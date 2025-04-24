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The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов

Сегодня восхищаются тем, что вчера называли проходняком. Не потому, что стало лучше — просто выбор стал хуже.
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Ремастеры стали новой нормой для игровой индустрии. В 2025 году игроки восхищаются обновлённой Oblivion, а индустрия празднует финансовый успех. Но давайте будем честны перед собой. Если в центре внимания оказывается переделка игры, что в 2006-м выглядела спорно, то что сие говорит о состоянии игр сегодня?

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Дисклеймер

Чтобы не было кривотолков, поясню, что к игре Тодда Говарда у меня нет никакого отношения — это серединка на половинку, о которой забываешь через пять минут. В данной заметке речь пойдет не о самой игре, а о ситуации в игровой индустрии, и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered выступает лишь лакмусовой бумажкой. 20 лет истории игровой индустрии в прямом сравнении.

Ремейки, ремастеры и ретроигры в 2025 году

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За последние 3 месяца мои мысли сконцентрировались вокруг легендарных Xbox 360 и PlayStation 3. Львиная доля материалов посвящена игровой индустрии прошлого десятилетия, и в комментариях регулярно можно услышать негодования по данному вопросу. Старьё никому не интересно, и пользователи ждут новинок с большими бюджетами и проработанными сюжетными линиями. Нужны новые впечатления и эффект WoW. Всё бы ничего, но большинство современных активных геймеров не знакомы с классикой, и релиз новенькой The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — как яркий пример данного факта.

Oblivion Remastered — игра на 11 из 10 и признание народа

Поводом для написания данного материала послужили хвалебные возгласы в средствах массовой информации и восхищение публики "новому" творению Тодда Говарда. Моя новостная лента завалена различными разборами и обзорами данной игры. И это при том, что не интересовался данной темой. Я играл в игру в 2007 году и отлично знаком с ней. Что увидели современные пользователи и чем они восхищаются — мне совершенно непонятно.

Релиз оригинальной The Elder Scrolls IV: Oblivion в 2006 году

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В 2002 году выходит игра The Elder Scrolls III: Morrowind — не самое выдающееся творение, но заметный проект с интересными фишками. У игры были поклонники, но она не обрела культового статуса в массовой культуре. Крепкий середнячок для любителей жанра. Через три года выходит продолжение, и... Поклонники разочаровались, а многие любители жанра не смогли оценить "шедевр" от Bethesda. Новая игра не просто была слабее предыдущей части, она выглядела как халтура. Многие расценивали проект как желание срубить лёгких денег на ностальгии. Это был громкий провал, и будущие дополнения не сильно улучшили ситуацию.

В отличие от глубокой и атмосферной Morrowind, обновлённая часть показалась убогой. Сюжет хромал на обе ноги и стал шаблонным, мир превратился в безжизненную пустыню. Система автолевелинга противников дезинтегрировала любую мотивацию к развитию персонажа. Примитивные и однотипные квесты, убогие подземелья не вызывали положительного отклика среди геймеров. Но главным минусом была одноразовость игры. После прохождения ни у кого не было желания перепроходить историю и исследовать мир повторно.

Великая эра первоклассных игр

Моя основная игровая активность пришлась на период с 1995 по 2010 год, когда хотелось попробовать всё. В эру до появления интернета и оказуаливания проходняк бежал мимо и не цеплял своей примитивностью. The Elder Scrolls IV: Oblivion вышел, когда на прилавке рядом с ней лежали:

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    Fable 2004 от Питера Мулинье

  • Gothic 2 2002 с приставкой шедевр

  • Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 — классика на все времена

  • Neverwinter Nights 2 2006 — тут целая серия из десятка игр и дополнений

  • The Witcher 2005 — первый проект от польских шарлатанов

  • SpellForce — хоть и не является чистой RPG, но разнообразие механик и сюжет были на высоте

И это были не шедевры. А нормальные игры, коих было много, и на прохождение которых уходили сотни часов. С большой реиграбельностью и приятным геймплеем. А ведь мы ещё не упоминали шедевры, которые стали стандартом индустрии на долгие годы. И среди обычных игр описываемое творение было серостью.

Деградация игровой индустрии и релиз Oblivion Remastered

В 2025 году восхваляют посредственность из середины нулевых. Ремастер радует зумеров и дарит море позитива. Подобное может происходить лишь в одном случае — сегодняшние игроделы не способны создавать шедевры. Сегодня не существует студий, что готовы изменить индустрию и удивлять сказочными мирами. Конечно, есть исключения, вроде Baldur’s Gate 3, но это редчайшее событие с минимальным отражением действительности. А ведь мы ещё не вспоминали культовые проекты с ударными тайтлами, что создали индустрию и покорили сердца поклонников ролевых игр:

  • Final Fantasy и Dragon Quest — восточные проекты прошли мимо меня, но упомянуть стоит

  • Серия Wizardry — основоположник жанра и обязательная к ознакомлению

  • Серия Ultima — законодатель жанра, придумавший большинство игровых механик

  • Серия Might and Magic — у культовой пошаговой стратегии был прародитель с глубоким сюжетом

  • Серия Realms of Arkania — личная попоболь, по которой учил английский язык

  • Fallout 2 — вершина и квинтэссенция жанра, лучшее, что есть в изометрии

  • Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura — игра не доделана, но имеющийся контент вызывает мурашки до сих пор

  • Vampire: The Masquerade — игра не доделана, но проработка мира даже в таком состоянии даст фору любому современному проекту

Сегодня большинство игр оказуалено, упрощено и обездушено. Фастфуд для потребителя и ничего более. Добавление капельки прошлого вызывает эйфорию и шум. А ведь были времена...

Ремейки, ремастеры и переиздания в 2025 году

В нижнем интернете принято ругать желание разработчиков выпускать доработанные проекты недавнего прошлого. И тут возникает дилемма. Есть проекты с хорошей реиграбельностью, которые приятно перепроходить. Есть одноразовый фастфуд для выкачивания денег. Что выбрать и на что потратить деньги? Как пример, стоит напомнить о существовании Days Gone Remastered, что выходит 25 апреля 2025 года с обновлением за $10, и Avowed в подписке за $20.

Послесловие

Ремастер Oblivion — не триумф игроделов, а напоминание для сообщества. Напоминание о том, как далеко шагнула индустрия в технологических аспектах, но как сильно откатилась в идеях и глубине проработки. Мы живём не в эпоху новых миров, а в эпоху цифровых реинкарнаций. И, похоже, современным геймерам этого хватает.

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Теги

playstation 3 xbox 360 the elder scrolls iv: oblivion fallout 2 тодд говард arcanum: of steamworks and magick obscura days gone remastered vampire: the masquerade the elder scrolls iv: oblivion remastered
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