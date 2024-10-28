Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam

Борьба за каждый рубль — не просто экономия, а сопротивление системе, что стремится лишить нас выбора и свободы.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Деньги на деревьях не растут, а посредники наглеют все сильнее и сильнее. Решил вам рассказать о малораспространенных вариантах пополнения Steam, что помогут обойти жадные корпорации и сэкономить на покупках в любой игровой лавке

реклама



Предисловие

Игровой магазин Гейба Ньюэлла стал неким символом последнего времени и приятной возможностью обобрать простого работягу. На паровозик по выкачиванию денег подсаживается все больше и больше клиентов. Реклама и упоминания фразы "пополнение кошелька Steam" растут в геометрической прогрессии. Посредники не стесняются и берут громадную комиссию за свои услуги. Буквально пару дней назад один из пользователей ДТФ провел сравнение десятка различных сервисов и привел математические расчеты. Не знаю их правдивости и достоверности, но обратил внимание, что автор не указал некоторые варианты, что значительно выгоднее. Живу в Беларуси, и моя кредитка никогда не работала в Steam. Вопрос выгодного пополнения встал задолго до февраля 2022 года.

Дисклеймер

реклама



Топикстартер не несет ответственности за предложенные варианты пополнения кошелька. То, что ему и знакомым удается экономить, не означает, что вы сможете повторить удачный опыт без ошибок и риска потерь. Криворучек в этом мире очень много. Ваши деньги - это ваша ответственность и вы должны понимать все риски, что могут и будут вас сопровождать.

Серые схемы

Для начала стоит сделать некоторые уточнения, так как многие не до конца понимают суть подобного понятия. Серые схемы — это обход ограничений. И не имеет значения, кто это делает — маленький казахский мальчик или огромная и солидная корпорация. С 2022 года официально запрещены международные перечисления и магазин Steam тому не исключение. Любое широкодоступное пополнение кошелька Steam — это обход санкций и серые схемы. Если организация большая, то риски сведены на минимальный уровень, а если маленькая, то есть совсем не гипотетическая вероятность оказаться у разбитого корыта. Все операции проводятся через посредника. У маленьких контор их мало, а у больших их много. Когда через одного посредника проходит много транзакций, то многие системы автоматической защиты могут увидеть в этом мошенничество и наложить ограничения на аккаунт. Если вы не слышали о подобных случаях — это не значит, что их не существует и вы не станете первым в очереди.

Steam Gift Cards

реклама



Правильное название — "Подарочные карты Steam". Существуют уже 15 лет и чаще всего продаются за свой номинал. Обычный ключ, как у игр. Имеют широкое распространение.

В данном контексте повествования стоит иметь ввиду, что они продаются в огромном числе стран и можно найти магазин, где принимаются российские карты. У данных карт есть еще одна особенность: не имеет значения, в какой валюте номинирована карта — магазин автоматически конвертирует ее по курсу в региональную. Преимущества подобного варианта имеют еще один скрытый плюс — часто ключи продаются ниже номинала, что приводит к дополнительной экономии. Но и это еще не все. В данном случае отсутствуют варианты блокировки аккаунта и потери нажитого непосильным трудом.

реклама



Помимо самой карты во многих магазинах работают множественные вариаций "кэшбеков". Что еще больше увеличивает "экономию".

Кнопка "Бабло" и причем тут фермы Steam

В конце 2012 года дядюшка Габен открыл ящик Пандоры и запустил торговую площадку для обмена внутриигровыми предметами. К 2015 году масштаб данной затеи дорос до $1 млрд оборота в год и продолжал расти. Совсем не жадный Гейб Ньюэлл запускал все новые и новые варианты монетизации без продажи игр: кристаллы, карточки, фоны, подарочные наборы, смайлики и так далее. У старичка очень богатая фантазия. Многие активные геймеры расширили свои границы сознания и нашли варианты монетизации и обогащения. Более того, они автоматизировали процесс и денежка потекла рекой.

Я надеюсь, никому не надо объяснять, что за чудесная игра находится на втором месте в Steam и сколько реальных геймеров в нее играет?

Есть одно маленькое "но": магазин Steam не позволяет вывести денежные средства с баланса аккаунта на свою кредитную карту. Нужны дополнительные маневры. И из этой оговорки растут уши следующих вариантов пополнения кошелька или покупки игр.

Обналичка через торговую площадку Steam

Что бы вывести денежку с баланса используют торговую площадку. Находят самый ходовой товар -> покупают его -> находят покупателя -> отдают ему товар -> получают денежку себе на карту -> покупатель продает товар на площадке и получает пополнение баланса.

На бумаге схема выглядит длинной, но по факту один обменивает деньги на товар, передает его, а второй продает товар. Многим не нравится подобная схема, но она работает без ограничений и региональных вопросов.

Это сервис по выводу денег от одного из российских операторов, который работает с российскими картами:

 

Указанный лот можно реализовать за 1207,24 рубля. Кнопка "бабло" автоматически анализирует рынок и корректирует стоимость.

Это тот же самый лот у меня в библиотеке. И его минимальная стоимость на торговой площадке 1989,44: 

1989,44 - 1207,24 разница дельты составляет 782,2 рубля. В эту сумму входит 15% (298 рублей) комиссии торговой площадки Steam, примерно 300 рублей заработка посредника и ваша выгода. Посредник выступает гарантом сделки. Если есть желание, то можно совершать подобные обмены самостоятельно и брать риски на себя.

Покупка баланса Steam

Менее распространенный вариант, так как есть региональные ограничения. Фермер напрямую покупает вам заказанную игру с дисконтом. Долгое время дисконт составлял 30%, но за последние два года он немного изменился. Вместо дичайших потерь с торговой площадкой (15%) и посредником (еще 15%) и трудными временами (скидка 10%) многие фермеры предпочитают сделать обычную скидку в 20–30% и убрать из сделки кровососов.

Я осветил лишь самые известные варианты, что давно находятся в открытом доступе. Существует еще десяток менее очевидных, но не менее выгодных альтернатив. Например, я регулярно использую некоторые сервисы по продаже цифровых товаров, но денежку вывожу гифтами, а не перечислением на свою карточку. Активно использую кешбеки, бонусы и промокоды на "первую" покупку. Если сильно заморочиться, то список займет пару страниц формата A3. Некоторые способы работают на длинной дистанции, другие актуальны определенный промежуток времени. Надеюсь я смог расширить ваше мировоззрение и вы перестанете тратить деньги через жадных посредников. Помните, что на первом месте находится ваше здоровье, а для всего остального есть пиратский флаг.

Вместо подведения итогов

Сегодня я не говорил о черных схемах, так как это чревато большими последствиями, но наглядно показал, что существует по меньшей мере три варианта, когда можно приобретать игры гораздо дешевле, чем рекламируют многие профильные ресурсы. 10 лет существует устоявшийся рынок, о котором забывают. Конечно, в указанных вариантах есть лишние телодвижения и если речь идет о разовой покупке, то овчинка выделки не стоит. Но если вы покупаете ежегодно 10-15 игр, то экономия в 15-30% заметно скажется на вашем благосостоянии. Вопрос экономии - это не вопрос выбора. Вопрос экономии - это образ жизни.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

steam васютин обход санкций халява steam пополнение баланса steam заработок в steam лайфхаки steam карточки steam торговая площадка steam экономные покупки в steam
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
5
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Обзор комплектов вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
5
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
61
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
12
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
24
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
3
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
2
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
3
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
10
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
Впервые появились кадры беспилотной подводной лодки Ghost Shark, задействованной в учениях
+
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
2
Opera последует за Brave и продолжит поддерживать uBlock Origin, несмотря на действия Google
+
Дженсен Хуанг: ИИ не заменит людей полностью, но сделает их работу эффективнее
+
NetEase финансирует разработку высокобюджетного GTA-клона — представлены первые скриншоты проекта
1
Бывшие студенты Skillbox подали иск на 3,4 млн рублей: компания обвиняется в отказе возврата средств
+
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
Call of Duty: Black Ops 6 на PS5 опережает Xbox по производительности и графике
1
Немецкое ателье Brabus модернизировало спорткар Mercedes-AMG SL 63 S E Performance
+

Популярные статьи

История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
+
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
42
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
34
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
14
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
8

Сейчас обсуждают

wooopggabg
16:16
При высоких температурах азот и кислород воздуха могут вступать в реакцию с образованием оксидов азота. Так, например, в ДВС происходит. Но даже там оксиды азота составляют доли процента в выхлопе. Ч...
Лишившимся российского газа европейцам стали говорить, что газовые плиты опасны для жизни
Сергей Фирейнович
16:15
Когда же уже прилетит обнова на honor 20 pro? 😄
Honor анонсировала сроки обновления устройств до Android 15
Eppius
16:14
Надо больше новостей про бюджетный айфончег. Мы уже все отложили денюжку под подушку и ждем выхода этого шедевра.
iPhone SE 4 получит чипсет A18, 6,06-дюймовый OLED-дисплей и камеру на 48 Мп
wooopggabg
16:13
Не, деревянные там вроде как в моде. Экологично, натурально и все такое
Лишившимся российского газа европейцам стали говорить, что газовые плиты опасны для жизни
Александр Сечков
15:59
Были интел, будет Qintel или i-stone, сути это не поменяет.
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Alex Z
15:58
кто ты чучело? покажи диплом спортивного пту хотя бы) или какие разряды по каким видам спорта имеешь. 4епушило.
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Alex Z
15:57
потому что у тебя мозгов нет. хлестанулся и сразу язык в gопу засунул. типичный пи3добол.
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Александр Сечков
15:54
После скандала с П Диди еще не понятно чья поддержка действительно нужна)))
Харрис заручилась поддержкой голливудских звёзд - Роберта Де Ниро и Леонардо Ди Каприо
Jack00761
15:53
Зато другая немецкая компания - оружейный концерн Rheinmetall строит на Украине четыре завода по выпуску вооружений, первый из них уже работает...
Volkswagen собирается закрыть в Германии по меньшей мере три завода — Bloomberg
Garthar
15:50
Это тот самый эмгранд который копия тойоты? Ну ну читай пост внимательно ок?
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем