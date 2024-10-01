Мнение сегодня никого не интересует. Только подлизывание аудитории заливание бульона в уши. Борьба с "великим верхним интернетом" закончилась и началось варение в собственном соку негатива. Деградация контента и популизм в массах.

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Предисловие

Сегодня материал действительно вышел странным и тяжёлым для восприятия. Сам перечитал свои мысли и до конца не понял, что хотел сказать. В русскоязычном пространстве, после ухода крупных игровых издателей, началась жесточайшая вакханалия и неописуемый трэш. Это явление сложно описать и правильно подобрать слова, но я постараюсь.

В странах бывшего соцлагеря персональные компьютеры остаются гораздо популярнее, чем консоли, а поклонников консольного гейминга можно пересчитать по пальцам. Это накладывает определённые особенности как на восприятие информации, так и на её подачу контентмейкерами. Однако это не самое страшное. Не все обладают высокой компетенцией и зачастую действуют "по наитию". И вот тут возникает интересная ситуация.

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Анонс PlayStation 5 Pro

10 сентября 2024 года японская корпорация представила миру свое новое устройство за 700 тугриков. Не отходя от кассы, под впечатлением от презентации высказал свое мнение. Особенностью суждения является его независимость. Ролик с youtube и через три часа сформировал свое мнение. Немного эмоциональное. Мысли и идеи не уложились в строгую иерархию. Никаких полочек и дроблений на составляющие. Что увидел, о том и высказался.

Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев

А потом побежал слушать мнение других людей. Сопоставлять увиденное и услышанное и сделать далеко идущие выводы. И волосы на голове зашевелились. Удивительный мир с магическими фокусами.

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Mass Effect: Andromeda

Да, история игры не совсем относится к сегодняшней теме, но именно в обзорах этой игры проявились первые признаки формирования русскоязычного комьюнити. Тогда еще не было засилья "нетакусиков", но тенденции уже прослеживались.

Многие знакомы с игрой от BioWare. И у меня вопрос к ним: помните ли вы первые обзоры игры не от прессы, а от независимых спикеров? Пересмотрите их, особенно те, что выходили в первые пару недель после релиза. Новая часть в легендарной вселенной расстраивала геймеров множеством проблем. Десятки и сотни фактов. Каждый обозреватель находил все новые и новые недостатки. И вот что удивительно — в игре вырезан огромный кусок контента, но об этом никто не упомянул. Очень странно... Из игры вырезали ковчег кварианцев, о котором есть лишь несколько упоминаний, но этот факт никто из "игравших" не заметил. Как такое возможно? В игре также есть несколько других крупных пробелов (аванпосты, онлайн-составляющая, апгрейд оружия), но и их никто не затронул в обзорах. Половина игры сшита белыми нитками, но "нетакусики" не замечают этого, высказывая свое мнение без упоминания главных проблем.

Это было лишь начало....

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Детектор ПК-бояр

При просмотре мнений нескольких десятков "нетакусиков" я заметил одну особенность — они используют одни и те же аргументы, дословно пересказывая речи других спикеров. И снова интересный момент — отсутствует обсуждение главных проблем, которые должен был бы поднять поклонник консольного гейминга. PlayStation сама себе копает яму и уничтожает свой бизнес глупыми поступками. Вот восемь основных аргументов против новой политики Sony в целом и PlayStation 5 Pro в частности:

Провал Concord - бездарное руководство не понимает своих пользователей;

Под роликом анонса дизлайков в 3 раза больше чем лайков;

Супер дорогая консоль за 130 000 рублей в базовом варианте;

К премиальному устройству не положили копеечную подставку;

Astro Bot - единственное светлое пятно в темном царстве;

Поклонники PlayStation обязаны докупить Blu-ray привод;

Привязка аккаунтов к PSN разрушает любовь пользователей к бренду;

Мало оптимизированных игр на старте продаж;

Среди аргументов есть один: консольщики никогда и ни при каких обстоятельствах, в трезвом виде этого не назовут. Упоминание этого аргумента раскрывает в "эксперте" консольного геймера, который видел домашние приставки только на картинках. Но он регулярно упоминается то тут, то там.

Мультфильм нарисовали 9 лет назад, а его актуальность за столько лет не изменилась ни на йоту.





"Нетакусики"

В нормальном обществе много людей со своим мнением, взглядами и вкусами. Фразы "я не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться" или "на вкус и цвет товарищей нет" появились не на пустом месте. Но это касается реальной жизни. В интернете сегодня действуют другие механизмы. Личное мнение мало кого интересует — нужен популизм и угадывание настроений толпы. Если говоришь то, что хотят услышать, тебя любят и смотрят. И здесь начинается проблема. В стране, выросшей на торрентах и "мамкиных" ноутбуках, принято ругать всё и всех. Хвалить может только рекламный или проплаченный блогер, все остальные обязаны поливать грязью. Не полил — ты не мужик. Мнение должно быть "не таким".

Во времена, когда в России проводились рекламные кампании крупных брендов, был баланс между "верхним и нижним интернетом". Сегодня остались только "нетакусики"-популисты. Отсутствие разнообразия мнений лишает аудиторию возможности услышать разные точки зрения.

Примерный вид русско-говорящего игрового комьюнити в 2024 году:





Sony PlayStation Portal

В ноябре 2023 года стартовали продажи нового аксессуара от Sony. Люди, далекие от консольного гейминга, начали выстраивать свои гипотезы и выдавать "экспертные замечания" о ненужности устройства. Им сложно представить, что пользователям не хочется быть привязанными к одному месту во время игры. Стоимость дополнительного телевизора обойдется минимум в 250 тугриков, а таскать консоль из одной комнаты в другую неудобно. Сходить на кухню за кофе и оставаться на связи в Fortnite — многого стоит. Если живешь не один, необходимость освободить место у телевизора возникает гораздо чаще, чем можно себе представить. Спрос закономерно превысил предложение.

Сколько продано этих гаджетов? Если предположить, что Amazon показывает усредненные данные, можно говорить о 750–900 тысячах проданных устройств.

Много это или мало? Успех или провал? Ответ прост и банален - Portal с самого релиза продается с прибылью. Любой прибыльный бизнес - это успех.

30-я годовщина PlayStation

Несколько дней назад стартовал предзаказ юбилейного коллекционного издания PlayStation 5 Pro 30th Anniversary Limited Edition. Мы не будем говорить, что все раскупили менее чем за 3 минуты. Перекупы научились работать с редкими вещами. Мы не будем говорить о том, что на ebay появились тысячи объявлений о продаже данного устройства. Мы скажем то, что обычные люди моментально раскупают данный гаджет в 3-4 раз выше номинала:

И в этот момент что-то произошло в сознании некоторых блогеров. Послышались новые речи и мнения.

Собака лает, а караван идёт

Комьюнити PlayStation настолько огромное, что мнение "общественности" их не волнует. У японской корпорации громаднейший кредит доверия. Пользователи уверены в бренде на 117% и принимают большинство различных решений. Хотя... куда ты денешься с подводной лодки. Кто-то в интернете посотрясал воздух, а их попросту не заметили.

Внезапное переобувание

Некоторые игровые русскоязычные блогеры подстраиваются под мнение толпы, акцентируя внимание только на негативных аспектах устройства, не всегда отражающих реальное положение дел. Но оказалось, что подавляющее число донатеров не только платежеспособные, но и готовые покупать устройства Sony. Когда поливаешь помоями очередное творение от Ubisoft, то тебе за это ничего не будет. Их игры защищены Denuvo и большинство хомячков не смогут с ними ознакомится. А вот в комьюнити PlayStation большинство - это платежеспособные граждане. Те самые "киты" и "дельфины", что любят не только определенный бренд, но и скидывают денежку в поддержку любимых ораторов. Наезд на любимый бренд платежеспособных и щедрых зрителей общественность не поняла. В отличие от "любителей халявы и торрентов" подобное напрямую влияет на благосостояние и финансовую независимость.

После старта предзаказов PlayStation 5 Pro 30th Anniversary Limited Edition появились робкие высказывания: "Куплю PlayStation 5 Pro для обзора и создания контента". Странная точка зрения об устройстве, которое никому не нужно без пластиковой подставки. И такая риторика волной прокатилась среди авторитетных деятелей. А как же личный взгляд и понимание рынка?

Флюгеры в российском youtube

Некоторые блогеры делают противоречивые высказывания, меняя своё мнение в зависимости от общественных настроений. Подобное создаёт ощущение непоследовательности и снижает доверие к спикерам. Репутация превратилась в пустой звук. Лишь оголтелая волна и потакание толпе. Кто-то вспомнит о словах "сонибой" и подобном, но ситуация с PlayStation 5 Pro это лишь частный случай. Подобное охватило все игровое пространство.

Вместо послесловия

Сейчас трудные времена и многие пытаются адаптироваться под существующие реалии. Кто-то честен перед собой и людьми, а кто-то как гиена мечется из стороны в сторону, подбирая гниющую падаль.

Эта песня была написана более 40 лет назад и исполняется Александром Макаревичем (признан иностранным агентом в России), но актуальность не потеряла и по сей день:







