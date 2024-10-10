Фил спенсер подложил большую розовую свинью в жизненный цикл своих игровых консолей. Физическое устаревание и невозможность ремонта. Загадочный шаг совпадает по срокам с появлением нового поколения устройств.

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Предисловие

Корпорации делятся на две большие части - лояльные к своей аудитории, а также сосущие из нее все до последней капли. Баланс между двумя крайностями редко встречается. Подобная политика отчетливо прослеживается у лидеров рынка. В отсутствии конкурентов проявляется самая темная сущность. Но в консольном мире все перевернуто с ног на голову. Лидер рынка повернут к своим пользователям лицом, а аутсайдер высасывает все до последней капли. Сегодня разберём один из ярких примеров.

Батарейки в Gamepad Xbox



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Старая избитая тема, что бродит по рядам геймеров уже 20 лет. Устройства ввода от Microsoft - это единственные устройства работающие на батарейках. Забота о пользователях, выбор для потребителя. Любимая мантра адептов Xbox. Хочешь - купи батарейки, хочешь - купи аккумуляторы, хочешь - купи кит для зарядки. И это было бы логично, если бы устройство стоило на 20 баксов меньше чем у конкурента, а выпускать аксессуар мог выпускать любой желающий.

Но нет. Контрафакт запрещен. Более того, в комплекте с консолью не идет кабель зарядки для Gamepad. Многим может показаться, что это мелочь. И я с ними соглашусь. Почему Microsoft экономит на таких мелочах без которых нельзя использовать ее устройство. Вместо поиска игры в Microsoft Store надо искать батарейки или кабели зарядки непонятно где.

Самые частые поломки у игровых консолей

На первый взгляд может показаться, что коробочки под телевизором - это непреступная скала. Монолит надежности и долговечности. Но это не так. Любая техника подвержена поломкам и приставки тут не исключение:

Выломанный порт HDMI - это самая частая поломка. Устройства стоят в мало доступном месте и кабель часто вставляется "в слепую". Либо перевозятся с места на место и частые механические воздействия стачивают контакты;

Выход из строя HDD. Место хранения само по себе ненадежный компонент, но в консолях используется самый бюджетный вариант с высоким процентом брака. У меня по меньшей мере из строя вышло 6 веников за 10 лет экстремальной эксплуатации;

"Слет прошивки" - это частичная поломка касающаяся софта. Неправильное выключение устройства, неправильное обновление, битые сектора, кривое обновление... происходит регулярно;

Перегрев устройства. Сейчас это редкое явление, так как стоят датчики контроля температур и железки не переходят критическую температуру, надо хорошо постараться;

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Если коробочка стоит неподвижно под телевизором и вы соблюдаете элементарные правила, то вопросы возникают редко, но с активной позицией и шилом в одном месте - много вариантов.

Замена HDD в консолях Xbox

У данной процедуры есть несколько причин. От банального увеличения объема внутреннего хранилища, до ремонта и восстановления одного из самых часто ломающихся компонентов.

Очень странный квест. Вместо того чтобы просто вынуть стандартный HDD 2.5 вам необходимо было приобрести переходник, провести экзотическое форматирование и только после этого наслаждаться новыми возможностями.

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Это вариант для ранних версий Xbox 360:

В более поздних версиях использовался пластиковый бокс и продавался только комплектом:

Вариант с салазками не рассматривался от слова ВООБЩЕ. Только японцы могли сделать так, чтобы система сама понимала новое устройство, форматировало его и принимала без лишних телодвижений.

Во времена Xbox one деятели из Редмонда пошли дальше. Они запретили замену веника и убрали его внутрь корпуса за гарантийную пломбу. Нельзя было произвести манипуляции без лишения гарантии. На первых порах вопрос не стоял остро, пока не появились игры в 150-200 гигабайт. Умельцы обошли ограничения и Microsoft под конец жизненного цикла улучшила свою операционную систему, но вопрос с пломбой так и остался.



Сейчас идет поколение Xbox series X/S. При анонсе устройств первым делом обратил внимание на веники и возможность их самостоятельной замены. Мне сильно не понравился вариант с распаянным SSD у консолей PlayStation. Это был второй явный минус, что отталкивал от приобретения устройства. Опыт эксплуатации подсказывал, что замена SSD в устройствах - это важная черта и большая экономия денежных средств в чрезвычайных ситуациях. Профильные ресурсы предлагали обходить вопрос через дополнительный слот m.2. Установка игр на внешний носитель экономило ресурс распаянного компонента и сводило к минимуму вопрос с дорогостоящим ремонтом.

А что там с Xbox? У вас все еще нет возможности получить доступ к диску, так как он находится за гарантийной пломбой. Для подавляющего большинства пользователей это не проблема. Мало кто занимается апгрейдом.

У меня в первое время вызвали возмущения только применяемые форматы дисков. Это самые дорогие устройства с самой высокой стоимостью в пересчете за 1 Гб. Ничто не мешало и внутренне пространство консолей позволяло установить более оптимальные варианты. Имея богатый практический опыт обратил внимание лишь на данный факт... Но время шло...

Ключи шифрования на консолях Xbox

Для борьбы с пиратством используются ключи шифрования. Вы не можете скопировать игру с одного устройства на другое и не заплатить. Пару месяцев назад проскакивала информация об обходе защиты, но дело дальше не пошло. Консоли Xbox (в отличие от PS5) все еще не взломаны. И криптография все еще находится на недосягаемом уровне.

Microsoft сделала ход конем и в целях экономии перенесла ключи с чипа на материнской плате в память SSD накопителя. И в этот момент происходит интересная коллизия. Как только SSD диск выходит из строя, восстановить к жизни игровую консоль Xbox больше невозможно. Окочуривание одного элемента означает, что все устройство без возможности восстановления летит в утиль.

Сбои в работе дисков

Как писал выше, помимо проблем с железом существует проблема с софтом. Не все пользователи коробокса самостоятельно могут восстановить работоспособность устройства. После очередного сбоя консоли едут в неавторизованные мастерские и начинается ад наяву. Крупные специалисты знают о проблеме с ключами шифрования, но мелкие не обладают опытом. Форматирование диска (восстановление к заводским параметрам) или его замены на новый - это конец истории.

Надежность SSD

В консолях Xbox series предположительно используются диски Western Digital SN530 (512) без dram буфера и TLC памятью. Примерная надежность составляет 1500 циклов перезаписи на каждую ячейку. Достаточно высокий показатель по меркам обычных персональных компьютеров. Такое устройство можно с чистой совестью устанавливать вместо системного диска. Но есть несколько НО, что вызывает некоторые сомнения в долговечности.

Файл подкачки. Уничтожитель SSD дисков. Записывает часть данных из оперативной памяти на диск при необходимости. При больших объемах оперативной памяти редко идут обращения к файловой системе, но у игровых консолей, особенно Xbox series S идет жесткий упор в данный компонент. У меня нет данных, а лишь подозрения, что Series S жестко стачивает ресурс SSD кешируя часть недостающей памяти в swap-файле.

Quick Resume - распиаренная функция от Microsoft. Упоминается при любой возможности в любом монологе. Крайне сомнительная функциональность и необходимость в существовании. Куча дифирамбов сильно отличаются от реального использования. У нее нет настроек и с 2022 года на нее положили большой болт. Функция работает автоматически. И все бы ничего, но в онлайн играх "быстрое восстановление" - это опухоль, что не работает от слова ВООБЩЕ. Только занимает место на диске и потребляет ресурсы системы.

Но у функции есть другая особенность - она постоянно ведет запись на диск. Абсолютно все действия за весь день дублируются из оперативной памяти на SSD. По некоторой информации за 1 час игры записывается около 100 гигабайт информации. Полный цикл перезаписи диска в 512 Гб за 5 часов игры. Учитывая неравномерность процедуры (часть диска занята и перезапись идет в небольшой части), маленький кусочек памяти стирается за пару лет активного использования консоли.

Выход из строя из-за естественного износа может произойти значительно раньше чем многие думают. А ведь есть естественный брак. Это отчет Backblaze по серверным SSD, по потребительским будет аналогично 1-1,5% в год:

Массовая волна поломок

Примерный срок службы SSD на 512 Гб в Xbox series S можно оценить в 4 года активного использования. Уже сегодня встречаются бракованные устройства с вышедшим из строя SSD. В ближайшие годы можно будет наблюдать массовую волну "мертвых" гаджетов на вторичном рынке.

И только Microsoft может потирать ручки. По неимоверно странному стечению обстоятельств на 2025/2026 год назначен релиз новых игровых консолей Xbox. Массовая волна поломок совпадет с новым поколением. Я понимаю, что шапочка из фольги тут лишняя, но есть некоторые подозрения о намеренности действия.