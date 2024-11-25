Комфортное использование игровых консолей — это не только мягкий диванчик и большой телевизор. Куча мелочей, что могут изменить ваши ощущения от использования PlayStation 5. Маленькие повседневности, что делают вашу жизнь лучше.

Предисловие

Ко мне попала очередная PlayStation 5 с небольшой предысторией. Консоль продавали с аккаунтом и игровой подпиской. Обычное дело, если вы рыщете по барахолкам в поисках вкусняшек. В подобных сделках есть небольшое ограничение: "Старый владелец готов оставить аккаунт, но не готов передать логин и пароль от него". Стандартная ситуация, которую стоит обговорить. Именно в этот момент и возникла ситуация для написания данного материала.

Почти всегда на купленных консолях делаю сброс до заводского состояния и делаю первичные настройки "под себя". За несколько лет шуршания в данной теме обратил на особенность — никто не делает оптимизацию устройства и используют консоль "как есть". Максимум готовы заменить обои (на PS4) и дело стопорится. Да... я бывший ПК боярин и люблю затачивать и оптимизировать под себя сотни параметров, но в консолях их всего несколько штук и они серьезным образом влияют на комфорт использования. Сегодня кратко и с картинками пробегусь по некоторым моментам и настоятельно порекомендую разобраться.

Официальный сайт PlayStation

Многие не знают, но у игровой консоли есть своя страничка в интернете, на которой многие функции игровой консоли продублированы. Если устройство подключено к сети, то действия на сайте автоматически выполняются на консоли. Это очень удобно, если нужно заносить данные с клавиатуры или искать информацию из прошлого. Часто приходится устанавливать игры и библиотека на сайте мне кажется удобнее в плане использования.

Так как сейчас многие пополняют игры через баланс на кошельке, то коды удобнее вводить с мыше-клавы, чем с геймпада. Аналогично обстоят дела со сменой пароля, прописывания ника, и подобного.

Первичные настройка библиотеки игр



После PlayStation 4 данный раздел кажется мусорной помойкой. В одно меню они свалили вместе:

Купленные игры в магазине;

Игры, полученные с раздач по Plus;

Игры, запускавшиеся с дисков;

Игры, запускавшиеся из подписки расширенная;

Расшаренные игры с других аккаунтов;

По какой причине была сделана подобная свалка и чем не устраивала старая система — остается только догадываться.

Из минусов данного подхода можно отметить число замочков, что мозолят глаза. Особенно забавно выглядят замочки на бесплатных играх.

Слева есть фильтр для настроек библиотеки. Он хорошо работает только на первом аккаунте, на втором, третьем и так далее есть особенности....

После установки фильтров можно приступить к установке игр... Так как она будет идти очень долго, то данное действие всегда провожу первым.

Первичная настройка служебного меню

Вызывается по нажатию кнопки "PS" на геймпаде, а редактирование идет через кнопку "Options" (маленькая справа от сенсорной панели). Длинная череда непонятных иконок немного раздражает. Проредив лишнее, меньше времени уходит на поиск нужного. Функции, что можно убрать отмечены "стрелочкой" вниз.





Первичная настройка виджетов в меню приветствия

Функция появилась совсем недавно и вызвала противоречивые чувства и поклонников консолей. Места мало, а тут лишняя приблуда, в которой нет ярко выраженной необходимости. На стартовой ленте это квадратик с символами игровой станции и идет третьим слева. После захода стоит переключиться на настройки, благо их всего пара штук.

Отключаем все ненужное и оставляем самое необходимое. Вам не разрешат отключить все и придется оставить минимум четыре "информатора" Я оставил "заряд геймпада", свободное место в хранилище, и два бесполезных. Сделал все виджеты максимального размера, чтобы смотрелись органично.

Порядок слева направа — это "пятнашки" и в самом конце стоят те, что вы добавили самыми последними.

Первичная установка игр

Тут стоит сделать важное пояснение, так как не все знают тонкости новых консолей. Версию игры для PS5 можно запускать только с внутреннего хранилища. Многие игры имеют версию для старого и текущего поколений, но минимально отличаются визуально. Когда место заканчивается, можно выбрать старую версию и поставить на внешний накопитель и играть без проблем.

Тут я брошу огромный булыжник в огород Xbox series S, где система сама определяет, что скачивать и с накопителем в 366 ГБ это гигантская проблема.

Заходим в свойства игры, открываем меню из трех точек "..."; кстати, тут же можно улучшить версию на новую, но не смог сделать футажей, так как все проапгрейдил.

И старым дедовским методом тыкаем на понравившуюся иконку. Подобное меню иногда бывает при обычной установке, но не всегда.

Простое и элегантное решение, что делали люди, использующие консоль, а не через одно место.

Первичная настройка игровой ленты

У меня на консолях установлены 20-30 игр и не все они помещаются на главном экране. Дети любят играть в различные проекты и постоянно происходит ротация ярлычков. Раньше были папочки и для каждого пользователя делал свою подборку на главной странице. Сейчас что-то как-то поменялось и появились сложности. А еще я старый и невнимательный и часто могу заблудиться в трех соснах.

Именно для меня придумали тумблер и 2-3 игры постоянно находятся на самом видном месте.

Глобальное меню настроек консоли PS5

Рекомендую тотально пройтись по всем меню и настройкам. Их не так много и займет от 10 до 30 минут вашего времени. Много мелочей, что могу забыть в своем обзоре, но для вас они могут оказаться важными.

Зайти в каждое меню и подменю и один раз внимательно прочитать все описания. Несколько настроек у консоли дублируются в разных меню и могут немного запутать. Постараюсь придерживаться порядка и идти по списку настроек сверху вниз.

В разделе "Специальные возможности" дублируется настройка контроллера. Тут можно отключить новые фишки DualSense и уменьшить вибрации моторчика. Всегда так поступаю. Наигрался и теперь не удивляют.

В разделе "Пользователи и учетные записи" заходим в конфиденциальность и отключаем все ползунки. Нам незачем передавать лишнюю информацию на сторону. У меня пунктик и шапочка из фольги.

Специально сделал скриншот "настройки входа" ибо искал его несколько дней. Система автоматически войдёт в последний активный аккаунт. Экономия пары секунд вашего времени.





"Система" — это самый большой и важный раздел. Тут собрано максимальное число настроек под любой вкус и цвет. Очень многие зависят от ваших личных предпочтений и вашего оборудования.

Раздел "Системное программное обеспечение". Информация о прошивке. Отключение автоматического обновления прошивки. Ручное обновление прошивки. Сброс системы к заводским настройкам. Журнал ошибок (очень важная штука, где ведутся логи). Месторасположение данного раздела и его функциональность каждый пользователь игровых приставок должен знать как "Отче наш".

В разделе HDMI вносятся изменения согласно вашим предпочтениям. Чаще всего они определяются автоматически, но можно внести ручные изменения.

Раздел "Звук и свет" — один из самых важных для комфортного использования консоли. Здесь настраивается пищалка системного блока и яркость светодиодов на тушке. Если коробочка стоит за теликом, то не заметно, но на столе....

Раздел "энергосбережение" — тут задается время до автоматического выключения агрегата и другие плюшки. Когда только купили устройство и у вас много игр на закачке, то нужно пошаманить и подстроить под свои нужды. Когда все скачается — оптимизировать под длительное использование.

Настройки скрытого браузера делаем под себя и ничего не меняем :-)

"Память" — самый неоднозначный пункт меню. Есть дополнительная память и расширения? Настраиваем. Нет ничего — не трогаем. Тут можно посмотреть, что и какие файлы занимают место.

"Звук" — много индивидуальных настроек для подключаемых устройств. Отдельно отмечу настройку для геймпада. Встроенная пищалка очень сильно орет и ночью ее слышно через 2 комнаты. Это единственное место, что регулирует недоразумение и инновации японцев.

"Аксессуары" — раздел, где настраиваются внешние устройства. Нас интересует наш геймпад и его функциональность. Уменьшаю яркость светодиодов и добавляю 1,5 часа жизни от батареи. Остальные настройки дублируются с теми, что были выше. В этом же меню можно обновить прошивку геймпада. Она самостоятельно обновляется при необходимости, но на всякий случай.

"Сохраненные данные и настройки игр" — еще одно очень важное меню, которое вы обязаны знать как "Отче наш". Если у вас нет подписки, то сохранения в играх можно перенести ручками на флешке. Сделали резервную копию и применили в случае необходимости. Не самое удобное решение, но оно есть и я регулярно его использую. Резервные копии храню в облаке (чтобы флешку не занимать).

Тут же настройки игр по умолчанию. Всевозможные автоматизации и предустановки. Выбор между картинкой и FPS, сложностью и прочим.

"Уведомления" — отключить все под корень. Некоторые любят собирать ачивки и видеть "поздравления", либо сообщения от друзей, знакомых, рекламных агентов, системных процессов. Мне не нравятся подобные моменты и все отключаю.





"Снимки, клипы и трансляции" — раковая опухоль этого поколения игровых консолей. Куда не посмотри, вокруг одни стримеры и желающие похвастать своими результатами в игре. Отключаю абсолютно все пункты в ноль. Иногда включаю, чтобы сделать футажи (как в этом материале), но 99% времени все ползунки влево.

Конечно, если ваша деятельность связана с созданием контента и вы регулярно собираете материал для своих обзоров, то возможны варианты. Вот только автоматически созданный мусор после прохождения одной игры может составлять 2-3 гигабайта файлов, а у нас и так место на вес золота.





Послесловие

Пробежался галопом по Европам и поверхностно осветил все настройки, что лично менял под себя. Их немного, но упрощают использование игровой консоли и делают ее чуточку комфортнее. Надеюсь, вам помогла краткая инструкция и вы сделали некоторые выводы из нее.