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Как Alan Wake Remastered стал символом цифровой халявы и ошибок Microsoft

Alan Wake учил нас, что тьма прячется в деталях. Видимо, и в Microsoft Store тоже — ошибка превратилась в красивый "подарок".
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Есть такое сладкое русскому уху слово — халява. Не подарок, не находка, не кража — халява! Вокруг халявы построено множество анекдотов, афоризмов, и оно имеет магическое, почти сакральное значение. Современным зумерам, выросшим в достатке и не знающим, что такое дефицит, смысл потерял актуальность, но людям, выросшим в 90-х, — это волшебное понятие.

Цифровые магазины регулярно промышляют раздачей халявы. По своей воле или нет, но в Playstation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop и в магазинах на персональных компьютерах на постоянной основе где-то что-то выпадает. К праздникам или по ошибке — халява она и в Африке халява. Но бывают и курьёзные случаи, об одном из них сегодня и поговорим.

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Почему две игровые консоли помогают экономить на покупке видеоигр

Много-много лет назад пришёл к одному простому и понятному мнению: чем больше возможностей, тем выше шанс. Покупать два игровых устройства — это дорого, но два устройства на длинной дистанции позволяют приобретать игры значительно дешевле. Экономия на приобретении игр превышает стоимость покупки двух устройств. Когда на одной платформе тишина, то на второй обязательно будет проходить интересная акция, распродажа или что-то ещё. PlayStation и Xbox регулярно балуют своих поклонников вкусностями. Не каждый день, но с хорошей периодичностью.

Бесплатные раздачи Playstation Store

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Существуют специальные сайты, что отслеживают подобные раздачи и сообщают о них широкой общественности. Информация о подобном в мгновение ока разлетается и перепечатывается, привлекая трафик и просмотры.

Ошибки в цифровых магазинах Playstation Store, Microsoft Store и Nintendo eShop

За 10 лет в трёх консольных магазинах по различным особенностям и недосмотрам общественность получила доступ к сотне различных игр. Дополнительно добавьте ошибки с ценами и скидками, где игры отдавались со скидкой в 98%, и прочие недоразумения. Для людей, держащих руку на пульсе индустрии, есть множество различных вариантов халявы и некоторые из них овеяны множеством курьёзного и забавного.

Alan Wake Remastered стал бесплатным из-за бага в Microsoft Store

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26 января 2025 года в Microsoft Store наступили очередные "бесплатные выходные" — очень странная акция, для участия в которой требуется платная подписка. Не всегда, но на регулярной основе. В данной акции участвуют различные издательства с вариациями на тему "А что если?" Одна организация рекламирует свой продукт, вторая занимается техническими вопросами.

Бесплатный Alan Wake Remastered

В зимние выходные Remedy Entertainment проводила очередную рекламную кампанию. Но вместо базовой версии в "бесплатных выходных" принял участие Alan Wake 2 Deluxe Edition Bundle в комплекте с игрой Alan Wake Remastered. Но и тут что-то пошло не по плану. Bundle состоял из двух отдельных лотов, где при "покупке" одной игры вторая выдавалась бесплатно. То есть сразу три ляпа в одном месте. Подобное моментально разлетелось по сети интернет, и данной щедростью воспользовались сотни тысяч пользователей.

Почему Microsoft удалила игры спустя полтора месяца после раздачи

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Microsoft официально объявляет, что она ничего не раздавала, и отменяет все купленные лоты.

Баги в Microsoft store

В этом месте необходимо сделать уточнение и привлечь внимание обычного геймера к проблематике возврата "ошибочных покупок". Корпорации очень редко отбирают купленные игры. Ошибка корпорации — это проблема корпорации. Отъём игр — это нонсенс и удар по репутации. Между ошибкой в магазине и отъёмом игр прошло полтора месяца. Огромный срок. Совершенно непонятно, в чём смысл был отбирать игру через шесть недель после инцидента. Чтобы люди прошли игру вдоль и поперёк и не было ни минуты сожаления?

Microsoft отнимает купленные игры у геймеров

С 14 по 18 марта 2025 года сеть заполонили жалобы на отзыв игры из библиотеки. Для себя добавил игру на все имеющиеся аккаунты и забыл о случившемся. На всех моих аккаунтах пришло подобное сообщение.

Microsoft отзывает Alan Wake Remastered

Те, кто следит за моим творчеством, помнит, что с конца февраля и до сего момента сидел на консолях седьмого поколения и разбирался в играх прошлого. Библиотеку не проверял, темой отзыва игр не интересовался, и судьба Alan Wake Remastered прошла мимо меня.

Alan Wake Remastered осталась в библиотеке несмотря на удаление

Вот только игра у меня осталась на моём личном аккаунте. Остальные не проверял, так как нет возможности. Сообщение про отзыв игры в наличии, но сам лот не удалился из библиотеки.

Баги в Microsoft store

У меня уже был аналогичный случай с другой игрой, где игру отозвали, но в библиотеке осталась. Вот только установить её было нельзя. Иконка присутствует, а вот игра отсутствует. Решил проверить данный факт, и Alan Wake Remastered установился на консоль без танцев с бубном. Обычная игра. Обычная установка.

Игра не только установилась, но и запустилась. Что очень странно. Мой мозг начал вести себя подозрительно и искать истину в последней инстанции. Ну не может быть такого, чтобы огромная корпорация столько раз подряд накосячила на ровном месте.

Бесплатный Alan Wake Remastered

Что показала ситуация с Alan Wake о конфиденциальности в Microsoft

У корпорации Microsoft есть какое-то нездоровое желание привязать пользователей к своей учётной записи. Если с телефонами всё понятно — там индивидуальные гаджеты и бесплатная операционная система, то тут множество вариантов с самосборными устройствами.

Microsoft создает цифровой ГУЛАГ

Вопрос с учётными записями состоит не в их существовании, а в надёжности и конфиденциальности. Пример с Alan Wake Remastered показал, насколько некомпетентные специалисты работают в корпорации и какой повальный "пофигизм" в триллионной компании.

Послесловие

Alan Wake Remastered это больше, чем просто халявная игра — это символ современной цифровой неразберихи, "случайной" щедрости и корпоративной жадности. Вам ничего не принадлежит и соблюдаются лишь юридические формальности. В данной истории нет счастливчиков, но есть важный урок: в эпоху цифровой собственности даже халява не то, что вы думаете.

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