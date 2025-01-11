Есть три вещи, о которых можно говорить бесконечно долго: о симпотичной соседке, пойманной щуке и косяках руководства Xbox. Столько глупостей не замечал ни у одной корпорации. Если бы не большой толстый кошелек и шальные деньги, игровой консоли Xbox давным давно не было.

реклама





Предисловие

Ни дня без глупостей от гиганта игровой индустрии. Что ни день, то новые перлы и абсурды от ведущих SEO Microsoft. Столько идиотизма не доводилось слышать ни от одной другой публичной корпорации. Сейчас проходит выставка потребительских товаров Consumer Electronics Show (CES 2025), и руководство из Рэдмонда снова отличилось... А следом вышло интервью в The Verge с уточнениями сказанного на сцене одного из павильонов. Но обо всем по порядку, с расстановкой акцентов и добавлением контекста для понимания происходящего.

Windows 8 и унификация трех платформ

реклама





Мне нравилась Windows 8 и её изменения по сравнению с предыдущей операционной системой. На своём основном устройстве я её не использовал, но китайский планшет на Z3735 до сих пор лежит в комоде и вызывает чувство ностальгии. Xbox 360, Nokia Lumia 650, Sony Vaio Duo 11 были выполнены в одном стиле и радовали своим простым и лаконичным дизайном. Плитки были удобными и интуитивно понятными. Хватало буквально пары минут, чтобы освоить новый подход к потреблению контента.

Видимо, я был одним из немногих, кто положительно воспринимал инновации Microsoft и одобрял их стратегию в потребительском сегменте компьютерных гаджетов. Однако судьба распорядилась иначе — плитки так и не стали мейнстримом и провалились с оглушительным треском. Согласно теории «заговора» виновниками этого фиаско стали Тим Суини и Гейб Ньюэлл, которые якобы повлияли на неокрепшие детские умы и затравили творение Microsoft.

реклама









Именно в те роковые дни на свет появилась операционная система SteamOS и первые прототипы игровых машин. Конфликтующие стороны сумели урегулировать разногласия, и наступило затишье.

2 миллиарда подписчиков Xbox Game Pass

На фоне бума облачных технологий и подписочных сервисов Microsoft оказалась на передовой, с энтузиазмом рассказывая всему миру, как она «одной левой» определяет перспективы развития облачных технологий.

реклама





Фил Спенсер и Ко хотели стать главными представителями в игровом облачном бизнесе и активно продвигали вопрос в широкие массы. Амбиции и перспективы шли далеко вперед.

По странному стечению обстоятельств о самих играх почти не говорили. Все обсуждения крутились вокруг технологий и будущего индустрии. Теоретически этот вопрос остаётся открытым, и Microsoft продолжает гнуть свою линию. За семь лет инициатив и громких заявлений многие продвинутые пользователи уже сделали свои выводы.

Рынок консолей не растёт

Эта фраза стала трендом чуть больше года назад, после завершения сделки по поглощению Activision Blizzard. Она превратилась в один из ярких примеров манипуляции общественным мнением через СМИ. Более того, её используют как ключевое оправдание для Xbox, чтобы изменить курс своей деятельности с минимальными имиджевыми потерями. На первый взгляд повод кажется несущественным, но стоит лишь взглянуть на цифры: падение стоимости акций Microsoft на 1% оборачивается потерей капитализации на $30 млрд.

Далее бегут "эксперты и аналитики" и начинают притягивать кота за хвост, чтобы обосновать фразу. Буквально вчера вышел ролик. И Андрей начинает натягивать кота на глобус.

Вот раньше, во времена PS1, стоимость разработки топовых игр составляла всего $2-3 млн, а сегодня она регулярно переваливает за $250 млн. "Специалист" уверенно заявляет, что на планете просто нет такого количества людей, чтобы оправдать подобные затраты. Все логично, муха не подкопается — четкие и понятные тезисы.

Только есть одна проблема: "эксперт" забыл привести для сравнения ключевой показатель — выручку и маржинальность. Я добавлю, чтобы картина стала полной. Примерный объем рынка видеоигр в 1995 году (включая суперпопулярные игровые автоматы) составлял около $17 млрд. При этом затраты на доставку игр от издателя до потребителя съедали от 50% до 70% — это отчисления розничным сетям, печать дисков и логистика. А вот в 2023 году рынок вырос до $190 млрд, а затраты на доставку контента, особенно у Sony, упали ниже 10%.

Эти неудобные для теорий данные "эксперт" предпочел обойти стороной. Но именно они позволяют объяснить, как индустрия с такими затратами продолжает расти и приносить прибыль. Нормальная маржинальность, обеспечивающая инвестиции в будущее, составляет 12-15%. А значит, разработчики вовсе не копают себе яму, как пытаются убедить нас горе-аналитики. В любом анализе должны быть "доходы" и сравнительные "расходы". Только так можно сверить информацию и найти истину. Но блогеры никогда подобное не совершают.

Просто факты из финансовых отчетов:

Как же у Sony все плохо и как же у нее ничего не растет:

Прямо кризис. И вот-вот стрясется что-то ужасное. Японцы - одна из немногих корпораций, что показала феноминальный и стабильный рост. Для большего понимания. Средний рост игровой индустрии с 2018 по 2024 год составл с $138 до $186 млрд или 35%. PlayStation с - 2310 до 4200, или 82%. Все очень плохо...

Полная фраза звучит: "Рынок консолей Xbox не растёт", что сильно меняет акценты.

Промывка мозгов, повесточка и Microsoft

Это часть итогового отчёта от GamesIndustry за 2024 год. На представленном скриншоте особенно интересен раздел "Самые обсуждаемые игровые компании". Аналитическая группа подсчитала количество статей, посвящённых различным компаниям. Примечательно, что при аудитории Xbox, которая в три раза меньше, чем у PlayStation, упоминания "коробокса" встречаются заметно чаще.

Эта тенденция вовсе не свежий тренд — аналогичная ситуация наблюдается уже последние семь лет (сколько я слежу за этим вопросом). Xbox часто оказывается в центре внимания не столько из-за успехов, сколько из-за громких заявлений, споров и контроверсий, что поддерживает высокую медийную активность вокруг бренда.









Если посмотреть на весь список, консольное подразделение Microsoft действительно является аномалией. Единственное объяснение феномена — активное взаимодействие со СМИ и целенаправленное влияние на общественное мнение. Позитивный шлейф от этих усилий оказывает прямое воздействие на курс акций и бонусы SEO. Microsoft крайне заинтересована в "правильной" интерпретации всех своих действий и событий, что позволяет ей удерживать контроль над мнением не только геймеров, но и аналитиков. С такой властью корпорация способна влиять практически на все сферы жизнедеятельности, будь то частная жизнь людей или деятельность крупных компаний.

Выставка CES 2025

На презентации от Xbox рассказывали о будущих инновациях и перспективах. Преобладала масса общих фраз с легким налётом "шампунистой" риторики: необычное сотрудничество с технологическими гигантами, крупные инвестиции в будущее, работа с производителями железа и безудержный оптимизм в отношении портативных устройств. Обещано, что в этом году выйдет нечто совершенно невероятное, что изменит восприятие обычных геймеров. Xbox якобы станет ближе, чем когда-либо.Затем появилось интервью в журнале The Verge, где высказывания представителей Xbox были преподнесены "независимым" журналистом Томом Уорреном. Это интервью, как обычно, удобно цитировать и использовать для примеров, что, по всей видимости, также играет на руку Microsoft.





При ознакомлении с материалом конкретики нет вовсе — только общие слова и абстрактные формулировки. Заголовок "Объединим лучшее" звучит как типичный лозунг для маркетинговой кампании. Однако что именно подразумевается под этим "лучшим", нигде не объясняется.

Для "продавца" и "покупателя" понятие "лучшего" несёт совершенно разные смыслы. Для одного это максимизация прибыли, повышение лояльности и расширение рынка. Для другого — качество, доступность и прозрачность продукта. Отсутствие конкретики в таких заявлениях лишь усиливает впечатление, что вся речь — очередная пиар-акция, цель которой - вызвать эмоции, а не предоставить реальную информацию.

Самое интересное расположено в конце, процитирую для тех, кому лень копаться в первоисточнике:





Что вы видите в данной фразе? Как вы ее понимаете и готовы интерпретировать? Я не просто так начал сегодняшнюю историю с легендарной Windows 8 и объединением двух миров на одном экране. За последние 10 лет у Microsoft было столько косяков, что любые изменения и "инновации" воспринимаются мною исключительно в негативном свете. Примерно 3 млрд пользователей Windows 10/11 только что получили прямую и явную угрозу существованию и комфорту использования систем на домашних ПК.

Им только что сообщили, что мусорная система с кучей телеметрии и слежки станет еще жирнее:

Как вы относитесь к предустановленным Mixed Reality, Copilot, Cortana, OneDrive? В ближайшее время обычные пользователи получат еще одну большую кучу мусора, которую индусы будут пилить ближайшие 10 лет.

Буквально летом 2024 года произошел крупнейший мировой кризис из-за сбоя операционной системы.





Игровые консоли Xbox

Если внимательно прочитать и вникнуть в происходящее, то не было ни слова о самих консолях. Microsoft переносит свой богатый опыт с маленьких коробочек на большие и портативные устройства, но о судьбе самих консолей ни слова. Xbox упоминается регулярно, а вот коробочка возле телевизора остаётся без внимания. Всякое может быть. Неподходящий случай, место и время. Вот только интервью даёт технический специалист и архитектор консолей Xbox, вице-президент по "следующему поколению" Джейсон Рональд.

Это если бы Марк Церни приехал на съемки второго сезона "Последних из нас" и рассказывал, как SSD помогает в создании контента. Фраза "О мертвых либо хорошо, либо ничего" будет самой подходящей в данном случае.

Мыло, веревка и лопата

Последние два года поклонники Xbox в поисках информации о будущем своей любимой игровой платформы. Им нужна надежда на светлое будущее и перспективы развития. CES 2025 не является профильным мероприятием, но предсказатели и ведуньи много говорили о возможных анонсах и раскрытии скрытых тайн, намекая на то, что стоит ожидать в будущем.

Немного перефразирую фразу и перенесу ее в материальный мир: народ волнует, что будет с библиотекой игр, на которую фанаты потратили несколько тысяч долларов. Смогут ли они продолжать играть в нее на новом поколении устройств или нет? Сама железка — это капля в море на фоне общих финансовых потерь. На выставке нам ничего не сказали.

Чтобы понимать, как обстоят дела с Xbox, стоит привести цитату, распространившуюся за неделю до закрытия Games for Windows — LIVE.

Аналогичная ситуация с сервисом Mixer. В августе 2019 года пошли новости о выкупе стримеров и переманивании их на новую платформу, а в июне 2020 года стало известно, что через месяц сервис будет закрыт.

В каждом случае сценарий был один: сначала из новостной повестки исчезали упоминания сервиса, а потом, легким движением руки, без широкого освещения и резонанса, его прихлопывали.

Обратная совместимость и облачные технологии

Теоретически можно создать эмулятор и запускать библиотеку Xbox на будущих персональных компьютерах. Вот только проблема в том, что игры — это интеллектуальная собственность и лицензионные соглашения. Предыдущий опыт показывает, что крупные корпорации не хотят шевелиться и решать эти вопросы. Громкая "обратка с Xbox 360" — это менее 20% библиотеки. Для переноса на Xbox One требовались исходники игр, ведь слишком слабая консоль требовала особого подхода. У Xbox Series проблем с производительностью нет, и исходники не нужны, но за последние 4 года появилось всего 5 игр со старых устройств (купленные студии предоставили исходники). Аналогичная ситуация может возникнуть и в будущем: обратная совместимость есть, но денег на это нет.

Это всё Xbox

Активно продвигают слоган, но не до конца понятно, что именно он означает и какая у него целевая аудитория. Тут стоит вспомнить другую инициативу под названием Xbox Play Anywhere — что-то схожее по духу. За первый год существования эту функцию получили только 30 игр, причем около 20 из них — это донатные мобильные помойки. Готовы ли разработчики поддержать новые веяния от гиганта индустрии? Предыдущая попытка оказалась провальной. Более того, новенькая Call of Duty: Black Ops 6 от внутренней студии не поддерживает эту функцию. Сама Microsoft, похоже, не особо верит в свои собственные ценности.

Послесловие

Во времена Дона Меттрикса такой ситуации не было. Каждое слово и каждая презентация воспринимались как план действий и четкое видение будущего. Филимон перестал обращать внимание на основной костяк своей паствы и продемонстрировал равнодушие с королевским размахом. Главные кормильцы и заносители денег остались без будущего. Многие не до конца понимают, что на самом деле творит Microsoft. Она меняет сто преданных фанатов на тысячу случайных людей, причем, упорно и с особым цинизмом.