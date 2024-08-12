В воздухе витает что-то неуловимо тревожное. Шёпоты о возможных революционных изменениях в мире гейминга становятся всё громче. Но что за тайны прячутся за закрытыми дверями корпораций, и как они изменят будущее? Откроем завесу, за которой скрываются самые интригующие слухи года.

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Предисловие

В конце августа 2024 года должна пройти квартальная презентация Sony и на ней должны презентовать новую игровую консоль от японской корпорации Sony. Но есть нюанс. Из официальных источников не было ни единого упоминания или намека на будущую консоль. Через три месяца должны стартовать продажи, а мы ничего не знаем о самой технологически совершенной игровой приставке в истории. Абсолютно все, что гуляет по сети - это "сливы" от неназванных инсайдеров. Более того, все что имеет правдоподобное описание устройства молниеносно удаляется из всех источников.

15 февраля 2024 года на презентации Xbox Сара Бонд анонсировала новую консоль от Microsoft. Минимум за 2 года до старта продаж.

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Чувствуете разницу? Японцы ни слова не обронили об устройстве, которое с большой вероятностью выходит через пару месяцев и американцы, что пиарят гаджет который не существует еще даже на бумаге. Последние две недели пошла новая волна обсуждения будущей консоли... Xbox. Сегодня хочется поговорить о таком странном феномене.

Смартфоны iPhone

Каждый год, как снег на голову, в первой половине сентября проходит презентация Apple и нам рассказывают чудную историю про инновации и прогресс. Утечки о будущем изделии и возможном мероприятии появляются за 2-3 недели до него. Официально объявляется о презентации за 7-10 дней.

Для общественности данное событие становится неожиданным сюрпризом и все мировые сми наполняются "утечками". По мнению некоторых, солнце не каждое утро появляется на востоке и заходит на западе. Но тут интересно другое. Политика корпорации. Несмотря на ежегодную повторяемость все держится в строжайшем секрете. Никто не должен знать, что каждый год с точностью до 7 дней происходит одно и то же событие.

У данного момента есть особенность. Если потенциальный покупатель знает о скором выходе новой модели, он может отложить свою покупки и дождаться старта продажи более нового и навороченного устройства. Подобная секретность позволяет сохранить стабильные продажи до самого последнего момента.

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Nintendo Switch 2

Об устройстве не было ни одного официального заявления. Достоверно не известно ничего. Ни характеристики, ни дата выхода. Прошло больше года, как я собрал все достоверные данные о гаджете в одном посте и опубликовал его. За это время в разных источниках обмусолили тему десятикратно, но не появилось ничего нового:

Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"

А я добавлю одну интересную особенность. По имеющейся информации у будущей консоли будет производительность как у Xbox series S только целевое разрешение 720р. Но главное тут то, что Rockstar Games обещает выпуск GTA VI на гаджете Microsoft, но молчит о портативной консоли. Есть основание полагать, что N2 потянет самую ожидаемую игру десятилетия, но об этом молчат.

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GTA VI

Игру анонсировали 8 месяцев назад. Это самая ожидаемая игра десятилетия. Число просмотров новой части вдвое превосходят просмотры предыдущей и в 5 раз превосходят RDR2.

Есть ОЧЕНЬ большая вероятность, что Nintendo Switch 2 будет в первых рядах по продажам. Но нет ни единого упоминания устройства. Секретность строжайшая. Билд под новое устройство готовится. Японцы не пройдут мимо подобного релиза и переговоры явно ведутся. Но в официальном поле НЕТ упоминания консоли.

Ранние анонсы вредят продажам

Думаю, я достаточно привел примеров, чтобы показать, что нормальные производители стараются отодвинуть презентацию нового товара на самый поздний срок. В разрезе этой информации совершенно непонятны действия Фила и Ко.

Минимум за 2 года объявлять о новых гаджетах. Но и это еще не все. Далее следуют 3 различных интервью, в которых делаются намеки о будущем консольного подразделения. Всплывает информация о передаче железной части в руки специалистов Microsoft Surface. Цепной пес с Windows Central делает несколько инсайдов или сливов или вливов о новых железных разработках. Джез Корден планомерно рассуждает о будущих устройствах. Волна обсуждений абсолютно случайно совпадает с выходом квартальных отчетов и чудовищном падении продаж Xbox. И сеть начинает гудеть...

Анонс PS5 slim

Сейчас на рынке присутствует только один вариант игровых консолей Sony. Slim версия серьезно отличается от старой FAT. Японцы хранили молчание о новинке до 10 октября 2023 года. Официальное объявление гласило о старте продаж в середине ноября. Ценник составил 450 и 500 тугриков.

15 ноября 2024 года

Старт продаж игровых консолей часто привязывают к черной пятнице и дню благодарения. В этот день начинаются новогодние распродажи и спрос на подарки растет. 15 ноября - это последняя пятница перед стартом праздничной суеты и оптимальное время для вывода интересного товара на рынок. Именно в этот день с наибольшей вероятностью начнутся первые отгрузки устройства в руки счастливых поклонников бренда.

Цена и характеристики

Производительность PlayStation 5 Pro будет выше, чем у базовой версии. Точка. По сети гуляет несколько инсайдов и разборов. Они могут быть достоверными. А могут таковыми не являться. Я напомню, что перед стартом PS4 в 2013 году так же ходили слухи, но они не подтвердились. Японцы всех перехитрили и слили в сеть ложную информацию. До первой презентации в феврале 2013 года все находилось в подвешенном состоянии.

Если честно, то в 2024 году мне достаточно производительности базовой версии. Я уже стар и зрение не позволяет разглядеть каждый пиксель на экране. Поклонники жаждут выхода нового устройства. Им нужны более четкая картинка и стабильные 60 кадров. Не у всех есть денежка на приобретение 4080 super. И в этом месте появляются уши "ценника". Это самый главный вопрос, что стоит перед всеми любителями диванного гейминга.

В 2013 году стартовали продажи PS4 FAT на 500гб за 400 тугриков. В 2016 году стартовали продажи PS4 Pro на 1000гб за 400 тугриков. Японцы смогли существенно снизить себестоимость и выставить более мощное устройство с приятным прайсом.

В 2020 году стартовали продажи PlayStation 5 с планкой в 400 и 500 тугриков за разные варианты устройства. В 2022 году в ряде регионов цену откорректировали в сторону увеличения до 450 и 500 (550) тугриков. Появились бандлы с играми. Ценовой разброс в широком диапазоне. За 4 года самураи ни на копейку не сдвинули стоимость устройства. Удешевление происходило, но в магазинах это не ощущалось.

PlayStation 5 Pro может выйти в 600/650 тугриков (чтобы не мешать стоимости базового устройства). Но с данной планкой есть проблемы - это значительно выше психологической отметки. Разница в картинке будет минимальной и ее заметят только СИЛЬНО увлеченные геймеры. Спрос будет около нулевой.

С другой стороны, у японцев есть задел для снижения ценника. Они 4 года работали над оптимизацией. Пик продаж уже прошел и нужна стимуляция спроса. Одним из самых простых способов - это снижение цены. В период новогодней распродажи и черной пятницы могут выставить планку в 350/400 за базовую версию и 500/550 за старшую.

Склоняюсь скорее ко второму варианту. Решаться сразу два вопроса. Будет стимуляция спроса и конкурент получит жесткого щелбана по носу.

Послесловие

Всё, что окружает будущие релизы консольных гигантов, напоминает напряжённую партию в шахматы, где каждый ход — это выверенная комбинация и тщательно спланированная атака. Sony продолжает хранить молчание, и каждый их шаг окутан завесой тайны, заставляя нас гадать и строить теории. Они явно готовят нечто особенное, готовое взорвать рынок. На фоне этой секретности Microsoft ведёт открытую игру, забрасывая нас анонсами задолго до релиза. Но стоит ли это того? Вопросы множатся, но ответы приходят с большой неохотой. В итоге, игра на время и нервы остаётся основным инструментом обеих корпораций. Вполне вероятно, что судьба предстоящих релизов будет решаться не столько технологиями, сколько правильной стратегией управления ожиданиями.