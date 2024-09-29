Говорила мне бабушка: "Иди учится на тракториста". Не послушался мудрой женщины и теперь страдаю приступами любопытства к различным экспериментам. Вот сегодня и устроил очередные изыскания в области написания скриптов под определенные задачи. Все оказывается проще, чем некоторые могут подумать.



Предисловие

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Дело было вечером, делать было нечего. Кто сидел, а кто лежал, ну а я балду гонял. Долгое время сидел на другом сайте, пользуясь тамошними благами цивилизации. У оверов есть плюсы, на неназванном сайте — тоже. У обоих есть минусы, и оба проекта далеки от совершенства в плане использования. Но суть в другом — для написания материала нужно выбрать тему. Правильно ее назвать. Привлекательно оформить. У меня несколько раз бывало так, что похожие материалы в одном случае набирали десятки тысяч просмотров, а в другом — еле выглядывали из-за плинтуса. Пока речь идет о паре материалов, сбор статистики не актуален. Но после сотни публикаций начинаешь задумываться: что стрельнуло, что не зашло, что работает в моменте, а что продолжает существовать на длинной дистанции. Сбор статистики позволяет принимать решения. Но на оверах с этим большая беда. Вопрос сильно мучил первые пол года, а потом я забил на него большой и толстый болт. Пишу в свое удовольствие и наслаждаюсь бытием мирским.

Но страшная жаба проснулась опять и спросила: "А сколько просмотров у тебя по всем материалам за 2 года"? Считать ручками на калькуляторе дело неблагодарное. Нужна автоматизация... решил я и начал кипучую деятельность.

Квалификация

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Начнём с самого простого — без понятия, как работает HTML и с чем его едят. О ядерной физике у меня знания гораздо шире и глубже. Что такое скрипты и как они выглядят, видел только на картинках. Я — последний человек, который возьмётся за подобный вопрос самостоятельно, если бы не современный прогресс и новейшие инструменты. Недавно уже затрагивал подобный вопрос и создавал прошивку OpenWRT для своего роутера. Мои познания в Linux не сильно отличаются от подобных в написании скриптов и вёрстке сайтов. Сказать, что это две разнонаправленные темы — ничего не сказать.

Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при помощи ChatGPT

Цели и задачи

Перед тем как приступить к делу, нужно четко представлять то, что вы хотите получить в итоге. Четко сформированная мысль решает 50% возможных проблем. А если к этому добавить целеустремленность и поверхностные знания, то результат не заставит вас долго ждать. Раньше меня учили: возьми листочек и вырази свои мысли на бумаге. Четко и понятно, как для ребенка и у тебя все получится.

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План действий

Для большинства браузеров есть расширение Tampermonkey — мощнейший инструмент для решения огромного спектра задач. Это проигрыватель пользовательских скриптов. Вы прописываете нужные действия, и утилита исполняет их в заданный момент в указанной последовательности. Например, с помощью этого инструмента можно делать покупки на распродажах, когда заказ ограничен, и на заполнение форм есть всего пара секунд. Скрипт сработает гораздо быстрее, чем человек. Те самые боты от перекупов. Или, например, можно вынуть ключи из магазина Xbox для продажи на торговых площадках. Спектр применения ограничен только вашей фантазией и навыками в некоторых сферах.

Нам необходимо установить Tampermonkey и написать скрипт по подсчету просмотров. Все гениально и просто.

ChatGPT и другие инструменты

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Многие не до конца понимают, что делать с искусственным интеллектом и как его можно использовать. Вы не поверите, но его возможности ограничены лишь вашей фантазией. Все знания интернета в одном флаконе. Представьте, что вы прошерстили сотни узкоспециализированных форумов на десятках языках и выбрали самое главное. Современный ИИ как "Человек дождя" из фильма Барри Левинсон.

Вот так все просто :-) через 30 секунд у меня на руках был готовый скрипт под мои хотелки. Осталось лишь заполнить некоторые моменты, так как скрипт должен точно понимать, что и где он ищет:

Творческий процесс по выявлению недостатков

Полученный скрипт - это болванка, которую необходимо допилить под свои личные цели. Каждый сайт уникален и есть свои нюансы. Инструкция по ручному написанию сайта содержит несколько ругательств, значение которых нет в словаре Брокгауза и Ефрона:

Если вы увидели в сообщении выше какой-то осознанный текст, а не тарабарщину, то я вас поздравляю. Для меня "Селекторы" и "Пагинация" - это что-то на марсианском. Чтобы не выглядеть глупым, уточнил значение и попросил, как узнать данную информацию. Если все совсем плохо, то можно сделать уточнение "Дай инструкцию для ребенка 10 лет" и он подробнейшим языком все изложит.

Так как сайт overclockers.ru писался на экзотическом языке и он не подпадает под стандартные шаблоны, возникли множественные проблемы. Все не так и растет не оттуда. Ни один параметр на сайте не совпал с описанной инструкцией. Пришлось воспользоваться поиском по тексту и прописать необходимое число в коде страницы:

непонятная тарабарщина, которая была отправлена в "Картинки Яндекс"

Умные алгоритмы информацию со скриншота перевели мне в текст (не смог скопировать код через браузер и разбираться в вопросе времени не было). Полученный код отправил умному чату с пометкой "Я ХЗ"

И умная машина сама откорректировала скрипт под необходимые параметры. Аналогично поступил и со второй переменной. Описанные в инструкции не совпадали с имеющимися на сайте. Я скопировал весь фрагмент и отдал на съедение.

И получил скрипт с заполненным "названием сайта", "расположением счетчика", "расположением страниц". Мои познания в вопросе слишком поверхностные, так что не стал проверять другие данные. Скопировал код в проигрыватель скриптов и запустил.

После авторизации на сайте и захода в свой личный блог появляется кнопка на странице, при нажатии на которую запускается наш скрипт. В зависимости от скорости вашего интернета и работы самого сайта... у меня примерно через 2 секунды

Получается итоговый результат с подсчетом всех просмотров.

Тут стоит понимать две вещи:

Я не могу проверить достоверность данного числа, а вместе с ним и его отработку. Возможно он останавливается где-нибудь на 20 странице и больше не работает. Или зависает в процессе перелистывания. Или выдает ошибку на определенном этапе. Скрипт можно доработать и дополнить данными (например, сколько тем он проверил), но это уже отдельный разговор;

Статистика на сайте overclockers.ru очень странный предмет: "вроде и есть, а вроде и нет". Из-за чего перестал обращать внимание на циферки;

Послесловие

На написание скрипта у меня ушло около 30 минут. По щелчку пальца получил код, что могут написать только специалисты. Для меня - это эксперимент и баловство. Для кого-то другого - возможность дополнительного заработка... Но есть и темная сторона, о которой не говорят в средствах массовой информации:

Тёмная сторона нейросетей - может ли ChatGPT разрушить человеческую цивилизацию

Подобные инструменты можно использовать не только ради созидания. Хорошо мотивированный пастух с далеких гор или африканских пустынь сможет без образования делать многое... Очень многое и не всегда во благо.