У консолей PlayStation 5 много косяков. Чуть-чуть там, немного здесь, капелька субъективности и получается непонятное нечто. Но в новом поколении они смогли испортить то, что отлично работало долгие годы. Отработанные механизмы переделали для того, чтобы... Обделаться на пустом месте.



Предисловие

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Хочешь быть счастливым? Не сравнивай! Старая народная мудрость, что живет с нами долгие века. Мне приходится использовать несколько устройств и менять их по мере необходимости. Регулярные сбросы к заводским настройкам и путь к лучшему и светлому. Досконально изучил различные стороны многих устройств. С потребительской точки зрения у устройств Sony не все так гладко, как некоторые могут подумать. Вот несколько моментов, что стоит помнить, когда речь заходит о PlayStation 5.

Подставка для консоли

Пластиковая приблуда за 30 тугриков. Самый нелепый и глупый поступок из всех возможных.

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Вертикальные подставки для консолей PlayStation существовали с момента их зарождения. Но у всех была особенность - они продавались отдельно, как необязательный продукт. Подавляющее число пользователей игнорировало аксессуар, не обращало на него внимания. Кто хочет, тот покупает, кто не хочет - остается без него. Но в PlayStation 5 самураи избрали новый путь. В базовой версии к консоли добавили ее родимую. Комплектное устройство. Подарок для фанатов. И так случилось, что поклонники японской корпорации не оценили шаг, когда подставку убрали из комплекта. Более того, во время презентации PS5 Pro она стала чуть ли не символом "жадности". Никого не волнует, что устройство великолепно работает без него. Никого не волнует, что аксессуар никогда не поставлялся в комплекте. Жадность Sony сильно ударила по имиджу бренда на пустом месте.

Распаянный SSD и объем хранилища



Данный пункт можно было бы расписать отдельно, но решил что серьезность проблемы будет незначительной.

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У всех консолей долгое время было 3 основные причины поломки:

Выломанные порты ввода-вывода;

Откатившийся в мир иной винчестер или сбойная прошивка;

Сгоревший блок питания;

Во всех трех случаях ремонт был копеечным. Сейчас же, выход из строя SSD будет жестким попадаловом на деньги. В отличие от кристалла GPU, тут меньше средств защиты при экстремальной работе.

Объем памяти... Все потешались над Xbox series S. Бюджетное устройство имело 360 гигабайт свободного пространства. Минус место под обновления и можно поставить только 3 крупные игры. Думаете у PlayStation 5 дела намного лучше?

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Из 825 гигабайт пользователю доступно только 662. Но и это не все. Дополнительные 80-90 идут под системные файлы и реальный объем составляет только 560 гигабайт. Это, не как у недоразумения зеленых, но до праздника и свободы очень далеко. В PS5 slim добавили еще 180, но все равно маловато.

PlayStation 5 PRO - недавно демонстрировали новое устройство и народ разволновался, что в комплекте нет привода дисководов... Вот только привод официально стоит 70 тугриков, а прибавка 1 терабайта сверхбыстрой памяти, минимум 110. У консолей явный недостаток в объеме хранилища и любой активный пользователей приставок об этом знает. Только любители криков и воплей, что не используют игровые гаджеты, могут нести чушь и городить огород.

Синхронизация и облака

Самое бесящее в консолях PlayStation - это то, что за комфорт нужно платить. Хочешь, чтобы сохранения были всегда под рукой? Оформляй подписку на PlayStation Plus. Без неё автоматической синхронизации не будет. Забавно, что консоль без проблем малюет твои трофеи и список игр, даже если ты запускал их с диска или с другого аккаунта. Но с сохранениями такой щедрости нет - расчехляй кошелек. Конечно, можно ручками перенести файлы на флешку или настроить при переходе на новую консоль, но это время. А возможность базовой синхронизации в облаке - это привилегия для элиты.

Есть онлайн игры (вроде The Division 2 или Battlefield), что делают сейвы на своих серверах, но одиночные отдыхают в своем маня-мирке.



Локализация игр

До событий февраля 2022 года вопрос не имел смысла. 99% пользователей использовали российский регион и не парились с вопросами русского языка в играх. Оказывается, что в Турции и Аргентине не все игры идут с нужным переводом. В России игры переведены, а вот в Турции "Как бог на душу положит". А уж если пробежаться по остальным регионам - разнообразия хоть отбавляй и нулевая логика. Более того, о локализации даже для своих игр Sony не всегда указывает информацию, что уж говорить про сторонние продукты.

Бардак невиданных масштабов. Если бы можно было скачивать в нужном регионе или менять его, то вопрос не стоял бы так остро. Принципиальный момент. Русский язык есть, но что с ним в определенном регионе - только черти знают.

Использование нескольких аккаунтов на одном устройстве

Пресловутые замочки. Они подбешивают и раздражают. Во времена PlayStation 4 существование нескольких аккаунтов на одном устройстве было прозрачным. В библиотеке показывались все игры, что находятся на всех аккаунтах. Если вы сделали аккаунты "Домашними", то в любой момент времени могли установить любую игру из под любой учетной запаси. Просто и понятно. Сегодня система изменилась. Общий доступ распространяется только на установленные игры. Для всего остального висит замочек.

Но это только половина беды. У вас в библиотеке висят игры, которые вы хотя бы один раз запускали на этом аккаунте. Вытекает новая проблема: запускать могли с аккаунта к которому больше нет доступа или с диска, что вы продали. У меня больше половины библиотеки висит в замочках различных видов. Где я брал игру и как ее запускал ранее - никогда самостоятельно не узнаю.

Дашборд позволяет избавиться от проблемы через наложение фильтров. Только фильтры сбрасываются при переключении на новый аккаунт и танцы с бубном начинаются опять. Сломали то, что великолепно работало и у конкурента вылизано до блеска. А теперь представьте, что у вас не только несколько аккаунтов, но и консолей.

Ремастеры и апгрейды

Положительно отношусь к ремастерам и апгрейдам. Особенно с переходом от одного устройства к другому. Иногда слушаешь "адептов" справедливости и диву даешься... Sony требует 10 тугриков за обновление... Если игра одноразовая, то никто ее перепроходить не станет и не имеет значения, что японцы требуют. Если шедевр на кончиках пальцев, то отслюнявить пару копеек ничего не стоит. А что говорить про тех, кто впервые будет играть? Им покупать древнюю, как мамонт, версию? Думаю, что даже пятилетние игры можно обновлять, если это не ленивые "растягивания текстурок".

А вот то, что мне не нравится - это уведомления по данному вопросу. Буквально вчера писал про Game Boost:

О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят

Японцы совершенно не стараются рассказывать о своих инновациях и совершенствованиях. Аналогичная ситуация была с PS4 pro. Мы улучшим игры! Новое устройство поразит вас новой графикой! 8500 игр получат улучшения на новой консоли! Какие игры, какие улучшения - придумайте сами. Если бы речь шла про что-то простое и непонятное - можно было бы промолчать. Но доработки бывают значительными. Игры с пометкой PS4 pro enhanced - небо и земля в сравнении с обычными. Но это не все. Некоторые игры получают дополнительные патчи после окончания поддержки. Сейчас муссируется информация о старте ремастеров Days Gone и Horizon Zero Dawn, но эти игры получили пару лет назад патчи для 4к и разблокированную частоту в 60 кадров. Нет об этом ни какой информации. Все надо искать по профильным ресурсам с глубоким погружением в вопрос. Сами самураи потрудились, но сказать забыли.

Послесловие

Нет предела совершенству, но Sony тихо деградирует. Пока платформенные баталии выигрываются числом, в тылу творится полная дичь. Мелочи, что расстраивают и убивают позитивный настрой. Все было отлично, но взяли и поломали настроенный и отлаженный механизм.