Появились первые адекватные разборы от специалистов, что разбираются в железе и способны продемонстрировать явные плюсы и минусы нового устройства. Занятные ролики, в которых нет явного наброса и люди дают качественный материал с фактами.

Предисловие

Я хорошо ориентируюсь в компьютерном железе и имею общее представление о стоимости и производительности того или иного железа. Я знаю большое число "диванных экспертов", что без запинки в любое время суток соберут вам системный блок под ваши потребности. Я знаю большое число информационных ресурсов, где можно найти исчерпывающую информацию о том или ином компьютерном железе. Но все это пшик на постном масле без живых сравнений и точного анализа информации. Не поставив два устройства друг возле друга, не подключив одну и туже игру на двух одинаковых мониторах, невозможно провести адекватное сравнение с бумажными характеристиками. На консолях и ПК используются разные технологии и принципиально разный подход. Оптимизация или ее отсутствие имеют большее влияние, чем любое железо и цена в местных магазинах.

Digital Foundry

Узкоспециализированный ресурс по консольной тематике, где проводят анализ и разбор полетов. Отличные ролики и много полезной информации. Но я скептически отношусь к выводам и подаваемой информации. Уже несколько раз ловил себя на мысли, что ребята регулярно манипулируют общественным мнением. Зная сильные и слабые стороны железа, они могут и часто демонстрируют некоторые "особенности" в играх, чтобы доказать ту или иную точку зрения. Ни для кого не секрет, что игры оптимизируют под определенное железо, но оптимизация неравномерная на всем протяжении; есть участки, где разработчики немного халтурят, и именно такие моменты (а это 1% от всей игры) стараются показать специалисты. Они намеренно демонстрируют исключительные места, когда нужно подчеркнуть "плохую оптимизацию" — либо не показывают, если на то есть определенная цель.

Обзоры и мнения в интернете

Распаковки игровых устройств можно разделить на три большие группы:

Диванные эксперты, что не держали гаджет в руках, но имеют свое бесценное мнение;

Эксперты в технологиях, железе и тестировании;

Эксперты в играх и развлечениях;

Первую группу не беру в расчет - балаболы, что строгают контент и собирают просмотры. Им фиолетово на реальность происходящего и готовы нести любую чушь.

А вот у второй и третьей группы разные представления об идеальном устройстве:

Мы разочарованы в PS5 pro. Она не вытягивает Elden Ring в 60 FPS и работает на частоте только в 57 кадров;

Playstation 4 slim идеальное устройство, на ней работает Bloodborne в 25 FPS с регулярными просадками до 20 кадров;

Вариантов, где человек понимает обе стороны одной медали, очень мало. Дать экспертную оценку с учетом двух категорий граждан — сложнейшая задача. И не только дать, но и показать, и объяснить.

Первый русскоязычный обзор PS5 pro

Есть небольшой YouTube-канал по консольному железу "Аксий", где автор простым языком, с тестами и сравнениями, рассказывает о различных устройствах. Он знает слабые места игр и демонстрирует важные моменты. Автор понимает, куда смотреть и что показывать для наглядного раскрытия сильных и слабых сторон разных устройств.

Взвешенное и непредвзятое мнение от специалиста, которое стоит выслушать. В последнем ролике явственно видно, как можно манипулировать общественным мнением, если это необходимо. Разбор идет с точки зрения россиянина и местной специфики игрового рынка.

Самостоятельная сборка персонального компьютера

В странах СНГ есть особая забава — люди сами себе собирают персональные компьютеры. Дешево и сердито. Экономия на мелочах и оптимальный вариант. Свой первый ПК собрал самостоятельно в 2001 году. Это просто. Конструктор Lego, где невозможно ошибиться. К 2024 году, не работая в компьютерном магазине, собрал сотни машин. Это как почистить зубы — даже не задумываюсь об альтернативных вариантах. Но проблематика данного вопроса лежит в другой плоскости. 99,9% самосборщиков не имеют опыта эксплуатации собранных компьютеров и сравнения с аналогичными сборками. Теория и практика не поют лунную сонату. Если ваш бюджет не ограничен, то выбор самого дорогого варианта решает любую проблему. А если ограничен и надо уложиться в строго отведенный бюджет? На чем вы сэкономите?

Месяц назад купил с рук видеокарту RTX 3050, так как она перегревалась и сбрасывала частоты у бывших хозяев. Одновентиляторный Palit за $120. Бизнесвумен привезла системный блок и попросила самостоятельно раскрутить и вынуть деталь. Ребенок, 19 лет, захотел обновиться на RTX 4060 Ti, так как "затычка" не тянула новые игры. Мама к 1 сентября и поступлению ребенка в универ решила порадовать домочадца.

Системный блок:

MSI B350 Tomahawk;

Ryzen 5 3600;

DDR4 16 3200;

SSD nvme + HDD;

Видеокарта RTX 3050 -> 4060ti;

Среднебюджетный вариант, что хлопец заказал через интернет, а знакомый помог собрать (так гласит легенда). Ничего криминального на первый взгляд. Пока не начнешь разбирать подробнее. Для начала стоит упомянуть, что в материнке стоял базовый BIOS, который не поддерживал процессор, и камень работал на базовой частоте, без функции Boost, и грелся как кипятильник. Продолжим тем, что память была установлена одной планкой и работала на частоте 2133. Добавим, что в системе было три логических диска: системный (HDD), игры (HDD), фильмы (SSD). Ну... отличная сборка, и все с ней хорошо — на бумаге. Про ломаную Windows и кучу вирусов из репаков я промолчу — антивирус не обновлялся и просил покушать. Данный пример является "клиническим" случаем из личной практики, но подобные варианты встречаются регулярно.

Этот материал выпускается на сайте, посвященном компьютерному железу, а не в глянцевом журнале для девушек. Но даже тут можно задать вопрос: "А вы давно обновляли прошивку своей материнской платы? Прописывали тайминги?" Положительный ответ можно ожидать в лучшем случае у 10% посетителей.

Обзор от Linus Tech Tips

Для начала стоит уточнить, что Linus Tech Tips — это крупнейший ресурс в интернете о компьютерном "железе"; англоязычный аналог Вилсаком с множеством экспертов в разных областях. Благодаря огромной аудитории и спонсорским контрактам исключены варианты "хайпа" и ярких "вбросов". Пару лет назад вокруг проекта разгорелась шумиха, когда сторонние ресурсы уличили Linus'а в подтасовке фактов, и с тех пор за ними не замечено явных косяков. Ресурс, который имеет возможность высказывать личное мнение и проводить независимые тесты. В четверг, 14 ноября, они записали ролик и сравнили игровую консоль PS5 Pro с персональным компьютером лоб в лоб — идентичные условия и лабораторные испытания.

Против игровой консоли выступала сборка на платформе LGA 1700, так как специалисты посчитали ее оптимальным вариантом в сборке до $700. Системный блок собирался на вторичном рынке, без учета стоимости доставки. База: i5 12400F / RX 7800XT.

Самая дешевая память, что мне удалось найти новой в магазине DDR4 3600 cl16. Это для понимания разницы в цене между вторичкой и новой в вашем городе.

В собранном устройстве не учитывались стоимость клавиатуры, мышки, беспроводных сетей, стоимость операционной системы и подобное. Данный факт объяснялся "экономией", которую невозможно посчитать. Торрент игры, региональные цены и прочее будут уравновешивать затраты на "обвязку".

Тестирование игр и прямое сравнение

Тесты и прямое сравнение. Использовались эксклюзивы Sony, которые получили патч для PS5 Pro и качественно оптимизированы. Отдельно — несколько свежих проектов, не имеющих вылизанного кода и содержащих некоторые недостатки. Акцент делался на подборе оптимальных настроек с прицелом на мелкие детали, артефакты и искажения в картинке при лобовом сравнении. Идеальный эксперимент для демонстрации двух устройств.

В отличие от Digital Foundry сравнение шло в лабораторных условиях, где рядом стояли два одинаковых телевизора, а не прогон с карты видеозахвата. На разных устройствах картинка ощущается по-разному. При монтировании ролика и сопоставлении в редакторе будут искажения и разное восприятие.

Краткий вердикт про сравнение консоли и собранной системы можно охарактеризовать так:

Игры от внутренних студий вылизаны до блеска и на консолях они работают лучше и стабильнее. На ПК можно сделать картинку лучше, но стабильность фремрейта заметно проседает;

Игры от сторонних студий имеют некоторые особенности. Все упирается в криворукость разработчиков. Плавность картинки почти всегда лучше на консоли, а качество картинки на персональном компьютере;

Цена в $700 является ультимативной, и в ноябре 2024 года аналогичный конфиг обойдется в магазине на $250–300 дороже. Для обладателей экранов с разрешением 1080p/1440p данный апгрейд не принесет никакой пользы. Вариант с продажей базовой PS5, добавлением некоторой суммы и приобретением новой консоли считается оптимальным. Если вы долго сидели на персональных компьютерах и хотите окунуться в мир консольных игр, PS5 Pro является идеальным выбором. Для всех остальных - сомнительное решение.

С первоисточником можно ознакомится тут:





Для понимания происходящего глубоких познаний иностранных языков не требуется. Авторы на пальцах показывают и объясняют все происходящее.

Послесловие

Два мнения от людей, что имеют возможность напрямую сравнить устройства и не превращают это мероприятие в фрик-шоу с интригами, скандалами и расследованиями. Беспристрастные разборы с выделением явных плюсов и минусов. Особенностью разборов можно назвать то, что каждый услышит то, что сам захочет, а не промывание ушей и лапшу с сосисками.