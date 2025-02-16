Тестирование видеокарт - это как игра в Bloodborne. Нужно чувствовать тайминги. Немножко замешкался и все пошло по одному "нецензурному месту". А с видеокартами Radeon все гораздо сложнее. Новые технологии у красной корпорации находятся в зачаточном состоянии и работают через "нецензурное слово". Сегодня протестирую свою Radeon RX 7600 в игре Avowed. Покажу на живом примере, на что способна карта и куда ее стоит отправить после близкого знакомства.

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Предисловие

"В Советском Союзе ничего не работало, но всем хватало" — примерно так можно охарактеризовать современные видеокарты Radeon. У AMD какая-то мания делать много, но не доводить дело до конца. Параллельно тестирую программу Amuse 2.0, спонсируемую красными — всё у неё отлично, только инструкции по применению нет, а в программе отсутствует вкладка "настройки" как элемент. И так во всём. Куда не ткни — всё находится в стадии "бесконечного развития". А сверху добавьте, что последний официальный драйвер для видеокарты вышел 2 месяца назад...

Причины для проведения тестов

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Несколько дней назад "Рыжая Борода" выпустила большой ролик с тестированием GeForce RTX 5080. Суть его эксперимента заключалась в "правильном" изучении новейшей видеокарты от Nvidia и предоставлении релевантной информации о новинке. И я поймал себя на одной простой мысли: "Не существует отраслевого стандарта, который позволил бы производить точную оценку производительности видеокарт". Сергей потратил несколько дней на изучение вопроса и в новом ролике допустил десятки мелких ошибок в тестах. Используя методики пятнадцатилетней давности, он продолжает совершать маленькие глупости. О точности и речи не идет.

Повторяемость — самая большая проблема современных тестов. Вариант "Прогнал несколько раз и выбрал средний" не подходит для видеокарт GeForce, если хочется показать точные измерения. В идеальных условиях расхождения могут составлять до 5%. В неидеальных — заметно больше. С одной и той же видеокартой, а не с одинаковым чипом.

Ниже приведён скриншот из тестов моей старой GTX 1650. Может показаться, что 3DMark показывает нестабильные результаты, но это не так. Бенчмарк — идеальный инструмент с максимальной точностью.

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Видеокарта, драйверы и все настройки идентичны. При обычных условиях — повторяемость с точностью до 5 баллов. А теперь по поводу большого расхождения между двумя результатами: одно проводилось с открытым окном и свежим воздухом с улицы, второе — с закрытым. Колебание температуры в помещении составило 2 градуса. Один маленький нюанс, но разница в измерениях видна невооружённым взглядом. Влияние подобного заметно выше, чем средневзвешенные изменения в разных версиях драйверов.

Влияние настроек системы на тесты в играх

Другой вариант с моей любимой Total War: Warhammer III. Старая игра со встроенными бенчмарками. Поведение видеокарт и результаты мною хорошо изучены. Игра отлично подходит для проверки различных настроек и отзывчивости изменений на те или иные действия.

Ниже приведены два наглядных теста видеокарты Radeon RX 7600 с драйверами 25.02.01. Абсолютно все настройки идентичны, и повторяемость результатов — 99%. Между тестами 5 минут времени.

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Разница между двумя системами — всего в двух проставленных галочках в операционной системе Windows: активирована AMD SAM (Smart Access Memory) и отключена VBS (Virtualization-Based Security). Всего две галочки в системе — и разница в конечном результате составляет 12%. А ведь есть ещё десятки параметров, которые суммарно добавят расхождения в дополнительные 3–5%. Подбор железа, настройка таймингов и куча других мелочей дадут еще 7-10% и "максимальная конфигурация" тут не спасет.



Список факторов, влияющих на конечный результат будет бесконечным. Без четкой методологии "бабка на двое сказала", а не сравнения.

Тестирование Radeon RX 7600 и AMD Software Adrenalin Edition

Долгие годы устанавливал чистые драйверы на видеокарту без оболочки AMD Software Adrenalin Edition. Моя бюджетная RX 7600 потребовала серьёзного допиливания и тонкой настройки. Сторонний софт не позволяет охватить все области моих потребностей, и утилита прописалась в моей системе.

С недавних пор в неё встроили несколько инструментов с крайне нестабильным результатом работы. Утилита не всегда видит игру, и настройки не работают, а вот ресурсы в фоновом режиме она поглощает. Крайне рекомендуется отключить все улучшайзеры в глобальном профиле — это даст от 5 до 10% производительности. Включать их следует индивидуально для каждой отдельной игры после тестов. Прирост есть, но не всегда и не везде.

Тест кривой Avowed с кривыми драйверами от AMD

Потратил несколько часов, чтобы решить проблему. Игру тестировал и в хвост, и в гриву — и убил её напрочь. Проблема оказалась в компиляции шейдеров. Чтобы исправить ошибку, требуется очистить папку со старыми шейдерами и пересоздать их с нуля. Первый вылет произошёл, когда с максимальных настроек решил перейти на низкие и зафиксировать разницу в производительности между двумя разными точками.

После этого ошибка выскакивала ещё несколько раз: при установке новых драйверов, при отключении SAM, при переносе игры на другой диск, при изменении настроек в самой игре.

Думаете, это все проблемы? После сбоя и вылета из игры AMD Software Adrenalin Edition колбасит не по-детски — нужно перезагружать систему. В самом Adrenalin исчезает настройка управления SAM.

Общие оговорки про тестирование

Так как не снимаю видео и не фиксирую показатели с на дистанции, а в игре не нашёл встроенного бенчмарка, то выбрал точку с минимальным FPS на локации. Курсором старался целиться в маленький камень, торчащий из воды. Вы не поверите, но если повернуться на 90 градусов, частота кадров увеличивается на 50%. То есть на одной локации идут скачки производительности, выходящие за пределы погрешности.

Первый тест делал с базовыми настройками видеокарты. Все остальные — в оптимизированном режиме с пониженным энергопотреблением. Разницу можно заметить по частоте GPU и вращению вентилятора. Цель теста — не выжать максимум из доступного, а показать реальное использование в домашних условиях.

Во всех тестах частота памяти: +400 (ползунок в Adrenalin вправо до упора). Пауэрлимит: +12%. Никогда не меняю эти настройки. Драйверы установлены 25.02.01. Монитор с разрешением 1080p.

Максимальные настройки для Radeon RX 7600 в игре Avowed

Ползунки — в потолок. В AMD Software Adrenalin Edition всё отключено. SAM включён. VBS отключён. Пауэрлимит: +12%. Частота памяти: +400. Частота GPU — без изменений. Система максимально заточена на производительность. С лучами получаем 31–33 кадра.



Все то же самое, но убрал галочку с "лучей". Автоматически включился FSR 3.1. Прирост производительности более чем в 2 раза — с 32 до 78. Дополнительный скриншот не сделал, без FSR — 58–60. В этом месте никак не мог понять, даёт ли данная функция генерацию кадров или это только за счёт снижения разрешения и апскейла. Пока игрался с настройками в Adrenalin, игра вылетела с ошибкой, и процесс застопорился на 5 часов.





Домашнее использование Radeon RX 7600 в игре Avowed

После краша игры, сбросил все настройки и вернул видеокарту к обычному использованию в бесшумном режиме. Более подробно можно узнать в данном материале:

Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно

Если кратко, то уменьшил напряжение на ядре на 0,2 мА и базовую частоту до 1900. Видеокарта бустит частоты и реальное снижение производительности от 5 до 15%. В конкретном случае идет падение с 58 до 52 кадров.

Та же самая локация. Те же самые настройки, что и выше. Повернулся на 90 градусов вправо. Частота кадров подскочила с 52 до 90 без каких бы то ни было манипуляций. Это нонсенс. Я раньше ещё ни разу подобного не встречал.

Максимальные настройки с лучами. Включен FSR в режиме самой отвратительной картинки. Смотреть на экран было больно. На скриншоте не видно, но число графических артефактов переходит все допустимые нормы. Возможно, на 4K мониторе подобный вариант допустим, но в 1080p — противопоказан от слова "КАТЕГОРИЧЕСКИ". Тест проводился, так как иногда можно слышать, что можно повысить настройки, но уменьшить разрешение. Это даст лучшую картинку.





Общие впечатления от игры Avowed

Забавный факт. В сентябре 2024 года объявили о переносе игры на февраль с формулировкой "все отлично", просто мы не хотим выпускать ворох наших игр в короткий период и устраивать внутреннюю конкуренцию. Я не уходил с начальной локации, но уже на ней нашёл миллион мелких косяков с оптимизацией. Сильные изменения в настройках игры приводят к её вылетам. Помимо скачков частоты, отчётливо наблюдаются статтеры.

Игра мультяшная, и ей не требуется "максимизация" картинки. Разница между максимальными и минимальными настройками отчётливо видна только в тенях и лесенках. В остальных местах отличия не бросаются в глаза. Включение «мыла» влияет на общие впечатления заметно больше, чем переключение ползунков.

Послесловие

Очистка кэша шейдеров отняла много времени и нарушила все планы. Обзор получился немного сумбурным. Подводя итоги, можно сказать, что RX 7600 в разрешении 1080p отлично справляется с Абобой. Игра даёт возможность подобрать настройки с прицелом на железобетонные 60 кадров с приемлемой картинкой. Выкручивать все ползунки вправо и максимизация изображение лишены какого-либо смысла.

Radeon RX 7600 - отличная карта, если включил и забыл. Но как только появляется желание настроить и заточить что-то под себя, тут же выползают проблемы и косяки.