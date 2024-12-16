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Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете

Интернет — это зеркало общества: кто-то ищет знание, кто-то — отражение собственной злобы
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Заглядывая в интернет, с каждым днём становится всё тоскливее. Говорящие головы в погоне за лайками и просмотрами готовы уничтожить всё, что угодно. Набросы на вентилятор, гадости, желчь — они приплетут любую гадость, лишь бы заинтересовать зрителей своим скудоумием. Презентация The Game Awards показала истинное лицо многих игровых блогеров.

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Предисловие

На The Game Awards показали много интересного и необычного. Разные студии рекламировали свои игры на самой крупной онлайн-трансляции, посвящённой видеоиграм. Кто-то справился лучше, кто-то хуже, но каждый нашёл что-то для себя. Больше всего поводов для бурления обнаружил "нижний" интернет. Такого разливания нечистот я давно не видел и не слышал. Пока одни радовались анонсам, другие изливали свою желчь и демонстрировали отсутствие воспитания.

Смотрел презентацию в прямом эфире, а параллельно играл в Total War: WARHAMMER III – Omens of Destruction, которая вышла за шесть часов до начала главного игрового события года. Наслаждался бытием и... выключил все русскоговорящие стримы — слушать их было невозможно.

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Анонс сильной и независимой Цири

Плохо знаком с лором вселенной и знаю лишь отдельные аспекты повествования. После просмотра презентации сложилось определённое мнение, с которым я отправился в тёплую постель досыпать два часа перед работой. У меня не возникло ни одной негативной мысли — только приятное послевкусие от увиденного. Видимо, я ещё не зажрался и готов принимать этот мир таким, какой он есть, без постороннего влияния.

И всё было хорошо, пока я не решил поделиться своим "очень" важным мнением с другими пользователями сети. И тут как НАЧАЛОСЬ! Оказывается, я неправильно смотрел презентацию и вообще ничего не понял из показанного. Одни сильные и независимые уже покорили этот мир.

Шибболет

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Немного информации для расширения вашего кругозора и понимания всего, что последует за этим.

В древние времена два колена Израилева поссорились, и началась междоусобица. Похожие люди, похожие ценности, похожий язык. Чтобы предотвратить проникновение шпионов одной ветви в ряды другой, галаадитяне просили подозреваемых произнести слово "шибболет" (колос). Ефремляне, имеющие немного другой акцент, произносили его неправильно. Это старая история, широко известная в узких кругах.

В наши дни существует множество психологических тестов для определения типа личности, склонностей и предрасположенностей. Например, человеку предлагают составить предложение со словами "коса", "лук", "ключ", "косяк", "рука" и другими. Исходя из контекста использования этих слов, можно составить довольно точный психологический портрет.

Презентация The Witcher 4 — это тот самый "шибболет". Люди, не задумываясь, выразили своё внутреннее "я", показали не знания и навыки, а скрытую гниль, а не опыт и осведомлённость.

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Лор игры и серии книг The Witcher

Мои знания поверхностны, а выводы не претендуют на абсолютную истину. После просмотра ролика в голове была лишь одна мысль: "Цири видит видения, где представляет себя ведьмаком". С этой мыслью я отправился спать, без постороннего влияния или бурления в сети, сформировав своё мнение о будущей игре.

А на утро волосы встали дыбом — "Это не по канону!" Поляки нарушают устоявшийся лор! "Цири не может быть Ведьмаком!" Эмм... простите, а где сказано, что она ведьмак? Вы, случаем, не лор игры изучали?

Цири как носительница Старшей Крови

Мои поверхностные знания подсказывают, что у Цири есть несколько способностей, в их числе:

  • Магические способности;
  • Телепортация;
  • Дар предвидения;
  • Повышенные физические способности.

Абсолютно всё раскрывается в книгах, а в играх лишь частично строится повествование на их основе. Дар предвидения никогда не был точным и часто расходился с реальностью. То, что видится в "предвидении", вовсе не обязано соответствовать действительности. Здесь нет никакого противоречия с каноном или имеющимся лором. Почему это понял я, но "эксперты" из нижнего интернета устроили лишь шум и поливали всех грязью, для меня остаётся загадкой.

Сюжет игры The Witcher 4

Наиболее вероятным путём развития вижу "возрождение школы ведьмаков". Цири странствует по миру, собирая уцелевшие знания. Помимо этого, она может искать новых учителей и учеников, чтобы восстановить утраченное наследие ведьмаков. Игроку, вероятно, предоставят возможность переключаться между персонажами, углубляя повествование через разные перспективы.

Главными противниками, как вариант, могут выступить остатки "Ложи чародеек", которые стали независимыми и придерживаются радикальных взглядов на жизнь. На фоне почти полной победы Нильфгарда единственным способом противостоять им становится использование магов, их тайных знаний по созданию мутантов и монстров — всё согласно секретным документам, сохранившимся в руинах прошлого.

Естественно, возможных сценариев много, но этот кажется наиболее логичным и понятным, учитывая предпосылки лора.

Польские шарлатаны

Уже высказывался в их адрес, но повторюсь. У CD PROJEKT RED сильнейший пиар-отдел из всех игровых студий. The Witcher 3 — это игра на троечку, но им удалось внушить народу и окружающим, что это шедевр на кончиках пальцев.

Более подробно и с пруфами рассказывал вот тут:

The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии 

Это лучшие мастера манипуляций и общественного резонанса. Они показали то, что хотели показать, а не то, что вы хотели увидеть. Их задача — вызвать резонанс и полемику вокруг игры, а не ролик, о котором забудут через 5 минут. Мастера манипуляции и эксперты игровой индустрии.

Нижний интернет

Уже миллион раз говорил и повторю ещё раз — никого не интересуют факты. Людям подавай хлеба и зрелищ. Зайдите в профили своих любимых блогеров и обратите внимание, сколько у них в заголовках нецензурных слов или кликбейтных фраз за последнее время.

Популярен тот, кто громче всех кричит, раздувает из мухи слона, приплетает "повесточку" и играет на эмоциях. Контент с логикой, аргументами и фактами слишком скучен для "глубинного народа" — его просто не смотрят. Чем больше кривляешься, кричишь и размахиваешь руками, тем больше притягиваешь новых адептов.


На это начали обращать внимание ещё четыре года назад, но сейчас это уже похоже на эпидемию. Когда сказать по сути нечего, лидеры мнений начинают "впендюривать" искусственные эмоции, разыгрывая наигранные реакции. Деградация становится всё заметнее, и с каждым днём уровень содержания падает всё ниже.

Анонс The Witcher 4 — это та самая лакмусовая бумажка, что показала "ху из ху".

Послесловие

Постарался кратко и тезисно обозначить проблему русскоязычного YouTube. Из платформы с интересным контентом он всё больше превращается в зловонную клоаку, где клоунада набирает обороты.

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Теги

cd projekt red the witcher 3: wild hunt васютин the witcher 4 the game awards нижний интернет total war: warhammer iii цири из цинтры шибболет
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