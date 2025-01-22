Перегрев ноутбука - одна из главных проблем портативных устройств. Чистка, замена термопасты, окружающие подставки - огромная индустрия, что тянет денежку из обывателей. Но есть выход! Я его не знаю, но он точно есть :-) Сегодня поговорим об утилите ThrottleStop, что спасет ваше устройство даже в самой плачевной ситуации.



Предисловие

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У меня есть отличный ноутбук из 2007 года под названием HP 6530p. За свою долгую жизнь он повидал много городов, посёлков и рабочих столов. Большую часть времени использовался как медиакомбайн в поездках и для удалённой работы с документами. Тяжёлых нагрузок не видел, но дарил уверенность и надёжность в своей безотказной работе. Агрегат из той эпохи, когда ещё не начали экономить на спичках для уменьшения цены. Со временем ему была расширена оперативная память, установлен SSD, заменён Wi-Fi на более шустрый. Отличный агрегат, который до сих пор справляется со своими основными задачами.

Но есть неприятность — он сильно греется, а вентилятор начинает сходить с ума от нагрузок. Замена термоинтерфейса и чистка не спасают, переход с 35- на 25-ваттный процессор не меняет ситуации.

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Проблема в термотрубке, из которой испарился хладогент, и она хуже переносит тепло от процессора к радиатору. Замена обойдётся в половину стоимости агрегата, и не факт, что «б/у» деталь с разбора не будет с аналогичным дефектом. Полностью рабочий агрегат лёг на шкаф и был заменён на обновлённую версию HP 2570p. гент, и она хуже переносит тепло от процессора к радиатору. Замена обойдётся в половину стоимости агрегата, и не факт, что «б/у» деталь с разбора не будет с аналогичным дефектом. Полностью рабочий агрегат лёг на шкаф и был заменён на обновлённую версию HP 2570p.

Ещё через некоторое время перешёл на Revolve 810. Нет предела совершенству — главное, отслюнявливай вовремя и в нужных количествах.

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Но это всё ностальгия и не предмет сегодняшней дискуссии. Просто люблю серию EliteBook от Hewlett-Packard, и каждый девайс от этой корпорации для меня имеет ценность чуть больше, чем другие устройства.

Советы по снижению температуры процессора

Достаточно распространённое явление, особенно в бюджетных агрегатах из низкокачественных материалов. Очень многие современные устройства прямо с завода работают на пониженных частотах с лимитами по температуре и потреблению. Более того, в современный обиход введена формулировка SDP (Scenario Design Power) вместо привычного TDP (Thermal Design Power), дополнительно добавили TGP (Total Graphics Power) и кучу других интересных названий. Самое занятное — эти показатели редко указываются в описании ноутбуков, а производительность на бумаге может отличаться на 30–40% от реальной.

Инженеры и маркетологи придумали вариант, при котором нет никакого обмана, только магия в настройках энергопотребления. О самой магии известно больше 20 лет, просто раньше её использовали энтузиасты, а теперь — производители.

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Чтобы ноутбук меньше «ел», его нужно меньше «кормить». Тогда он не разжиреет и не отправится на корм рыбкам раньше времени. Прямо с завода в стандартные устройства вносятся программные изменения с ограничением потребления энергии, а с ним — тепловыделения и нагрева.

Применение андервольта и даунвольта

Два похожих термина, которые часто путают между собой. Ну это как солнце и луну называть светилами. Что-то близко, но не то:

Андервольт (undervolt) — это софтверные манипуляции с напряжением и токами;

Даунвольт (downvolt) — это хардверные манипуляции с напряжением и токами.

Если честно, сам не знал до сегодняшнего дня :-) Теперь и вы знаете чуточку больше. В ноутбуке для уменьшения нагрева мы будем использовать андервольтный метод через программы.

Программы для управления температурой CPU

С одной стороны, их достаточно много, а с другой — они мало востребованы и плохо развиваются. Большинство пользователей управляют напряжением процессора (если это нужно) через BIOS, но в ноутбуках есть проблемы.

Номинально в Windows встроена своя функция, но работает криво, косо и без явного эффекта. Заходите в раздел энергосхем Windows и производите манипуляции. Это самый безопасный путь, если вы не разбираетесь в вопросе и не хотите накосячить.

Intel Extreme Tuning Utility (XTU). Официальная утилита от "синих" для управления процессорами. Достаточно много настроек и широкий спектр возможностей. Но у утилиты есть два больших минуса. Первый — она тяжёлая. Второй — не поддерживает старые процессоры, и нужно искать старую версию под древнее железо.

Ryzen Master. Официальная утилита от "красных". Ничего не понятно, но очень интересно. Актуальна только для последнего железа. Со старыми устройствами будут проблемы. Процессоры не серии Ryzen не поддерживаются.

ClockTuner for Ryzen (CTR). Сторонняя программа от русскоговорящего энтузиаста 1usmus (Юрий Бублий). Поддержка приостановлена после февраля 2022 года. Широчайшие возможности, но только для "красных" процессоров.

AMD OverDrive, K10, K15 и ещё несколько мелких утилит для старого зоопарка AMD. Чёрт ногу сломит в полном списке и возможностях.

Возможности ThrottleStop для снижения нагрева

Для каждой серии процессоров требуются свои инструменты. Если у вас новое устройство, то проблем не будет, а вот со старыми и древними возможны варианты.

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ThrottleStop — утилита для управления энергопотреблением процессоров Intel. Технически, история и официальные данные говорят про 4-е поколение под 1150 сокет и выше, но по факту работает с заметно большим числом устройств.





Утилита достаточно простая и примитивная. В левой части — варианты для манипуляций, справа — мониторинг и датчики. В зависимости от модели вашего процессора включаем или отключаем те или иные функции энергосбережения.

Пошаговая настройка ThrottleStop

Скачать можно с официального сайта, всегда выпадает в топе поисковых выдач. Скачиваем, распаковываем, запускаем. Если вам предлагается что-то установить, значит, вы скачали непонятно что и откуда. Официальная утилита является портативной и работает без инсталляции.

Мой ноутбук при обычном просмотре видео прогревается до 100 градусов и шумит, как самолёт на взлётной полосе.





Настройка программы называется "методом тыка". Тыкаю в знакомые названия и пытаюсь изменить настройки. Технически я менял одну единственную настройку, так как на старом процессоре другие не работают. Аналогичные настройки присутствуют в BIOS материнских плат, и если вы их видели, то всё будет простым и привычным.





Галочка в "Set Multiplier" позволяет управлять множителем и напряжением на процессоре. В зависимости от ваших потребностей и желаний вы можете снизить показатели до упора и получить максимальный эффект. Тут стоит учесть, что с понижением напряжения необходимо снижать и множитель. Я снизил всё до упора и получил дельту в 25 градусов, а с ним — тишину вентилятора.

Во время манипуляций возможно зависание компьютера и синий экран. Это нормально, так как вы дергаете устройство за его тонкие душевные нити. Во время манипуляций рекомендуется подавать нагрузку, чтобы проверять стабильность и видеть результат.

В самом низу утилиты есть кнопки "Save" (если не хотите настраивать при каждом включении), "Options" (красивости и поведение в разных ситуациях) и "Turn on или off" (включить или выключить). Всё просто и на 5 минут работы.

Инструкция по автозагрузке ThrottleStop

Отдельная, большая тема. Microsoft активно борется с вирусами и прочими программами. У программы есть галочка "автозагрузка при старте", но она не всегда работает. Некоторые рекомендуют добавлять программу через службы с планировщиком. Есть ещё несколько вариантов.

Суть вопроса состоит в том, что оптимальный вариант — это ручной запуск при включении. Разместите ярлык программы на самом видном месте, чтобы не забывать её запускать. Вы можете добавить её в автозагрузку, но ярлык всё равно поместите на видном месте.

Разгон процессора через ThrottleStop

Основная цель утилиты — это победа над горячим нравом ноутбуков и продление их автономной работы. Но есть и недокументированные возможности, о которых редко упоминают. Многие современные процессоры работают в режиме "баланса" между процессорной частью и встроенной видеокартой. И если в обычных процессорах лимитов нет и всё крутится в максимальных рамках, то у ноутбуков другая ситуация.

На примере процессора N6000 видно, что мощность процессора может колебаться в 3 раза из-за ограничений. Поднятие напряжения может немного улучшить данное недоразумение. Актуально для игр, где одновременно используется весь кристалл, а не его составные части.

Видел несколько тестов, где повышение напряжения увеличивало частоту кадров в 4 раза, и унылое недоразумение превращалось во вполне игровое устройство. Тут стоит отметить, что данные процессоры устанавливаются в гаджеты с ужасным охлаждением, и возможен перегрев.

Послесловие

Нет предела совершенству. Ловкость рук и спасение древнего гаджета. Поговаривают, что оверклокинг больше не актуален... Видимо, люди живут в каком-то своём уникальном мире и не готовы применять свои навыки на практике.