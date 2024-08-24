О процессорах Intel сказано все, что только можно. они изучены вдоль и поперек. Знания общественности о них настолько велики, что энтузисты поставили на поток прошивки и модификации BIOS, установка серверных процессоров на неродные сокеты или замены в линейки LGA 1151. С AMD все сложнее. Прошло 10 лет, но до сих пор не раскрыты все секреты платформы FM2...

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Предисловие

Процессоры AMD очень странный предмет, вроде и есть, а вроде и нет. С 2009 году у красной корпорации были серьезные проблемы и они проигрывали по всем фронтам Intel. Большинство пользователей предпочитало синие iCore при любом стечении обстоятельства. Сокет-долгожитель AM3 иногда упоминался в некоторых обзорах, а вот про FM2 слышали исключительно специалисты и гики. Вроде как-то где-то что-то краем уха и только в интернете. Из данного явления вытекала особенность - сокет мало освещали и изучали. Обзоров и тестов на уровне плинтуса и только в "превью обзорах" на старте продаж. Что с ним делать и как выжимать последние соки - для многих не понятно.

Разгон через BIOS

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Самый простой и надежный способ изменения производительности большинства устройств. Зашел в BIOS, изменил несколько настроек и получил прогнозируемый результат. Но в данном методе есть несколько нюансов. Не все материнские платы позволяют подобные манипуляции. В ноутбуках и офисных системах стоят ограничения. И если с первым мало что можно изменить, то второе - ограничения злономерное. Вкладка "advenced" имеет обрезанный функционал.

Мало кто знает, но данная вкладка имеет искусственные ограничения и все стандартные настройки имеются, но скрыты от обычного пользователя. Что бы включить "расширенное меню" необходимо зарегистрироваться на сайте "Булка с маслом" и отправить СМС. Данная информация находится под строжайшим секретом и редко попадает в общий доступ. Есть 3 варианта действия:

Курить профильные ресурсы; Модифицировать BIOS; Использовать утилиты по редактированию BIOS из Windows;

Например, в недавнем ролике на канале "Рома, Просто Рома", специалист рассказывает, как на его устройстве можно разблокировать секретное меню. Проводит полный анализ и варианты разгона имеющегося гаджета. Информация высочайшей квалификации.

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Подобного контента не просто мало - эксклюзив... Слушаешь каждое слово и "внемлишь" каждой мысли. А еще есть контент....

ASMR для гиков

Существует ряд каналов, где диктор с прекрасно поставленным голосом становится лучиком света в темном царстве. Его слушаешь не из-за интересных историй, а потому что он глубоко погружен в тему и чувствует тебя. Важно не то, о чем он говорит, а то, что его волна резонирует с твоей. Краем уха за завтраком. Заряжаешься технофобией и идешь по своим делам.

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И вот последний ролик совпал с моими веяниями и решил послушать чуть внимательнее. Аналогичная система с похожим комплектом и проблемами. И тут у меня вырвалась "Халтура"! Как так можно? Все сделано по шаблону, но человек вообще не вникал в тему.

Правда я тоже не вникал, так как тратить лишние 10 часов своей жизни на устройство 10 летней давности с нулевым профитом - геморрой ради геморроя.

Забавное повествование и расстановка акцентов. Те, кто поверхностно знаком с APU от Лизы Су знают особенность данных изделий: старшим видеокартам не хватает пропускной способности оперативной памяти. Данному моменту уделено больше 5 минут.

Но 2 дня тестов и копании в древних артефактах изменили мнение и перевернули сознание к верх ногами. Производительность его системы (и 90% всего парка на A10 процессорах) упирается в поверлимиты и невозможность ими управлять через обрезанный BIOS (исключения процессоры с индексом "К"). Оказывается, что частоты видеокарты и процессора как весы, склоняются то в одну сторону, то в другую и нет возможности выжать максимум.

Это тот момент, о котором нет информации в общем доступе. Пока не проверишь на личном опыте - не узнаешь. В этом месте и раскрывается главная проблема всех процессоров FM2 - они мало изучены и слишком мало информации в открытом доступе. О них ни кто не говорил и не рассказывал. Обзоры делались на топовых материнках с широчайшими возможностями по модификации, а альтернативной информации не было.

Разгон процессоров AMD A10

В 2024 году - это скорее академическая тема и не имеет практического применения. На момент своего выхода в 2013 году встроенная видеокарта красных тянула ВСЕ и ВСЯ на высоких настройках. Это тот самый год, когда все игры выпускались для Xbox 360 и APU была вдвое производительнее чипа в нем. Лишние 15-20% производительности давали мощный буст во всех актуальных на тот момент играх.

Это мой системник на A10-6700. У него есть ограничение в 65 ватт. Но тут интересный момент. До установки драйверов и обновления системы, в утилите HWMONITOR потребление составляло 160 ватт. Процессор работал на пиковом 4300 а видеокарта на 1113 Mhz. То есть, ограничения задаются программно, а не в BIOS. После установки всего нужного софта показатели приходят в норму.

В самом BIOS картинка грустная и пустая. Это ОЕМ для системного блока Lenovo M78.

Особенность процессоров AMD состоит в их лимитах. Кривой код манипулирует ими на свое усмотрение. При запуске стресс-теста процессора программа мониторинга отдает весь лимит процессору.

При таком подходе есть особенность - установка внешней видеокарты даже младшего диапазона будет более предпочтительно, чем использование встройки. Все лимиты будут уходить только на ядра.

Параллельное включение двух нагрузок (процессор и видеокарта) идет моментальное сбрасывание частот. Более того, общие лимиты ограничиваются 35 ватт, что очень странно. Производительность падает катастрофически.

Если нет возможности делать изменения настроек в BIOS, то можно использовать сторонние утилиты по мониторингу и изменению настроек. Самое простое и понятное - системные утилиты встроенные в Windows. Вы можете отключить 2 ядра в процессоре и снизить потребление. В интернете есть несколько тестов, где данный трюк увеличивает частоты двух оставшихся ядер и старые игры с упором в одно ядро получают заметный прирост.

AMD OverDrive

Официальная утилита по разгону процессоров AMD. Она не предназначена для APU, но помогает со многими вопросами, что скрыты в BIOS. Тут стоит отметить, если чипсет официально не поддерживает разгон, то и утилита не поможет.

У программы минимум настроек, но и их достаточно для разгона встроенной видеокарты. Простой ползунок и возможность применить новые значения. Путем не хитрых манипуляций удалось поднять частоту на 15%. Более высокие частоты приводили к артефактам

А вот с изменением частоты процессора ничего сделать не удалось. Манипуляции с напряжением так же не давали никакого видимого эффекта. Перемещение ползунка либо приводило к зависанию системы, либо ни к чему.

Но для управления частотой процессора, установке лока на его частотах и напряжении есть другая утилита под названием K15 Tweaker (K15TK).

Тему с данной утилитой и ее магических свойствах описывал в этом материале:

Выжимаем последние соки из A10-9700 и других APU от корпорации AMD

Исключительно академический вопрос для тех, кому не чем заняться. Встроенная видеокарта имеет пиковую производительность на уровне GT 730, а четыре ядра в своем пике едва догоняют Intel Celeron G5905.



