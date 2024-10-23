Раз в год и палка стреляет. Похоже у консолей Xbox series S наступил звездный час. На небе сошлись все звезды и она стала идеальной консолью на этой неделе.

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Предисловие

Немного барыжу на белорусской барахолке и отслеживаю цены и объём предложений на местном рынке. Не могу утверждать про ситуацию в России, но в Беларуси происходит что-то невероятное. Скажу более — подобной аномалии не наблюдал ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Это нонсенс с невероятным и непонятным объяснением. Данная тема интересна мне с аналитической точки зрения, и рассказываю вам имеющиеся у меня выкладки и мысли.

Покупатели на барахолках

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Часто и много общаюсь с рядовым народом из глубинки. Люди откровенные, общаются без скрытого мотива. Скажу больше, у разных консолей свой тип покупателей. Если оставить перекупов за бортом, то Xbox Series S берут настоящие трудяги с завода. Приезжают в Минск на вахту и забирают коробочки в общагу. В комнате 4-6 человек, и устройство обходится в сущие копейки. Xbox Series X почти всегда забирают "мажоры" на дорогом автомобиле с приятным парфюмом до 30 лет. PS4 Slim почти всегда брали для детей или в подарок. Pro — средний класс 30-40 лет, покупают для себя попробовать. PS5 — редкость, особенно во времена за $1000, её брала только "элита" в костюмах.

Последнюю неделю нахожусь в плачевном состоянии и менее болтлив, чем обычно. Но за 7 дней у меня забрали три Xbox по цене чуть выше рынка. Стоит отметить, что консоли висели в продаже с марта, и спрос был на уровне плинтуса. К подобному повороту событий жизнь меня не готовила. В панике пошёл изучать вопрос глубже.

Предложений на барахолке

В среднем по рынку от частных лиц висит от 30 до 40 предложений. Много от перекупов, но их также считаю. На момент написания этих строк доступно только 22. Может показаться, что колебания незначительные, но совокупное предложение сократилось практически вдвое. Учитывая, что существуют "заброшенные" анкеты и "фейковые" аккаунты для сбития цены, можно утверждать об образовавшемся дефиците. Есть новые из Польши и от магазинов, но ценник там на 20-30% выше.

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Курс валют

Первая мысль, что посетила голову — курс полетел вверх, и народ избавляется от зайчиков. Неликвидные фантики меняют на технику. Консоли — это долговечные устройства с минимальной потерей стоимости на длинном промежутке. Какой-нибудь телефон трёхлетней давности потеряет 70% от первоначальной цены, а консоли останутся примерно в том же диапазоне. Опасения не оправдались. Курс немного подвинулся, но без серьёзных скачков.

Граница на замке

Естественная убыль консолей с рынка без пополнения извне. Сейчас трудные времена, и товары из недружественных стран имеют особую судьбу в путешествиях между регионами. Пока "там наверху" машут кулачками, обычные фуры летают из Беларуси в Европу и обратно. Не так активно, но трафик большой.

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Обе стороны устраивают регулярные пакости для саботажа движения, но торговля идёт. Знакомый поляк сказал, что перебоев с поставками консолей не было.

Релизы новых игр

Каждый год, 31 декабря мы с мужиками ходим в баню. Каждый год на игровых консолях выходят две суперпопулярные игры: футбольный симулятор от Electronic Arts и Call of Duty. О том, как бесплатно ознакомиться с EA SPORTS FC 25 на ПК, я уже рассказывал.

Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo

Творение от электроников не изменило свой режим релизов. Маловероятно, что игра могла серьёзно повлиять на рынок бюджетных консолей. Но с Call of Duty: Black Ops 6 есть нюансы. Проект добавили в подписку Xbox Game Pass Ultimate. Сама подписка — недоразумение с невнятными перспективами, но если смотреть на неё с точки зрения 3 месяцев, а не года, ситуация меняется. От людей, которые не владели ранее Xbox, вырисовывается интересная картина:

25 октября выходит главный шутер планеты - Call of Duty: Black Ops 6;

20 ноября выходит самый ожидаемый долгострой - S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl;

9 декабря идет релиз самой распиаренной игры этого года - Indiana Jones and the Great Circle;

Для эстетов есть Goat Simulator: Remastered / Microsoft Flight Simulator 2024 / Dead Island 2;

Но это ещё не всё. Впереди новогодние праздники и длинные выходные. Многие уйдут на каникулы, получив кучу свободного времени. В ближайшие три месяца выходит несколько интересных проектов, и всё это по цене одной игры за $60. Есть умельцы, которые купят дешевле, но даже в таком ракурсе — это чудесное предложение.

PS4 / PS5 / Xbox one

Если смотреть под микроскопом, то Xbox Series S с подпиской на 3 месяца даёт максимальный профит. Ни один другой вариант и близко не стоит. На старых консолях большинство перечисленных игр не выходит. Более новый PlayStation 5 обойдётся значительно дороже, без явных преимуществ. Среди релизов есть несколько полных эксклюзивов, но разница в графике не оправдывает внушительной разницы в цене.

Xbox series X

Отличная консоль с великолепной производительностью имеет один явный изъян перед Xbox Series S. На длинной дистанции старший вариант выглядит отлично, но в диапазоне 3-6 месяцев эксплуатации сливается. Спрос на вторичке у XsX значительно ниже, и у нас их редко берут. Чтобы слить устройство, нужно опустить цену сильнее, чем у XsS. Финансовые потери на пустом месте. Потери могут составить до $80 и несколько месяцев ожидания.

Послесловие

У меня нет уверенности в ходе моих мыслей, но озвученное выше мне кажется наиболее правдоподобным и приближённым к реальности. Возможно что-то упускаю и не вижу реальной картины мира. Наступил звездный час бюджетной Xbox series S и она 100% оправдывает свое предназначение. Если у вас есть альтернативные точки зрения - укажите их в комментариях.



