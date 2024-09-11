В элитном гейминге есть элитные геймеры, которым необходимо элитное устройство с элитными функциями. Пришло время познакомится с новой элитной консолью от элитного платформодержателя.

реклама





Предисловие

Сегодняшнюю историю хочется начать с простой аксиомы, что существовала последние 30 лет: "Игровые консоли - это бюджетные устройства для массового потребителя". Элементарная формулировка, что дала сбой в мае 2006 года. PS3 за 599 тугриков, когда конкурент жонглировал ценником в районе 399 тугриков. Общественность не поняла и японцы пошли на некоторые манипуляции. Тут стоит сделать некоторую оговорку. В 2006 году за указанные 599 тугриков вам продавали ДВЕ консоли в корпусе одного устройства, так что цена была оправданной. Но сейчас идет 2024 год и ситуация серьезнейшим образом изменилась. Цели и задачи сегодня выходят далеко за рамки консольного гейминга.

Анонс PlayStation 5 Pro

реклама





Марк Церни нам ничего не рассказал и ничего не показал. Никакой конкретики и любопытных фактов. Поведали о рейтрейсинге. Упомянули PlayStation Spectral Super Resolution. Обмолвились про искусственный интеллект и нарисовали циферки в вакууме.

Бесполезная информация для поклонников игровых консолей. Ни игр. Ни новых режимов. Ни новых фишечек. Ничего. Сухая выжимка неизвестно о чем. На первый взгляд. Пока не вспоминаешь другие презентации IT-гигантов современности.

реклама





Это технический новояз для ПК-бояр. Именно они любят покупать устройства с минимальными изменениями по конским ценам. Именно любители самосбора предпочитают изучать спецификации и под лупой рассматривать различия в технологиях. Вы ведь знаете, чем отличаются RTX 4060 от RTX 3060? А апгрейд с древней RTX 3070 для игры в Undertale готовы сделать?

PS5 Pro Enhanced

Новая консоль приносит новые правила для разработчиков игр. Проекты, что будут соблюдать все правила, получат плашку "PS5 Pro Enhanced". Маленький подвох и многие его не понимают. Если в игре будут соблюдаться не все улучшения и оптимизации для новой консоли, а лишь часть, то плашки не будет. Из 5500 игр для PS4, только 295 имеют обозначение "PS4 Pro Enhanced". Еще до старта, 12 проектов УЖЕ идут с подобным обозначением. Просто с улучшениями и оптимизациями - гораздо больше.

Цена в 699 тугриков за игровое устройство

реклама





Для меня крайняя планка за игровое устройство - это 399 тугриков. Выше этой планки устройства не рассматриваю. Персональные компьютеры собираю по одной детальке раз в пол года и растягиваю удовольствие длительным апгрейдом. Консоли - со скрипом "продал старое" и купил "новое". Планка в 699 тугриков выходит за рамки бюджетного гейминга во всех возможных формах.

Но есть платежеспособная категория граждан для которых выкинуть 800-900 тугриков на ветер - раз плюнуть. Они привыкли к качественной картинке и высокой частоте кадров. Убогие консоли их не привлекают из-за своей немощности и отсталости.

Абсолютно вся презентация шла для данной целевой аудитории. Устройство создавалось с прицелом на платежеспособную аудиторию, что не желает отрываться от мощных системных блоков и пускать слезы от урезанной картинки на бюджетных гаджетах.

Зачем оно надо

2024 год стал переломным. Огромное число издателей отказались от поддержки предыдущего поколения и развернулись во всю ширину своих умений и навыков. Ширина оказалась такой, что игры с минимальными настройками графики не способны показывать истинное 4к разрешение. Мыльцо и 30 кадров. Подобное наблюдается сплошь и рядом. И с каждым годом ситуация будет усугубляться.



Мнение в сети разделилось на два принципиально противоположных лагеря:

Первый лагерь - лица со зрением -5 на правый и -2 на левый глаз утверждают - "ненужен нам 4к". Данный лагерь поголовно носит очки с диоптриями;

Второй лагерь - "спортивные мачо" с идеальным здоровьем и зрением - уже выставили свои старые консоли на продажу и готовят денежку с ближайшей зарплаты;

Реальная стоимость PlayStation 5 Pro

Долгое время считалось, что платформодержатели должны демпинговать свои устройства для увеличения продаж.

В выше обозначенной фразе самое главное слово "должны". Вопрос: "Кому должны" и "Почему должны"? - в 2024 году обретает новую форму. Рядовым пользователям консолей более мощная версия практически не нужна. Малый процент "консольщиков" имеет ярко выраженную необходимость в устройстве с повышенной производительностью. Если смотреть на анонс, то на нем не показали ни одной новой игры. Абсолютно все усилия японцы направили на тех пользователей, что любят отдавать деньги за терафлопсы.

Но мы не будем обсуждать исключительно ПК-бояр с бездонными кошельками, а напомним о существовании другого официального факта. До майнинг бума, в первый год жизни нового поколения, PlayStation расходились как горячие пирожки, хотя для устройства не было анонсировано ни одного крупного эксклюзива.

Никого не волновала цена и местные барыги. У самурая нет цели, есть только путь.

Смута в сознании и экстаз поклонников

Я ждал ценник в 550-600 тугриков. Я ждал снижения ценника на устройства Sony во всей имеющейся линейки. Я ждал PlayStation 5 Slim Digital Edition за 350. Мои ожидания - мои проблемы. Но тут стоит описать хронологию последних 20 лет консольного мира.

2006 PS3 базовая на 20гб $499;

2007 PS3 базовая на 60гб $499;

2008 PS3 базовая на 40гб $399;

2009 PS3 slim базовая на 120гб $299;

2012 PS3 super slim базовая на 250гб $269;

2013 PS3 super slim базовая на 12гб $199;

Каждый год стоимость устройства либо снижалась, либо улучшались ее характеристики. Чтобы не демпинговать железо, часто выпускались бандлы с играми.

2013 PS4 базовая на 500гб $399;

2015 PS4 базовая на 500гб $349;

2016 PS4 Slim базовая на 500гб $299;

2018 PS4 Slim базовая на 1000гб $299;

2019 PS4 Slim базовая на 1000гб $199; (на черную пятницу)

Это поколение мало демпинговали железо, но было выпущено огромное число бандлов с играми. Три диска в комплекте стали нормой. А еще подписка и другие плюшки.

PlayStation 5 вышла в ноябре 2020 года за 400 тугриков в базовом варианте и спустя 4 года ее стоимость составляет 450 тугриков без изменения характеристик и дополнительного комплекта.

Это все еще великолепное предложение и у устройства нет конкурентов в ценовой нише до 700 тугриков. Спустя четыре года - это все еще великолепное предложение, но хотелось чего-то большего.

Эксклюзивы Sony

Страшная правда 9 поколения состоит в том, что за 4 года на устройство не вышло ни одного крупного эксклюзива от внутренних студий. Все блокбастеры оставили свой след на старом поколении. Astro Bot, Ratchet & Clank и Returnal - игры второго эшелона. Demon's Souls - это переиздание. Несколько игр от сторонних студий. Но флагманов "system seller" не выходило уже 4 года.

26 сентября 2024 года должна пройти Tokyo Game Show. Японская корпорация приедет на японскую презентацию и что-то покажет. Показ "неизвестного" предполагается таким оглушительным, что Xbox впервые в своей истории отказывается от посещения выставки, хотя все остальные она с огромным удовольствием посещает. До этого события должна пройти PlayStation Showcase. Слухов море, но без конкретики.

Послесловие

Отличная презентация. Все четко по делу и без фанатизма. Мое мнение солидарно с большинством в сети - это отличное предложение для избранных. Абсолютно всем понравился новый гаджет. Единственный нюанс - это стоимость. PlayStation 5 Pro - это самая дорогая консоль в истории. Вам дорого? Есть бюджетное решение с тем же набором игр.