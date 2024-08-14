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О будущем Xbox - американские поклонники Microsoft обсудили перспективы любимого бренда

Молчаливые мысли громче грохочущих выкриков: истину всегда легче услышать в тишине.
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Люди предрасположены к интерпретации фактов через собственную призму убеждений, часто позволяя шуму информационного поля заглушать реальность. Консоли Xbox стали ареной споров, где маркетинговая риторика смешивается с личными мнениями, не всегда искренними. Настало время осмыслить происходящее без прикрас и взглянуть на индустрию с новой точки зрения, готовой принять всё многообразие мнений и перспектив.

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Предисловие

У каждого человека есть свои суждения по различным вопросам. Есть масса людей, что находятся в неведении и готовы выслушать мысли других. Есть категории граждан, что продавливают свое мнение и считают только его верным. В русскоговорящем сегменте инфополя не осталось ораторов с личным взглядом о консолях  Xbox Series X/S. 90 процентов всего сказанного - это маркетинговые уловки продавцов цифровых ключей. Стараюсь внести коррективы в данную тему, но понимаю - что могу знать не все аспекты консольного гейминга. Находясь в своем пузыре могу чего-то не учесть и стараюсь слушать других пользователей xbox и их аргументы. Сегодня на глаза попался подкаст. Думаю - это главный и самый всеобъемлющий разговор за последние 3 года на тематику консолей Xbox.

Четыре разноплановых поклонника Xbox. Четыре человека с определенными взглядами и четкой позицией обсуждают будущее консолей Xbox. 

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Каждый слышит то, что хочет услышать

Изначально предполагалось, что я создам краткий обзор ролика и разберу его по частям. Однако, анализируя материал, я осознал, что буду выбирать только то, что лично мне интересно, игнорируя альтернативные точки зрения. Даже если я стараюсь сохранять нейтралитет, мое понимание ситуации неизбежно будет окрашено моими убеждениями. Пересказ не способен передать всю глубину дискуссии, а мое личное восприятие способно исказить ее суть. Поэтому я воздерживаюсь от комментариев, так как считаю, что ролик полностью отражает мои многомесячные размышления, хотя и признаю, что могу упустить множество важных деталей. По этой причине рекомендую его к просмотру: он предлагает несколько независимых мнений, не склоняясь ни в одну сторону.

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Участники полемики

Для начала стоит отметить, что все участники полемики не связаны напрямую с компанией Microsoft и не сидят у нее на зарплате. У каждого свой мерч и свои личные спонсоры. Есть прослойка блогеров, что любят коробоксы и дают прямые ссылки на магазины Microsoft. У всех участников полемики есть личное мнение и оно минимально поддержано рублем от игрового гиганта.

Destin - сотрудник IGN. Ведет свой игровой канал и специализируется на XBox тематике. Взвешенное спокойное мнение. Аккуратно подходит к освещению различных новостей. Журналист.

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OhNoItsAlexx - знаете, кто такие фанатики Xbox? Вот это один из них. Тот самый, что кричит громче всех и выдвигает самые яркие теории заговора. Интересный персонаж с особенным подходом к рассмотрению различных вопросов. Полная противоположность Destin.


Iron Lords - профсоюз защитников Xbox :-) Там около 20 различных ведущих с различных каналов на игровую тематику. Кочующие поклонники, которых приглашают в различные дебаты.

Ходят на различные выставки и общаются с нужными людьми. Старые пердуны, что познакомились с консолями Xbox больше 20 лет назад. Ты не можешь вступить в их клуб, если у тебя нет ачивок из игр на Xbox original. Первые среди равных. 


Суть вопроса

В феврале Microsoft объявила о выпуске новой, самой мощной игровой консоли в истории. Всего через 3 года после старта 9 поколения. В апреле и июле  Фил Спенсер демонстрирует падение спроса на игровые консоли Xbox. В первых числах августа выходят инсайдерские разборы и сравнение продаж с Xbox 360 и Xbox one. Как воспринимать подобные показатели? Это общая проблема консольного рынка или касается только коробоксов? Может ли Microsoft избавится от железного бизнеса, как сделала с телефонами Nokia? А что делать с Филом Спенсером? Планирование Microsoft охватывает ближайшие 10 лет. Ему скоро на пенсию. Будут ли его приемники смотреть на игры как геймеры или это просто бизнес? За последние 12 месяцев произошло много событий и по каждому есть свое мнение. 

Подкаст отредактирован и в ролик вошла только основная выжимка. Смотреть приятно и интересно.

Русскоговорящие блогеры  

Не осталось людей со своим личным мнением. Хочешь быть популярным - подлизывай общественности. Если идешь против толпы, то тебя сомнут и закопают. Быть флюгером - единственный вариант успешности и признания. Ну и еще нужен популистский лозунг из разряда: "девушек геймеров не существует", иначе не поймут.

Как смотреть ролики на иностранном языке

Многие пользователи интернета плохо разговаривают на языках отличных от родного. На помощь придёт Яндекс Браузер. У него есть встроенная функция перевода иностранных роликов. Включаешь youtube и в всплывающем окошке выбираешь "перевести" на родной язык. Негативно отношусь к данному продукту и предпочитаю Огненную лису или Оперу. Современные Кулибины написали скрипты, что перенаправляют трафик с любого сайта на сервера Яндекса и делают перевод в любом удобном браузере.

Существует несколько вариантов "Закадрового" перевода. Подробно описывал в этом материале

Закадровый перевод и озвучка Youtube роликов на русский язык 

Если кратко, то устанавливаете расширение Tampermonkey - это проигрыватель пользовательских скриптов. Существует в виде обычного расширения для всех основных браузеров.

Автоматически обновляет и проверяет все установленные скрипты, если они зарегистрированы в системе. Позволяет самостоятельно редактировать чужие работы и подстраивать под свои личные нужды. Неимоверно удобная штука. В свое время через нее ловил "бесплатные ключи и активировал в Steam". 

Установка скрипта. Существует несколько вариантов "закадровой озвучки". Используются различные сервисы для перевода. Не только Яндекс умеет разговаривать на других языках. У китайцев есть аналогичные сервисы. Не углубляясь глубоко и далеко идем в поиск и вбиваем "Закадровый перевод видео"

Нам выдают список из нескольких ссылок. Выбираем самый верхний. Нас перекидывает на github. С длинной инструкцией и разжёвыванием всех нюансов. Листаем до абзаца "установка расширения" и жмякаем на второй пункт "установите скрипт".


После этого вы сможете смотреть все ролики с переводом и озвучкой на русском языке.

Будуще Xbox

Критический момент наступит 30 августа 2024 года. В этот день стартует бета-тест Call of Duty. Именно в этот день станет ясно: есть будущее у Xbox Game Pass или нет. Именно в этот день будет добавлена самая дорогая игра "Day one". Окупится ли она при подписочной модели или нет? Будет Sony помогать конкуренту в продвижении его топовой игры или нет. Будет Microsoft вкладывать много денег в раскрутку и рекламу или нет.

Жребий брошен. 78 млрд. баксов потрачено на приобретение Activision Blizzard. В последний день лета станет понятно - сыграла карта или нет.

Sony подложила большую свинью

А знаете, что может перебить шум и гам вокруг самой популярной стрелялки? Что может быть громче и перебить повестку? Какой проект и чей рекламный бюджет может затмить Call of Duty? 

Долгое время ни один крупный издатель не пробовал выходить под каток от Activision Blizzard и разносил свои релизы на пару недель до или после. Только люди забывают небольшую тонкость. У Бобби Котика была договоренность с Sony. Игровую мощь Call of Duty усиливали рекламные бюджеты PlayStation.  Это была совместная игра двух крупных корпораций. 

В конце августа или начале сентября японцы должны представить новую консоль PlayStation 5 Pro. Нет достоверных данных, будут самураи это делать или нет. По слухам - они ДОЛЖНЫ это сделать. 

В конце августа или начале сентября дельцы с острова восходящего солнца представят свою новую консоль и несколько топовых игр под нее. Есть большая вероятность того, что рекламная компания самураев затмит аналогичную от Microsoft. Многие не до конца понимают, но 70% покупателей  Call of Duty - это случайные люди, что увидели рекламу и решились на покупку. Но и это не все. Большая часть людей берут 1-2 игры в год. Если японцы анонсируют ААА игру на ближайшее время и откроют предзаказ, то есть вероятность, что потенциальные покупатели стрелялки предпочтут сделать предзаказ на ТОП игру от внутренней студии Sony. 

Послесловие

Эта осень будет жаркой. Многие думают, что в руках Фила Спенсера оказалась курица, несущая золотые яйца. Вот только самураям это может не понравиться и они предпримут контрмеры. Плохие продажи Call of Duty - это Win для Sony по всем фронтам. Фаталити для конкурента.

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Теги

microsoft васютин xbox game pass фил спенсер playstation 5 pro ps5 pro xbox series s/x call of duty: black ops 6 tampermonkey
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