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Xbox series X против PlayStation 5 в 2024 году с точки зрения жителей России

Часто слышу вопрос, что выбрать? Какой платформе отдать предпочтение и почему? Просто и на пальцах для среднестатистического геймера.
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Извечный спор — какую игровую консоль выбрать. Ответ не для всех очевиден: ту, на которую денег хватит.

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Предисловие

Вчера продал свою PlayStation 5 и разговорился с новым обладателем игрового устройства. Непредвзятый разговор с человеком, чьи мысли никто не услышит. Человек приехал из небольшого города в Минск, так как дома цены на технику значительно выше. Поговорили об играх, предпочтениях и прочим. Незамутненный предрассудками разговор. Отцедил полученную информацию и выкладываю в общий доступ. 

Продажа консолей

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Есть хобби - взять устройство подешевле и отдать подороже. Есть тонкая грань - не сбиваю ценник как перекупы и довольствуюсь имеющимся предложением. С таким подходом получается общаться с поклонниками всех игровых платформ, без "кризиса денег", где надо впихнуть устройство и получить выгоду. Некоторые консоли висят по 3-6 месяцев. В этот период использую их по прямому назначению и не бегу за "ценником". 

Xbox series S

Мусор, который вы обязаны обходить стороной любой ценой. Во время пандемии и криптобума вопрос был спорным, так как цены на видеокарты были в стратосфере, но сейчас - добавьте немножко денег. Разница в картинке между S и X слишком велика. Больший объем диска и Blu-Ray привод помогут вам сэкономить много времени и денег.

Предостережение

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Многие специалисты считают, что Microsoft выкатит новое игровое устройство в 2026 году. Я считаю, что подобное может случиться в 2025 году. 

Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft  

Более точную информацию мы получим в первых числах декабря, когда Сара Бонд раскроет планы Microsoft на ближайшую перспективу. Вне зависимости от даты, в 2025 или 2026 году - будут большие изменения и данное поколение консолей Xbox series может полететь в тартарары. Из-за маленькой установочной базы сторонние издатели моментально забьют болт на поддержку Xbox текущего поколения и устройство превратиться в тыкву.

Для понимания ситуации напомню об игре Hi-Fi Rush - это первая игра от внутренних студий Microsoft, что не вышла на старых устройствах. Все бы ничего, но Филу Спенсеру ОЧЕНЬ нужны деньги. Он выпускает эту игру на PlayStation и Nintendo. Многие до конца не понимают, размер того болта, что Microsoft положила на свои же устройства. Подобное произойдет и с существующим поколением при первой же возможности.

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Общественное мнение

Огромное число геймеров подвержено влиянию извне. Они не способны самостоятельно принимать решения. Всё, что они делают, — это смотрят в рот популярным блогерам и повторяют за ними. Не имеет значения, что именно говорят — раз человек авторитетный, он не может обманывать. Типичное мнение представителей "глубинного" народа. Сиюминутный популизм для одного — огромная финансовая ошибка для другого. И это печально.

В 2007 году появилось новое направление в компьютерных сборках под названием "Barebone" системы. Подавляющее число пользователей никогда не видело и не слышало о таких компьютерах. Идеальный компромисс между "самосбором" и "брендовым ПК". Вот только общественное мнение уничтожило это начинание на корню.

Популизм одних часто идет в разрез с объективной реальностью других.

Средний чек на игры

Это просто статистические данные из интернета. Средний чек рядового консольного геймера составляет 130-150 тугриков в год. Есть те, кто тратит на игры заметно больше. Есть те, кто играет в одну бесплатную игру и не тратит ничего. Это средняя температура по больнице. Но у этого показателя есть отправная точка, которая помогает определиться с выбором игрового устройства для дома. Подавляющее число пользователей, что читают эти строки, тратят на игры (или будут тратить) примерно такую же сумму. Есть исключения, но в мире с торрентами принципы потребления со временем не сильно меняются.

Вы самостоятельно можете посчитать свои затраты и определиться с суммами - данное действие поможет в принятии решений.

Эксклюзивы

Очень часто, слушая разговоры "экспертов", встречается железобетонный аргумент - эксклюзивы решают. Только ради них стоит брать игровую консоль. Если тебе нравятся самолетики, то альтернативы не существует. И много подобного бла-бла-бла. Подобное мнение имеет место, но его значимость сильно переоценена. Поднимаем глазки немного выше и смотрим на основной аргумент всех вариантов развития. Если у вас нет денег на покупку по 10-15 Топовых игр в год, то выходи хоть по 100 первоклассных эксклюзивов у вас на них не будет денег. Как в той загадке "Висит груша, нельзя скушать".

Друзья и товарищи

Основной способ экономии на играх для консолей - это обмен аккаунтами и дисками. В этом месте и кроется основной выбор между синими и зелеными. Если все твои друзья чилят на Xbox, то PlayStation становится "персоной нон грата". Ты можешь примкнуть к альтернативному лагерю, но игры придется покупать за полную цену, расшаривать аккаунты будет не с кем, диски (бесплатно) брать будет не у кого. Финансовая сторона вопроса сильнейшим образом влияет на ситуацию. Тянуть вопрос в одну калитку выходит накладно. При активном использовании игровых приставок регулярно приходится идти на различные ухищрения. 

Серые схемы на консолях

В 2017 году начался бум по продаже угнанных аккаунтов PlayStation. Выносили все, что плохо лежит. Ситуация была на грани катастрофы. Лично знал несколько онлайн магазинов, что оптом скупали аккаунты, а потом сдавали их в аренду. Аналогичная проблема была с ключами активации игр. Цифровые магазины взламывали пачками и массово на вторичку попадали тысячи лотов. Сверху добавьте кардинг. Обналичка денег через электронный товар - самый беспалевный и быстрый вариант. Творилась полнейшая вакханалия. Японцы закрутили гайки как могли. Жесточайше прикрыв большинство вариантов. А вот Xbox свернул на скользкую дорожку. Вариантов "поживится" халявой с каждым годом становилось все больше и больше.

Если вы хотите потратить немного времени на изучение полулегальных вариантов приобретения контента (а с ним и экономии), то вам дорожка к Филу Спенсеру. Дыр в системе безопасности у Microsoft вагон и маленькая тележка. Чего только стоит региональная цена. Турция - это лишь вершина айсберга. Есть покупки на "семейные аккаунты" - Microsoft в обязательном порядке просит привязывать кредитные карты, и "кардинг" выходит на новый уровень. А еще есть системы поощрения с ботами. А еще есть возврат акционных товаров. Непаханное поле, что Xbox пытается понемножку закрывать. С теми темпами, что мы видим в последнее время - дырки будут актуальны еще года 3-4 минимум. А с ними и дешевый доступ к популярным играм на торговых площадках.

Много денег

Есть люди, что готовы платить за игры самостоятельно, без серых схем и друзей. Очень странный народ в сегодняшнем повествовании. Непонятно, что они выбирают - у них должны быть свободные средства на обе консоли и выбирать нет необходимости. Из расчета 7 игр по 70 тугриков в год - это 2500 тургиков за игровое поколение. Сумма на покупку игрового устройства меркнет на фоне стоимости игр. Берешь обе платформы и ни о чем не жалеешь. На скидках и акциях сэкономишь достаточно денег.

Россия в 2024 году

С недавних пор с нашего регионального рынка ушли многие издатели. PlayStation и Xbox официально не представлены в наших краях. Из-за этого возникают проблемы с доступностью и возможностью оплаты за игры. Синие не продают свои ключи в розницу. Если хочешь приобрести цифровой товар, нужно приложить значительно больше усилий, чем на Xbox. Более того, есть проблемы с локализацией. Не все игры и не во всех регионах имеют русский язык. Часто бывает так, что в Польше игра выходит с русской озвучкой, а в Великобритании — нет. В другой момент ситуация меняется на противоположную. Без системы и логики. Приходится заводить несколько аккаунтов или играть на англосаксонском. Для человека, плохо знакомого с такими нюансами, будет сложно адаптироваться. С другой стороны, если вы приверженец дисковых версий, то доступность у американской корпорации в наших краях значительно хуже. Я плохо воспринимаю забугорные языки и вопрос локализации для меня стоит ребром.

Послесловие

Подытоживая выше сказанное стоит отметить следующее:

  • Сколько денег вы готовы тратить на игры;
  • Как вы будите экономить на покупках;
  • Где сидят ваши друзья;
  • На каком языке вы предпочитаете играть;
  • Акцент на эксклюзивах;

Только после ответов на все выше поставленные вопросы вы сможете выбрать правильную платформу и сможете ей наслаждаться. Для Fortnite вообще не важно, на чем вы играете.

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