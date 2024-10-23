Мне сильно не нравятся последние тенденции в игровой индустрии и все что с ней связано. Появилось слишком много паразитов, что пьют кровь из игровых студий. Различные "крикливые" спикеры несут огромный вред игровому сообществу. Не важно в каком они обличье - феминистки, повесточники или борцы "за справедливость".

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Предисловие

Некоторое время назад вышел большой отчет о влиянии Denuvo на продажи игр. Очень странный отчет с крайне сомнительной информацией. После чего известные блогеры сняли получасовые разборы и критику в адрес данного разбора. Пафос и перевирание фактов так и зияли в каждом предложении. Сегодня хочется поговорить о простых и доступных фактах на обычных примерах. Без отчетов и разборов. Общедоступная информация, что раскрывает всю проблематику пиратства вообще и влияние Denuvo в частности. Дополнительно раскрою некоторые вопросы, косвенно или прямо связанные с игровым миром.

Прошу прощения за эмоциональный текст и излишний негатив в повествовании. Накипело за последнее время и решил высказаться по данному поводу. Все мы белые и пушистые зайчики кушающие клубничку :-)

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Уве Болл

Многим знаком данный персонаж. Неоднозначная личность в этом мире. Но нас интересует не сам режиссер, а отношение к нему широких масс. Подавляющее большинство видят человека и его работы в негативном свете. 99% зрителей сложили мнение о человеке, хотя не видели ни одного его фильма. Загадочный прецедент. Лично ознакомился с несколькими фильмами и могу утверждать, что их качество и ценность значительно выше, чем о них говорят. Все исторические, политические и жанр ужас сделаны на твердую 7. У немца есть несколько слабых сторон:

Слабое раскрытие персонажей;

Слабая атмосферность;

Плохая постановка сцен и игра актеров;

Но все эти минусы легко объясняются минимальным финансированием лент и бюджетностью постановки. С другой стороны:

Хорошая проработка диалогов;

Глубоко продуманные сюжеты;

Смелость высказываний вопреки различным "Табу" и "Правил";

Особняком стоят экранизации видеоигр. Их ругают. Но правда жизни такова, что к 2005 году единственной удачной экранизацией были Mortal Kombat, Lara Croft и Resident Evil. А знаете, какие оценки у этих фильмов?

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Где-то возле плинтуса. Они уничтожались критиками и обзорщиками. И Уве Болл с его фильмами категории "B" стал удобным мальчиком для битья.

Влияние критиков и обзорщиков на индустрию

Отпустим гениального немецкого режиссера и приведем другие примеры. Авторитетные критики воспринимаются как отражение действительности. Их оценка считается мерилом качества, и множество людей доверяет подобным мнениям. Исчезает критический взгляд и не формируются собственные взгляды Ниже пара фильмов из эпохи 90-х. Провальные картины, что уничтожили критики, но в России (без экспертного мнения) имели феноменальный успех.

"Водный мир" с Кевином Костнером. Пресса уничтожила фильм в день премьеры. Номинирован на 5 Золотых малин. Финансовый провал;

"Звездный десант". Пресса уничтожила фильм. В плюсы записывали только визуал, а сюжет, игру актеров, юмор записывали в явные минусы. Финансовый провал;

"Судья Дредд". Пресса уничтожила фильм. Фанаты разочаровались в картине. 6 Золотых малин. Финансовый провал;

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Я перечислил лишь пару фильмов, которые любил и пересматривал в 90-х. Список подобных вариантов достаточно широк. У нас, без мнения "экспертов" и стороннего влияния, фильмы любили. На западе полный крах. Реклама и маркетинг в тот период на подобные фильмы не имели никакого влияния в нашей стране.

Начало бури нижнего интернета

Отчетливо помню тот день, когда "нижний интернет" уничтожил хорошую игру. Не отличную на 11 из 10, а просто хорошую. Mass Effect: Andromeda стала первым прецедентом. Вы прямо сейчас можете открыть обзоры за 17 марта 2017 года и неделю после этой даты, и ознакомится с "экспертным" мнением. Абсолютно все обзоры сделаны поверхностными и не затрагивают игру дальше первого акта. Ни в одном обзоре нет ни единого слова о реальных проблемах игры. Не мелких шероховатостей, что поправили патчами, а глобальные. В негативных обзорах нет ни слова о потерянном ковчеге Кварианцев, нет ни слова про военные и научные аванпосты, нет ни слова про механику крафта. Это говорит лишь о том, что "эксперты" не играли. Зато общественное мнение они сформировали и уничтожили игровую серию.

Мы не продолжение маркетингового отдела игровых студий

Занесли чемоданов за обзор. Любимая фраза под любым положительным мнением об игры. Многие считают, что "апкакать" игру с ног до головы - это честное и не предвзятое мнение. Найти минусы и раздуть их до вселенских масштабов - главная задача "честного мнения". Я уже старый и имею свое сформировавшееся видение. Стороннее высказывание мало влияет на мою точку зрения. Но есть молодая поросль, что плохо знакома с играми. Они слушают и впитывают любое изречение.

Знаменитый пример об изменении сознания из 50-х годов прошлого века. Два подсадных ребенка и два обычных. "Экспертное" мнение полностью уничтожает собственные знания.





Подобное "честное" и не предвзятое мнение уничтожает огромное число не самых плохих игр. Со своими косяками и недоработками, но они выше среднего и достойны внимания.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - это одна из моих любимейших игр последнего времени. Именно этому проекту готов поставить 11 из 10. В отличие от Mass Effect: Andromeda тут высочайшее качество исполнения. Но у игры есть еще один плюс - у местных болванчиков самый лучший ИИ из всех игр, что я видел. Тушки координируются и выстраивают тактические построения на больших площадях, бегают по лестницам и не застревают в проходах. О подобном нет ни единого упоминания от "экспертов".

Донатные помойки

Знаете, как определить честное мнение от вброса? Очень просто. Выслушать мнение об играх с монетизацией. Не проходнячков, а столпов данного жанра. О самых жирных и жестких высасывателей денег. Честный человек со своей непоколебимой верой в очищение этого мира от шлака просто обязан осветить вопрос и подтвердить свою приверженность своим идеалам. Counter-Strike 2 и Minecraft - находятся на вершине пищевой цепочки. Две самые главные игры с жесточайшей монетизацией через шкурки и прочий мусор.

Вы где-нибудь слышали "честное" мнение об этих играх из "нижнего интернета"? "Честность" моментально испаряется, так как сообщество у игр растопчет любого "честного" спикера. А это финансовые убытки и "честность" уходит в чуланчик отдохнуть. Деньги и чемоданы стоят на первом месте, а остальное простое лицемерие.

Steam

К данному сервису у меня давно выработалась неприязнь и легкое отвращение. Могу точно сказать, когда сервис из приличного магазина превратился в мусорную помойку. Это 6 июня 2017 года. Для многих пользователей эта информация ни о чем не говорит. В этот день детище Гейба Ньюэлла прекратило фильтровать контент. С этого дня любой желающий мог разместить в магазине любой мусор.

Известный случай игры со встроенным майнером.

Еще более примечательный вариант с Clash of Streamers. В игру официально встроили майнер и рекламировали на многих площадках:

Число игр с вирусами только в поисковике выдает 18 тайтлов. А сколько не было замечено и не всплывало в общественном поле и говорить не приходится.

Но на этом история не заканчивается. Надеюсь никому не надо рассказывать, что за игра находится на третьем месте по популярности? И что все активные пользователи - это боты, фармящие клики и дроп?

Когда я пищу эти строчки, из 8200000 активных пользователей сидящих в игре, только в Banana находится 5,5% всех "геймеров". Только боты. Сколько фермеров сидит в других играх никому не известно.

Вы думаете это все? Но нет. Есть еще и азартные игры. Мы не будем называть вещи своими именами, но Valve может прекратить деятельность подобных сервисов в любой момент. Но не делают этого. Деньги они такие.

Steam разрушает игровую индустрию

Магазинчик дядюшки Габена напалмом проходит по всей игровой индустрии. Многие помнят про легендарные хиты от маленьких разработчиков. Все слышали про Valheim, Stardew Valley, Don't Starve, Super Meat Boy, Rust, Factorio, Celeste, Dead Cells, Hades, Terraria, Among Us, Hollow Knight... Список достаточно длинный. С продажами более 1 млн копий (на всех платформах суммарно, а не только Steam) вышло примерно 100 игр. А теперь, для сравнения и понимания ситуации. Сейчас в Steam более 113 000 игр без учета дополнений. Успеха добились лишь 0,1% выпущенных игр. Выигрыш в рулетку по самой высокой ставке 1 к 35 составляет 2,7%. Даже у казино "выстрельнуть" вероятность ЗНАЧИТЕЛЬНО выше.

Valve завалила магазин низкопробным мусором и искусственно создает бешеную конкуренцию. Чем больше игр в магазине, тем меньше приходится продаж на каждую отдельную игру. Нет ни одного подобного магазина с таким количеством шлака. Дядюшке Габену фиолетово с какой игры он возьмет 30%. А еще дядюшка Габен занимается продвижением игр и их рекомендациями в различных выдачах. Каждый раз открывая Steam вы видите платные услуги по продвижению контента. И подобное продвижение составляет до 10% всех доходов.

А кто не может оплатить рекламу - будет погребен под тоннами мусора.

Влияние пиратства на игровую индустрию

Игровые блогеры из нижнего интернета любят повторять фразу "Пиратство никак не влияет на продажи игр, пиратят только те, у кого нет денег". Более того, они добавляют "Пиратство помогает продажам, если игра понравилась, то пользователь отблагодарит разработчиков и впоследствии уже купит лицензию." Громкие аплодисменты и одобрительные возгласы от пиратов контента.

Данный вопрос достаточно просто проверить. Причем, используя открытую информацию из публичных источников. Никаких сложных расчетов сотен часов исследований и подобного.

Достоверно известно, что подавляющее число геймеров на персональных компьютерах сидят на i9 процессорах, RTX 4090 видеокартах, имеют минимум 128 гигабайт оперативной памяти и много быстрых дисков SSD. Ни у кого нет ни единого сомнения в платежеспособности данной категории граждан. В отличие от консольной братии, экономящей везде и на всем.

Есть два магазина. Две платформы. По большей части они замкнуты в одной экосистеме. Steam и PlayStation Store. Метод называется "сравнительный анализ". Два одинаковых магазина с одинаковым товаром и одинаковой проходимостью будут иметь одинаковую выручку. Есть некоторые отклонения, но их величина не будет превышать 20% (региональные цены в Steam ниже, платежеспособность покупателей в PSN ниже, торговой площадки в PSN нет и прочее). А также есть среднее число активных пользователей за период. Это те люди, что хотя бы раз в месяц заходили в игру на платформе.

Мы рассмотрим выручку двух магазинов с 2019 по 2022 год. Steam — не публичная структура, но есть выкладки аналитиков с примерной суммой. Выручка PSN указана без стоимости оборудования, но с подписками.

В 2019 году абсолютно все игры на персональных компьютерах взламывались.

Steam — $4,3 млрд (сильное влияние EGS), 95 млн пользователей; PSN — $17,8 млрд, 103 млн пользователей.

В 2020 году начинается пандемия, и народ сидит дома.

Steam — $6,6 млрд, 120 млн пользователей; PSN — $22,1 млрд, 114 млн пользователей.

В 2021 году время взлома игр серьёзно увеличилось, пандемия оказывает минимальное влияние, и многие игры покидают EGS. Жесточайший кризис с консолями, производственные цепочки сломаны, новинки для PS5 проваливаются.

Steam — $6,9 млрд, 128 млн пользователей; PSN — $21,4 млрд, 111 млн пользователей.

2022 год можно считать эталонным, без явных перекосов в игровой индустрии. В этом году лишь несколько игр с Denuvo было взломано. Стартовали продажи Steam Deck.

Steam — $7,8 млрд, 131 млн пользователей; PSN — $24,3 млрд, 102 млн пользователей.

Простите, что информация представлена не в табличке и может плохо восприниматься некоторыми читателями.

Из достоверных источников мы наглядно видим, что менее платежеспособная аудитория консолей платит практически в три раза больше на единицу, чем аналогичная аудитория на персональных компьютерах. Две платформы достаточно близки по контенту и числу активных пользователей. Варианты с региональными ценами, скидками, эксклюзивами имеют несущественное влияние на итоговые показатели. Единственным явным отличием двух платформ является пиратство. Можно приводить сколь угодно много аргументов, но их доля в общем деле не будет превышать 20-30%.

Grand Theft Auto VI

У многих издателей нет достаточно денег, что бы создать игру и провести рекламную кампанию. А еще меньше организаций, что могут позволить себе проведение двух рекламных кампаний. Раздельный релиз несет за собой дополнительные траты огромных масштабов. Но Rockstar Games готова пойти на подобный шаг. Она готова потратить пару сотен лишних миллионов, чтобы минимизировать воздействие пиратства на свой продукт. Это та самая шкала и размер потерь, на которые готов пойти один из крупнейших издателей.

Мимоходом напомню про релиз Red Dead Redemption, что случился через год после аналогичного на PS4 и Nintendo Switch. Думаю, там сидят достаточно грамотные люди и собственноручно умеют считать деньги. Без высказываний "экспертов" из нижнего интернета.

Denuvo

Высший разум с RTX 4090 на борту считает, что любой пользователь в любое время может купить любую игру в неограниченном количестве. Если посмотреть на статистику выше, то можно узнать, что обычный пользователь персональных компьютеров на игры тратит от $50 до $60 в год. Вариант "набрать интересных игр" доступен лишь избранным. Подавляющее большинство берет не более 1-2 игр. А теперь представьте себе ситуацию, в которой на рынке присутствует 10 отличных игр на 11 из 10 на кончиках пальцев. 8 лежит под пиратским флагом и две защищены непробиваемой защитой. Как по вашему поступит геймер, что хочет ознакомиться с лучшими творениями человечества в этом году? Какие игры он купит, а какие получит альтернативным способом? Достаточно простая и понятная ситуация.

Игровые блогеры из "нижнего интернета" крайне далеки от простого народа и им в голову не придёт простая истина: "Денег у плебса гораздо меньше чем у них". Разбрасывание денег направо и налево заменяется рациональным и осознанным выбором.

Послесловие

Если подводить краткие итоги, то можно подчеркнуть следующие моменты: