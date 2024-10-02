Мы на пороге больших перемен. Valve открыла ящик Пандоры и развязала руки энтузиастам. Моды, доработки, конфиги, скрипты - все идет в ход, чтобы новое устройство стало лучше и привлекательнее для обычных геймеров.

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Предисловие

Данная тема обширна и может занять сотни и тысячи страниц текста. У меня нет желания и времени расписывать подробно этот вопрос и проводить глубокую аналитику. В сегодняшнем материале я лишь поверхностно расскажу о тенденциях и глобальных изменениях. Перемены и процессы, которые подтолкнули устройство от Valve гораздо больше и серьезнее, чем кажется обывателям. Если тенденции продолжатся, то игровые развлечения через 10 лет изменятся коренным образом.

Геймеры и энтузиасты хотят перемен

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Для рядового геймера многие процессы проходят незаметно. Стабильность и статус-кво устраивают аморфную массу, и она течет по течению. Редкие события вырывают людей из сложившегося порядка вещей, и всех это устраивает. Переход от эры лицензионных дисков к цифровому контенту прошел незаметно и растянулся на 20 лет. Медленное и постепенное проникновение DLC, лутбоксов, сезонных пропусков практически не вызвало сопротивления. Хорошая клизма и много вазелина делают свое дело. Корпорации разделили этот мир и доят свою паству всеми возможными способами. Редкие возгласы и бурчания тонут в болоте.

Но иногда происходит выходящее за рамки обыденности, а за ним не предсказуемые последствия.

Майнинг криптовалют

Глобальное событие, что затронуло значительную прослойку граждан. Дефицит оборудования и рост цен коснулись многих. Последняя волна оставила в сердцах геймеров глубокие шрамы. Многие думают, что глобальное событие прошло и забылось, но это не так. Волна 2018 года внесла серьезные коррективы в работу многих производителей железа, а волна 2021 года оставила еще более заметный след. Многие не заметили перемен, но я постараюсь напомнить:

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Энтузиасты разобрали BIOS видеокарт на составляющие и смогли редактировать его и изменять по своему усмотрению. В обычной ситуации на подобный шаг не пошел бы ни один специалист. Слишком дорого, слишком муторно и с нулевым выхлопом.

Чего уж там говорить, я установил мировой рекорд и уже больше года нахожусь на первой строчке в разгоне RX 550 с большим отрывом:

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И это без азота и кучи прочих приблуд. Вставил в системник и получил результат. Без майнинга и работы кучи специалистов, мне бы никогда не удалось достичь подобного. Подробнее рассказывал в этой теме:

Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550 - легкий разгон, приятный результат

Энтузиасты перевернули рынок видеокарт. Зайдя на Алибазар или местную барахолку, можно встретить множество франкенштейнов. Но это не все. Знания попали и в мастерские по ремонту техники. Апгрейды и ремонты обрели новое дыхание.

Появление Epic Games Store

Еще одно глобальное событие. Мы промолчим про борьбу с Apple и Google, а напомним некоторые другие моменты:

По словам некоторых "экспертов", это маленький и никому не нужный ларёчек. Никто его не заметил. Плюнуть и растереть. Просто совпадение, что на следующий день после открытия магазина Epic Games самая популярная платная игра в Steam перешла на free-to-play рельсы.

Или другой момент. Ubisoft возвращается в родную гавань и продает свои игры на релизе в магазине Гейба Нюэлла. Дядюшка Габен победил. Такие новости прямо умиляют. Особенно из уст "экспертов игровой индустрии".

Или возможен другой вариант. Дядюшка Гейб понял, что в выборе между нулем и бубликом лучше взять бублик. И снизил в индивидуальном порядке комиссию для французов. Гиймо решил, что 20% комиссии — это слишком много, и сторговался на аналогичные условия, как в Epic Store.

Феномен Steam Deck

Чуть выше я показал, как некоторые события значительно повлияли на расстановку сил в отрасли. Мало заметные для обывателя, но глобальные и серьезные для рынка. Steam Deck — точно такой же катализатор, который меняет этот мир. Многие могут подумать, что речь идет о портативных играх и повторении успеха Nintendo Switch. Но это не так. Портативный гейминг — лишь вершина айсберга. Крошечная часть всего происходящего.

Steam Deck — это маломощное игровое устройство для энтузиастов. Главное слово — "для энтузиастов".

Многие слышали о Raspberry Pi. За 12 лет своего существования было продано около 30 млн устройств. Небольшое комьюнити энтузиастов. Для устройства специально оптимизировано 6 операционных систем и около 30 вариаций с "доработать напильником".

Устройство готово для домашнего использования — "поставил и забыл". Как и для любого Linux, есть свои нюансы, но энтузиасты допилили его до блеска и написали тысячи программ. За рамки "не для всех" оно не вышло, но в своем узком кружке энтузиастов является идеальным гаджетом.

Аналогичная ситуация сегодня происходит и со Steam Deck. Главное отличие от малинки — за устройством стоит крупная корпорация с огромными финансовыми возможностями и четко обрисованными целями. А еще — это потребительское устройство для широкого круга пользователей. Среди пользователей сегодня огромнейшая армия продвинутых пользователей, которые брали устройство с пониманием дела. Мне трудно подобрать правильные слова и объяснить происходящее. Выложу ролик запуска Alan Wake 2 на Steam Deck. Не просто запуска игры, а запуска самой тяжелой графически насыщенной игры на маломощном устройстве.





Цель данного ролика — показать не саму игру, а работу и энтузиазм комьюнити. Прямо сейчас сотни игр без официальной поддержки допиливаются специалистами и формируют вокруг себя "кружки по интересам". Идет обмен опытом и формирование огромного движения единомышленников.

Мастерская Steam — вы помните этот раздел в Steam? Крупнейшее сообщество, объединенное общей идеей. Именно подобные формирования, объединенные общей идеей, способны свернуть горы. В ролике выше вы наблюдали, как контент-криэйтер ручками делает множество манипуляций для получения желаемого эффекта. Через пару лет (уверен на 200%) подобные операции будут делаться по написанному скрипту автоматически, с докачиванием нужных библиотек и их размещением в нужных папках. Прямо сейчас над SteamOS работает такое количество фрилансеров, что позавидует любая корпорация.

Начало начал и долгий путь

Для освещения данного материала сподвигла другая особенность SteamOS. У меня нет данного устройства, но я регулярно провожу различные эксперименты на своем домашнем компьютере. То тут, то там в описании утилит встречается поддержка устройства от Valve. Не придавал данному факту особого внимания, пока... Да. Любитель PlayStation встретился лоб в лоб с изделием, предназначенным для SteamOS.

Для удаленной игры на устройстве Sony есть функция PS Remote Play и официальное приложение от платформодержателя. Утилита кривая, косая и с кучей проблем. Когда слышу дивные истории от "экспертов", как они играют с планшетов и телефонов, у меня волосы на голове шевелятся.

У приложения была альтернатива, где поклонники адаптировали данную функцию и раскрыли потенциал, внеся несколько оптимизаций для комфортной игры. Вот только её постоянно преследовали неудачи. Сначала один энтузиаст устал от своего детища:

Потом второй энтузиаст устал от поддержки и сошел с дистанции:

Великолепная и простая задумка оказалась в подвешенном состоянии и на PS5 работала ужасно. Видимо, Sony вносила обновления в свои прошивки, и это влияло на работоспособность утилиты. Но гордое знамя подняли в новом лагере.

Третья итерация имеет особенность.

Она изначально разрабатывается и затачивается поклонниками Steam deck, а остальные версии пилятся для галочки.

Многие по старинке называют утилиту Chiaki или Chiaki-NG, но для большинства она известна как Chiaki4deck или Chiaki для Steam Deck.

Устройство от Valve отлично подходит для PS Remote Play. Официальной утилиты не существует. Продвинутые юзеры не только дали возможность использовать функцию, но и улучшили ее. Задержки значительно снижены. Сжатие потока идет по оптимальным алгоритмам и картинка реже сыпется.

Послесловие

Steam Deck не просто игровое устройство в удачном форм-факторе — это устройство, что попало в благодатную почву. Помимо корпораций, над ним работает крупнейшая армия энтузиастов. Востребованный гаджет, где энтузиасты не только могут воплотить свои мечты, но и заработать на этом. Стимулов и предпосылок для роста выше крыши. Без жестких рамок популярность будет только расти.