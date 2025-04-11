Дядюшка Габен любит раздавать хорошие скидки, но что, если я скажу вам, что можно взять ЕЩЁ дешевле, чем в любимом Steam? Хорошие игры в два или три раза дешевле, чем в магазинчике Valve. Сегодня приведу пару примеров, как играют экономные геймеры в хорошие игры.

реклама





Предисловие

Всё описанное ниже не относится к новинкам, только что вышедшим в релиз. Если вы хотели узнать, как можно сэкономить на покупке Grand Theft Auto VI, эта тема и лайфхаки, указанные в ней, не для вас. Всем остальным — читать внимательно и мотать на ус. Это те самые способы, на которых наживаются ушлые ребята с известных сайтов — перепродажа ключей с хорошим наваром. Способы давно известны, но, оказывается, простой люд о них не знает... или не хочет знать.

Серые схемы и криминал

реклама





Начнём издалека, для плавного погружения в вопрос. Есть несколько сервисов за пределами Steam и Xbox Store, что продают ключи с хорошими скидками или раздают их бесплатно. Так как они находятся за пределами Великой и Необъятной, глубинный народ не хотел о них думать и вспоминать. Рынок ключей был маленький, и все друг друга знали по номеру кредитной карты. В феврале 2022 года начинаются глобальные перемены во всех сферах жизни. Из России уходят многие официальные представительства, и народные массы остались без доступа к платному цифровому контенту. Свято место пусто не бывает, и официальные ларьки заменились роскошными супермаркетами. Спрос на игры вырос в тысячи или десятки тысяч раз.

Вслед за спросом пошёл рост числа магазинов. Там, где ходят денежки, тут же появляются люди, желающие откусить кусочек. От 15–20 небольших ларёчков в 2020 году число "барыг" скакануло до нескольких сотен. Рост конкуренции вызывает трения различных масштабов и провоцирует поиск нестандартных решений в поиске оптимального поставщика цифрового товара с минимальными ценами. На первое место выходят тотальная реклама, покупка мнений и серые схемы.

реклама





Ой... Я забыл упомянуть еще один феномен. Вот снизу какие-то наборы букв и цифр. Что вы в них видите? Cyberpunk 2077 или Hogwarts Legacy? А может, Black Myth: Wukong?

3QR8P-2R0YI-GDXBC

9F09L-CXRWB-M7YHP

FRQE7-X3ELH-XQM88

GZZ55-4P509-QHPAN

FAJEQ-TEQZ5-MMQAN

Y85EH-T7CQZ-PIHJE

IWAVK-VMRLH-LT4PC

9JDWI-ZHWWP-AIWY6

YI0JH-R3K82-34THK

MEGGK-TDKHL-TW73M

RLKAP-W74X9-XL7M3

DDLN7-PBBVN-6IT3P

06WQY-5YJJE-9BRRQ

DXIHQ-DYTXN-NYMXM

0B4IG-W5HDR-6L0PC

5M75W-7008R-H6I36

CJRPG-5XJ0K-VZ8MT

2Y9JP-N7RHT-3T8QK

FX5J7-FI635-MGDEA

57YEZ-5KRQL-0L6HK

0IQ7N-DCCCL-240IF

XPCEW-82L70-52E7T

KMEMA-0GH82-Q49WX

H20JF-7GJQ2-GTL3Q

F3Z42-C8GJ9-JGD7E

PVWWH-XB2DM-BJHJB

CBX6H-E087B-363WX

Y43JY-D0PY5-AZ95X

BTMH5-0LL6Y-CM2GL

99BRL-XK85P-DZMXQ

I274T-WFR2R-355XC

3IH4B-K9CIV-W6F7X

0WZ4X-X4TMD-DJ6WM

GBEQZ-HHWWN-2JTRY

WYNFI-PTPYK-DHVXR

KBQKZ-H2ML7-DK2ZN







Примитивные мысли глубинного народа. Это 36 ключей по $30, которые можно обналичивать по щелчку пальца. Теперь криминальным элементам нет необходимости палиться и нанимать "бегунков" для снятия наличных денег с незаконно полученных кредитных карточек. Покупаешь ключи для Steam или Xbox и проводишь через цифровой магазин. Спрос на подобные ключи настолько огромный, что никто не будет задавать лишних вопросов. Крупные магазины стараются блокировать продавцов с палёным товаром... Но вы же понимаете, что речь идёт о сотнях тысяч грязных бумажек в день. Слишком большие суммы, чтобы сказать: "Ну, ок, больше так делать не буду".

И хочется, и колется, и мама не велит...

реклама





Абзац немного выше написан для понимания ситуации с лицензионными ключами на вторичном рынке. Игровой рынок в России в 2021 году составлял примерно 177,4 млрд рублей. В 2022 году он сократился до 21,8 млрд рублей. Баснословная разница, которую заняли "специалисты" всех мастей. Слишком большие суммы, чтобы думать о честности и репутации. Крупные игроки стараются выглядеть чуть лучше, чем есть на самом деле. Но я вам могу дать ссылки на десятки пунктов приёма цифровых товаров "ниже рынка", что потом перепродают их на просторах Великой и Необъятной. Любые сделки вы делаете на свой страх и риск.

Humble Bundle — лучший игровой сервис по продаже ключей

Я не буду рассказывать о самом сервисе, так как не многие могут затариваться в иностранных магазинах. Но у него есть интересный побочный эффект, которым может воспользоваться любой желающий. Прямо сейчас в нём появился новый бандл, среди которого несколько примечательных проектов, многим из которых менее двух лет с момента релиза.

Буквально через пару часов после появления данного сборника ключи из него появляются на основных торговых площадках. Они не просто дешевле всех возможных вариантов, они ЗАМЕТНО дешевле. Как наглядный пример показываю самую известную в наших краях.

Скажу больше: это не самая низкая стоимость. Через три недели ключи будут отдавать по 200–250 рублей, так как бандл будет продаваться со скидкой. Для некоторых пользователей подобный лайфхак будет более предпочтительным, чем брать весь набор игр целиком. Если нужны только 1–2 игры из набора, выгода будет ощутимой.

На самом деле, Humble — не единственная площадка, что продаёт хорошие игры второго эшелона с заметными скидками. Есть ещё несколько, но там игры попроще и менее востребованные.

Люди скупают подобный "скарб" и выкладывают его массово на различных ресурсах.

Великий Amazon и его помощник Prime Gaming

Самый жирный кусок пирога для обычного геймера. Я давно не пользовался данным сервисом, и мои данные могут быть не до конца достоверными.

На новых аккаунтах почти всегда возникают проблемы с проверкой валидности, но у старых такого нет. Привязывается кредитная карта и активируется бесплатный режим. Затем карта отвязывается, и вы бесплатно получаете ключи для следующих игр.

В следующем месяце вы повторяете процедуру с новым аккаунтом и получаете новую порцию ключей за красивые глазки.

И снова — не все представители "глубинного народа" способны провернуть такие кульбиты и получить причитающиеся плюшки. Но им на помощь всегда спешат проверенные представители из мира бизнес-услуг. Поскольку подобные ключи не стоят ничего, они массово и по бросовым ценам появляются в правильных местах. Конечно, большая часть ключей — это мусор, не стоящий внимания...

Но бывают приятные месяцы. Именно таким способом я закупаюсь ключами для Xbox.

Там же много предложений для сервиса GOG. Для Good Old Games, возможно, не самое актуальное предложение, но для коробокса — очень приятное и регулярно пополняемое. Подобных продавцов с такими ключами достаточно просто найти — у них свой загончик.

Выбираешь любого понравившегося и шерстишь его корзину с фруктами. Там обязательно найдётся много вкусняшек на все случаи жизни.

Если у вас много свободного времени, можете изучить аномальные колебания цен на игры, затем добавить эти аномальные игры в поиск и посмотреть, кто и где их бесплатно раздаёт или отдаёт с большими скидками. Добавьте эти сервисы в закладки и раз в месяц заглядывайте на предмет вкусностей.

Послесловие

Экономика должна быть экономной, а игровые библиотеки — трещать от обилия и разнообразия. Сегодня вам не интересна игра Wolfenstein: Youngblood, и вы морщите нос, а завтра приходит любимая девушка и просит игру на двоих. Можно купить за полную стоимость Split Fiction, а можно запустить проект, взятый практически даром. Это лишь пара вариантов, позволяющих экономить денежку, но их заметно больше, чем вы подозреваете.