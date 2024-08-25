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Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года

Великие компании строятся на прочном фундаменте ценностей, которые выдерживают испытания временем
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Что-то пошло не так. Уже четыре года за окошком мерцает новое поколение, но геймеры не торопятся приобщаться к чему-то великому и прекрасному. Всех все устраивает и они наслаждаются тем, что есть здесь и сейчас.

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Предисловие

Технически, все ниже описанное относится к обеим консолям восьмого поколения. Между ними есть некоторые отличия, но они несущественны для подавляющего числа потенциальных покупателей. Три года нам промывают мозги и чешут уши с самым дешевым геймингом на консолях. Три года рассказывают, как быстрый SSD изменит вашу жизнь к лучшему и передовая графика сможет удивить самого изысканного пользователя. В словах пиар-агенств есть некоторая истина, только правда жизни такова, что консоли берут люди, далекие от игр и мало ориентирующиеся в тематике. Примерно половину устройств, что прошли через мои руки, родители покупали своим детям. Часть забирали "работяги", сидящие на вахте в общаге. Еще часть — любители футбола. Ради графонистых новинок и эксклюзивов ко мне не обращались ни разу.

Во что играть

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Начнем с самого простого... То же самое, что и на персональных компьютерах. Современные библиотеки геймеров на разных платформах, а также их вкусы и предпочтения имеют минимальные отличия. Иногда выходят топовые игры, но подавляющее число пользователей играет в бесплатные онлайн-проекты. 

Fortnite, Apex Legends, Warframe, Genshin Impact, Call of Duty: Warzone, Rocket League, Destiny 2, Dauntless, Paladins, Brawlhalla — более сотни тайтлов с постоянным онлайном в десятки тысяч человек.

Поиграть в Black Myth, Assassin’s Creed Shadows и Space Marine 2 — это трагедия, что вы не сможете ознакомиться с новинками этого года. Правда, у меня возникает вопрос: "Если у вас есть деньги на покупку трех ААА проектов, то что вы делаете в этой теме"?

Почему сейчас

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У игровых консолей, как и у многих других продуктов, есть сезонность. Спрос на игровые приставки сильно меняется от времени года. Сейчас начался сезон "Back to school". Лето не самый активный месяц и спрос на консоли возле плинтуса, но сейчас он нулевой. Потенциальные покупатели тратятся на школьные принадлежности (себе или детям). Цена на ВСЕ игровые приставки опускается до смехотворного уровня, а старое поколение находится под давлением нового и его отдают практически даром. В августе 2024 года игровые консоли, на которых до сих пор живой онлайн, пробили ценовой барьер, стоявший долгие годы.

Именно сейчас можно приобрести игровую систему с отличным комплектом и в хорошем состоянии. Рынок перенасыщен множеством предложений и многие продавцы с удовольствием отдают свои устройства практически даром. Вариант с двумя геймпадами и тремя комплектными дисками можно легко выцепить за эквивалент 200 баксов. При всем скептицизме и моральном устаревании — подобные предложения значительно выгоднее аналогов. Базовые варианты консолей часто лежат в диапазоне 120-150 баксов, но с некоторыми нюансами.

Причина первая — обслуживание

 У консолей  Sony PlayStation 4 Slim есть несколько особенностей. Подобный подход японских инженеров позволяет использовать устройство на длительном промежутке времени. Конструкция позволяет с легкостью и без нарушения гарантийных пломб осуществлять легкую очистку внутренностей.

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Сняв декоративную крышку, вы получаете доступ к системе охлаждения. Не полный, но его достаточно, чтобы с помощью пылесоса убрать львиную долю накопившейся пыли. Есть "клинические случаи", но большинство PS4 slim чистые и холодные. Воздухозаборник имеет продуманную конструкцию и внутрь попадает минимум пыли.

Второй момент — это замена жесткого диска. "Экономика должна быть экономной" и в консолях устанавливаются самые медленные и самые дешевые жесткие диски. В свое время практиковал вариант с заменой стандартного 500 ГБ на расширенный 2000 ГБ диск, сегодня HDD большого объема сильно подорожали. Но вот китайский SSD на 1000 ГБ. Со временем консоль можно будет продать, а диск использовать в своей системе. Достаточно просто и практично.

Причина вторая — актуальность библиотеки

Большинство Free-to-play игр будет поддерживаться еще несколько лет. Большинство соревновательных игр с онлайном будут поддерживаться несколько лет. Более того, в 2023 году вышла Diablo IV — дорогой проект Blizzard, и ее поддержка может продлиться еще пять лет минимум. То есть, основные популярные проекты будут еще долгое время "актуализироваться" на неактуальных платформах. В графическом плане они мало чем будут отличаться от вариантов для 9 поколения. 

Имеющаяся библиотека игр. Если вы консольщик со стажем, то пробовать старые игры нет резона — все "хайповые" тайтлы вы уже прошли, но вот людям со стороны даже древняя игры Knack 2 зайдет на ура.

Заодно можете попробовать найти кусты в игре. Ведь биллибои считают что все эксклюзивы у японцев похожи друг на друга. Или The Last Guardian — самый уникальный проект, который не заметила публика. Шедевр с уникальным геймплеем.


 Причина третья — взлом консоли

Осуждаю. Пиратство — это зло. А еще существует ряд игр с защитой Denuvo. Осуждаю. Но вы можете ознакомиться не только с эксклюзивами платформы, но и рядом игр, что не попали в свободный доступ. У PlayStation 4 взломана версия вплоть до прошивки 11.0 На профильных ресурсах лежат эксплойты на версию 11.50.

Сказать, что устройство становится "народным" — это утаить правду. Большинство современных и будущих проектов больше не посетят 8 поколение, но имеющейся библиотеки хватит еще лет на пять минимум. Аналогичная ситуация с Xbox — платформа никому не нужна, но и в ней нашли уязвимость для получения полных прав доступа.

Что такое взломанная консоль в России писал в этом материале:

PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России 

Это доступ к запрещенке в самых извращенных формах :-)

Причина четвертая — рынок дисков

Сейчас идет тенденция на цифровизацию контента и не всегда удается экономить в полной мере. Обходные пути и серые схемы работают далеко не во всех случаях, а вот: "Диски. Диски никогда не меняются". На руках их скопилось неимоверное количество и граждане с великим удовольствием избавляются от них по бросовым ценам. Более того, многие лоты идут в комплекте с дисками. $5-10 за игру средней свежести — нормальное предложение. Прошел и выставил повторно на продажу.

У вас есть выбор: "Либо взломанная консоль, либо дешевые диски с последующей перепродажей".

Причина пятая — габариты

Это натуральная фотография в натуральную величину двух консолей. Одна "она такая маленькая" вторая -— обычная PS4 slim. Конечно, для данной фотографии я подобрал неудобный ракурс. Правда жизни такова, что старую слимку можно впихнуть в любую щель. Консоль отлично втиснется между теликом и задней стенкой.

Моя слимка стояла "в столе" в выезжающей полке для клавиатуры. Скажу больше — в это место отлично влезала прошка и Xbox one X. Воздухозаборник добавляет к толщине еще 10 см и "она такая маленькая" никуда нормально не влезает.

Послесловие

Бюджетный гейминг еще никогда не был настолько бюджетным. Прогресс и переход на новое поколение растянулся слишком сильно. Кроссген, кроссплей, фритуплей, мобильный гейминг — четыре основных направления последних десяти лет сильно удлинили жизненный цикл 8 поколения. Народ не торопится менять морально устаревшие устройства на быстрые и совершенные. Большинство пользователей с удовольствием проводят время в популярных тайтлах с длительным периодом поддержки. 

Разработчики видят тенденции и сами не торопятся с новшествами. Зачем изобретать велосипед, если пользователей и так все устраивает? Денежка крутится, делишки мутятся. Японская корпорация последние три крупных тайтла сделала кроссген-версиями, так как видела тенденции. Elden Ring, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor. Конечно, платформа не актуальна для многих новинок, но живее всех живых и не торопится на покой.  

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