что чип работает лишь на половину своей мощности и искусственно задраны настройки, увеличивающие потребление памяти.

В тесте включён апскейлер, который потребляет видеопамять, хотя без него картинка будет лучше и частота кадров выше, ибо упора в чип отсутствует. Автор канала целенаправленно включил ВСЕ возможные галочки и ударил по узкому месту, хотя в обычной жизни обычный человек никогда такого делать не будет, даже случайно. Hardware Unboxed целенаправленно создавал искусственные условия для подтасовки результатов.

Тесты из независимых источников "RTX 5060 Ti 8 Гбайт VS 16 Гбайт" и перегрев VRM


Для наглядности взял ролик от ворчливого деда с PRO Hi-Tech и сделал скриншот, который был очень интересен лично для меня. Именно он показывает всю ситуацию с точки зрения обычного пользователя. На скриншоте две видеокарты с разным объёмом видеобуфера. Что вы видите на этих снимках как обычный покупатель? Не буду вас томить, ибо на левом скриншоте 66 кадров при цене видеокарты $379, а на правом скриншоте 66 кадров при цене видеокарты $429 — и подобный порядок вещей будет в 99% случаев.

Проблема, высосанная из пальца для нагона трафика видеоблогерам

Моя основная игровая платформа — это Sony PlayStation 5. Знаете, какое принципиальное отличие персональных компьютеров от консолей? У коробочек под телевизором всё прибито гвоздями и невозможно что-то изменить и настроить. На персональных компьютерах, в случае необходимости, вы всегда можете понизить один из ползунков в нужном направлении и подогнать настройки под свои хотелки. Более того, по умолчанию там УЖЕ всё настроено, и 99 % пользователей не увидят никакой крамолы. Основная гордость боярской платформы, внезапно, куда-то исчезла в случае доказательства заговора корпораций.

Задел на будущее и проблемы с будущими играми

RTX 5060 Ti на 16 Гбайт будет лучше RTX 5060 Ti на 8 Гбайт при прочих равных, и этот вопрос я не рассматриваю. Но в нашем случае нет ни одной игры, где в настройках "по умолчанию" одна карта показывала бы результат выше другой. Упор в видеопамять в будущих проектах. И вот тут интересная логика у западных тестеров видеокарт. Они отказываются тестировать игры, что рекомендовала nVidia (эти игры получили патчи под новые технологии), и утверждают, что они купили видеокарты и хотят видеть результаты здесь и сейчас. Но когда начинают давать советы, внезапно вспоминают о гипотетических, ещё не вышедших играх.

Прямой обман и манипуляция общественным мнением — это худшее, что может происходить с людьми, к которым прислушиваются. Люди в прямом смысле могут потерять деньги, слушая толпу, а не думая своей головой.

RTX 5060 Ti на 16 Гбайт против RTX 5060 Ti на 8 Гбайт за одну цену

Финальный аккорд сегодняшнего противостояния. Что вы выберете, если перед вами будут две видеокарты по одной цене? Конкретнее — самая дешёвая 16 Гбайт против топовой 8 Гбайт? Для вас выбор очевиден? Толпа изменила ваше сознание, и вы повелись на вбросы? Два года назад рассматривал вопрос увеличения производительности видеокарт GeForce и фичу под названием Overboost. Некоторые данные есть в этой теме:

"Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050 Ti"

Если кратко, то производительность видеокарт серии RTX напрямую зависит от её температуры. Чем сильнее греется видеокарта, тем ниже у неё частоты и производительность. Разница до 30%. Если перед вами две карты — одна с хорошим охлаждением и малым объёмом памяти, а вторая с плохим охлаждением и большим объёмом, то в подавляющем числе игр первая будет показывать большую частоту кадров. Но люди, гонящиеся за хайпом, вам этого не расскажут.

Реальная проблема современного рынка видеокарт

Это статистика Steam по видеокартам. Скриншот делал во время написания заметки, но со временем она не сильно поменяется. Что вы видите на ней?

Видеокарты x60 самые популярные, и на них самый большой спрос? Их выбор и понимание ситуации очень важно при покупке? Отчасти это так, но проблема в другом... На первых местах САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ видеокарты. Дешевле нет.

  • RTX 2050 не существует, и в топе 2060
  • RTX 3050 хоть и существует, но она появилась через 3 года после старта продаж 30-й серии; самая младшая — 3060
  • RTX 4050 не существует, и самая младшая — 4060 в топе
  • RTX 5050 не заявлялась, и 5060 будет самой дешёвой из всех возможных

Сегодня не существует видеокарт в самом ходовом сегменте $150–250. Легендарная и самая мощная встроенная графика 890M разместилась в мобильном распаянном процессоре Ryzen AI 9 HX 370 и не встречается в обычных ПК. Производительность в пике едва достигает древней GTX 1650, а ценник улетает в космос. Аналогичная ситуация с 780M, встроенным в Ryzen 7 8700G — он не дотягивает до производительности карты восьмилетней давности и есть только в самом дорогом APU. И вот это настоящая проблема. Возможно, вы не в курсе, но 55 % экранов по статистике Steam имеют разрешение 1920 × 1080 — это больше, чем все остальные вместе взятые. Самая дешёвая RTX 5060 для данного разрешения избыточна.

Послесловие

Рынок видеокарт сегодня перестал быть местом для гиков и увлеченных людей — теперь это место для заработка. Чем громче и красивее кричишь, тем больше зарабатываешь. И тут начинаются проблемы. Многие не разбираются в вопросе и прислушиваются к таким "крикунам". Для которых это — один из способов заработка, а для геймеров — вариант разочарований и потери денег. Но о самом важном никто говорить не желает, ибо не в тренде.

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