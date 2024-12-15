Есть подозрение, что 2024 год станет последним, когда Xbox можно будет воспринимать как отдельную игровую платформу. Слишком много странных и непонятных событий, и среди них нет положительных моментов.

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Предисловие

В советской России ходила поговорка, которая в наше время сократилась до "Родителей не выбирают". Но в плане игровых консолей мнение можно поменять, и никто не мешает перейти на "светлую" сторону. В 2024 году начался массовый исход с Xbox на PlayStation. Лидеры мнений, бывшие ярыми поклонниками Xbox, активно покидают насиженные места и выбирают правильную платформу. Японцы в этом году не выпустили ни одного заметного продукта, но исход "биллибоев" еще никогда не был таким лавинообразным. Вспоминаем причины, которые "глубинный народ" не замечает.

Предыстория

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В нижнем интернете часто встречаются байки от экспертов для "глубинного народа", как Дон Мэттрик на Е3 2013 едва не погубил Xbox, а Фил Широкий вот уже 10 лет спасает консоль от гибели. Эти истории передаются из уст в уста последние 9 лет. Правда состоит в том, что "диванные" эксперты могут говорить что угодно, но за 11 месяцев существования Xbox One с Kinect за $500 купило 10 млн человек. $500 в 2013 и $500 в 2020 — это две разные суммы. Маломощное устройство купило больше людей, чем в любой другой период за время правления Филимона. Пока интернет-воины вспоминали презентацию, поклонники устройства доставали деньги и шли в магазин.

Но байка на этом не заканчивается. Подавляющее большинство геймеров через месяц забывает, что говорили на презентациях и прочем. Е3 2013 минимально повлияло на продажи. Думаете, это неправда? Без шуршания в поисковике расскажите, что показали на Xbox Games Showcase летом 2024. Прошло меньше полугода, а там, между прочим, анонсировали три новые консоли Xbox.

Но испанский стыд продолжается. Давайте вспомним основные "тейки" от профильной прессы про Xbox One: слабее конкурента, постоянная привязка к онлайну, нельзя менять диски. А что у нас сейчас? Xbox Series S без дисковода и подписка, не работающая офлайн? Я один вижу, что ничего не поменялось с 2013 года? Или это другое?

Уничтожение Kinect — это именно то, что стало началом конца. Именно Фил запустил необратимые последствия и пустил под откос консольное подразделение. Представьте, что вы сегодня купили PS5 Pro за 100к и дополнительно приобрели привод для дисков за 20к, а завтра вам говорят, что новенькая PS5 Pro больше не поддерживает диски. Ваша реакция? Именно это и произошло. Первыми покупателями Xbox One были истинные фанаты коробки. Они покупали одно устройство за $500, а уже через год получили обрезанное нечто. Удар пришелся по самому ядру сообщества. Первыми покупателями были ярые поклонники консоли. Далее были еще удары (Mixer, слив игр на ПК, закрытие Gold), что полностью разрушило ядро игрового комьюнити.

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Игровой якорь

Здесь буду краток. Игровая консоль — это лишь малая часть всех трат. Подавляющую сумму составляют игры и донаты. Покупая новую консоль, люди не хотят расставаться со своей библиотекой — передаем привет "обратной совместимости". Филимон жестко и настойчиво продвигал подписку. Люди не покупали игры, и у них либо нет библиотеки, либо она минимальна. Глава Xbox настолько агрессивно продвигал свой сервис, что подавляющее число новичков ничего не держит возле бренда, и они в любой момент могут уйти к конкуренту.

Игровое сообщество Xbox на начало 2024

За 10 лет правления Фил Спенсер растоптал свою целевую аудиторию. Знаю пользователей Xbox, которые ставили алтари в кладовках и поклонялись зеленому божеству, ходили с Виндовс фонами и брали Xbox One Day One по предзаказу за $800. Многие до сих пор являются активными геймерами, но на коробокс положили большой и толстый болт. Среди пользователей консоли исчезающе мало прожжённых, с привкусом ядерной колы, поклонников. Большинство — это случайные люди, поверившие рекламе. Отдельно упомяну детей, любителей FIFA и Fortnite — эти играют на чем могут, а не на чем хотят.

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Январь 2024 года

После закрытия сделки с Activision Blizzard пошло много кривотолков, сплетен, слухов и волнений. Редкие поклонники консоли поднимали одну волну возмущения за другой. В профильной прессе активно муссировались слухи и инсайды по многим вопросам. 25 января объявили об увольнении 2000 сотрудников Xbox, которые "дублировали" должности с основным подразделением.

Многие профильные СМИ восприняли данный факт как обыденность и пошли дальше. Но есть нюанс: до приобретения Activision Blizzard в Xbox работало около 6300 человек, и мне трудно себе представить, чтобы 1/3 из них были "обслуживающим" персоналом, который бы взял на себя дополнительные обязанности "дублирующих" сотрудников. Нарушаются все пропорции "эффективного" менеджмента персонала.

15 февраля 2024 года

Историю консолей Xbox можно охарактеризовать как ДО 15 февраля 2024 года и ПОСЛЕ. Это точка невозврата. На официальном, внеочередном подкасте нам сообщили о выходе эксклюзивов Xbox на платформе конкурента. В этот день наговорили много всего, и отказ от эксклюзивности — не самое интересное.

Что-то сливают на другие платформы, ну и лешего с ними. Сообщество поклонников отсутствует как класс и переживать уже некому.

Память как у золотой рыбки

Многие забыли, и нам нужно процитировать слова нового главы Xbox, Сары Бонд, в тот день. Microsoft официально анонсировала новую консоль и пообещала рассказать подробности в конце года, на новогодние праздники. Цитата с Insider Gaming, чтобы не было двусмысленных восприятий.

До конца года осталось менее двух недель. Самым крупным и значимым событием, на котором можно было рассказать подробности о новой консоли, была The Game Awards. Именно на этом мероприятии была анонсирована Xbox Series. И вот странность: глава Xbox обещает нам рассказать о новой консоли в конце года и… соврала? Это же не блогер, который забывает свои слова через 10 минут после их произнесения. Это глава игрового подразделения дает обещание и через 9 месяцев просто забивает на него.

Напомню, что с заявления Сары Бонд начались обсуждения консолей нового поколения и портативных устройств. Не существует ни одной другой официальной информации о работе в данном направлении — только слухи.

Правая рука и левая нога

15 февраля нам пообещали крупнейший технологический скачок. Главу Microsoft было невозможно остановить. Кучу негатива они решили подсластить красивыми обещаниями. Многие проплаченные СМИ специально сместили акцент со слива игр конкурентам на новых консолях.

В марте 2024 года Филимон дал еще два официальных интервью, где рассказал, что ему нравятся Asus и Epic Games Store. Информационные агентства все переврали и высказали мнение, что Филимон мечтает об устройстве как Steam Deck. Но хочется остановиться на интервью для журнала Rolling Stone 14 ноября 2024 года. Там было два интервью подряд в видеоформате, а текстовый вариант сильно урезан.

По мнению Фила Спенсера, нет необходимости выпускать более мощное устройство, так как оно не дает никакого нового экспириенса. Люди не оценят подобного, а денежка на разработку будет потрачена зря. Там нет ни единого слова о проблемах с поддержкой трех консолей одновременно. Людям это не нужно.

И снова цитата из интервью от 15 февраля 2024 года. Между двумя интервью прошло 9 месяцев. Отмечу, что подобные высказывания не выходят каждый день, к ним готовятся, репетируют, и все вопросы с ответами заготовлены и одобрены.

Сара Бонд утверждает, что людям нужны более мощные устройства, а Фил Спенсер — что это бесполезная трата денег. Мы не рассматриваем вопрос с точки зрения платформодержателя. Эти послания были адресованы обычному народу. Два главных человека в консольном подразделении говорят совершенно противоположные вещи. Или они снова все переиграли?

Релиз игр от внутренних студий

На вкус и цвет все партизаны разные. Кто-то получает кайф от последнего S.T.A.L.K.E.R. 2, другие говорят "фу-фу-фу". Личное дело каждого. Тут интересен вопрос с игрой Avowed. Когда переносят релиз обычной игры, вопросов не возникает. Ты заплатил за игру, и ты ее получишь, просто немного позже. А вот с Avowed все иначе. Ты заплатил за аренду игры, но не получаешь ее. То есть, ты снова должен заплатить. И тут возникает прецедент. Microsoft утверждает, что этой осенью и так выходит много первоклассных игр, и лишний релиз здесь не нужен. А я ждал эту игру (и Ara: History Untold) и уже заплатил. Мне никто денег не вернет. Встает вопрос: а где ответственность за предоставленный сервис? За предзаказ я могу вернуть деньги в полном объеме, а тут нет никакой ответственности и гарантий.

Скриншот с Xbox Developer Direct, где синим на фиолетовом указано, что игра выходит в этом году.





Microsoft было удобно перенести игру, а вот как было удобно пользователю — забыли. Это очередной прецедент. Не просто красивая реклама, а коммерческое предложение. Причем перенос готовой игры был осуществлен за пару месяцев до релиза.

Секс, ложь и видео

Вместо послесловия. Это название фильма из далекого 1989 года. Тяжелая психологическая картина о том, как недостаток честности и открытости разрушает отношения. Избитая тема, полная клише. И именно на эти грабли CEO Xbox наступают регулярно. Замалчивание, обман, закрытость и двусмысленность — постоянные спутники игрового подразделения Microsoft. В 2024 году эта черта проявляется с особым цинизмом.

За 2024 год произошло много странных событий: закрытие студий, увольнения, судебные разбирательства, утечка игр, ненужные анонсы консолей, блокировка аккаунтов, повышение цен, закрытие дешевых регионов. Но это все мелочи жизни. В этом году Microsoft открыто забила болт на своих поклонников и обманывала их без лукавства и стеснения.