Youtube превратился в свалку мифов, фейков и дезинформации, особенно в вопросах консольного противостояния. Регулярно встречаются различные бредни, кликбейты и теории на основе слухов и инсайдов. Сегодня поговорим про самые популярные вбросы о консолях PlayStation — от мифа про "найди вторую работу" до сказок про крах PS3. Разложим всё по полочкам, чтобы вы больше не попадались на удочку "экспертов" из "нижнего интернета".

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Предисловие

Открывая очередной ролик от говорящей головы из "нижнего интернета" не ждешь ничего выходящего за рамки обыденной глупости и серости. Немножко фактов, немножко фантазий, немножко псевдотеорий и галлюциногенных грибочков — материал готов. Это норма, когда вместо головы стоит чугунок. Но буквально вчера попался свежий материал, где в 15-минутном ролике встретились 5 тезисов и абсолютно все — это фейки. Без проверки фактов, без ссылок на первоисточники и идентификацию информации, человек строит свое видение будущего консолей Sony PlayStation.

Сегодня хочется поговорить о наиболее часто встречающихся искажениях действительности о консолях вообще и игровой станции в частности.

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Консольные войны

Многие слышали данную фразу и с благоговением вспоминают времена PS3 и Xbox 360. Вот были же времена, думают они. Правда жизни состоит в том, что данная фраза никак не была связана с играми и консольной конкуренцией. Это период, когда Microsoft вливала вагоны денег в медийное пространство, чтобы подорвать доверие потребителей к конкуренту. Именно на этот период пришлось больше всего фейков и искажений действительности, о которых сегодня упоминают некоторые "специалисты" в интернете. Они повторяют заказные статьи прошлого без проверки действительных фактов.

Если хочешь купить Sony PlayStation 3, то найди вторую работу

Самый часто встречающийся фейк про игровые консоли Sony. Его цитируют и упоминают при любом удобном случае, когда речь заходит о прошлом игрового гиганта. Правда жизни состоит в том, что НИ ОДИН РУКОВОДИТЕЛЬ PlayStation НИКОГДА не говорил подобных или похожих слов. Данная фраза появилась в одном из английских изданий под покровительством Xbox и начала тиражироваться в массах.

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Термин "Кароси" — смерть от переработки. Япония является лидером в данном вопросе. Японцы — одна из самых трудолюбивых наций на планете и работа для них — это священное мероприятие. Работа (заработок), как и семья, это наивысшая ценность. Простой факт о стране восходящего солнца. Любая амеба с интеллектом инфузории туфельки, хоть чуть-чуть интересующаяся восточной культурой, знает об этом.

Представьте, что сегодня проходят выборы в России и кандидат в Президенты выступает с заявлением: "Ты чувствуешь себя плохо? Найди вторую семью". Именно так и выглядит фраза про "Найди вторую работу от японца в Японии".

Первоисточник, который журналисты исказили, это интервью 2006 года изданию IGN Japan. В оригинале фраза звучала примерно так:

"Для некоторых пользователей стоимость может быть высокой, но мы хотим, чтобы они воспринимали это как инвестицию в будущее. Если вы действительно хотите PlayStation 3, вы найдете способ ее купить. Лучшее достойно лучших"

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Sony попутала берега и выпустила неконкурентоспособную PlayStation 3 за $600

Еще один фейк, что активно муссируется в средствах массовой информации. Да, у Sony была консоль за $600, это правда. Вот только была и вторая консоль за $500. Правда жизни состоит в том, что даже младшая модель была оснащена лучше, чем устройство конкурента. В премиальной Xbox 360 не было HDMI, WiFi, Blu-ray привода в отличие от базовой PS3.

Также стоит уточнить, что за $500 вы получали не одну консоль, а сразу две. Первые ревизии PS3 включали в себя железную поддержку PS2 — самую продаваемую консоль в истории. Вместе с новым устройством шла самая большая библиотека видеоигр. Интересно, сколько стоила Xbox 360 вместе с Xbox original?

Жадная Sony поддерживала свое комьюнити и давала им возможность оставить свою старую библиотеку, чего не делал конкурент. Стоило ли это дополнительных $100, вопрос риторический.

На старте Xbox 360 уничтожала PlayStation 3 по всем фронтам

Очередной фейк. Правда жизни состоит в том, что главным конкурентом для PlayStation 3 была мегапопулярная PlayStation 2, а не американская коробка. Основной и главной проблемой для Sony было перетащить пользователей со старого поколения на новое, а не соперничество с Xbox 360. Для понимания ситуации — последние крупные игры для PS2 выходили параллельно с играми для PS4.

Пару недель назад освещал аналогичный вопрос с будущей Nintendo Switch 2. Зачем людям переходить на новое устройство, тратить деньги, если их и так все устраивает?

Будущая Nintendo Switch 2 может стать главной консольной неудачей десятилетия

Самураи должны были объяснить, зачем 160 млн пользователей старой консоли переходить на новое устройство, где 20-30 млн Xbox 360 — это статистическая погрешность, а не конкуренция и угроза.

Единственное, в чем Xbox доминировал, это медиапространство. Стартовав на год раньше и получив фору в 10 млн пользователей, поклонники Microsoft размахивали этим знаменем при каждом удобном случае.

Продажи PlayStation 3

Чтобы понимать все инсинуации и прочие вбросы о продажах, конкуренции, стоит ознакомится с продажами устройства. Это четкий, ярко выраженный купол, где есть три четко разделяемых стадии: "Роста", "Стабилизации" и "Падения". Одно следует за другим. Последовательно.

Для сравнения привожу аналогичный график для PlayStation 4. Те же самые этапы и точно такая же последовательность.

Если бы в структуре продаж и жизненном цикле PS3 были какие-то аномалии, борьба, конкуренция, взлеты и самоликвидация, то на графике были бы "рога" или несколько пиков. "Поднажали" и продажи поперли.

Xbox 360 чуть не похоронил PlayStation 3

У консолей PlayStation 3 на релизе все было плохо и они из последних сил взяли яйца в кулак и перешли на выпуск дорогих игр-витрин. Только элитарный гейминг спас игровую станцию от провала в борьбе с Xbox 360.

Такие заявления вызывают вопросы, ведь серия KILLZONE от Guerrilla Games зародилась во времена PS2. Разве это не был витринный образец?

Или с серией игр Uncharted, что демонстрировали на презентации PS3 в 2006? А может Ratchet & Clank, Gran Turismo, God of War, Armored Core, Motorstorm, Twisted Metal, Resistance, Sly Cooper — это что-то новенькое, свеженькое и не уходит своими корнями в глубокую древность? Metal Gear Solid и Кодзима-гений? А что они скажут про The Getaway, что вышла ДО анонса самой первой Xbox?

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Слушать бредни про конкуренцию до выхода PS4 — сумасшествие. В парадигме PlayStation существовала только одна игровая консоль. До 2013 года не было никакой конкуренции. Японцы следовали разработанному плану и придерживались его. Все игры разрабатывались согласно имеющемуся графику, а не в ответ на угрозу извне. Блокбастеры и проекты с серьезным финансированием зародились во времена PS2, а не в ответ на конкуренцию с американской корпорацией.

Игры-витрины, они же system sellers, до появления "нижнего интернета"

В самых низах бытует мнение, будто Sony выпускала блокбастеры для усиления своей конкуренции с Microsoft, но теперь конкуренция ушла и нет потребности выпускать дорогие игры с передовой графикой и удивительными мирами.

Ох уж эти балаболы... А вот во времена PlayStation 4 было всё иначе. Игры катились как из рога изобилия, только и успевай проходить. Короткая память и непонимание сути приводят к очень странным курьёзам и фейлам.

По состоянию на февраль 2025 года Sony выпустила больше всех крупнобюджетных игр для PlayStation 5 вообще и на рынок видеоигр в частности. Единственное отличие от прошлых поколений — сейчас на разработку уходит не 2–3 года, как раньше, а минимум 5–7, что и создает эффект "замедления" релизов. Это никак не связано с конкуренцией.

Дон Мэттрик чуть не угробил Xbox

Самая любимая байка из самых глубин. И снова отличилась Microsoft через навязывание своего мнения. Просто факты:

Бесполезный Kinect за 4 года своего существования разошёлся тиражом в 38 млн штук;

Очень нужный и правильный Xbox Series за 4 года разошёлся в 30 млн штук, причём 2 года, во время COVID и криптобума, был единственным доступным игровым устройством на рынке. А вокруг — куча криков о скупке игровых студий;

Вопрос с ТВ-ТВ-ТВ интересен только Core-аудитории, и первый год продаж Xbox One за $500 показал, что данная категория отлично приняла новую консоль. За первые 11 месяцев существования консоль взяли 10 млн человек. А вот домохозяйки и работяги не слыхивали о проблеме, зато они отлично видели, что стоит на витрине. Дон запустил консоль с 20 крупными эксклюзивами (в том числе временными), и продажи шли, а потом поток иссяк и продажи вместе с ним.

Филу Спенсеру очень удобно смахивать все свои проблемы на событие десятилетней давности. "У нас всё плохо, потому что 10 лет назад другой дяденька сказал неправильные вещи". Отсутствие знаковых игр тут совсем ни при чём.

Nintendo Switch исправила ситуацию с провальной Wii U всего за 2 года. Филимон уже 10 лет всё спихивает на презентацию, которую подавляющее число геймеров не видело.

Внутренние студии PlayStation необоснованно раздувают бюджеты своих игр

Красивый тренд в "нижнем интернете", который появился после взлома серверов Insomniac Games в декабре 2022 года. И плача Филимона в прямом эфире. Видимо, люди живут в какой-то своей вселенной с радугой и единорогами. Просто для примера, официальные бюджеты:

Too Human от Silicon Knights эксклюзив Xbox 360 около $90 млн без маркетинга в 2008 году;

Star Wars: The Old Republic около $200 млн в 2011 году;

Grand Theft Auto V составлял $256 млн в 2013 году;

Destiny составлял $500 млн (с учетом поддержки) в 2014 году;

Red Dead Redemption 2 составлял $540 млн в 2018 году;

Cyberpunk 2077 составлял примерно $316 млн (1,2 млрд злотых) в 2020 году;

Hogwarts Legacy по слухам составлял примерно $200 млн в 2023 году;

Grand Theft Auto VI по слухам оценивают в $1,5 млрд;

Оказывается, большие игры разрабатывать дорого. Вы представляете, дорого разрабатывать не только внутренним подразделениям PlayStation, но и всем студиям. Простая математика для тех, у кого плохо с цифрами:

Зарплата специалиста — $85 000 в год, большая студия — 500 человек, период разработки — 6 лет. Итого только на зарплату: $85 000 * 500 * 6 = $255 млн. Теперь добавьте проценты по кредиту, стоимость оборудования, программного обеспечения, аренды офиса, коммуналки и обслуживания. Мы еще не начинали разговор про маркетинг и рекламу. А ведь я взял по низу рынка. Представьте, что разработка идет 7 лет, а высококлассные специалисты стоят по $120к.

Guerrilla Games в 2024 году — 419 специалистов. Между Horizon Zero Dawn (2017) и Horizon Forbidden West (2022) — пять лет разницы. Калькулятор вам в помощь.

Джим Райан со своими играми-сервисами чуть не погубил PlayStation

Мое любимое. В этом фейке собрались сразу несколько направлений. "У Sony только прятки в траве!" — вот вам альтернатива. "Sony выпускает только стерильные блокбастеры!" — вот вам экспериментальный проект. "Sony тратит много денег, и игры не окупаются!" — вот вам бюджетный вариант. Продолжать можно долго. Данный вопрос удобнее всего рассматривать на примере Destruction AllStars.

Экспериментальный проект. Бюджет игры — около $20 млн. На маркетинг не потратили ни копейки. Игру добавили в раздачу PlayStation Plus в день релиза. Стоит напомнить адептам Xbox Game Pass, что Sony добавляет игры Day One в самую дешевую подписку за $7, а не за $20.

Подписчики PlayStation Plus приносят примерно 42 млн * $7 = $297 млн ежемесячно. То есть, игра окупилась уже в первый день. Японцы заплатили не сторонней студии, а своим партнерам. Плохой релиз и не всем понравился? По самой дешевой подписке? Репутационные риски минимальные. Destruction AllStars не зашла аудитории. Но был другой проект — Fall Guys. Точно такая же схема. Игра-сервис за пачку чипсов.





До релиза и оглушительного успеха вы бы сказали, что проект станет хитом и разорвет все чарты? Epic Games выкупила студию со всеми потрохами после оглушительного успеха примерно за $100 млн. Игра явно была недорогая и бюджет можно оценить в $10–15 млн с учетом маркетинга.

А теперь вспоминаем Rocket League, Stumble Guys, Gang Beasts, Human: Fall Flat, Palworld, Sea of Thieves, Deep Rock Galactic. Небольшие игры-сервисы с маленьким бюджетом и экспериментальным геймплеем.

Беспроигрышный вариант с минимальными рисками. Если проект выстрелит, как это было с HELLDIVERS 2, можно дополнительно выделить денег, если провалится — закрыть с минимальными потерями. Почему-то в головах у пользователей "нижнего интернета" есть единственный вариант — дорого-богато или никак. У Sony в портфолио десятки игр, сделанных за пачку макарошек.

Идеальный план. Выделить 50 команд по 5–10 человек на разработку 50 концептов. После шести месяцев мозгового штурма оставить 25 и сделать наброски. Буквально за год с минимальными вливаниями у вас есть концепции 15–20 жизнеспособных проектов. Первоначальные затраты за первый год составят 50 * 7 * 85 000 = $30 млн. За три года — около $90 млн. Пусть из первоначальных 50 проектов до релиза дожили только 5, конечная стоимость будет не более $20 млн за проект. Достаточно, чтобы выстрелил только один, чтобы вся затея окупилась. Если выстрелит больше, то вы уже в плюсе. Учитывая, что игры будут в подписке в день релиза, это 100% окупаемость без рисков.

Наступила эпоха ремастеров, ремейков и переизданий

Еще один вброс и снова из нижнего. Японцы последние 25 лет только и занимаются тем, что делают ремейки, ремастеры и переиздания.

Они стараются переиздавать все свои хиты. Если людям нравится что-то, то это касается не одного поколения, а всех. Классная игра десятилетней давности будет классной и в сегодняшнем поколении. Устаревает только графика, и ее необходимо освежить.

Но когда в голове печенька, вместо мозгов, то начинаются фантазии на тему или без.

Буквально пару дней назад обсуждал ремастер Days Gone. Для кого-то семь лет назад — это было совсем недавно. А представьте, что вам сегодня 15 лет. Семь лет назад вы сидели голой попой в песочнице и куличики лепили.

Азиатский геймдев спасет индустрию

Stellar Blade, Black Myth: Wukong, Elden Ring, Like a Dragon разрывают индустрию и показывают неимоверные продажи на фоне спада европейских студий. Только азиаты сегодня могут делать качественные, недорогие проекты.

Это забавно звучит, так как рядом выходили Valkyrie Elysium, Wanted: Dead, Gungrave G.O.R.E, Blue Protocol, Babylon’s Fall, Xuan-Yuan Sword VII, Kingdom Under Fire II — вы забыли о них или это не считается?

Азиатские игры точно так же проваливаются, как и все остальные. В них нет АБСОЛЮТНО ничего особенного. В Китае за 2021 год вышло около 29 000 игр (мобилки и визуальные новеллы в том числе). О скольких проектах вы слышали? О пяти?

У Sony PlayStation 5 больше нет конкурентов, и она расслабится

Давно наблюдаю за платформенными противостояниями и вот совсем забыл... А какой конкурент был у Sony PlayStation, который исчез в недавнем прошлом? Сколько себя помню, у Sony с начала нулевых был один единственный — собственные устройства прошлого поколения. Только в эпоху PlayStation 4 самураи включили в свои планы "чемоданы", но конкурент на разборки не явился.

В конце 2024 года на PlayStation 4 все еще играет около 50 млн человек. Это люди, которых необходимо взять за шкирку и перетащить на текущее устройство. Конкурент, который заставляет Sony работать над собой каждый день.





Послесловие

Фейки и вбросы окружают игровую индустрию долгие годы. Но факты остаются неизменными: Sony 30 лет на консольном рынке. Её стратегия основана на долгосрочном планировании и прямолинейном подходе. Делай лучше всех — и всё будет хорошо. Единственным конкурентом для игровой станции всегда была сама PlayStation. Каждое поколение приходилось становиться чуточку лучше. Это было раньше, так же будет до скончания веков.

Многие оценивают происходящее ориентируясь на "здесь и сейчас". Игровая индустрия — это гонка на дистанции, а не спринт. Пока одни суетятся и подстраиваются, самураи смотрят на 7–10 лет вперёд. Опыт показывает, что только такая стратегия приносит успех.