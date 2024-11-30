Пока одни геймеры тратят свои силы на баталии в интернетах, другие наслаждаются играми и виртуальными мирами. Вокруг много интересных проектов, и один из самых заметных - это Total War: Warhammer III. Игре не страшны "диванные эксперты" и "нижний интернет", она живет в параллельном мире и радует своих поклонников уникальным контентом.





Предисловие

После февраля 2022 года из России ушли рекламодатели, и крупные игровые ресурсы переживают "темные времена". На место отточенной и годами выученной элиты пришел разношерстный "нижний интернет", где денежку получают за счет громких жёлтушных заголовков, а не освещения реальных проблем. Чем сильнее разносится "кудахтанье", тем больше "глубинного" народу бежит на выдающиеся события. Пока было равновесие между "чемоданами" и "криками", существовал баланс мнений и не было перекосов в ту или иную сторону. Любой пользователь, согласно своим внутренним чувствам, мог выбирать. А потом что-то пошло не так...

Почти реклама любимого канала

AsSa с канала "Все работы хороши" сколлабился с Борисом Репетуро и завёл новый канал "a-Story", где на профессиональном уровне с мельчайшими подробностями рассказывает обо всём, в том числе об играх. Последний ролик "История Nintendo. Плагиат. Кидалово. Успех." показал разницу между "нижним интернетом", создающим кликбейтные ролики, и специалистами высочайшего класса. Именно в подобных творениях можно прочувствовать, насколько сильно скатилось качество "русскоговорящего" YouTube за последние пару лет.

Сегодня две трети роликов в игровом пространстве выходят с поливанием помоями того или иного момента. Никого не волнует, где истина, а где из мухи раздули слона и приволокли на сломанной тележке. Объём желчи зашкаливает. Некоторые называют подобное "критикой", только у последней есть факты и подтверждения, а не "я художник, я так чувствую".

Мусор и гниль в русскоговорящем youtube

Не проходит и дня, чтобы в сети не обсудили баги в новой игре. По мнению некоторых экспертов, неотполированная игра и задумка автора - это равнозначные понятия. Конечно, не идеальный продукт сильно влияет на восприятие, если об этом напоминать каждые пять минут, но я не припомню плохих слов в адрес:

Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura - игра была непроходимой и авторы не починили своё детище. Абсолютно все доделывалось энтузиастами;

Battlefield 4 - не ту часть назвали багофилдом. Лучшая игра в серии имела больше всех багов;

Lineage 2 - ох, сколько у меня воспоминаний о данном проекте, особенно о багах, дюпах, проходах через стены и прочего. Для одних - баг, для других - игровое преимущество;

Heroes of Might and Magic IV - слишком много изменений после 3 части, но у и игры огромная база фанатов. Вышла в момент банкротства New World Computing и имела огромный пласт технических проблем;

Kingdom Come: Deliverance - баг на баге и багом погонял, но все ждут вторую часть и заочно дают звание "игра года";

Список можно продолжать до бесконечности. Если игра интересная, то остальное допилят и исправят. Из ярких воспоминаний можно вспомнить Mass Effect - игру уничтожили не за контент, а шероховатости. Сегодня все больше и чаще можно встретить контент не совместимый с реальностью. Для некоторых говорящих голов - это повод покричать и выпустить:

Тематика с гендерным разнообразием и семейными ценностями. Снова можно привести десятки легендарных игр, где нюанс никого не волновал долгие годы. Люди наслаждались играми и повествованием. Акценты и "особенные" сюжетные линии каждый проходил согласно своим внутренним мироощущениям.

Немного отклонившись от игр, вспомнил фильм "Чужой" 1979 года — идеальный пациент по современным "стандартам". Есть сильный женский персонаж, темнокожий, небинарная личность, регулярно используются квир-метафоры. Сегодня нет ни одного человека, кто решил бы высказаться в "особых" терминах к старому шедевру, хотя эти элементы есть, и их достаточно. Но "нижний интернет" с особым упорством притаскивает за уши любые намёки и тычет в них всеми пальцами.

Политические вопросы и розовые единороги — докопаться (цензура не пропустит правильное слово) до контента с особым цинизмом и выставить на публику своё ограниченное мировоззрение и интерпретацию происходящего. Что не сделаешь для себя любимого и бурления в нижнем интернете.

Разработка дорожает — особенно ярко вопрос встал летом 2024 года с выходом Star Wars Outlaws за баснословные $130. Тему педалировали более месяца во всех плоскостях. Никого не волнует, что уже в 2018 году все DELUXE-издания (при базе в $60, а не $70) стоили $120, а Assassin's Creed Valhalla Complete Edition пробила ценник в $140. Сколько же различных мнений в последние дни появилось от "экспертов", которые игры видят только на картинках.

Конвейер и стагнация контента — если другие варианты "надругательств" не подходят, можно поговорить о механиках в игре. Главный персонаж не разговаривает, слишком мало лута, скучные квесты, самоповторы и так далее. Напомню, что серии "Принц Дастан" и "Агент Фишер" загнулись от недостаточного "развития" и конвейера.

Поводов выпустить разбор с "авторитетным" мнением великое множество. Заготовки на любую тематику уже готовы и выложены в общий доступ. Вставляй любое название игры и, не проходя её, можешь выдавать любой кринж для правильно отобранной аудитории.

Островок стабильности

Пока в русскоговорящем интернете продолжается тряска по украинской игре, на улице фанатов стратегического жанра случился небольшой праздник. В четверг анонсировали выход нового крупного контентного дополнения для Total War: Warhammer III. Релиз "Omens of Destruction" намечен на 12 декабря 2024 года. В нем добавят "ничего" и попросят много денег:





Тот самый момент, когда для обывателя со стороны не будет никаких изменений, а для фаната навалят с горкой и еще чуть-чуть. Именно такая особенность и побудила написать данный материал. Сегодня не существует крупных релизов, до которых не дотянулись склизкие ручки из "нижнего интернета". Изгадить и смешать с помоями - любимый повод, но не про Ваху.

Проблемы серии Total War

Сегодняшнюю тему начал с перечисления "смертных грехов" современной игровой индустрии. Упомянул самые заметные и часто обсуждаемые.

Total War: Warhammer III — это квинтэссенция всего худшего, что происходило с игровой индустрией за последние 10 лет.

Баги на старте — я редко замечаю баги в играх и чаще всего игнорирую их, если они не влияют на игровой экспириенс, но Ваха способна удивлять. Прошло почти 3 года с релиза, а она дырявая, как решето. На старте ей позавидовали бы Cyberpunk 2077 и Redfall вместе взятые и умноженные на три.

Конвейер и развитие — я не буду упоминать, что серии уже 25 лет и существует 15 основных релизов с парой сотен дополнений. Минимальные отличия и прогресс.

Жадный издатель — весной 2023 года вышло дополнение Shadows of Change за $25 с контентным наполнением, равным нулю. За половину стоимости игры не дали ничего.

Стоимость игры — Total War: Warhammer III — один из самых дорогих проектов в Steam. Стоимость только 3-й части и всех дополнений к ней перевалила за $300, а релиз был в феврале 2022 года. Впереди ещё несколько дополнений по $25.

Гендерное и расовое разнообразие — в игре более 100 легендарных героев с заметными различиями: разные навыки, квалификация, специализация. Чего только не найдёт обыватель на поверхности.

А ведь существует еще и лор, написанный за несколько десятков лет. И фанфик от поклонников игры. Чего только стоит герой высших эльфов Cavill со способностью White Wolf. Но есть и более вопиющие проявления "толерантности".

Политические, религиозные вопросы и прочие нюансы - надеюсь, никому не надо рассказывать, что персонажи и лор из игры - это слегка измененные реалии обычного мира. Вопросов по игре можно найти столько, что ни один пропагандист за 10 лет разобрать не успеет.

Отличная игра от Creative Assembly

Любой поклонник серии Total War вообще и Warhammer в частности может выкатить список из миллиона претензий к игре. Все они будут чёткими и аргументированными. Любой довод окажется значительным в любой плоскости и понимании. Но всё это меркнет перед чистой любовью к данному шедевру. Сегодня часто упоминают слово "фанатизм" в крайне негативном свете. Интересно, у кого-нибудь со стороны повернётся язык назвать поклонников Creative Assembly фанатиками?

Это одна из немногих игр, где создатели контента и поклонники живут в унисон. Конечно, жадный издатель хочет больше денег, и варианты возможны, но сообщество единогласно голосует рублём и единодушно реагирует на изменения температуры. Уже 25 лет идёт стабильное продвижение вперёд. И никакое мнение со стороны не способно пошатнуть сложившуюся ситуацию.