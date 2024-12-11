Пришло время задуматься о предстоящих праздниках и подумать над их проведением. Подготовиться морально, физически и умственно. Обогатиться знаниями и навыками. Ответить себе и окружающим на вопросы из детства и принять для себя неоднозначные решения. Можно есть шкурки от фруктов или запретить всем и каждому!

Предисловие

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Новый год приносит с собой аромат хвои, свежести и тепла домашнего уюта. Еловые ветви наполняют квартиру праздничной атмосферой, а запах мандаринов напоминает о лете. Традиции из далёкого детства. Конечно, сейчас фрукты есть круглогодично и никого не удивишь изысками природы, но чувство ностальгии не уходит с годами.

К мандаринам, апельсинам, бананам, киви, гранатам, хурме, ананасам, манго, лимонам, папайе, гуаве, помело, грейпфрутам — список бесконечен, были бы желание и деньги. А запахи... сплетены с кино и телевидением :-). И у каждого свои способы и методы употребления этих фруктов и ягод. А ещё есть особенность — многие не знают, какая часть съедобная, а какую лучше не употреблять в пищу.

Дженна Ортега есть киви

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В сентябре 2023 года в сети завирусилось видео с актрисой из сериала «Уэнздей», где Дженна Ортега поедает киви, не очистив его от кожуры. Дикость и варварство. Непростительное деяние и издевательство над заморской ягодой. Люди две недели обсуждали ролик и долго спорили.







Это лишь один из многих примеров, когда взгляды и культура людей на одни и те же вещи сильно разнятся. Но существует множество других случаев, где «несъедобные» части съедаются без остатка, и люди не задумываются об этом. Вот вы яблоко полностью съедаете? С сердцевиной и семечками или объедаете "огрызок" и выбрасываете часть? А что делаете с кожурой? Подобных гастрономических вопросов великое множество. В ближайшие пару недель во многих домах появятся нехарактерные для нас фрукты, и возникнет вопрос — что делать и можно ли?

Стартом для написания данного материала послужили очистки от мандаринов... С детства всегда уминал их и мне они нравятся, а любимая жена смотрит на них, как на очистки от грязного картофеля.

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Дисклеймер

Для начала стоит уточнить, что южные фрукты и ягоды приезжают к нам с высокой долей химической обработки. Те же бананы портятся буквально за неделю, но в пути они находятся месяцами. Любые магазинные продукты требуют тщательной обработки перед употреблением. Не имеет значения, съедаете их целиком без остатка или ограничиваетесь сердцевиной. Поскольку это не местный продукт, у многих может возникать аллергическая реакция.

Цукаты

Отдельно упомяну данный продукт современной кулинарии. Это база, которую невозможно игнорировать, и многие употребляли в пищу. Шкурки цитрусовых, арбузов, различных ягод отваривают в сахарном сиропе и высушивают. Регулярно используются в хлебобулочных изделиях либо отдельно. Список большой, и ни у кого не возникает вопросов с криминальными махинациями.

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Кожура от мандаринов

Наверное, самый распространённый продукт в новогодние дни. Полностью съедобный продукт с большим содержанием витамина С. Но главная ценность состоит в наличии:

пектина, который улучшает пищеварение;

флавоноидов, что укрепляют сосуды и помогают в борьбе с воспалениями;

эфирных масел, поддерживающих иммунитет и обладающих антибактериальным эффектом.

Употребляется в различных вариантах. Кто-то любит добавлять в чай, в выпечку, смешивать в варенье или съедать свежей. Вариантов великое множество. Единственные ограничения — существует несколько сортов с разными вкусовыми особенностями.

Кожура от апельсинов

Ещё один цитрусовый, и минимальные отличия от мандаринов. Больше пектина, меньше эфирных масел. Приятнее пахнут и больше горечи в кожуре. Единственная кожура, которую не ем, а нарезаю кубиками и добавляю в варенья с другими ингредиентами.

Чтобы апельсины не портились, их часто обрабатывают воском. Лишний элемент, который не стоит употреблять в пищу.

Кожура лимонов

Третий по популярности цитрусовый продукт. Очень многие используют как добавку к чаю и в выпечке. Кожуру и мякоть часто не отделяют. Огромное содержание витамина С и лимонной кислоты. Рекомендуется к употреблению круглый год.

Прочие цитрусовые

Смесь между тремя первыми вариантами. Где-то больше, где-то меньше. Единственное, на что стоит обращать внимание — техническая обработка. Те же грейпфруты обмазывают в три слоя воска, и нужно хорошо отскабливать верхний слой.

Кожура от киви

Очень многим не нравятся ворсинки на кожуре, и они высказывают любое «Фе» подобному питанию. Существует большое разнообразие сортов этой ягоды, включая несколько вариантов без «меха». Исключительно эстетический подход. В кожуре большое содержание клетчатки, витаминов Е, С и фолиевой кислоты. На нашумевших фото с Дженной Ортегой видно, что она употребляет золотое киви с гладкой кожицей, как у наших яблок.

Кожура от бананов

Не стоит употреблять ее в чистом виде. В наших краях она пропитана большим числом различных химикатов. Абсолютно съедобный продукт с большим содержанием клетчатки, калия, магния, антиоксидантов. Шкурки высушиваются, измельчаются в порошок и добавляются в различные смузи. Многие сорта можно обжаривать или тушить, чтобы кожура перестала быть жесткой. Но повторюсь — много химикатов и полезные свойства могут не перевесить вред.

Кожура от ананаса

Жесткая и колючая. Не рекомендуется употреблять в свежем виде. Чаще всего подается в виде отваров, настоев или соков. Содержит большой объем бромелайна — какой-то непонятной фигни, названной в честь "Ананасов" из семейства Bromelia ananas L. Фермент, улучшающий пищеварение. Большое содержание антиоксидантов. У нас подобное не готовят.

Кожура от гранатов

Содержит много алкалоидов и токсична для человека. Употребление возможно только при правильном приготовлении. Добавляется в чаи и отвары для улучшения пищеварения. Процесс приготовления отнимает слишком много времени при кустарном производстве.

Кухни народов мира

А вы знали, что во Франции обожают лягушек и улиток? В Юго-Восточная Азии употребляют кузнечиков и тараканов? В Африке любят змей. А кто-то употребляет коагулированный молочный белок, более известный как сыр. Привычки и вкусовые предпочтения имеют различные формы и выражаются в разных ипостасях. Что кажется одним ядом и ужасом, другие обожают и с удовольствием хомячат перед сном.

Впереди новогодние праздники и необязательно отправлять все в мусорку. Можно разнообразить свой рацион и получить доступ к натуральным витаминам и минеральным веществам, недостаточно поступающим в организм из других источников.

Послесловие

В новогодние праздники на столах появляется большое число экзотических продуктов и стоит помнить, что даже кожура от ягод и фруктов может стать хорошим источником витаминов и полезных веществ. Пищевые "отходы" имеют множество способов применения: от добавления в чай до использования в выпечке. Главное помните про аллергию и обязательную обработку от химикатов. Новый год — отличное время для экспериментов и гастрономических открытий!