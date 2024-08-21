"В играх есть магия. Это способ подарить людям новые эмоции и впечатления, изменяющие их восприятие реальности." — Хидео Кодзима

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Предисловие

В Беларуси есть некоторые сложности с просмотром роликов на youtube, из-за чего пришлось воспользоваться услугами двух турецких видеоблогеров. Неуместные комментарии и живая реакция на происходящее минимально исказили мое восприятие на происходящее. Данный материал набирается по горячим следам с легким послевкусием от увиденного.

Очередная выставка игр

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Прошло менее 3-х часов с презентации, а я уже забыл, что на ней показывали. Без подсказок и заглядывания в информационные ресурсы мне не чего сказать. Потратил 2 часа жизни, а обсудить нечего. Пресно и серо. Никаких эмоций и нулевой отклик. Давненько подобного не было. И тут необходимо провести уточнение - выставка Е3 прекратила свое существование и это крупнейшее шоу в этом году. Прошло мимо...

Буквально с окончанием презентации пощелкал по роликам в предложке и словил себя на мысли - танец актеров motion capture вызвал заметно больше эмоциональный отклик чем "праздник игр" от Джеффа Кейли.





115 тысяч баксов за 30 секунд

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Пару недель назад в сети вспыли расценки, что необходимо заплатить за появление в шоу. Я не разбираюсь в данном бизнесе и не представляю, что и сколько стоит... Но что-то мне кажется, что заплатить паре топовых стримеров за демонстрацию игры возымеет больший эффект, особенно, если игра не самого паршивого качества. Несколько бюджетных инди-проектов для небольшой аудитории были в списках, но не более того.

Рекламная компания

Шоу, подобные этому, проводятся для продвижения товара и знакомства будущих покупателей с новыми продуктами. И тут стоит поговорить о таких релизах этой осени, как:

Star Wars Outlaws 30 августа

Astro Bot 6 сентября

NBA 2K25 6 сентября

Dead Rising Deluxe Remaster 19 сентября

God of War Ragnarok на ПК 19 сентября

GreedFall 2 24 сентября

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom 26 сентября

EA Sports FC 25 27 сентября

Silent Hill 2 8 октября

Metaphor: ReFantazio 11 октября

Dragon Age: The Veilguard 31 октября

Assassin’s Creed Shadows 15 ноября





Эта осень будет одной из самых жарких. Ubisoft и Electronic Arts выпускают несколько крупных дорогостоящих проектов, в продвижение которых вваливаются огромные деньги. Ролики с игровым процессом регулярно всплывают то тут, то там. Но на самом громком игровом мероприятии им не нашлось место.

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Call of Duty: Black Ops 6

Шутеры не мой жанр, но иногда посматриваю компанию для расширения кругозора. Руку на пульсе жанра не держу, но наблюдаю из далека. А еще имею вкус в просмотре различных коротких постановок, тизеров, постановок. Не сказать, что являюсь экспертом, но отличить халтуру от качественной работы способен с пары кадров.

После просмотра подобного ролика у меня не появилось ни малейшего желания поиграть в новую часть великого шедевра. Оценивать графику не буду, а акцент сделаю на показ геймплея и сюжетной части. Нулевой отклик от увиденного.





Это тизер старой части и онлайн режима. Сравнение не до конца актуальное, но уровень постановки можно заметить. Как заморочилась над съемками рекламного продукта.





Но вишенку на торте можно поставить другим роликом, где продемонстрировали ВСЕ фишки одиночной компании. Коридорный шутер, где чувствуется эпичность и размах. Когда появляется чувство, что пора лезть в кошелек и кидать деньги в экран.





Продажа игр и выставки

Пользователи существа примитивные. Покажи им красивую картинку и они слетаются как пчелы на мед. Расскажи красивую историю и они начнут фантазировать. Укажи на интересные механики и продажи обеспечены. Но есть нюанс. Три момента вы должны аккуратно совместить и правильно подать. И вот в этот момент начинаются проблемы. Далеко не все "рекламщики" способны творить чудеса. Чем ниже квалификация, тем хуже конечный продукт.

Хочется вернуться в легендарный 2016 год. В этот год вышла худшая игра серии CoD по мнению многих геймеров того года. Если смотреть из дня сегодняшнего, то Call of Duty: Infinite Warfare имеет одну из лучших одиночных компаний в серии. Но было маленькое НО. У Battlefield 1 были лучшие специалисты по рекламе. Минутный трейлер разорвал миллионы пятых точек и вывел серию Battlefield в лидеры.





Я отлично знаком с обеими играми и прошел сюжетку несколько раз. Уровень исполнения у Infinity Ward на два порядка выше, но рекламную составляющую они слили подчистую. Маленькая оплошность в позиционировании, некомпетентные специалисты и Infinite Warfare считается худшей из худших.

Выставки создают то самое "Первое впечатление". И в этом году оно ни о чем.

Goat Simulator Remastered

Единственный трейлер, что понравился, но забылся к концу презентации. Когда говорю о профессионализме PR отдела, вспоминаются подобные ролики. Если нет денег в постановку, то стоит уделить внимание креативу.

Легкий стеб над Warcraft® III: Reforged, упоминание переиздания Skyrim... несколько раз, проблема с текстурами в GTA 3, баги в ремастере Assassin's Creed III. Вспомнили Diablo 2. Но весь сюжет построили вокруг клише с "Молчанием ягнят". Медленный проход мимо камер психопатов, что регулярно используется в десятках фильмов и игр. Мейнстрим. Все так делают и мы повторим. Только лучше.





Microsoft и Xbox

Это шоу можно было бы назвать не Gamescom 2024, а Xbox Games Showcase. Microsoft анонсировала игр больше, чем все остальные вместе взятые. Часто можно услышать, что у мелкомягких нет денег на продвижение игр и она плохо справляется с PR своих проектов. На этой неделе будет Xbox Gamescom showcase, на котором будут что-то показывать... Но она нашла пару миллионов зеленых бумажек, чтобы появится на презентации открытия. Где пустые залы и нулевой экспириенс. Очень странный и непонятный поступок. И если с главным хитом Call of Duty можно найти вразумительные объяснения, то с машинкой для Starfield...

Деньги в монитор

Были времена, когда за одну презентацию показывали 3-4-5 проектов и ты не знал, на что откладывать деньги. А что уже говорить про свободное время и возможность пройти только самый жир и лоск. Разработчики не просто удивляли, но и возрождали целые игровые жанры. Всего один трейлер и ты ждал релиза игры, как ребенок новогодней елки. Праздник был не только у отделов рекламы, которым выделили бюджеты, но и у геймеров.





Послесловие

Я стал слишком старым и не понимаю происходящего. Бесплатные донатные помойки, несколько бюджетных инди-проектов и мастодонт в лице Microsoft. Главные лица этой осени проигнорировали выставку и прошли мимо мероприятия. Было время, когда рекламный ролик заставлял кидать пачки денег в экран монитора, но сейчас нет ни единой эмоции. Прошло и забылось.

Небольшое отступление - в ближайшие 14 дней должно пройти State of Play от японцев с презентацией PS5 Pro, только в сети нет ни одного инсайдера или слива. Единственным аргументом того, что его не отменили - это обязательная сертификация игр для новой консоли с 15 августа 2024 года.