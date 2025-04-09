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О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее

Когда геймеры критикуют фискальную политику, а блогеры решают судьбу промышленности, пора включать режим "сами с усами"
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Летом 2024 года в средствах массовой информации появилась новость о финансировании новых разработок в сфере высоких технологий. Государство решило выделить средства на поддержку отечественных продуктов для внутреннего потребления. Одним из направлений была назначена разработка собственной игровой платформы для широких масс общества. В "нижнем интернете" моментально разгорелись баталии о необходимости подобного шага — и сегодня мы разберёмся во всех тонкостях.


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Предисловие

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Во второй половине марта 2025 года объявили, что в рамках инициативы по поддержанию отечественного производителя, под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, выделяется 20 млрд рублей на разработку нового процессора для игровых консолей. Минпромторг поручил "Фонду Сколково" проработать вопрос и организовать весь процесс. В проекте числятся:

  • крупнейший в России сборщик электроники — холдинг Fplus;

  • разработчик внутренней логики — МЦСТ с процессорами "Эльбрус";

  • разработчики операционных систем — Ростелеком, Базальт СПО, НТЦ ИТ РОСА.

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Прототипирование устройства запланировано до 31 декабря 2026 года с дополнительным привлечением средств от частных инвесторов.

Бурление в нижнем интернете

В апреле 2024 года состоялся релиз игры Смута. Проект создавался на государственные деньги. Уникальность заключалась в способе её продвижения среди целевой аудитории. Вместо чемоданов для игровых блогеров, их заносили медийным личностям. То есть, обзор игры шёл не от профессионалов для геймеров, а от людей, далёких от вопроса.

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Подобный демарш сильно задел представителей игровой интеллигенции, и они не преминули высмеять "глупость" Cyberia Nova. Люди, что не разбираются в вопросе и не понимают игровую отрасль, не должны вмешиваться в неё.

Забавная ситуация. Непродажные и честные сказали, что чемоданы пошли не в те руки, и высказались, кто и где должен превалировать в рамках просвещения глубинного народа. Но на этом история не заканчивается. Она была лишь показательным образцом лицемерия и игры на публику. Нам денег не дали — так что они не разбираются.

Интересно, что игровые блогеры понимают в бюджетном финансировании, фискальной политике, развитии экономики, создании рабочих мест, стимулировании отраслей народного хозяйства и геополитике? Ответы на данные вопросы можно узнать на одном популярном канале, где два энтузиаста пытаются рассуждать в области, где "ни в зуб ногой". Чем это отличается от Бузовой, рекламирующей Смуту, мне трудно понять.

Два поклонника драников с мясом решили прожарить до хрустящей корочки вопрос и показаться экспертами в области, далёкой от игрового мира.

Основы бюджетного финансирования государственных программ

Давайте поговорим о школьном образовании и учебнике по обществознанию за 11 класс под редакцией Боголюбова Л.Н., где детям на простом языке объясняются основные функции государства. Большим и жирным шрифтом — для тех, кто прогуливал школу и не получил экономического образования.

Все государственные программы нацелены на стимулирование и развитие, а не на получение готового продукта с коммерческой выгодой. Это БАЗА и основа основ. Если государство выделяет на что-то финансы — оно не ждёт обратно товар.

Приведу простые факты на примере "Сколково". Государство залило в данный "аквапарк" много денег. Взамен не получило коммерчески успешных продуктов. А в чём выгода, спросит обыватель? Вот представьте, что вы молодой специалист с перспективами в IT-отрасли. У вас есть выбор — пойти преподавать информатику в школе или уехать за границу в хлебные компании. Что вы сделаете? Чтобы мозги не уезжали, был создан резервуар, аккумулирующий специалистов. Они работали над проектами, получали опыт, повышали квалификацию. Новые IT-компании в России проводили рекрутинг и забирали таких специалистов к себе. Государство профинансировало стажировку и повышение квалификации, удержало отток людей. Деньги, влитые в "Сколково", возвращаются налоговыми отчислениями от IT-компаний, что создавались на базе специалистов из инкубатора. Люди и специалисты не берутся из воздуха — их выращивают.

Заготовка отопительных материалов на зимний период

В сети часто можно услышать о "распиле" бюджетных средств. Правда жизни состоит в том, что государство не занимается контролем расхода средств, его задача — перераспределение и оптимизация экономики, стимулирование создания рабочих мест. Негативная составляющая на местах — это вопрос контролирующих и проверяющих органов. Это две разные ветви власти. В теории.

Информационный фон вокруг игровой консоли "Витязь"

Представители "нижнего интернета" привили неокрепшим умам две фальшивые мысли:

  1. Если тебя нет в Steam, то твоей игры не существует;

  2. Все геймеры играют только на RTX 5090 с максимальными настройками 4К;

Российская разработка обречена на провал, так как не способна тянуть графонистые игры и не имеет выхода на международные рынки. После чего добавляют, что финансирование от государства — это выброшенные деньги.

Странно, но я почему-то вспомнил Алексея Пажитнова. В государственной конторе смогли создать мировой продукт. А ещё были советские "Корветы" и "Бэкашки" с сотнями игр собственной разработки — и снова специалисты из госучреждений. Вопрос разработки игр упирается в число специалистов, а не в варианты финансирования. Если вырастить сотни тысяч инженеров с углублёнными знаниями, то они смогут создать больше контента, чем аналогичное число на вольных хлебах.

Если тебя нет в Steam... Вот есть MiSide от российских разработчиков, что возбудило общественность перед новым годом, но популярной она стала на сервисе itch.io за полтора года до бума в ларёчке Габена. Или Buckshot Roulette и WEBFISHING - ещё две популярные российские игры прошлого года. И снова — itch.io стал трамплином и помог с финансированием и развитием. Скажу больше — 70% всех популярных инди-проектов получили популярность до прихода к Гейбу Ньюэллу.

Но на этом история не заканчивается. Для запуска 99% библиотеки Steam нужно устройство уровня калькулятор. Хорошим играм графическое исполнение идёт бонусом, а не двигателем продаж.

В России есть несколько тысяч разработчиков, что могут и хотят делать игры. У многих УЖЕ есть небольшие проекты, что можно перенести на новую платформу. Они НЕ устареют через 2–3 года, так как уже являются таковыми. База в контенте и разработчиках для устройства УЖЕ существует.

Цели и задачи российской игровой консоли "Витязь"

Начнём с самого понятного — это полигон для испытаний. Инструмент для прокачки навыков игровых энтузиастов и получения фидбэка у целевой аудитории. Никто не мешает успешным вариантам, отполированным до блеска, выйти в большой мир. Сейчас в России нет студий, что разрабатывают игры за много денег, и подобное устройство станет отличным трамплином.

Продолжим — обкатка технологий. Многие не знают, но процессоры со встроенной графикой можно использовать не только в игровых устройствах. У Wildberries и Ozon суммарно около 150 тысяч пунктов выдачи, и на каждом установлен маломощный ПК с минимальной функциональностью. В этом году на учёбу идут около 19 млн школьников и студентов, и каждому нужно "устройство для учёбы". Ещё есть железные дороги, банки, почта, кассы в магазинах, аптеки, расчётные центры ЖКХ и куча других объектов, где нет необходимости в сорокоядерных процессорах. Плюсуем умную технику в виде телевизоров, холодильников, роутеров, умных домов. Один процессор с хорошей масштабируемостью способен удовлетворить до 70% потребностей внутреннего рынка. А ещё есть устройства "двойного" назначения... квадрокоптеры и различные дроны.

Прямое сравнение с магазином Steam

Некоторые представители "нижнего интернета" утверждают, что творение Гейба Ньюэлла — это путь к успеху. Забавно слышать от "специалистов, что общаются с разработчиками", подобные утверждения. Планку в 100k проданных копий преодолевают менее 300 тайтлов в год. Все остальные — это провалы или недоборы. Успешными, в лучшем случае, можно назвать лишь 5% релизов.

Дядюшка Габен специально стимулирует появление различного мусора, тем самым увеличивая конкуренцию. А далее идут инструменты платного продвижения игр. Не заплатил? Утонул под кучей мусора. Steam кровно заинтересован в подобном исходе.

В противовес этому будет игровой магазин с парой сотен игр, где аудитория в 300–500k человек в первые три года активных продаж. Любой заметный релиз будет известен. Минимальные затраты на продвижение и рекламу среди целевой аудитории. Если международная ситуация не устаканится, то к стационарным вариантам могут добавиться портативные с ростом до 10 млн активных пользователей.

Целевая аудитория покупателей устройства

Тут необходимо разбить вопрос на два этапа. У ситуации с Украиной будут последствия. Мы не знаем, какие на длинной дистанции. На старте многие государственные учреждения возьмут себе гаджет как универсальное решение. Добавьте к ним случайные покупки, энтузиастов, патриотов, любителей новинок и эффект рекламы.

Многие геймеры не в курсе, но в России принят закон о замещении иностранного софта российскими аналогами. Вместе с замещением софта будет постепенное замещение оборудования. Вводить сырой продукт в чувствительные отрасли, где важны "отказоустойчивость" и "стабильность", никто не будет. Игровой сегмент, офисный и образование — самые оптимальные для "пробы пера". Более того, в этих нишах можно провести перекрёстное субсидирование.

Для примера: в 2024 году средняя стоимость учебных пособий на человека составила 6 863 рубля. Вместо печатания учебников и перевода бумаги можно делать планшеты для учёбы. Не те тоненькие, с чернилами, что разбиваются за неделю, а бронебойные, по 1,5 килограмма — один планшет будет легче семи учебников. Или часть денег на поддержку "Сколкова" отправить на штамповку игровых гаджетов.

На длинной дистанции доступ к иностранным устройствам может усугубиться. Планшеты–ПК для учёбы составят заметную долю при субсидировании, государственный сектор и подсанкционные предприятия будут закупать их в соответствии с законодательством. За 10 лет, при содействии государства и правильном навязывании населению без вазелина, можно рассчитывать на 30–35 млн устройств и активную базу в 10 млн человек. Этого более чем достаточно.

Окупаемость проекта и его перспективы

Мне не доступны официальные документы и глобальность происходящего. Если горизонт планирования — до 5 лет, то он не перейдёт в коммерческую плоскость. Это будет нишевое направление, как запасной вариант. Если в школах, вузах, профильных учреждениях введут профильное изучение устройства, операционной системы, базовых знаний на десятилетия — то перспективы будут отличными. Сегодня мы находимся в той точке развития, когда большинство функций можно воспроизвести на устройствах десятилетней давности. Прогресс замедлился, и отставание в 5–10 лет уже не играет существенной роли. При правильном планировании и масштабном содействии государства - в рамках только населения России вопрос может быть коммерчески успешным.

Может ли Россия создавать технически сложные устройства

Рассматривая данный вопрос, многие думают о передовых PlayStation 5, но никто не вспоминает о Яндекс.Станциях. А ещё есть ТВ-приставки СберБокс, ЭРА-ГЛОНАСС-терминалы, мобильный офис РОСА, ноутбуки BITBLAZE Titan. На одной шестой части суши выпускается достаточно много специфических гаджетов для различных нужд. На 70% они состоят из китайских комплектующих. Тут стоит понимать, что и в айфонах из американского — только шилдик.

Да, в России способны создать устройство, на котором можно будет запустить любую ААА-игру, вышедшую до 2014 года (отсечка старта восьмого поколения). Этого достаточно для запуска 99% библиотеки Steam.

Послесловие

Иностранные злопыхатели без понятия, для чего необходимо государственное финансирование. Они не имеют представления, какую смысловую нагрузку несут подобные инициативы. Без понимания геополитической ситуации некоторые индивидуумы начинают нести полнейшую ахинею. Если какую-нибудь RTX 5090 можно ввезти по серой схеме для частного лица, то оборудование для поддержания работоспособности государственной инфраструктуры так не ввезёшь. 

Создание собственной игровой платформы - это не попытка играть в "PlayStation". Это стратегический шаг для развития кадров, технологий и устойчивости собственного IT-сектора в период неопределенности. Игры - это лишь верхушка айсберга, за которым тянутся десятки смежных сегментов. Либо государство СЕГОДНЯ будет заливать все деньгами, либо завтра из страны утекут все специалисты и технологии.

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