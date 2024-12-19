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Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко

Каждый год в декабре мы с друзьями ходим за скидками в Steam. Это у нас такая традиция...
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Пришла зима, а с ней и новогодние праздники. У людей появляются денежки и начинается зуд. Купить чего-то и побольше. Себе, друзьям или знакомым. Подобной особенностью пользуются многие магазины, и Steam не исключение. Дядюшка Габен расставляет свои сети в виде огромных скидок и отлавливает геймеров с толстыми кошельками.  О том, как потратить меньше и купить больше, и пойдет сегодняшняя история.

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Предисловие

Никогда такого не было, и вот опять... Новогодние праздники подкрались незаметно, а с ними — время подарков и праздничных скидок. Дядюшка Габен два раза в год проводит крупные распродажи с кучей бонусов, конкурсов и прочих радостей жизни. Конечно, они не чета праздникам десятилетней давности, но тоже ничего. Летняя и зимняя распродажи отличаются от прочих общей целенаправленностью скидок с максимальным охватом аудитории. Десятки тысяч предложений в первые часы вешают сервера Steam и создают множество забавных ситуаций.

Люблю Steam за регулярные ошибки в ценах. Очень часто в первые сутки всплывают предложения с отрицательной ценой или скидкой в 1000%, и это не "рекламная пиар-акция", а ошибка при выставлении цены в разных регионах. Если быть в "теме", можно отхватить много вкусностей.

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Для менее расторопных есть конкурсы с голосованиями за лучшую игру года и секретная миссия с получением значка распродажи и опытом для повышения уровня аккаунта. А вокруг всего этого кружатся фермеры с сотнями тысяч аккаунтов и фармят денежку.

Новогодние распродажи

В странах бывшего социалистического лагеря атмосферу праздника испортили барыги, которые любую акцию называют распродажей и рекламируют, как не в себя. Сначала повышают цену за пару дней до события, а потом делают фиктивную скидку. Подобный приём отбил у многих наших сограждан желание гнаться за халявой и экономией.

Но западные компании всё же стараются удивлять и нередко делают что-то действительно грандиозное и особенное. Цифровой ритейл — последнее место, где "скидка" означает скидку, а распродажа сохраняет своё первоначальное значение.

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Новогодние подарки Epic Games Store

Напоминаю, что дядюшка Габен не самый щедрый в этом мире и самое вкусное можно найти в магазине конкурента. Там часто бесплатно выкладывают свежие игры и на этой неделе будет череда вкусностей. Более подробно можно ознакомится в этом материале:

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store

Ежегодная традиция от Дядюшки Тима, что выкладывает 14 игр за две недели на любой вкус и цвет.

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Зимняя распродажа в Steam

Ежегодное мероприятие стартует 19 декабря 2024 года в 20:00 по московскому времени. До часу ночи магазин будет в нокауте, поэтому посещение лучше отложить до пятницы. Либо использовать лёгкий и быстрый браузер с привязанной авторизацией — для поиска халявы и ловли ошибок. Перед началом распродажи рекомендуется провести подготовительные меры:

  • Пополнить баланс кошелька или найти рабочий способ оплаты для пользователей из России и Беларуси. Сам предпочитаю серые схемы с продажей вещей на торговой площадке. Многие крупные платформы предоставляют такие услуги за небольшой процент от сделки. Либо можно обратиться к "дельцам", которые продают баланс Steam.

  • Составить список желаемого. Это крайне важно — поможет избежать ненужных покупок. Многие ведут себя, как дети, тратя все деньги без остатка. За покупки начисляются бонусы в виртуальной валюте. Когда-то был баг: бонусы давали за любые покупки, и народ массово скупал ключи CS:GO, которые потом перепродавали с минимальным дисконтом. Таким образом получали и бонусы, и почти не тратили деньги.

  • Обновить фермерские утилиты. Многие вспоминают о них только раз в полгода, а во время распродажи начинают бегать и суетиться. Но карточки сами себя не обработают!

Сайты агрегаторы цен

При любой распродаже в цифровом сервисе всегда использую сторонние ресурсы для отслеживания цен. Не все скидки выгодны: часто издатели жадничают, и обычная скидка оказывается выгоднее праздничной. Главное — научиться пользоваться такими сервисами и не бояться множества галочек и настроек.

Сам чаще всего нажимаю кнопку "Показать только игры с самой низкой ценой за всё время наблюдений" — это экономит время и нервы.

Если у вас есть список желаний в самом Steam, то можно поставить фильтр только по таким играм. Быстро, просто и информативно.

Заработок на больших распродажах

Дядюшка Габен в последние годы стал значительно жаднее, и щедрость распродаж сократилась до минимума. Пока одни сервисы раздают первоклассные игры бесплатно, монополист предлагает довольствоваться "карточками распродажи". Их можно получить за выполнение "праздничных квестов" или создание значков. Стоимость одной карточки — около 2 рублей.

Раньше выдавали по три карточки в сутки на аккаунт, теперь щедрость сократилась до одной. Возможно, что-то поменяют. Арифметика проста: 2 рубля × 14 дней = 28 рублей с одного аккаунта. Многие держат по 20–30 аккаунтов и только на этом зарабатывают около 840 рублей.

Мелочь, скажете? А кто-то возразит: халява! Если вернут по три карточки, сумма увеличится втрое. Много это или мало — зависит от ваших ценностей. Для меня, например, это возможность бесплатно получить игру Wartales.


Есть и альтернативный момент. Во время распродаж значительно повышается стоимость на "коллекционные карточки". При создании значков в этот период выпадают "карточки распродажи" (в обычные дни они не появляются), что позволяет вернуть часть потраченных денег.

Важно учитывать, что люди создают десятки тысяч значков, чтобы поднять своё ЧСВ до космических высот. Помимо этого, многие цифровые магазины стимулируют прокачку аккаунтов, предлагая бонусы за высокий уровень. В ход идут и аккаунты из игровых сообществ и соцсетей, где прокачка имеет значение.

Многие вкладывают деньги в создание значков, что резко увеличивает спрос на карточки. Вместе со спросом растёт и цена. Если в инвентаре завалялся "хлам", сейчас самое время его продать.

Послесловие

Зимняя распродажа в Steam — это не только дешёвые игры, но и три-четыре простых способа подзаработать. Если кто-то хочет потратить деньги, всегда найдётся тот, кто с радостью поможет ему осуществить это желание.

Чтобы избежать ненужных расходов, составьте чёткий план и распишите бюджет. Это поможет сохранить финансы и купить только то, что действительно нужно.


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