Пришли косвенные подтверждения о существовании проблемы с охлаждением консолей PlayStation 5. Все больше специалистов отмечают некоторые "особенности" эксплуатации устройства от японской корпорации. Пришло время осветить вопрос в более широком диапазоне.

Предисловие

Регулярно смотрю обзоры различной техники от специалистов и диванных экспертов. Ноутбуки, телефоны, видеокарты, игровые консоли - нет ограничений в разнообразии. У большинства обзоров есть особенность - никто не рассказывает о работе устройства на длинной дистанции. Никто не указывает на проблемные места, что появятся через год-два-три при неправильной эксплуатации. Редкие обзоры указывают на "явные" косяки изготовителя. Банальный акцент на воздухозаборнике может перечеркнуть все плюшки "шедеврального" устройства.

Через мои руки прошло много ноутбуков второй свежести и заводские косяки видны в них невооруженным взглядом. Яркий пример - петли у ноутбуков Lenovo Essential. Китайцы 15 лет не могут исправить "типичную" проблему. До этого была большая линейка ноутбуков Asus, где проблема наблюдалась даже в премиальной серии Asus Lamborghini.





Были ноутбуки с отвратительной системой охлаждения. Новые они работают идеально, но уже через год эксплуатации забиты все радиаторы толстенным слоем пыли. Вариант "надо чистить" тут не подходит. Не все могут разобрать устройство, вынуть материнскую плату и получить доступ к теплораспределителю, а производитель специально разместил все воздухозаборники на дне устройства и превратил его в пылесос. В противовес, EliteBook и Latitude часто оснащаются быстросъемной крышкой держащейся на 1-2 винтах и защелке. Подобные особенности видны лишь через несколько лет эксплуатации и о них редко говорят.

Фейки и вбросы про PlayStation 5

Летом 2021 года сеть облетела сенсационная новость от неизвестного блогера, где он разбирает свою игровую консоль и демонстрирует протечку жидкого металла за пределы кристалла. Фотографии облетели все мировые СМИ и публиковались даже в топовых изданиях. Буквально через несколько дней несколько крупных "ремонтников" опровергли информацию и объяснили, почему информация является фейковой. О событии быстро забыли и жизнь пошла своим чередом.

Случай в январе 2023 года с блогером TheCod3r

Для подавляющего числа местных обитателей данный персонаж неизвестен, а его слова не имеют веса. Между тем - это крупнейший ремонтник игровых консолей с сотней роликов по тематике. Для многих специалистов это были первые звоночки.

Средства массовой информации в погоне за кликами и просмотрами выпустили материалы с громкими названиями и снова поднялась истерия. В отличие от первой истории тут присутствовал авторитетный источник, чье мнение превалирует над диванной аналитикой.

И снова появились разборы и высказывания от специалистов разных мастей. Многие не трогали шумные новостные заголовки, а пошли разбираться с первоисточником. СМИ любят приукрасить, а потом перепечатать приукрашенное с новыми деталями и подробностями.

Оказалось, что в оригинале есть много "возможно", "наверно" и "предположительно". Во время стримов подобное часто встречается, так как человек ремонтник, а не криминалист. Ситуация достаточно быстро сошла на нет.

Покупка устройств на вторичном рынке

На барахолках очень часто стараются слить "неликвид". Если устройство вышло из строя, то это приличная потеря денег, особенно с новой вещью. Перепайка чипа видеокарты часто влетает в копеечку. Зачем делать перепайку, если можно прогреть чип и восстановить работоспособность на пару недель и продать? Это как пример нечистоплотных продавцов. На вторичке процент "неликвида" в десятки раз выше, чем в обычной жизни. Знание типичных болячек и возможных проблем помогает экономить денежку. Если занимаешься консолями, то надо знать все их нюансы с мельчайшими подробностями. Это специфика отработанная годами.

Я долгое время ругал PS4 Pro из-за плохой системы охлаждения. Многие пользователи самостоятельно вскрывали устройство и оптимизировали его. PS4 Pro - это единственный гаджет, где массово срывается гарантийная пломба. Без физического разбора вы никогда не сможете отличить "ремонт" от "обслуживания".





Гарантийная пломба

Многие смотрят на данную приблуду, как на обязательства производителя отремонтировать ваше устройство. Но на самом деле ее актуальность значительно шире. Маленькая полосочка гарантирует, что внутрь устройства не влезали шаловливые ручки и не делали там много разных непотребств. Игровые консоли достаточно надежные устройства и при наличии пломбы можно с 90% уверенностью говорить, что с ней все в порядке. Японцы мудро подошли к данному вопросу и расположили ее так, чтобы вы могли обслуживать устройство без полного разбора.





Лето-осень 2024 года

Так как регулярно изучаю вопросы и косяки, то мониторю все, что касается работоспособности устройства на "длинной дистанции" и уже несколько крупных блогеров сообщили о проблемах с жидким металлом. При определенном положении консолей отмечаются смещения рабочего тела и оголение кристалла. Некоторые упоминают о начавшейся коррозии. На всех имеющихся материалах виден кристалл изготовленный по 7 нм техпроцессу. Это устройства PS5 FAT первой и второй ревизии.

Возможно прошло еще слишком мало времени и новые устройства не дошли до кондиции. Высказывания от известных ремонтников больше нигде не публиковались и новой эпидемии "хайпа" не произошло. Я бы не стал писать данный материал, если бы не выход PlayStation 5 Pro.

Разбор PlayStation 5 Pro

Пока нижний интернет обсуждает работоспособность и производительность нового устройства, его актуальность для обычного геймера и ценообразование, вышли разборы внутренностей. У самой мощной игровой консоли обнаружились три особенности, что инженеры Sony заложили в устройство.

Распаяны 2 gb памяти для операционной системы. За минимум денег увеличили доступную память для игр. Интересное решение.

Вынесли батарейку CMOS за пределы материнской платы и упростили доступ. Многие просто упоминают данный факт и проходят мимо, но не говорят о причинах такого поступка. Данная манипуляция увеличивает стоимость производства на $2-3 в момент, когда все упрощают и оптимизируют. Совершенно нелогичное решение. Данные батарейки служат минимум 5 лет (чаще всего 10-15) и замена выходит далеко за рамки гарантийного обслуживания. Есть лишь одно логическое объяснение и финансовое оправдание: японцы рассчитывают на срок службы минимум в 10 лет. И это серьезным образом меняет наше представление на будущую PS6 и ее актуальность.





Третья особенность - это изменение контактной площадки системы охлаждения. Это первая известная площадка с подобной конфигурацией.

Самураи создали "канавки" на прижимной пластине. Все известные производители систем охлаждения стараются максимально выронить поверхность для максимальной эффективности работы. В данном случае японцы искусственно создают неровности. Речь идет о сотых долях миллиметра и подобную операцию по щелчку пальца не сделаешь. И снова увеличение стоимости производства. Вопросов с перегревом старых PS5 не было и они работали с хорошим запасом.



Единственное объяснение данного шага - это замедлить смещение жидкого металла по охлаждаемой поверхности. Канавки замедляют скорость растекания и увеличивают время службы. Это явный намек на то, что существует проблема и выходцы с острова восходящего солнца борются с ней всеми доступными способами.

Жидкий металл на длинной дистанции

Подобная система охлаждения чаще всего применяется в ноутбуках, но они используются горизонтально и вопрос с текучестью не стоит вовсе. Актуальной информации по данному направлению слишком мало и невозможно точно предсказать поведение на большом промежутке времени. Жидкий металл от того и называется "жидким", что имеет некоторые свойства текучести. Но свойства могут меняться в зависимости от среды использования и подобное трудно прогнозировать или рассчитать.

Опыт с капающим пеком

Минутка научных фактов. Это самый продолжительный опыт в истории человечества, что зафиксирован в научных трудах. Пек - это вещество с высокой вязкостью, чаще всего битум. Для большинства обывателей - это твердое вещество при комнатной температуре. Одна капелька раз в 10 лет.

То что кажется обыденным чаще всего может быть совершенно иным и видно лишь со временем.

Что делать и куда писать

Достоверно известны 2 факта:

У консолей PlayStation 5 есть система защиты от перегрева. Если с системой охлаждения или ее частью возникнут проблемы, то гаджет перейдет в режим защиты и выдаст ошибку. Никакого дыма, запаха гари или сверкающих искр не будет. Если ошибка выскочила несколько раз, то пришло время обслуживания.

Жидкий металл не растекается при горизонтальном положении. Опыт использования ноутбуков четко подтвердил данный факт. Если вы боитесь "растекания", то не ставьте консоль вертикально. Положите на бок и забудьте о существовании проблемы.

Послесловие

Самураи достаточно прозорливые инженеры и сделали все возможное, чтобы упростить жизнь своих пользователей. У меня нет опыта использования новых консолей длительное время, но я отлично знаю, как снять боковую крышку и пропылесосить ребра радиатора. Простая и тривиальная вещь. Если чистка не помогает, то можно обратиться в сервисный центр. Ничего критического не произойдет, если что-то куда-то вытечет.