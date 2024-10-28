Деньги на деревьях не растут, а посредники наглеют все сильнее и сильнее. Решил вам рассказать о малораспространенных вариантах пополнения Steam, что помогут обойти жадные корпорации и сэкономить на покупках в любой игровой лавке

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Предисловие

Игровой магазин Гейба Ньюэлла стал неким символом последнего времени и приятной возможностью обобрать простого работягу. На паровозик по выкачиванию денег подсаживается все больше и больше клиентов. Реклама и упоминания фразы "пополнение кошелька Steam" растут в геометрической прогрессии. Посредники не стесняются и берут громадную комиссию за свои услуги. Буквально пару дней назад один из пользователей ДТФ провел сравнение десятка различных сервисов и привел математические расчеты. Не знаю их правдивости и достоверности, но обратил внимание, что автор не указал некоторые варианты, что значительно выгоднее. Живу в Беларуси, и моя кредитка никогда не работала в Steam. Вопрос выгодного пополнения встал задолго до февраля 2022 года.

Дисклеймер

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Топикстартер не несет ответственности за предложенные варианты пополнения кошелька. То, что ему и знакомым удается экономить, не означает, что вы сможете повторить удачный опыт без ошибок и риска потерь. Криворучек в этом мире очень много. Ваши деньги - это ваша ответственность и вы должны понимать все риски, что могут и будут вас сопровождать.

Серые схемы

Для начала стоит сделать некоторые уточнения, так как многие не до конца понимают суть подобного понятия. Серые схемы — это обход ограничений. И не имеет значения, кто это делает — маленький казахский мальчик или огромная и солидная корпорация. С 2022 года официально запрещены международные перечисления и магазин Steam тому не исключение. Любое широкодоступное пополнение кошелька Steam — это обход санкций и серые схемы. Если организация большая, то риски сведены на минимальный уровень, а если маленькая, то есть совсем не гипотетическая вероятность оказаться у разбитого корыта. Все операции проводятся через посредника. У маленьких контор их мало, а у больших их много. Когда через одного посредника проходит много транзакций, то многие системы автоматической защиты могут увидеть в этом мошенничество и наложить ограничения на аккаунт. Если вы не слышали о подобных случаях — это не значит, что их не существует и вы не станете первым в очереди.

Steam Gift Cards

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Правильное название — "Подарочные карты Steam". Существуют уже 15 лет и чаще всего продаются за свой номинал. Обычный ключ, как у игр. Имеют широкое распространение.

В данном контексте повествования стоит иметь ввиду, что они продаются в огромном числе стран и можно найти магазин, где принимаются российские карты. У данных карт есть еще одна особенность: не имеет значения, в какой валюте номинирована карта — магазин автоматически конвертирует ее по курсу в региональную. Преимущества подобного варианта имеют еще один скрытый плюс — часто ключи продаются ниже номинала, что приводит к дополнительной экономии. Но и это еще не все. В данном случае отсутствуют варианты блокировки аккаунта и потери нажитого непосильным трудом.

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Помимо самой карты во многих магазинах работают множественные вариаций "кэшбеков". Что еще больше увеличивает "экономию".

Кнопка "Бабло" и причем тут фермы Steam

В конце 2012 года дядюшка Габен открыл ящик Пандоры и запустил торговую площадку для обмена внутриигровыми предметами. К 2015 году масштаб данной затеи дорос до $1 млрд оборота в год и продолжал расти. Совсем не жадный Гейб Ньюэлл запускал все новые и новые варианты монетизации без продажи игр: кристаллы, карточки, фоны, подарочные наборы, смайлики и так далее. У старичка очень богатая фантазия. Многие активные геймеры расширили свои границы сознания и нашли варианты монетизации и обогащения. Более того, они автоматизировали процесс и денежка потекла рекой.

Я надеюсь, никому не надо объяснять, что за чудесная игра находится на втором месте в Steam и сколько реальных геймеров в нее играет?

Есть одно маленькое "но": магазин Steam не позволяет вывести денежные средства с баланса аккаунта на свою кредитную карту. Нужны дополнительные маневры. И из этой оговорки растут уши следующих вариантов пополнения кошелька или покупки игр.

Обналичка через торговую площадку Steam

Что бы вывести денежку с баланса используют торговую площадку. Находят самый ходовой товар -> покупают его -> находят покупателя -> отдают ему товар -> получают денежку себе на карту -> покупатель продает товар на площадке и получает пополнение баланса.

На бумаге схема выглядит длинной, но по факту один обменивает деньги на товар, передает его, а второй продает товар. Многим не нравится подобная схема, но она работает без ограничений и региональных вопросов.

Это сервис по выводу денег от одного из российских операторов, который работает с российскими картами:

Указанный лот можно реализовать за 1207,24 рубля. Кнопка "бабло" автоматически анализирует рынок и корректирует стоимость.

Это тот же самый лот у меня в библиотеке. И его минимальная стоимость на торговой площадке 1989,44:

1989,44 - 1207,24 разница дельты составляет 782,2 рубля. В эту сумму входит 15% (298 рублей) комиссии торговой площадки Steam, примерно 300 рублей заработка посредника и ваша выгода. Посредник выступает гарантом сделки. Если есть желание, то можно совершать подобные обмены самостоятельно и брать риски на себя.

Покупка баланса Steam

Менее распространенный вариант, так как есть региональные ограничения. Фермер напрямую покупает вам заказанную игру с дисконтом. Долгое время дисконт составлял 30%, но за последние два года он немного изменился. Вместо дичайших потерь с торговой площадкой (15%) и посредником (еще 15%) и трудными временами (скидка 10%) многие фермеры предпочитают сделать обычную скидку в 20–30% и убрать из сделки кровососов.

Я осветил лишь самые известные варианты, что давно находятся в открытом доступе. Существует еще десяток менее очевидных, но не менее выгодных альтернатив. Например, я регулярно использую некоторые сервисы по продаже цифровых товаров, но денежку вывожу гифтами, а не перечислением на свою карточку. Активно использую кешбеки, бонусы и промокоды на "первую" покупку. Если сильно заморочиться, то список займет пару страниц формата A3. Некоторые способы работают на длинной дистанции, другие актуальны определенный промежуток времени. Надеюсь я смог расширить ваше мировоззрение и вы перестанете тратить деньги через жадных посредников. Помните, что на первом месте находится ваше здоровье, а для всего остального есть пиратский флаг.

Вместо подведения итогов

Сегодня я не говорил о черных схемах, так как это чревато большими последствиями, но наглядно показал, что существует по меньшей мере три варианта, когда можно приобретать игры гораздо дешевле, чем рекламируют многие профильные ресурсы. 10 лет существует устоявшийся рынок, о котором забывают. Конечно, в указанных вариантах есть лишние телодвижения и если речь идет о разовой покупке, то овчинка выделки не стоит. Но если вы покупаете ежегодно 10-15 игр, то экономия в 15-30% заметно скажется на вашем благосостоянии. Вопрос экономии - это не вопрос выбора. Вопрос экономии - это образ жизни.