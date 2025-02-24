PlayStation 3 — устройство, опередившее своё время. Её взламывали, разгоняли, разбирали на составные части, но она все еще одна из самых многопрофильных игровых платформ. Многие думают думаете, что PS3 — старая железка для пары древних тайтлов... глубокое заблуждение. Игровая станция седьмого поколения может заменить медиаплеер, эмулятор, офисный компьютер или стать частью премиальной коллекции. Не все готовы выбросить деньги за устаревший кусок пластика, Нужны цель и предназначение. Именно этим сегодня и займемся... Поиском смысла.

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Предисловие

На выходных купил себе Sony PlayStation 3, которую искал последние три года. Не сказать, чтобы бегал по всему интернету и заглядывал во все барахолки, но пару раз в месяц просматривал самые большие и интересные предложения. Много лет назад через мои руки прошло много вариантов, но в то время не задумывался о том, чтобы взять устройство для своего личного использования. В момент, когда осознал, что есть потребность, все самое вкусное и интересное исчезло с рынка.

Сегодня хочется рассказать, на что стоит обратить внимание, если вы захотите окунуться в ретрогейминг на качественном устройстве с широкими возможностями.

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Цель покупки Sony PlayStation 3

Для многих будет откровением, но данный вопрос намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Третья игровая станция, особенно FAT-версия, является популярным предметом коллекционирования. Рабочих экземпляров в хорошем состоянии осталось достаточно мало. Первые модели, помимо эстетического вида, имели ограниченное распространение по миру. В 2006 году PS3 продавалась только в Японии и США. Вторая волна распространилась на Евросоюз. Только к концу 2008 года устройство стало доступным по всему миру (кроме Китая и Индии). Из-за подобной особенности и цены на старте, оно не попадало в руки "обычных" геймеров в массовом порядке. Это было элитное устройство, не для всех. В России рекомендованная цена составляла 21999 рублей по курсу 26 или $850. Распространенность устройства в местной обители была околонулевая. Найти первые ревизии в наших краях в хорошем состоянии...

Да и по миру их не особо много... Базовый вариант в полном комплекте регулярно оценивается в $2500-$3000.

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Для себя выбрал толстушку, но попроще. Красивое устройство, что можно поставить на полочку вместо фигурки 300-летней богини.

Вторая категория консолей — это устройства для экспериментов. Энтузиасты любят консоли Sony за их широчайшие возможности. Первые ревизии официально поддерживали установку Linux. Более поздние варианты поддерживают разгон. Сегодня PS3 — одно из самых кастомизируемых устройств. Чего уж там говорить, если оно спокойно соперничает с китайскими андроид-коробочками.

Третья категория устройств — это мультимедийные комбайны. Игровая станция, особенно первые ревизии, поддерживает многие дисковые форматы. Сейчас все переехали в интернет и стриминг, но тянуть фильм в Blu-ray качестве затрудняются даже Apple TV последней версии.

Ретрогейминг — для узкой категории граждан. Мне затея кажется сомнительной, но многие считают удобным играть на игровом устройстве в игры разных поколений. Эмуляторы и обратная совместимость охватывают до 70% всей игровой библиотеки.

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Играть в игры для PlayStation 3 — скучно, банально. Но библиотека насчитывает около 4500 игр и ее хватит до конца вашей жизни. На седьмое поколение консолей приходится серебряный век игр и там широкий выбор отличных тайтлов.

Из-за особенностей игровых станций не все устройства подходят для широкого круга задач. Например, последние Sony PlayStation 3 Super Slim не прошиваются кастомной прошивкой и их проблематично разогнать. С другой стороны, старые консоли первых ревизий имеют проблемы с перегревом и брать их для активного гейминга не рекомендуется.

Существует около 28 различных ревизий без учета региональных особенностей и лимитированных изданий. На любой вкус, цвет и под любые задачи.

PlayStation 3 с автографом HIDEO KOJIMA за $3к

Закрытие PSN для консолей PS3

Летом 2024 года Sony объявила о закрытии магазина и отключении сервисов игровой станции седьмого поколения. Microsoft и Nintendo провернули подобное в незапамятные времена и только самураи продолжают чудить. Сообщество взбунтовалось и процедуру перенесли... В магазине все еще есть редкие и уникальные игры, которых не найти на дисках и в зеленом магазинчике. "Японская дичь" для японского рынка все чаще выходит за рамки домашнего региона и распространяется среди рядовых граждан других стран. Серии Yakuza, Persona, Aquapazza, Disgaea — только вершина айсберга. Подобного там вагон и маленькая тачанка.

Событие печальное для игровых устройств, и остро стоит вопрос о переходе на неофициальные прошивки. Все игровые консоли делятся на две большие части:

Те, что можно прошить кастомной прошивкой и модифицировать под любые нужды — безграничная функциональность и кастомизация. Те, что имеют уязвимость только для запуска эксплойта — запуск неподписанного кода и минимум утилит.

Если ваш кругозор ограничивается только запуском игр, то можно брать любое устройство. Тем, кто хочет немножко большего, придется изучить мануалы и проверять дату выпуска устройства. Консоль должна быть с официальной прошивкой не выше 3.55. Эти устройства позволяют делать откат прошивки и накатывать любую операционную систему. Очень важный момент, который меняет многое.

Виды взлома и прошивок PlayStation 3

Есть три большие ветки, у каждой свои ответвления и течения. Принципиальных отличий внутри одного варианта нет. Если что-то не понравилось, можно перейти на альтернативный вариант внутри той же ветки.

Прошивка привода — древний взлом. На барахолках встречается регулярно. Был одним из первых в СНГ и его редко меняют на более свежие и простые варианты. Если работает, то зачем суетиться.

Запуск эксплойта HEN — самый распространенный. Ставят все, кому не лень. Устанавливается модифицированная прошивка, которая позволяет запускать взлом. Стабильность около 90%+. Бывают сбои в работе. Часто называется гибридной прошивкой или HFW.

Кастомная прошивка — редкий зверь в последнее время. Прошивка изначально взломана и не требует дополнительных телодвижений. Самая стабильная и надежная с широчайшим функционалом. Часто именуется как CFW. Какую именно устанавливать — исключительно ваши предпочтения и "курение мануалов". Evilnat — самая свежая и распространенная.





Выбор Sony Playstation 3 Super Slim

Если вы берете игровое устройство только для игр, то оптимальным вариантом станет Sony PlayStation 3 Super Slim, выпущенная после мая 2014 года. Дешевый пластик плохо выглядит только когда вы на него смотрите. Когда консоль стоит под телевизором, на первое место выходит оставшийся "ресурс" устройства. Это самые свежие и холодные консоли, и вероятность их выхода из строя заметно ниже, чем у других моделей при прочих равных.

Скажу больше: 2014 год — это релиз GTX 750 Ti и сокета LGA 1150. Версии 2015 года встречаются редко. Нам нужна самая последняя ревизия с номером CECH-43xx, предыдущие CECH-42xx будут чуть погорячее. Принципиальной разницы нет, но если хорошо подождать, то можно найти вариант в идеальном состоянии с хорошим комплектом.

Во многих обзорах, что встречаются в интернете, не рекомендуют брать самую бюджетную консоль, а предлагают обратить внимание на обычную Sony PlayStation 3 Slim. Проблема в том, что большинство подобных обзоров делалось 3-5 лет назад. Многие консоли еще не были на грани выработки "ресурса", а выбор интересных предложений был на два порядка выше. Сейчас многие "живчики" хромают на обе лапки, требуют ухода и пристального внимания.

Выбор Sony Playstation 3 Slim

Отличный вариант, но к нему необходимо подходить с особой щепетильностью. Случайный человек без глубокого погружения в вопрос может сильно накосячить. Риск получить "неликвид" заметно выше предыдущего варианта. Тут всю линейку и все ревизии необходимо рассматривать под лупой с особым пристрастием.

Последняя ревизия CECH-30xx — самая распространенная на рынке. Если не собираетесь вникать в особенности, то идеальный вариант для обывателя. Самая шумная и горячая, так как у нее упростили систему охлаждения.

Самая редкая и желанная CECH-25xx — именно на эту модель пришлось обновление 3.55. Выпущенные после ноября 2010 не прошиваются кастомной прошивкой, но они тише и холоднее CECH-30xx. Выпущенные до ноября будут самыми свежими и самыми новыми из всех, что можно модифицировать. Ценятся на вес золота и найти сложно.

CECH-20xx и CECH-21xx — обе хорошо модифицируются. Немного горячее, немного шумнее. Принципиальных и значимых нюансов нет. Последний владелец мог заметно больше повлиять на устройство. Если есть выбор между двумя похожими, то лучше брать CECH-21xx при разнице в $10-$20.

Выбор Sony Playstation 3 FAT

Крайне не рекомендуется брать для активного использования. Устройство из эры мезозоя и является музейным экспонатом, а не геймерским девайсом. Зато любоваться можно 24/7.

С этими консолями все ОЧЕНЬ сложно. Существует 3 отдельные и сильно различающиеся ветки:

С железной поддержкой консолей PS2 — горели аки черти и очень мало живых. Из-за этой особенности стоят как крыло от самолета, особенно в идеальном состоянии. Даже нерабочие тушки встречаются редко и разбираются коллекционерами. Имеют 4 USB спереди.

С эмуляцией поддержки консолей PS2 — выживаемость немного выше. Стоят как половина крыла от самолета. Имеют 4 USB спереди.

Обрезанные устройства без изюминки, но с красивым корпусом — имели массовое хождение. Из-за широкой распространенности и низкой выживаемости на рынке много франкенштейнов. Имеют 2 USB спереди.

PS3 c пересаженной видеокартой от другой консоли

В наших краях редко говорят правду, и поиск устройств может занять годы. Либо цена будет неадекватной, либо подводные камни, либо уведут из-под носа — и глазом моргнуть не успеешь.

Моя новая-старая Sony PlayStation 3

Сфоткал, когда принесли... Сейчас она нефотогенична и стоит не в правильном месте. Это официальный рефаб от Sony CECHL04, купленный в Ирландии с чеками. Человек привез для перепродажи 7 лет назад и забыл про нее.

Чистый глянец с минимальным числом царапок. Моя PS5 более замызгана. Заводские пломбы. Родной веник. Тишайшая работа в 2 играх и YouTube. Родной веник только похрустывает. Поставить на полочку и любоваться.

Цены и рациональный подход

Любая покупка - это соотношение потраченных денег на полученное удовольствие. Если вы считаете каждую копейку и десять раз думаете, а стоит ли? То нет, этот вариант вам не подойдет. Слишком много подводных камней и рисков. А вот для любителей покупать бесполезные подписки за 20к в год - это отличный вариант. Главное не торопиться. Ориентироваться на $80-$100 и смотреть на комплект и состояние. На больших барахолках регулярно мелькают отличные предложения. Устройства пользуется спросом только у настоящих геймеров, которые точно знают, чего они хотят. Несколько раз попадались варианты с 15-20 лицензионными дисками и приемлемым состоянием. Эпоха ушла и теперь они будут только дорожать.

Послесловие

В последнее время многие пользователи сети забыли, что такое "получать удовольствие от игр". Им не нравятся лучи, ремастеры, цены, повестка. Только скулеж и бубнеж со всех щелей. Всем постоянно что-то не нравится и они готовы ныть без конца и края. Мне консоль обошлась в стоимость одной AAA-игры на релизе, и за три дня использования получил удовольствия и эмоций на пару месяцев вперед. Люди не хотят радоваться мелочам, которые их окружают и наслаждаться тем, что находится рядом. Надеюсь, вы не превратитесь в тюбики вазелина и будете с оптимизмом смотреть в будущее, а этот гайд вам хоть чуточку поможет в этом.



