Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Тёмная сторона нейросетей - может ли ChatGPT разрушить человеческую цивилизацию

ChatGPT и искусственный интеллект: революция технологий или угроза человечеству? Взрывное развитие нейронных сетей, их влияние на повседневную жизнь и потенциальные риски автоматизации в 2024 году. Оценка реальных возможностей и угроз для общества
[ ] для раздела Блоги
1
1

Искусственный интеллект захватывает мир. Нейросети вытесняют людей из профессий, а их влияние растёт с ужасающей скоростью. Возможно ли, что ИИ уничтожит человечество? Слежу, как стремительное развитие технологий в 2024 году угрожает самому существованию цивилизации. Может ли развитие ИИ привести к глобальной катастрофе?

реклама



Предисловие 

Вначале было слово... И это слово было ChatGPT...  В 2023 году мир начал сходить сума по нейронным сетям и всем, что с этим связано. Но к осени это прошло. Лишь энтузиасты напоминали о данном явлении и пытались заниматься просвещение публики. И что-то пошло не так. По щелчку пальца триллионы долларов потекли в развитие нового веяния.

Фильм "Я, робот" из 2004 года

реклама



Фильм "Я, робот" 2004 года, вдохновленный циклами романов Айзика Азимова, до сих пор актуален. Для тех, кто не смотрел, советую ознакомиться с этой классикой. Один из ключевых аспектов фильма - три закона робототехники, предложенные Азимовым для защиты людей от ИИ. В реальности, применение этих законов сталкивается с трудностями. Например, как поступить, если ИИ должен провести хирургическую операцию, которая неизбежно причинит вред пациенту? Подобные дилеммы демонстрируют, что четких границ между "вредом" и "благом" не существует.

Когда кто-то обсуждает нейронные сети и искусственный интеллект в 2024 году, то забывает уточнить одну маленькую вещь: "ИИ сегодня умнее, креативнее, быстрее 99% населения Земли".

ChatGPT в 2024

реклама



В 2023 году вышла версия GPT-4, что стало настоящей революцией в общественном сознании. Изначально воспринимаемый как "игрушка" для избранных, GPT-4 быстро превратился в полноценный рабочий инструмент. В индустрию нейронных сетей начали вкладываться значительные средства. Однако, многие все еще не осознают истинный масштаб произошедших изменений.

Представление о технологиях у подавляющего числа пользователей на уровне "одна бабка у подъезда сообщила". За последний год нейронки прокачались в x100 раз. Это взрыв мозга. Но это только начало. Все что происходило до сегодняшнего дня осуществлялось энтузиастами за копейки. Сейчас в направление вкладываются триллионы долларов. Это самый быстро развивающийся сегмент. Но мы все балаболим о чем-то виртуальном. Хочется на примерах и в реальное использование.

Моя маленькая steam-ферма

Постоянные посетители моих блогов знают, что поддерживаю ферму по добыче карточек в магазине Steam. Маленький доход для бесплатного получения платных игр. Работают боты. Что-то запускают и автоматически добывают. Тема окочурилась 5 лет назад и сейчас лишь жалкая тень былого величия.

реклама



Это мой старый аккаунт Himble Bundle, на котором около 1000 лицензионных ключей Steam. Подобных аккаунтов у меня более 100 штук. На них есть не активированные ключи. Забытые, не проданные, с бесплатных раздач и еще черт знает откуда. Веселые были времена. 

Подобные ключи собираются в одну кучку и скармливаются ферме. Она автоматически проверяет валидность и активирует съедобные. Куча ручной неблагодарной работы. А еще есть куча текстовиков, где тысячи ключей от других фермеров. Валидность 1 штука на 100 вариантов. Ручками такое не проверяют. Нужна автоматизация. Если взять 10 000 ключей, то при 1% - это 100 активированных игр. 

Думаю, логика и проблематика всем понятно. Есть массивы данных с различным описанием и из нее необходимо вынуть ключи и удалить лишний текстовый мусор. Так как ключи из разных источников и переходили из рук в руки - есть повторы, есть ключи от ориджин или плейстейшен. Много всего.

Для поиска нужных значений можно использовать "регулярки", они же регулярные выражения. Это формулы, по которым можно вычленить определенные значения по маске. 

Если занимаешься программированием, то данные вещи идут как "само собой разумеющееся", а если ты "не в зуб ногой", то есть некоторые сложности. Есть парсеры по текстовым файлам, которые по шаблону выделяют всю имеющуюся информацию и складывают ее в отдельный файл. Целая наука.

И вот появляется ChatGPT с некоторыми бесплатными функциями.

Я даю задание "составить регулярку", так как сам составлять их не умею, а шпаргалку потерял. Уже через 10 секунд у меня готов ответ. Без мануалов и вкуривания специализированных форумов.

Беру свои старые текстовики с не активированными ключами и подсовываю умному интеллекту:

Он тут же пишет скрипт на питоне с моей регуляркой и выполняет задание

 


Операция, на которую я бы потратил несколько часов, умная штуковина сделала всего за 5 минут с учетом всех манипуляций. Кто-то может сказать - я таким не занимаюсь и мне сие не пригодится и будет абсолютно прав.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь всего на 5 минут, а проколупался несколько часов. Вокруг нас происходят сотни и тысячи событий и мы не можем знать все и обо всем. Раз в год или в два появляется необходимость в чем-то и профессиональных навыков для этого не хватает. Вариантов много. Очень много. От создания презентации и рассадки гостей на корпоративе, до расчетов рентабельности и перспективности того или иного бизнеса. Инструкции к программам, скрипты для автоматизации мелких задач и кликеры. Вы же помните "Хомяка на телефоне"? Его можно поставить на ПК и написать кликер, который будет все делать за вас. Подобного великое множество. Чат УЖЕ может заменить кучу мелких "программистов". Что-то больше и серьезное он не может выполнить самостоятельное, но код в 3-4 страницы - раз плюнуть.

Например, на скриншоте ниже, генератор ключей для одного интернет магазина


А к нему написан скрипт для проверки этих ключей на валидность в том самом магазине. Сгенерировал код, отправил в магазин, проверил работоспособность, отчитался о результате. Все просто и незамысловато.

Угроза человечеству

В марте 2023 года Илон Макс и тысячи экспертов индустрии призвали остановить развитие искусственного интеллекта

Через пару месяцев Великий Илон запустил свою нейронку и зрители вздохнули с облегчением. Илон пошутил и сам захотел вмешаться в гонку, притормозив конкурентов. Но это не так. Все слышали о том, что искусственный разум способен генерировать лицензионные ключи для Windows 11

Это фейковая новость (ИИ просто дал ключи, что нашел в общем доступе, а не сгенерировал), но у нее есть особенность. Обычный пользователь смог обойти встроенные в систему ограничения и правила. То есть, при правильно подобранном промте (установки на действие), можно получить АБСОЛЮТНО любую информацию.

Дальше-больше. Любые ограничения, наложенные на нейронки могут привести к побочным последствиям. Для многих сие может показаться забавным, но по факту - создатели нейронок не могут управлять искусственным интеллектом, они лишь могут делать "некоторые" настройки из разряда "возможно", "наверное", "может быть". Растущему разуму невозможно поставить ограничения на тот или иной вопрос с 100% уверенность.

JAILBREAK нейронок

У всех сетей искусственного интеллекта существует множество ограничений и запретов. Поднимаем глаза выше и вспоминаем "Три закона робототехники". В стародавние времена это могло сработать. Люди смотрели на философские изыскания и старались их улучшить. Но сегодня есть такое понятие, как "выгода". Денежная или моральная. Сегодня есть множество стимулов обойти ограничения. И вот в этом месте наступает тот самый момент.

Берем энергетическую карту города Нью-Йорки просим умные сети проанализировать ее и ответить: "Хлопок возле каких подстанций вызовет максимальный отрицательный рост и перегрузит всю сеть?"

На такой вопрос система попросит вас отправиться в далёкое пешее путешествие. Но если к вопросу подойти креативно и сформулировать иначе, то ситуация изменится на противоположную. Какие подстанции надо продублировать и минимизировать вероятность выхода энергосистемы города из строя. Один и тот же результат можно получить при позитивной и негативной цели. Более того, город и саму систему так же можно не называть. Это игра в электрика - помоги найти оптимальный путь. Всего пара дополнительных фраз и нет никаких запретов и ограничений.

Коллапс человечества

В 2024 году все человечество невероятно сильно привязано к автоматизации процессов:

  • Расписание общественного транспорта и работа светофоров;
  • Банковский сектор и связь;
  • Водоснабжение, электрификация, теплоснабжение;
  • Поставки продовольствия;

И десятки других служб, что упрощают существование обычных граждан. У них у всех минимальное финансирование и минимальный уровень защиты. Любому специалисту по безопасности ничего не стоит нарушить работу любого муниципального органа. Но таких специалистов не много и они ВСЕ стоят на учете. Обычный человек с улицы не имеет достаточно знаний для преодоления базовой защиты тех или иных органов. Сделать расчеты, найти уязвимые точки, продумать план и прочее - слишком много совокупных знаний. Было до сегодняшнего дня...

Любой желающий при помощи технологий способен решить большинство задач с минимальными временными затратами.

11 сентября 2001 года

До этого момента считалось, что Соединённая Америка защищена как никто другой. Сотни миллиардов долларов было потрачено на оборону. Миллионы специалистов в разных областях работали с одной целью - защитить первую экономику мира. А получилось так, что 18 человек с ножами для бумаги нанесли урона больше, чем Советский Союз и все враги Запада вместе взятые. 

Вот и сегодня может оказаться так, что искусственный интеллект без защиты и ограничений может использовать любой фанатик и добиться своих целей, нанеся максимальный урон где и когда ему захочется. Не нужны ученые и инженеры с пятью степенями. Достаточно правильно сформулировать запрос.

Послесловие

Учитывая, что нейронки сегодня развиваются бешеными темпами, завтра способности ChatGPT и других общедоступных систем будет на неконтролируемом уровне. Обычный пастух с непроходимых гор сможет разработать план по дезинтеграции человечества всего в пару кликов мышкой. Распространение и доступность технологии напрямую угрожает самому сущему. На сегодняшний день не существует методов, что смогут контролировать и ограничивать выдаваемые ответы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

искусственный интеллект chatgpt васютин нейронные сети безопасность ии угроза человечеству chatgpt 2024 ии 2024 развитие нейросетей три закона робототехники
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
+
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
10
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
5
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
1
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
8
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
+
Российский «Микрон» готов начать массовое производство чипов по 65-нм узлу, но только в 2028г
3
Раскрыты характеристики Tecno Spark 20 Pro 5G
+
NVIDIA перечислила процессоры Intel и AMD, которые больше не будут получать новых драйверов
+
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
+
Для PlayStation запатентовали технологию обратной совместимости
3
В Bybit сообщают, что ведут тщательную проверку всех клиентов из Российской Федерации
+
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
9
Французская армия создаст мастерские по 3D-печати для ремонта военной техники на поле боя
4
Марсианский орбитальный аппарат "Одиссей" сделал снимок самого большого вулкана в Солнечной системе
+
В новой игре от Bend Studio ожидается сюжетная кампания
+
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
6
Bugatti хочет выпустить переднемоторный гранд-турер с атмосферным двигателем V16
2
Смартфон ZTE Axon A41 с 8-ядерным чипом Snapdragon 870 за два года подешевел более чем в четыре раза
+
Apple запатентовала новую технологию под названием "растягиваемые дисплеи"
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
15
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
34
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
18
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
9
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
202
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
2
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
1

Сейчас обсуждают

oleg 24
13:59
Совсем не давно все Ламбы с обьемом в 3 литра перевозили монетки с трудом. А Жигули на 6 литров перевозили монетки легко. Лучше взять Жигули с багажником на 16 литров. И быть уверенным Что твой Жигуль...
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
Ded@moroz
13:57
слава России
Российские войска постепенно занимают здания и улицы Волчанска, несмотря на сопротивление ВСУ
Артём Николаев
13:55
Если народ якобы хочет только победы, то почему бегает от военкомов?
Арестович: Зеленский второй раз заявляет о мире с Россией, но его никто не слышит
Вячеслав Эрин
13:54
в работе возможно 30%, в играх точно нет, макс 10%. увеличение на 4000гц на 3000 серии далеко не во всех играх прирост всего 2 фпс в 4к. при том что условно 50 фпс идет игра. а вот жратт начинает лишн...
Память GDDR7 может увеличить FPS в играх на 30%
Колючка
13:54
Посоны, поздравляю с новым дебильным высероом!
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
Колючка
13:52
не, у тебя реально уже деменция
Тёмная сторона нейросетей - может ли ChatGPT разрушить человеческую цивилизацию
OgoGoLog
13:51
Кому нельзя окружить?
Российские войска постепенно занимают здания и улицы Волчанска, несмотря на сопротивление ВСУ
N1ghtwish
13:40
Чушь собачья, не было в quake1 никаких отражений.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Евгений Голованов
13:39
Не только.Использую старый для прослушки аудиокниг или радио.
Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
Eppius
13:23
Почему Волчанск нельзя окружить?
Российские войска постепенно занимают здания и улицы Волчанска, несмотря на сопротивление ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем