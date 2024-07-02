Искусственный интеллект захватывает мир. Нейросети вытесняют людей из профессий, а их влияние растёт с ужасающей скоростью. Возможно ли, что ИИ уничтожит человечество? Слежу, как стремительное развитие технологий в 2024 году угрожает самому существованию цивилизации. Может ли развитие ИИ привести к глобальной катастрофе?

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Предисловие

Вначале было слово... И это слово было ChatGPT... В 2023 году мир начал сходить сума по нейронным сетям и всем, что с этим связано. Но к осени это прошло. Лишь энтузиасты напоминали о данном явлении и пытались заниматься просвещение публики. И что-то пошло не так. По щелчку пальца триллионы долларов потекли в развитие нового веяния.

Фильм "Я, робот" из 2004 года

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Фильм "Я, робот" 2004 года, вдохновленный циклами романов Айзика Азимова, до сих пор актуален. Для тех, кто не смотрел, советую ознакомиться с этой классикой. Один из ключевых аспектов фильма - три закона робототехники, предложенные Азимовым для защиты людей от ИИ. В реальности, применение этих законов сталкивается с трудностями. Например, как поступить, если ИИ должен провести хирургическую операцию, которая неизбежно причинит вред пациенту? Подобные дилеммы демонстрируют, что четких границ между "вредом" и "благом" не существует.

Когда кто-то обсуждает нейронные сети и искусственный интеллект в 2024 году, то забывает уточнить одну маленькую вещь: "ИИ сегодня умнее, креативнее, быстрее 99% населения Земли".

ChatGPT в 2024

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В 2023 году вышла версия GPT-4, что стало настоящей революцией в общественном сознании. Изначально воспринимаемый как "игрушка" для избранных, GPT-4 быстро превратился в полноценный рабочий инструмент. В индустрию нейронных сетей начали вкладываться значительные средства. Однако, многие все еще не осознают истинный масштаб произошедших изменений.

Представление о технологиях у подавляющего числа пользователей на уровне "одна бабка у подъезда сообщила". За последний год нейронки прокачались в x100 раз. Это взрыв мозга. Но это только начало. Все что происходило до сегодняшнего дня осуществлялось энтузиастами за копейки. Сейчас в направление вкладываются триллионы долларов. Это самый быстро развивающийся сегмент. Но мы все балаболим о чем-то виртуальном. Хочется на примерах и в реальное использование.

Моя маленькая steam-ферма

Постоянные посетители моих блогов знают, что поддерживаю ферму по добыче карточек в магазине Steam. Маленький доход для бесплатного получения платных игр. Работают боты. Что-то запускают и автоматически добывают. Тема окочурилась 5 лет назад и сейчас лишь жалкая тень былого величия.

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Это мой старый аккаунт Himble Bundle, на котором около 1000 лицензионных ключей Steam. Подобных аккаунтов у меня более 100 штук. На них есть не активированные ключи. Забытые, не проданные, с бесплатных раздач и еще черт знает откуда. Веселые были времена.

Подобные ключи собираются в одну кучку и скармливаются ферме. Она автоматически проверяет валидность и активирует съедобные. Куча ручной неблагодарной работы. А еще есть куча текстовиков, где тысячи ключей от других фермеров. Валидность 1 штука на 100 вариантов. Ручками такое не проверяют. Нужна автоматизация. Если взять 10 000 ключей, то при 1% - это 100 активированных игр.

Думаю, логика и проблематика всем понятно. Есть массивы данных с различным описанием и из нее необходимо вынуть ключи и удалить лишний текстовый мусор. Так как ключи из разных источников и переходили из рук в руки - есть повторы, есть ключи от ориджин или плейстейшен. Много всего.

Для поиска нужных значений можно использовать "регулярки", они же регулярные выражения. Это формулы, по которым можно вычленить определенные значения по маске.

Если занимаешься программированием, то данные вещи идут как "само собой разумеющееся", а если ты "не в зуб ногой", то есть некоторые сложности. Есть парсеры по текстовым файлам, которые по шаблону выделяют всю имеющуюся информацию и складывают ее в отдельный файл. Целая наука.

И вот появляется ChatGPT с некоторыми бесплатными функциями.

Я даю задание "составить регулярку", так как сам составлять их не умею, а шпаргалку потерял. Уже через 10 секунд у меня готов ответ. Без мануалов и вкуривания специализированных форумов.

Беру свои старые текстовики с не активированными ключами и подсовываю умному интеллекту:

Он тут же пишет скрипт на питоне с моей регуляркой и выполняет задание





Операция, на которую я бы потратил несколько часов, умная штуковина сделала всего за 5 минут с учетом всех манипуляций. Кто-то может сказать - я таким не занимаюсь и мне сие не пригодится и будет абсолютно прав.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь всего на 5 минут, а проколупался несколько часов. Вокруг нас происходят сотни и тысячи событий и мы не можем знать все и обо всем. Раз в год или в два появляется необходимость в чем-то и профессиональных навыков для этого не хватает. Вариантов много. Очень много. От создания презентации и рассадки гостей на корпоративе, до расчетов рентабельности и перспективности того или иного бизнеса. Инструкции к программам, скрипты для автоматизации мелких задач и кликеры. Вы же помните "Хомяка на телефоне"? Его можно поставить на ПК и написать кликер, который будет все делать за вас. Подобного великое множество. Чат УЖЕ может заменить кучу мелких "программистов". Что-то больше и серьезное он не может выполнить самостоятельное, но код в 3-4 страницы - раз плюнуть.

Например, на скриншоте ниже, генератор ключей для одного интернет магазина





А к нему написан скрипт для проверки этих ключей на валидность в том самом магазине. Сгенерировал код, отправил в магазин, проверил работоспособность, отчитался о результате. Все просто и незамысловато.

Угроза человечеству

В марте 2023 года Илон Макс и тысячи экспертов индустрии призвали остановить развитие искусственного интеллекта

Через пару месяцев Великий Илон запустил свою нейронку и зрители вздохнули с облегчением. Илон пошутил и сам захотел вмешаться в гонку, притормозив конкурентов. Но это не так. Все слышали о том, что искусственный разум способен генерировать лицензионные ключи для Windows 11

Это фейковая новость (ИИ просто дал ключи, что нашел в общем доступе, а не сгенерировал), но у нее есть особенность. Обычный пользователь смог обойти встроенные в систему ограничения и правила. То есть, при правильно подобранном промте (установки на действие), можно получить АБСОЛЮТНО любую информацию.

Дальше-больше. Любые ограничения, наложенные на нейронки могут привести к побочным последствиям. Для многих сие может показаться забавным, но по факту - создатели нейронок не могут управлять искусственным интеллектом, они лишь могут делать "некоторые" настройки из разряда "возможно", "наверное", "может быть". Растущему разуму невозможно поставить ограничения на тот или иной вопрос с 100% уверенность.

JAILBREAK нейронок

У всех сетей искусственного интеллекта существует множество ограничений и запретов. Поднимаем глаза выше и вспоминаем "Три закона робототехники". В стародавние времена это могло сработать. Люди смотрели на философские изыскания и старались их улучшить. Но сегодня есть такое понятие, как "выгода". Денежная или моральная. Сегодня есть множество стимулов обойти ограничения. И вот в этом месте наступает тот самый момент.

Берем энергетическую карту города Нью-Йорки просим умные сети проанализировать ее и ответить: "Хлопок возле каких подстанций вызовет максимальный отрицательный рост и перегрузит всю сеть?"

На такой вопрос система попросит вас отправиться в далёкое пешее путешествие. Но если к вопросу подойти креативно и сформулировать иначе, то ситуация изменится на противоположную. Какие подстанции надо продублировать и минимизировать вероятность выхода энергосистемы города из строя. Один и тот же результат можно получить при позитивной и негативной цели. Более того, город и саму систему так же можно не называть. Это игра в электрика - помоги найти оптимальный путь. Всего пара дополнительных фраз и нет никаких запретов и ограничений.

Коллапс человечества

В 2024 году все человечество невероятно сильно привязано к автоматизации процессов:

Расписание общественного транспорта и работа светофоров;

Банковский сектор и связь;

Водоснабжение, электрификация, теплоснабжение;

Поставки продовольствия;

И десятки других служб, что упрощают существование обычных граждан. У них у всех минимальное финансирование и минимальный уровень защиты. Любому специалисту по безопасности ничего не стоит нарушить работу любого муниципального органа. Но таких специалистов не много и они ВСЕ стоят на учете. Обычный человек с улицы не имеет достаточно знаний для преодоления базовой защиты тех или иных органов. Сделать расчеты, найти уязвимые точки, продумать план и прочее - слишком много совокупных знаний. Было до сегодняшнего дня...

Любой желающий при помощи технологий способен решить большинство задач с минимальными временными затратами.

11 сентября 2001 года

До этого момента считалось, что Соединённая Америка защищена как никто другой. Сотни миллиардов долларов было потрачено на оборону. Миллионы специалистов в разных областях работали с одной целью - защитить первую экономику мира. А получилось так, что 18 человек с ножами для бумаги нанесли урона больше, чем Советский Союз и все враги Запада вместе взятые.

Вот и сегодня может оказаться так, что искусственный интеллект без защиты и ограничений может использовать любой фанатик и добиться своих целей, нанеся максимальный урон где и когда ему захочется. Не нужны ученые и инженеры с пятью степенями. Достаточно правильно сформулировать запрос.

Послесловие

Учитывая, что нейронки сегодня развиваются бешеными темпами, завтра способности ChatGPT и других общедоступных систем будет на неконтролируемом уровне. Обычный пастух с непроходимых гор сможет разработать план по дезинтеграции человечества всего в пару кликов мышкой. Распространение и доступность технологии напрямую угрожает самому сущему. На сегодняшний день не существует методов, что смогут контролировать и ограничивать выдаваемые ответы.