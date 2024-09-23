Захочешь играть и не так раскорячишься. EA SPORTS FC 25 уже доступна для отдельной категории граждан. Качаем из правильных мест и наслаждаемся раньше цивилизованного мира. Я вас осуждаю за подобный поступок, но никому об этом не расскажу.

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Предисловие

Мой младший ребенок влюбился в футбол. Его ничего не интересует, кроме мяча на стадионе. И не важно, что в свои неполные 9 лет он получил первый взрослый разряд по шашкам и возможность выступать на международных соревнованиях любого уровня. Мячик на первом месте. Все остальное — может быть когда-нибудь. В этом месте появляется разделение личности. Все знают про игру от Electronic Arts, обсуждают её и делятся сплетнями. Вот только мячик гоняют на улице, а играют дома. Игра про футбол находится очень далеко от людей, увлечённых футболом.

Зимой уже описывал эту проблему. Electronic Arts сняла с продажи старую FIFA 23, а новая EA SPORTS FC 24 оказалась по полной стоимости и без скидок. На рынке дисков аналогичная ситуация — они редкие (особенно для Xbox), и цена улетала в космос. Брать игру ребёнку за полную стоимость и не знать, будет он играть или нет — дело неблагодарное. По итогу нашёл диск и потом продал с минимальным дисконтом.

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И вот, лето закончилось, наступает новый сезон. Эпопея повторяется, но я оказался подготовленным и наученным.

Цифровое пиратство

Я категорически против взлома игр и их дальнейшего распространения без отчислений правообладателю. Есть прослойка пользователей, что сидят на устройствах, чья стоимость соизмерима со стоимостью одной игры. Тут можно "понять и простить". Но когда человек собирает себе системный блок за несколько тысяч долларов США — это выглядит ханжеством.

В феврале 2022 года многие издатели официально ушли из России и Беларуси. Не могу их осуждать — это их право. Все игры от этих издательств (по моему личному мнению) на территории России и Беларуси выпали из правового поля. Нет правообладателя — нет правоприменения.

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EA SPORTS FC 25

Старт нового сезона — 27 сентября 2024 года. Поклонники делают предзаказы и готовятся к жарким баталиям. Но... некоторые люди уже могут познакомиться с игрой. 20 сентября игру выложили в общий доступ, и любой желающий может приобщиться к прекрасному. Да, речь идёт о пиратской версии игры с некоторыми ограничениями для онлайн-игры — только локально или на одном устройстве.

Защита Denuvo

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Уже год не появлялись релизы игр с этой защитой. Продвинутые пользователи устали находить обходные пути и обманывать механизмы противодействия пиратству. Изголодавшийся народ хвалит персональные компьютеры и рассказывает, как будет экономить денежку на релизах из зелёного магазина. Забавная ситуация. Торрент-эдишен работает на PlayStation 4, частично на PlayStation 5 и на Nintendo Switch, но для ПК-бояр давно придумана Denuvo.

Взломанные консоли

Игровые устройства Sony и Nintendo полностью взломаны. При правильном подходе вы можете играть в любые версии любых игр, что выходили в свет для этих устройств. Единственное ограничение — это онлайн-режим. Умельцы создают локальный мультиплеер, но он далёк от совершенства. Для устройств Sony доступны все прошивки до 11.00, а у любителей агуша-гейминга существует чипирование прямо в магазине. Устройства с полным доступом стоят на 15-20% дороже обычных, но имеют широчайшие возможности. Абсолютно все такие игры доступны в день релиза без танцев с бубном. Скачал и играешь. Единственные неудобства — с обновлениями и патчами, их необходимо устанавливать ручками по инструкции.

Bloodborne на ПК

В августе 2024 года в среде ПК-бояр случился праздник. Умельцы создали эмулятор PS4 и смогли запустить легендарную игру. Естественно, в ближайшее время пойдёт шквал различных релизов, и общественность сможет ознакомиться со всем пантеоном игр PlayStation.

Не буду хвастаться, но мне удалось запустить Bloodborne на консолях Xbox:





Некоторые предположили, что играю через браузер в облаке PlayStation Cloud Gaming. Забавно такое было слышать... PlayStation Cloud Gaming не работает в браузере. Скажу больше — из Беларуси невозможно играть в PlayStation Cloud Gaming из-за больших пингов и необходимости запуска "обхода блокировок". Но это отдельная история.

ShadPS4 — эмулятор PlayStation 4 развивается дичайшими темпами, и скоро любой желающий сможет насладиться любой игрой. Только не забудьте название игры.

Эмулятор Nintendo Switch

Сегодня существует две программы, которые проигрывают на должном уровне игры агуша-гейминга:

Yuzu — меньше кушает ресурсов, но проект закрыт в апреле 2024 года;

Ryujinx — прожорливая утилита с отличным функционалом. Её мало рекламируют, но возможности выше всех похвал;

Выбор между эмуляторами упирается в мощность вашего железа. Если системный блок до i5-4570 + GTX 1050, то выбор стоит сделать на первом; если мощнее — то на втором.

Для Nintendo Switch выходит большинство спортивных симуляторов, и все они без встроенной защиты от пиратов. Вы в любой момент можете запустить игру, и вам в России за это ничего не будет.

Title ID 010054E01D878000

Чтобы скачать игру, вам нужен её идентификатор. Поисковики не любят выдавать точные результаты на несколько слов в поисковой строке. Они будут подбирать варианты, близкие по значению, проплаченные, с большим числом переходов. Игры для Nintendo Switch лучше всего искать по Title ID. У японцев есть региональные ограничения, и одна и та же игра может иметь разные номера. В нашем случае в общий доступ попала европейская версия с русскими субтитрами. Ещё есть азиатская версия и для Северной Америки. Озвучка чаще всего идёт в дополнении (DLC или патч к игре).

Как установить и настроить эмулятор, можно найти в гугле. Текстовый формат для подобного плохо подходит. Скачали эмулятор, скачали игру и наслаждайтесь игрой раньше официального релиза.

Картинка на скриншотах без улучшайзера и растянута в Paint. Эмулятор запускался на встройке Vega 8 с минимальными настройками. В действительности можно навернуть множество эффектов, и кровь из глаз течь перестанет.

Послесловие

Мы живем в огромном и удивительном мире. То тут, то там появляются одаренные личности с интересными навыками. Они стараются на благо народу против огромных корпораций. Стоит лишь открыть глаза и вы сможете увидеть множество интересных решений и обходных путей для многих вещей. Сегодня мы поговорили об игре с защитой Denuvo, а завтра... Просто откройте глаза, посмотрите по сторонам и протяните свои руки... Все давным-давно сделали за вас и выложили в общий доступ.