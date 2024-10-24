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Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде

Чем бы дитя не тешилось, только бы шоколадку на ночь не ело. После сорока начинаешь пристальнее наблюдать за своим здоровьем и весом в особенности.
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Вес уходит по 1 кг каждый день. Подобного давно не видел. Так бы и продолжал, если бы не побочные эффекты. Писать могу, читать могу, бумажки перекладывать в состоянии, а вот жена уже неделю ворчливая и недовольная.

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Предисловие

Продолжение мучений и истязаний собственного организма. Последние дни прошли относительно легко и со всеми поставленными нюансами справился. Но есть несколько "но", о которых ни разу не слышал ни в одном обзоре. Так как это первый личный опыт в подобном, то наблюдал за изменениями в организме с особой педантичностью. Некоторые вещи важны, другие и гроша ломаного не стоят. Возможно, данная информация кому-то понадобится. Это вторая часть разбора. С началом эпопеи можно ознакомиться по данной ссылке:

Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде 

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Этапы голодания

Я не буду описывать научным языком умные вещи, а на пальцах расскажу, что вам необходимо знать:

Первый этап — подготовительный. До начала самоистязания необходимо очистить кишечник от продуктов, которые могут гнить и выделять яды. При начале голодания и непоступлении пищи останавливается движение в кишечнике, и всё, что застряло, начинает отравлять организм и вызывает токсикоз с тошнотой, головными болями и прочими неприятными вещами. За 2–3 дня необходимо сменить рацион на продукты, которые могут долгое время храниться без холодильника и не портиться. Пить слабительное в виде отваров или специальных средств. Делать клизмы. Некоторые говорят, что спортивные упражнения на пресс также помогают.

Второй этап — 1–3 день. У человека выработался рефлекс, и пища работает на рефлекторном уровне. Чувство голода — это как выделение слюны в экспериментах над собаками у профессора Павлова. Второй момент — большинство людей сидят на углеводах и получают энергию от них. Те, кто живёт на жирах и белках, подобной проблемы не будут знать — резкий упадок сил и головные боли. Рефлекс и источник энергии. Без первого этапа проявится токсикоз от съеденной пищи.

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Третий этап — 4–7 день. Перестройка организма на новые рельсы и адаптация к новым условиям. Есть две существенные проблемы. Первая — это кетоз. При активном расщеплении жиров в организме сильно увеличиваются кетоновые тела. Без понятия, что это и с чем едят, но их излишки негативно влияют на состояние. Не слышал о клинических проблемах с данным явлением. Второе — это желчный пузырь. В нём накапливается желчь вне зависимости от ваших желаний. В обычном случае желчь выделяется при попадании пищи в организм. При голодании она накапливается. Либо начинаются боли в желчном пузыре, либо в организм попадают токсичные элементы. Этот фактор может серьёзно повлиять на состояние человека. Желчь может впитываться кишечником и попадать в кровь с резким негативным эффектом отравления организма.

Четвёртый этап — 8-14-21-28 день. Этапы повторяются и ориентируются на выбросы желчного пузыря. У кого-то они происходят чаще, у кого-то реже. Организм нормализовался и полностью перестроился. Жизнь идёт своим чередом с некоторыми особенностями.

Пятый этап — выход из голодания. Срок выхода примерно равен всему периоду голодания. Основная особенность — в организме погибла часть микрофлоры кишечника. Дополнительная проблема — слизистая желудка и кишечника может быть повреждена. На этом этапе необходимо восстановить микрофлору. Большинство советуют пить пробиотики или аналоги. Дополнительно нужно отказаться от продуктов, которые могут повредить желудок без слизистой — кислые, острые и твёрдые продукты. Можно посмотреть, как питаются язвенники.

Режим сна

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Об этом никто не упоминает. Первые три дня сон в 1–2 часа считается за счастье. Постоянное головокружение и потеря ориентации. На четвёртый день всё успокоилось, и я проспал 12 часов. Выспался вдоволь. А дальше пошло что-то непонятное. Организму не хватало энергии и он постоянно уходил в спячку. На шестой день произошёл клин — спать хотелось, но мозг гулял где-то в другом месте. Смешение часов и полнейшее сбитие режима. Думал принять снотворное, но побоялся.

Когнитивные функции

Мне приходится обрабатывать много различной информации, и этот аспект отслеживался с серьёзнейшей внимательностью. Во время самоистязания принимал "глицин" по одной таблетке с утра. Общие потери составили до 50 процентов эффективности. Особенно сильно пострадали кратковременная память и восприятие. Менее значительные изменения были с речью. Внимательность и сосредоточенность были на низком уровне на 4–5 день, а потом пришли в норму. Мышление и долговременная память пострадали меньше всего... Или мне так показалось :-)

Нервишки шалят

Об этом снова никто и нигде не говорит. На 5-й день началось самокопание и резкие перепады настроения. Мысли о голодании не выходили из головы ни на минуту. Любая фраза со стороны воспринималась в штыки, и это при том, что я сильно "толстокожий". Подобного явления за собой ни разу не наблюдал. Видимо, стресс и ожидание проблем довели до этого. Длилось всего один день.

Температура, пульс и давление

Очередные американские горки. Постоянно бросало то в жар, то в холод. Один раз проснулся от пульса в 120, хотя норма для меня — 50–60. Давление пониженное. На шестой день всё устаканилось, и только копытца мёрзнут.

Ротовая полость

Со второго дня во рту кошки кучку отложили. Чистка языка помогает буквально на полчаса. Особенность данного момента — вкус во рту очень сильно влияет на ощущение, настроение и восприятие. Думал о каких-нибудь ополаскивателях, но дело так и не дошло.

Физические боли и недуги

Неприятные ощущения в мышцах с каждым днем становятся все сильнее. Все известные мне мышцы спины, предплечий и рук отдают легкой ноющей болью. По большей части не обращаешь на это внимания, но когда ложишься спать и поясница слегка изменяет свою геометрию, то боль не дает уснуть. Подобное было, когда потянул спину. Неприятное чувство с каждым днем становится сильнее. По шкале можно оценить как 1 из 10, но она постоянная и отвлекает.

Физические нагрузки

Есть такой момент — чем активнее вы себя ведете, тем больше жира исчезает. Это прямая закономерность без "если" и "возможно". Чем больше двигаешься, тем меньше попа. И тут начинаются проблемы:

1-3 день — ходил в парк на один круг по тропе здоровья. Около 2 км. Все отлично и без изменений от обычных дней.

4 день — ходил в парк, но чувствовал слабость. Шаг из походного изменил на прогулочный и срезал круг до 1,3 км. Пришел домой и упал без сил. Через 20 минут стало плохо и потемнело в глазах. Лег поспать, и через 3 часа все нормализовалось.

5 день — заменил парк приседаниями, 3 подхода по 15 раз. Сами приседания нормально, но ходить после них не могу — темнеет в глазах.

6-7 день — заменил приседания на 3 подхода по 10 раз. Даются с трудом.

Мелкие дела по квартире — делаю, как обычно, ничего необычного. Детям еды приготовить или убрать что-то по мелочи. Кухня-туалет-креслице — нет никакой разницы с обычной жизнью.

Продолжение эксперимента

Когда пишу эти строки, идет восьмой день, и в планах закончить самоистязание. С одной стороны, 6-7 день прошли достаточно легко и не было ничего необычного, а с другой — у меня заканчивается отпуск. На следующей неделе нужно будет летать как птичка по городу с документами, и есть подозрения, что буду не в состоянии исполнять свои обязанности. Идет жесточайший упадок сил, и нет возможности что-то физически делать больше 15-20 минут. Голова работает отлично, но тело ведет себя безобразно.

Краткие итоги

Полный эксперимент занял более 8 дней. Тело избавилось от 8 кило лишнего веса. Пузико сдулось до приемлемых размеров и не вызывает явного отвращения. Позитив царит в моей душе от подобного результата. В ближайшее время потрачу неделю на выход из голодовки и рацион составит от 500 до 1000 калорий. Чистая математика говорит, что из меня вышло примерно 3 кг отложений и 5 кг прочих непотребств.

Сравнение с 14 дневной диетой

Когда был молодым, я придерживался строгих диет с четко выверенным меню и расписанием. За две недели удавалось избавиться от лишних 5 кг, хотя неясно, сколько из этого было жира. Но упадка сил в них никогда не было. Легкий голод ощущался, но энергии хватало на то, чтобы летать по городу и дарить внимание жене в любых объемах и без ограничений.

Послесловие

Минимальные целевые показатели были выполнены. Есть запас в 3 кг на возвращение воды. В ближайшие две недели постараюсь адаптироваться под минимальное потребление калорий. Есть вероятность, что повторю данный эксперимент в мае (там витаминов будет много и вирусов вокруг мало).

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