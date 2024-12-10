Халява — как же много русского в этом слове. Старая традиция с древних времён. Именно она способна двигать горы и поднять Емелю с печи. В Epic Games Store стартуют две недели подарков, и вам стоит к ней присоединиться.

реклама





Предисловие

Когда меня спрашивают, какой цифровой магазин можно назвать лучшим, я, не задумываясь, отвечаю: Epic Games Store. Пока одни геймеры рассылают свои "флюиды ненависти и сарказма", другие наслаждаются плюшками и преимуществами, данными Тимом Суини. Пока одни геймеры фантазируют и воруют контент, другие используют предоставленные возможности на полную катушку. Впереди новогодние праздники, и дядя Тимми приготовил много разных подарков.

Моральная дилемма

реклама





Быть вором или законопослушным гражданином? В странах бывшего Союза ходят странные практики: ссать в подъездах, выбрасывать мусор на улицу, брать чужие вещи без разрешения — всё это считается нормой и подобным бравируют в диалогах. Бывают исключения, когда альтернатива отсутствует, но на постоянной основе... Кровь в жилах стынет от подобного мировосприятия. Котика научить ходить в лоток, а не гадить по углам, проще.

Ушли на пол-шишечки

После февраля 2022 года многие зарубежные сервисы цифровой дистрибуции отказались принимать деньги от жителей 1/6 части суши. Мне сложно осуждать данный поступок, так как мы живём в свободном мире. Я тоже не общаюсь со всеми и каждым, даже если мне что-то пишут. Но из этого действия вытекает следствие: "Товар я возьму при любом раскладе, а денежку брать или нет — ваше право".

Демонстративный демарш крупных издателей выглядит забавно, если знать некоторые нюансы. В 2024 году существует множество инструментов и технологий, позволяющих обходить ограничения. А ещё существуют технологии, которые позволяют обнаруживать любые обходы. За последние 15 лет борьба "меча и щита" продвинулась настолько вперёд, что ни один обычный пользователь не сможет обойти защиту с "определением местоположения". Банальное "пришлите SMS" от оператора, который работает только в вашей местности, поставит крест на большинстве лазеек.

реклама





Epic Games Store

В "нижнем интернете" принято поливать помоями данный магазин и нахваливать конкурента. Очень странная точка зрения. Тим Суини раздавал бесплатно GTA V и трилогию Tomb Raider — это плохой магазин. Дядюшка Габен требует $5 за разблокировку социальных функций — это хороший магазин. Тим Суини потратил много денег на борьбу с монополиями Apple и Google, чтобы сделать жизнь разработчиков лучше — это плохой магазин. Гейб Ньюэлл, убравший мусорный фильтр и топящий нормальные игры в каловых массах, — это хороший магазин. А почему в последнее время мы не видим хороших игр? Потому что монополиям выгодно, чтобы крупные и средние издатели платили деньги за продвижение, и их можно было заметить под тоннами мусора.

Epic Games Store — растущий магазин, который тратит много денег, чтобы быть белым и привлекательным. Steam — мусорная помойка, что разрушает игровой мир, так как чувствует себя вольготно.

Белые и пушистые

реклама





В корпоративном сегменте не существует организаций, которые думают о своих потребителях. Деньги на первом месте. Но у EGS немного другая философия. Они не делают акцент на выдаивании геймеров до последней капли. Для Тима Суини основная дойная корова — это игровой движок Unreal Engine 5 и игровые студии. Их базовый интерес — это богатые игровые студии, с которых можно взять много денег. Комиссия 13% с каждой проданной игры многократно компенсируется отчислениями за использование движка. Чем больше студия получит денег со своих игр, тем больше денег она сможет заплатить "Эпикам" за новые технологии. Геймер из доильной "овечки" превращается в "корм" для выращивания студий. Разный подход и разное отношение к промежуточному звену в пищевой цепочке.

Бесплатные раздачи в EGS

Махинация вселенского масштаба. "Эпики" дают студиям права на использование своего движка и бартером берут игры для бесплатной раздачи. Из оборота не вынимаются живые деньги, которых не хватает, и студии подсаживаются на их движок. Не тратя ни копейки оборотных средств, "Эпики" получают приток новых пользователей. Абсолютно все участники данной сделки остаются в выигрыше. Геймеры бесплатно получают игры. Студии бесплатно получают доступ к новейшим технологиям. Тим Суини получает лояльную аудиторию и обученных специалистов. Скажите, что это не гениально.

Плюшки для геймеров

С декабря 2018 года раз в неделю в цифровом магазине дистрибуции раздаётся одна (или две) бесплатные игры. Качество игр можно охарактеризовать как "второй эшелон для широкой публики". Регулярно попадаются инди-поделки, на которые "без слёз не взглянешь", но откровенного мусора ещё не было. Немного реже (примерно 1 к 4) выстреливают крупные проекты, обязательные к ознакомлению. На момент написания этих строк раздают два отличных проекта:

Пока одни корпорации добавляют подобное в свои платные подписки, другие отдают за ноль рублей и на веки вечные, пока у вас есть интернет.

Также из знаковых, только за последний год, можно выделить:

Ghostwire: Tokyo

Sniper Ghost Warrior Contracts

The Callisto Protocol

Marvel’s Midnight Suns

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Deus Ex: Mankind Divided

A Plague Tale: Innocence

Guardians of the Galaxy

Farming Simulator 22

И это речь только об играх ААА-класса. А ещё существуют проекты классом ниже, но не менее известные. На сегодняшний день было 379 раздач с некоторыми повторами и бесплатными внутриигровыми бонусами. Набор тайтлов значительно превосходит любую платную подписку от Sony и Xbox.

Новогодние раздачи

Не все любят регулярно заходить на длинной дистанции: забывают, ленятся, несколько дешёвых игр отбивают интерес. Причин много, если вы не заинтересованный человек и находитесь далеко от игрового мира. Но Тим Суини сделал ход конём. Раз в год, на протяжении двух недель, идут ежедневные раздачи. Вместо длительных и неторопливых событий всё происходит моментально. Крупные проекты сочетаются с мелкими, но в один из дней попадается "крупная рыбка", что радует максимальное число геймеров своей щедростью. Если вспомнить предыдущие праздники, то картина выглядела следующим образом:

Раздача в 2023 году

Раздача в 2022 году

Раздача в 2021 году

Не мне решать, достойна такая щедрость вашего внимания или нет. Моё дело лишь напомнить о подобном и подготовить вас к предстоящему празднику.

Подготовка к раздачам игр в EGS

После февраля 2022 года не все издатели хотят радовать жителей России и Беларуси своей щедростью. Магазину фиолетово, кто забирает игры, а вот у издателей есть свои заморочки. Среди подарков, возможно, попадутся игры от "нерукопожатных", и вы получите уведомление о нежелательности вашего существования. Ответный ход зависит исключительно от вас и вашего желания. Как говорил выше: "Ушли на пол-шишечки". Система имеет минимальную защиту и не препятствует обходу. Только от вас и вашего мировоззрения зависит, будете ли вы использовать свои возможности и навыки или прогнётесь под существующие правила.

Всех геймеров и читателей данного материала можно разделить на три большие группы:

Давно сидит в EGS и приноровился к существующей системе;

Никогда не был зарегистрирован в данном сервисе;

Имеет аккаунт, зарегистрированный без манипуляций;

В зависимости от группы будет свой отдельный план действий.

Первая группа - у них все "намази" и уже готовы необходимые инструменты. Объяснять и рассказывать ничего не требуется.

Вторая группа (и частично третья) - необходимо создать новый аккаунт. Особенностью данной процедуры стоит назвать "автоматическое определение системой вашего месторасположения". Магазин автоматически запоминает IP-адрес с которого вы регистрируетесь и прописывает его в адрес вашего проживания.

Поле "Страна/регион" заполняется автоматически. Чтобы там не прописались запрещённые Россия и Беларусь, необходимо виртуально переехать в другой регион на время регистрации. Переезжать можно на любом виртуальном автобусе или самолёте. Нет никаких ограничений. Главное, проверьте данный пункт после создания аккаунта. После этого переезд понадобится только в "экстренных случаях". Какой вид транспорта выбрать для передислокации, написать не могу из-за запрета на уровне законодательства.

Третья группа — внесение изменений в свой аккаунт. Самая сложная процедура. В Epic Games Store стоят ограничения на смену адреса проживания. Защита построена на базе чёрных списков. Магазин не разрешает виртуальный переезд на общественном транспорте, только частный извоз и малораспространённые перевозчики. В Яндексе сократили все поисковые выдачи по данному вопросу, и стоит воспользоваться альтернативными источниками информации. После смены региона с переездами помогут любые бесплатные сервисы.

Новогодние праздники начинаются 12 декабря 2024 года, и у вас ещё есть некоторое время, чтобы изучить вопрос и предпринять все необходимые меры.

Когда меня спрашивают, какой цифровой магазин можно назвать лучшим, я, не задумываясь, отвечаю: Epic Games Store. Пока одни геймеры рассылают свои "флюиды ненависти и сарказма", другие наслаждаются плюшками и преимуществами, данными Тимом Суини. Пока одни геймеры фантазируют и воруют контент, другие используют предоставленные возможности на полную катушку. Впереди новогодние праздники, и дядя Тимми приготовил много разных подарков.